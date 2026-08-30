25ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Domingo, 30/08•16h
Minuto a Minuto: América-MG X Ponte Preta - 30/08/2026
51'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
51'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo no Independência. América-MG reage no segundo tempo e vence a Ponte Preta, o Coelho ainda respira na luta para sair da zona de rebaixamento.
50'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Por reclamação, Gabriel Cicala recebe o amarelo.
49'
•
2ºTEMPO
Rodrigo Piñeiro finaliza colocado e Vinicius Ferrari defende com segurança!
48'
•
2ºTEMPO
Gabriel Cicala tenta o drible e Ostchega tira para lateral.
47'
•
2ºTEMPO
Willian Dubgod arranca na área e no chute é travado pelo defensor.
45'
•
2ºTEMPO
VAMOS ATÉ 51! Serão mais seis minutos neste segundo tempo.
44'
•
2ºTEMPO
NA TRAVEEE!!! Rodrigo Piñeiro finaliza da entrada da área e a bola toca na trave antes de sair.
43'
•
2ºTEMPO
TRAVA! O passe na área para Fer Elizari e o meia finaliza bloqueado pela defesa.
42'
•
2ºTEMPO
Coelho volta a pressionar em busca do terceiro gol.
41'
•
2ºTEMPO
O passe nas costas de Ítalo e o atacante não consegue dominar a bola.
40'
•
2ºTEMPO
Ostchega toca forte demais e a bola sai pela linha de fundo.
39'
•
2ºTEMPO
Coelho gira a bola no campo ofensivo.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Outra troca americana, sai Barreto e vem Jorge Jiménez.
36'
•
2ºTEMPO
Já a Ponte Preta recebe o São Bernardo.t
35'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o América-MG visita o CRB.
34'
•
2ºTEMPO
Ostchega despeja a bola na área e Gustavo Almeida corta.
33'
•
2ºTEMPO
Fer Elizari faz o arremate de fora da área e a bola sai à esquerda do gol!
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Na Macaca o meia Juan Rodrigues deixa o campo para entrada de Gabriel Cicala.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Ítalo Charbaje em campo e sai Júlio César.
30'
•
2ºTEMPO
INCRÍVEL! Ostchega toca de cabeça na área, Vinicius Ferrari não chega na bola e Gustavo Almeida tira em cima da linha.
28'
•
2ºTEMPO
Willian Dubgod volta para buscar o jogo e é desarmado.
27'
•
2ºTEMPO
Resultados da 25ª rodada da Série B: Botafogo-SP 1x2 Cuiabá, Náutico 2x1 Athletic-MG, Novorizontino 2x1 Sport e Goiás 2x1 São Bernardo.
26'
•
2ºTEMPO
A partida fica parada para um atendimento.
25'
•
2ºTEMPO
O cruzamento rasteiro de Júlio César e a zaga tira para escanteio.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alteração no Coelho, sai Paulo Victor e entra Maçola.
23'
•
2ºTEMPO
A cobrança na grande área e Rafa Barcelos cabeceia sobre o gol.
22'
•
2ºTEMPO
VINICIUS FERRARI! Willian Dubogd limpa Leão na área e na hora do chute é travado pelo goleiro!
20'
•
2ºTEMPO
Nicolas sai sentindo dores.
19'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alteração na Ponte, com a saída de Nicolas e a entrada de Caca.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Miguel substitui Caio Vinicius.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O técnico Gilson Kleina troca Ryan por Thevyn.
16'
•
2ºTEMPO
Rodrigo Piñeiro manda na área e Leão tira.
15'
•
2ºTEMPO
Vem mudança na Ponte.
14'
•
2ºTEMPO
Piñeiro é abraçado pelos companheiros, boa vantagem americana.
13'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!! Rodrigo Piñeiro aplica o drible da entrada da área e bate bonito no canto para ampliar!
13'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!!
12'
•
2ºTEMPO
Julio carrega pela direita e no cruzamento é travado.
11'
•
2ºTEMPO
A vitória parcial diminui a diferença do Coelho para o Londrina, no momento de sete pontos.
10'
•
2ºTEMPO
A cobrança de falta para dentro da área, Ricardo Silva sobe e desvia para fora.
8'
•
2ºTEMPO
E a Ponte Preta recebe o São Bernardo.
7'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o América-MG visita o CRB.
6'
•
2ºTEMPO
Dubgod domina pelo meio e leva a falta de Gustavo Almeida.
5'
•
2ºTEMPO
De novo a bola aérea americana, dessa vez Diego Leão corta.
