36ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Sábado, 31/10•17h30
Minuto a Minuto: Vila Nova X Juventude - 31/10/2026
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Juventude: sai Marcos Paulo, entra Juan.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Juventude: sai Marcos Paulo Lima Batista Silva, entra Lucas Alves.
17'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! João Pedro Vieira (Vila Nova) é expulso.
9'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Igor Cariús (Vila Nova).
1'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Aderlan (Juventude).
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
VAR: gol anulado (Vila Nova).
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Juventude: sai Luis Amarilla, entra Lucas Mineiro.
42'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Marcos Paulo Lima Batista Silva (Juventude).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Vila Nova x Juventude!
Guto Ferreira
TECNICO
Maurício Barbieri
TECNICO
Rodrigo Jose Pereira de Lima
ÁRBITRO