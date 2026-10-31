36ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Sábado, 31/10•19h30
Minuto a Minuto: Náutico X Avaí - 31/10/2026
37'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Zé Ricardo (Avaí).
23'
•
1ºTEMPO
Gol do Náutico! Benjamín Borasi marca. Assistência de Luan Sales.
21'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Samuel (Náutico).
18'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para João Vitor (Avaí).
17'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Benjamín Borasi (Náutico).
8'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Paulo Sérgio (Náutico).
7'
•
1ºTEMPO
Substituição no Náutico: sai Alberto Magno Santos de Melo Filho, entra Léo Índio.
1'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Jefferson Maciel (Avaí).
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Náutico x Avaí!
Bruno Pivetti
TECNICO
Allan Aal
TECNICO
Afro Rocha De Carvalho Filho
ÁRBITRO