4'
•
2ºTEMPO
O cruzamento de Paulo Victor vai direto nas mãos de Vinicius Ferrari.
3'
•
2ºTEMPO
Willian Dubgod demora para fazer o passe e perde a bola para Telles.
2'
•
2ºTEMPO
A torcida comemora, gol relâmpago do Coelho neste retorno do segundo tempo.
1'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!! Willian Dubgod completa o cruzamento na segunda trave e abre o placar no Horto!
1'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!!
0'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Elizari também em campo para a saída de Otávio.
0'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO A mudança no Coelho tem Piñeiro no lugar de Guilherme Parede.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa o segundo tempo.
52'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Termina a primeira etapa.
51'
•
1ºTEMPO
ANULADO! Rapidamente, o juiz revê o lance e invalida o gol da Ponte.
50'
•
1ºTEMPO
É CHAMADO! Bruno Pereira Vasconcelos vai para cabine para conferir se valida o gol.
49'
•
1ºTEMPO
Continua a revisão do lance do gol da Macaca.
48'
•
1ºTEMPO
O juiz acrescenta mais um minuto, vamos até 49.
47'
•
1ºTEMPO
VAR EM AÇÃO! O gol da Ponte é avaliado pela equipe de arbitragem.
46'
•
1ºTEMPO
NÃO VALEU! Ryan manda a bola na segunda trave, Miguel domina e chuta para carimbar o travessão, na sobra a bola toca no braço de Matheus Souza e depois Juan chuta para as redes.
45'
•
1ºTEMPO
Três minutos de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
A bola fica viva na área visitante, Ricardo Silva desvia de cabeça e a bola fica fácil para Vinicius Ferrari.
43'
•
1ºTEMPO
FIRME, VINICIUS! Ostchega levanta a bola na área, Paulo Victor cabeceia no centro do gol para facilitar a defesa do goleiro!
42'
•
1ºTEMPO
Júlio César erra o domínio dentro da área e irrita a torcida.
41'
•
1ºTEMPO
Ponte Preta toda recuada no campo defensivo.
39'
•
1ºTEMPO
Júlio César demora para chutar na entrada da área e perde boa chance.
38'
•
1ºTEMPO
Resultados da 25ª rodada da Série B: Botafogo-SP 1x2 Cuiabá, Náutico 2x1 Athletic-MG, Novorizontino 2x1 Sport e Goiás 2x1 São Bernardo.
36'
•
1ºTEMPO
Finalizações: América-MG 13x2 Ponte Preta.
35'
•
1ºTEMPO
A batida de Ostchega é curta e facilita o corte da zaga.
34'
•
1ºTEMPO
Coelho tem outra falta para jogar a bola na área.
33'
•
1ºTEMPO
LONGE! Júlio recebe na entrada da área, bate de canhota e manda torto sobre o gol.
32'
•
1ºTEMPO
Paulo Victor completa o cruzamento na área e chuta para fora.
31'
•
1ºTEMPO
Guilherme Parede cobra o córner fechado e a defesa afasta.
30'
•
1ºTEMPO
Ostchega despeja a bola na área e Gustavo Almeida tira para escanteio.
29'
•
1ºTEMPO
A cobrança na segunda trave de Guilherme Parede, Rafa Barcelos cabeceia e não leva perigo.
28'
•
1ºTEMPO
Ostchega é derrubado por Júlio na direita, falta.
27'
•
1ºTEMPO
O passe em profundidade para Willian Dubogd, goleiro Vinicius Ferrari sai bem e fica com a bola.
25'
•
1ºTEMPO
Faltas: América-MG 5x3 Ponte Preta.
24'
•
1ºTEMPO
Ostchega segura a bola pela esquerda e leva a falta de Ryan.
23'
•
1ºTEMPO
Parede avança no contra-ataque pela esquerda, puxa para o meio e finaliza à direita de Ferrari!
22'
•
1ºTEMPO
A cobrança na entrada da área e Gustavo Telles desvia de cabeça sobre o gol.
21'
•
1ºTEMPO
Ponte tem a falta pela esquerda.
20'
•
1ºTEMPO
Nicolas Araujo puxa o contra-ataque sozinho e é desarmado por Ricardo Silva.
19'
•
1ºTEMPO
QUE BONITO! Damião aplica o chapéu dentro da área e toca de cabeça para defesa de Brigido!
17'
•
1ºTEMPO
Muita pressão do Coelho, que tem 88% de posse de bola.
16'
•
1ºTEMPO
Ostchega desce pela esquerda e ergue a bola na área, Paulo Victor faz o desvio e manda pra fora!
