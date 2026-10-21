Semifinalª RODADA • Brasileiro Sub-17 - 2026
Quarta-feira, 21/10•15h
Minuto a Minuto: Atlético Mineiro U17 X Cruzeiro U17 - 21/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Cruzeiro U17: sai Bryan, entra Isaque B..
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Cruzeiro U17: sai Miguel, entra Wozniak.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Cruzeiro U17: sai Júlio Damique, entra Mesquita.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Atlético Mineiro U17: sai Gomide, entra Moisés C..
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Gomide (Atlético Mineiro U17).
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Atlético Mineiro U17: sai G. Veneno, entra Pedrinho.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Atlético Mineiro U17: sai Callegario, entra João Heleno.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Cruzeiro U17: sai Hugo Ferreira, entra Dudu.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Atlético Mineiro U17: sai Alexsandro, entra Barros.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Miguel (Cruzeiro U17).
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Atlético Mineiro U17: sai Alexsandro, entra Vieira.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Atlético Mineiro U17: sai João Guilherme, entra Kauã H..
44'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Bryan (Cruzeiro U17).
39'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Dylan (Atlético Mineiro U17).
24'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Callegario (Atlético Mineiro U17).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Atlético Mineiro U17 x Cruzeiro U17!
Rafael Paiva
TECNICO
Wendel
TECNICO