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encerrado
Independência Belo Horizonte, Minas Gerais
América-MG América-MG
2 × 0
Ponte Preta Ponte Preta

25ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026

Domingo, 30/0816h

Minuto a Minuto: América-MG X Ponte Preta - 30/08/2026

fim

51'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

51'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo no Independência. América-MG reage no segundo tempo e vence a Ponte Preta, o Coelho ainda respira na luta para sair da zona de rebaixamento.

amarelo

50'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Por reclamação, Gabriel Cicala recebe o amarelo.

bola

49'

2ºTEMPO

Rodrigo Piñeiro finaliza colocado e Vinicius Ferrari defende com segurança!

bola

48'

2ºTEMPO

Gabriel Cicala tenta o drible e Ostchega tira para lateral.

bola

47'

2ºTEMPO

Willian Dubgod arranca na área e no chute é travado pelo defensor.

bola

45'

2ºTEMPO

VAMOS ATÉ 51! Serão mais seis minutos neste segundo tempo.

bola

44'

2ºTEMPO

NA TRAVEEE!!! Rodrigo Piñeiro finaliza da entrada da área e a bola toca na trave antes de sair.

bola

43'

2ºTEMPO

TRAVA! O passe na área para Fer Elizari e o meia finaliza bloqueado pela defesa.

bola

42'

2ºTEMPO

Coelho volta a pressionar em busca do terceiro gol.

bola

41'

2ºTEMPO

O passe nas costas de Ítalo e o atacante não consegue dominar a bola.

bola

40'

2ºTEMPO

Ostchega toca forte demais e a bola sai pela linha de fundo.

bola

39'

2ºTEMPO

Coelho gira a bola no campo ofensivo.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Outra troca americana, sai Barreto e vem Jorge Jiménez.

bola

36'

2ºTEMPO

Já a Ponte Preta recebe o São Bernardo.t

bola

35'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o América-MG visita o CRB.

bola

34'

2ºTEMPO

Ostchega despeja a bola na área e Gustavo Almeida corta.

bola

33'

2ºTEMPO

Fer Elizari faz o arremate de fora da área e a bola sai à esquerda do gol!

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Na Macaca o meia Juan Rodrigues deixa o campo para entrada de Gabriel Cicala.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Ítalo Charbaje em campo e sai Júlio César.

bola

30'

2ºTEMPO

INCRÍVEL! Ostchega toca de cabeça na área, Vinicius Ferrari não chega na bola e Gustavo Almeida tira em cima da linha.

bola

28'

2ºTEMPO

Willian Dubgod volta para buscar o jogo e é desarmado.

bola

27'

2ºTEMPO

Resultados da 25ª rodada da Série B: Botafogo-SP 1x2 Cuiabá, Náutico 2x1 Athletic-MG, Novorizontino 2x1 Sport e Goiás 2x1 São Bernardo.

bola

26'

2ºTEMPO

A partida fica parada para um atendimento.

bola

25'

2ºTEMPO

O cruzamento rasteiro de Júlio César e a zaga tira para escanteio.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alteração no Coelho, sai Paulo Victor e entra Maçola.

bola

23'

2ºTEMPO

A cobrança na grande área e Rafa Barcelos cabeceia sobre o gol.

bola

22'

2ºTEMPO

VINICIUS FERRARI! Willian Dubogd limpa Leão na área e na hora do chute é travado pelo goleiro!

bola

20'

2ºTEMPO

Nicolas sai sentindo dores.

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alteração na Ponte, com a saída de Nicolas e a entrada de Caca.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Miguel substitui Caio Vinicius.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O técnico Gilson Kleina troca Ryan por Thevyn.

bola

16'

2ºTEMPO

Rodrigo Piñeiro manda na área e Leão tira.

bola

15'

2ºTEMPO

Vem mudança na Ponte.

bola

14'

2ºTEMPO

Piñeiro é abraçado pelos companheiros, boa vantagem americana.

gol

13'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!! Rodrigo Piñeiro aplica o drible da entrada da área e bate bonito no canto para ampliar!

bola

13'

2ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!!

bola

12'

2ºTEMPO

Julio carrega pela direita e no cruzamento é travado.

bola

11'

2ºTEMPO

A vitória parcial diminui a diferença do Coelho para o Londrina, no momento de sete pontos.

bola

10'

2ºTEMPO

A cobrança de falta para dentro da área, Ricardo Silva sobe e desvia para fora.

