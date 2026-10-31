Finalª RODADA • Brasileiro Sub-17 - 2026
Sábado, 31/10•11h
Minuto a Minuto: Corinthians U17 X Cruzeiro U17 - 31/10/2026
45'
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2ºTEMPO
Fim de jogo.
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Cruzeiro U17: sai Hugo Ferreira, entra Isaque Barros.
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Corinthians U17: sai Leo Rodrigues, entra Luan Banhado.
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Corinthians U17: sai Lucca Caramico, entra Piracicaba.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Corinthians U17: sai Tupã, entra Kevin Fernando.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Cruzeiro U17: sai Caique Santos, entra Henrique Lemos.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Cruzeiro U17: sai Júlio Damique, entra Mesquita.
26'
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2ºTEMPO
GOL DO CORINTHIANS! Gol de Lucca Caramico.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Corinthians U17: sai Rhyan Ladeira, entra Miguel Moscardo.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Corinthians U17: sai Lucas Splichal, entra Felipe Aguirra.
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Cruzeiro U17: sai Deivid, entra Dudu.
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Cruzeiro U17: sai Wozniak, entra Gui Campos.
7'
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2ºTEMPO
GOL DO CORINTHIANS! Gol de Lucca Caramico.
45'
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1ºTEMPO
Fim do 1º tempo.
44'
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1ºTEMPO
GOL DO CORINTHIANS! Gol de Lucas Splichal.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Corinthians U17 x Cruzeiro U17!
Guilherme Nascimento
TECNICO
Wendel
TECNICO