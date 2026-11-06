9ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27
Sexta-feira, 06/11•16h30
Minuto a Minuto: Hamburgo X Borussia MGladbach - 06/11/2026
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Hamburgo: sai Martin Adeline, entra Terem Moffi.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Hamburgo: sai Shafiq Nandja, entra Alexander Rossing Lelesiit.
14'
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2ºTEMPO
Gol do Hamburgo! Shafiq Nandja marca. Assistência de Albert Grönbaek.
11'
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2ºTEMPO
Substituição no Borussia MGladbach: sai Robin Hack, entra Kevin Diks.
4'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! Ko Itakura (Borussia MGladbach) é expulso.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
44'
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1ºTEMPO
Gol do Borussia MGladbach! Robin Hack marca. Assistência de Joe Scally.
38'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Ko Itakura (Borussia MGladbach).
11'
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1ºTEMPO
Gol do Hamburgo! Miro Muheim marca. Assistência de Albert Sambi Lokonga.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Hamburgo x Borussia MGladbach!
M. Polzin
TECNICO
A. Blessin
TECNICO
Sven Jablonski
ÁRBITRO