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Corinthians U17 Corinthians U17
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Cruzeiro U17 Cruzeiro U17

Finalª RODADA • Brasileiro Sub-17 - 2026

Sábado, 31/1011h

Minuto a Minuto: Corinthians U17 X Cruzeiro U17 - 31/10/2026

bola

45'

2ºTEMPO

Fim de jogo.

bola

44'

2ºTEMPO

Substituição no Cruzeiro U17: sai Hugo Ferreira, entra Isaque Barros.

bola

44'

2ºTEMPO

Substituição no Corinthians U17: sai Leo Rodrigues, entra Luan Banhado.

bola

44'

2ºTEMPO

Substituição no Corinthians U17: sai Lucca Caramico, entra Piracicaba.

bola

29'

2ºTEMPO

Substituição no Corinthians U17: sai Tupã, entra Kevin Fernando.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Cruzeiro U17: sai Caique Santos, entra Henrique Lemos.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Cruzeiro U17: sai Júlio Damique, entra Mesquita.

bola

26'

2ºTEMPO

GOL DO CORINTHIANS! Gol de Lucca Caramico.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Corinthians U17: sai Rhyan Ladeira, entra Miguel Moscardo.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Corinthians U17: sai Lucas Splichal, entra Felipe Aguirra.

bola

12'

2ºTEMPO

Substituição no Cruzeiro U17: sai Deivid, entra Dudu.

bola

12'

2ºTEMPO

Substituição no Cruzeiro U17: sai Wozniak, entra Gui Campos.

bola

7'

2ºTEMPO

GOL DO CORINTHIANS! Gol de Lucca Caramico.

bola

45'

1ºTEMPO

Fim do 1º tempo.

bola

44'

1ºTEMPO

GOL DO CORINTHIANS! Gol de Lucas Splichal.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Corinthians U17 x Cruzeiro U17!

Corinthians U17 COR

  • Guilherme Nascimento

    TECNICO

Cruzeiro U17 CRU

  • Wendel

    TECNICO

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