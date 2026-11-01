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encerrado
An der Alten Forsterei Berlim, Alemanha
Union Berlin Union Berlin
1 × 1
Colônia Colônia

8ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27

Domingo, 01/1111h30

Minuto a Minuto: Union Berlin X Colônia - 01/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

39'

2ºTEMPO

Substituição no Union Berlin: sai Michel Aebischer, entra Emmanuel Latte Lath.

inicio

34'

2ºTEMPO

Gol do Colônia! Malek El Mala marca. Assistência de Alessio Castro-Montes.

bola

32'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Derrick Köhn (Union Berlin).

bola

31'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Aljoscha Kemlein (Union Berlin).

bola

29'

2ºTEMPO

Substituição no Union Berlin: sai Janik Haberer, entra Christopher Trimmel.

bola

29'

2ºTEMPO

Substituição no Union Berlin: sai Livan Burcu, entra Woo-Yeong Jeong.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Colônia: sai Linton Maina, entra Malek El Mala.

bola

24'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Linton Maina (Colônia).

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no Union Berlin: sai Tim Skarke, entra Oliver Burke.

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no Union Berlin: sai Kastriot Imeri, entra Aljoscha Kemlein.

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no Colônia: sai Ísak Bergmann Jóhannesson, entra Mikey Moore.

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no Colônia: sai Sebastian Soraas Sebulonsen, entra Alessio Castro-Montes.

bola

9'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Kastriot Imeri (Union Berlin).

bola

8'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Paul Okon-Engstler (Colônia).

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Jahmai Simpson-Pusey (Colônia).

bola

37'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Zeno Van Den Bosch (Union Berlin).

inicio

10'

1ºTEMPO

Gol do Union Berlin! Janik Haberer marca. Assistência de Tim Skarke.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Union Berlin x Colônia!

Union Berlin UNI

  • M. Lustrinelli

    TECNICO

Colônia COA

  • René Wagner

    TECNICO

  • Richard Hempel

    ÁRBITRO

Union Berlin UNI
Colônia COA

GOLS

Gol Janik Haberer
Malek El Mala Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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