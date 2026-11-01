8ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27
Domingo, 01/11•11h30
Minuto a Minuto: Union Berlin X Colônia - 01/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
39'
•
2ºTEMPO
Substituição no Union Berlin: sai Michel Aebischer, entra Emmanuel Latte Lath.
34'
•
2ºTEMPO
Gol do Colônia! Malek El Mala marca. Assistência de Alessio Castro-Montes.
32'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Derrick Köhn (Union Berlin).
31'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Aljoscha Kemlein (Union Berlin).
29'
•
2ºTEMPO
Substituição no Union Berlin: sai Janik Haberer, entra Christopher Trimmel.
29'
•
2ºTEMPO
Substituição no Union Berlin: sai Livan Burcu, entra Woo-Yeong Jeong.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no Colônia: sai Linton Maina, entra Malek El Mala.
24'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Linton Maina (Colônia).
16'
•
2ºTEMPO
Substituição no Union Berlin: sai Tim Skarke, entra Oliver Burke.
16'
•
2ºTEMPO
Substituição no Union Berlin: sai Kastriot Imeri, entra Aljoscha Kemlein.
16'
•
2ºTEMPO
Substituição no Colônia: sai Ísak Bergmann Jóhannesson, entra Mikey Moore.
16'
•
2ºTEMPO
Substituição no Colônia: sai Sebastian Soraas Sebulonsen, entra Alessio Castro-Montes.
9'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Kastriot Imeri (Union Berlin).
8'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Paul Okon-Engstler (Colônia).
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Jahmai Simpson-Pusey (Colônia).
37'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Zeno Van Den Bosch (Union Berlin).
10'
•
1ºTEMPO
Gol do Union Berlin! Janik Haberer marca. Assistência de Tim Skarke.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Union Berlin x Colônia!
M. Lustrinelli
TECNICO
René Wagner
TECNICO
Richard Hempel
ÁRBITRO