15'
•
1ºTEMPO
VINICIUS FERRARI! O cruzamento na medida para Willian Dubgod, o centroavante mergulha de cabeça e o goleiro salva a Macaca!
14'
•
1ºTEMPO
Guilherme Parede cobra falta da intermediária, passa por todo mundo e sai em tiro de meta.
13'
•
1ºTEMPO
Tudo bem com Matheus Souza.
12'
•
1ºTEMPO
Na dividida entre Júlio César e Matheus Souza, o atleta da Ponte fica sentindo.
11'
•
1ºTEMPO
A bola alçada na área e Gustavo Almeida corta.
10'
•
1ºTEMPO
Ostchega cava a bola para dentro da área e Paulo Victor não tem o domínio.
9'
•
1ºTEMPO
Willian Dubgod recebe a bola na ponta e sobe a bandeira, impedimento.
8'
•
1ºTEMPO
América trabalha a bola no campo ofensivo.
7'
•
1ºTEMPO
PRA FORA! Paulo Victor recebe pela esquerda da área e chuta cruzado de canhota para fora!
6'
•
1ºTEMPO
Auxiliar pega impedimento do ataque da Ponte.
5'
•
1ºTEMPO
Barreto faz o passe entre a zaga e a bola vai direto nas mãos de Ferrari.
4'
•
1ºTEMPO
Júlio descola o cruzamento rasteiro e a bola vai nas mãos de Bruno Brigido.
3'
•
1ºTEMPO
A cobrança é ajeita para Paulo Victor, o atacante chuta no gol e Vinicius Ferrari defende.
2'
•
1ºTEMPO
Escanteio para o Coelho.
1'
•
1ºTEMPO
Bruno Pereira Vasconcelos é o árbitro do jogo.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Independência.
PRÉ-JOGO
Tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo e perfiladas para execução do Hino Nacional Brasileiro.
PRÉ-JOGO
Pela enorme crise financeira, a Macaca tem inúmeros jogadores fora de combate hoje, e o banco é praticamente composto por atletas da base.
PRÉ-JOGO
Mesmo com o retorno de Paulo Victor, o Coelho ainda tem os desfalques de Segovinha, Mastriani e Person, todos lesionados.
PRÉ-JOGO
PONTE PRETA: Vinícius Ferrari; Júlio, Diego Leão, Gustavo Almeida e Matheus Souza; Juan Rodrigues, Gustavo Telles, Ryan Andrade e Nicolas Araújo; Damião e Miguel.
PRÉ-JOGO
AMÉRICA-MG: Bruno Brígido; Alex Silva, Rafa Barcelos, Ricardo Silva e Ostchega; Otávio, Barreto, Julio César e Guilherme Parede; Paulo Victor e Willian Dubgod.
PRÉ-JOGO
Times escalados.
PRÉ-JOGO
O confronto é do vie-lanterna América-MG, com 11 pontos, contra a última colocada Ponte Preta que tem apenas dez pontos na tabela.
PRÉ-JOGO
Olá leitor, boa tarde! Dentro de instantes, às 16h, siga as emoções de América-MG x Ponte Preta 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.
Umberto Louzer
TECNICO
Bruno Brígido
Goleiro
Alex Silva
Defesa
Rafa Barcelos
Defesa
Ricardo Silva
Defesa
Tobias Ostchega
Defesa
Otávio
Meio-Campo
Fernando Elizari
Meio-Campo
Gustavo Barreto
Meio-Campo
Jorge Jiménez
Meio-Campo
Júlio
Defesa
Italo Charbaje
Atacante
Guilherme Parede
Atacante
Rodrigo Piñeiro
Atacante
Willian Dubgod
Atacante
Paulo Victor
Atacante
Marcelo Maçola
Atacante
Gilson Kleina
TECNICO
Vinicius
Goleiro
Júlio
Defesa
Diego Leão
Meio-Campo
Gustavo Almeida
Defesa
Matheus Souza
Defesa
Juan Rodrigues
Meio-Campo
Gabriel Cicala
Meio-Campo
Gustavo Telles
Meio-Campo
Ryan
Defesa
Thevyn
Meio-Campo
Nicolas Araujo
Meio-Campo
Caca
Defesa
Miguel
Meio-Campo
Caio Vinicius
Atacante
João Damião
Atacante
Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
ÁRBITRO
Daniella Coutinho Pinto (BA)
ASSISTENTE
Elicarlos Franco de Oliveira (BA)
ASSISTENTE