bola

8'

2ºTEMPO

E a Ponte Preta recebe o São Bernardo.

bola

7'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o América-MG visita o CRB.

bola

6'

2ºTEMPO

Dubgod domina pelo meio e leva a falta de Gustavo Almeida.

bola

5'

2ºTEMPO

De novo a bola aérea americana, dessa vez Diego Leão corta.

bola

4'

2ºTEMPO

O cruzamento de Paulo Victor vai direto nas mãos de Vinicius Ferrari.

bola

3'

2ºTEMPO

Willian Dubgod demora para fazer o passe e perde a bola para Telles.

bola

2'

2ºTEMPO

A torcida comemora, gol relâmpago do Coelho neste retorno do segundo tempo.

gol

1'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!! Willian Dubgod completa o cruzamento na segunda trave e abre o placar no Horto!

bola

1'

2ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!!

substituicao

0'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Elizari também em campo para a saída de Otávio.

substituicao

0'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
A mudança no Coelho tem Piñeiro no lugar de Guilherme Parede.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa o segundo tempo.

fim

52'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Termina a primeira etapa.

bola

51'

1ºTEMPO

ANULADO! Rapidamente, o juiz revê o lance e invalida o gol da Ponte.

bola

50'

1ºTEMPO

É CHAMADO! Bruno Pereira Vasconcelos vai para cabine para conferir se valida o gol.

bola

49'

1ºTEMPO

Continua a revisão do lance do gol da Macaca.

bola

48'

1ºTEMPO

O juiz acrescenta mais um minuto, vamos até 49.

bola

47'

1ºTEMPO

VAR EM AÇÃO! O gol da Ponte é avaliado pela equipe de arbitragem.

bola

46'

1ºTEMPO

NÃO VALEU! Ryan manda a bola na segunda trave, Miguel domina e chuta para carimbar o travessão, na sobra a bola toca no braço de Matheus Souza e depois Juan chuta para as redes.

bola

45'

1ºTEMPO

Três minutos de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

A bola fica viva na área visitante, Ricardo Silva desvia de cabeça e a bola fica fácil para Vinicius Ferrari.

bola

43'

1ºTEMPO

FIRME, VINICIUS! Ostchega levanta a bola na área, Paulo Victor cabeceia no centro do gol para facilitar a defesa do goleiro!

bola

42'

1ºTEMPO

Júlio César erra o domínio dentro da área e irrita a torcida.

bola

41'

1ºTEMPO

Ponte Preta toda recuada no campo defensivo.

bola

39'

1ºTEMPO

Júlio César demora para chutar na entrada da área e perde boa chance.

bola

38'

1ºTEMPO

Resultados da 25ª rodada da Série B: Botafogo-SP 1x2 Cuiabá, Náutico 2x1 Athletic-MG, Novorizontino 2x1 Sport e Goiás 2x1 São Bernardo.

bola

36'

1ºTEMPO

Finalizações: América-MG 13x2 Ponte Preta.

bola

35'

1ºTEMPO

A batida de Ostchega é curta e facilita o corte da zaga.

bola

34'

1ºTEMPO

Coelho tem outra falta para jogar a bola na área.

bola

33'

1ºTEMPO

LONGE! Júlio recebe na entrada da área, bate de canhota e manda torto sobre o gol.

bola

32'

1ºTEMPO

Paulo Victor completa o cruzamento na área e chuta para fora.

bola

31'

1ºTEMPO

Guilherme Parede cobra o córner fechado e a defesa afasta.

bola

30'

1ºTEMPO

Ostchega despeja a bola na área e Gustavo Almeida tira para escanteio.

bola

29'

1ºTEMPO

A cobrança na segunda trave de Guilherme Parede, Rafa Barcelos cabeceia e não leva perigo.

bola

28'

1ºTEMPO

Ostchega é derrubado por Júlio na direita, falta.

bola

27'

1ºTEMPO

O passe em profundidade para Willian Dubogd, goleiro Vinicius Ferrari sai bem e fica com a bola.

bola

25'

1ºTEMPO

Faltas: América-MG 5x3 Ponte Preta.

bola

24'

1ºTEMPO

Ostchega segura a bola pela esquerda e leva a falta de Ryan.

bola

23'

1ºTEMPO

Parede avança no contra-ataque pela esquerda, puxa para o meio e finaliza à direita de Ferrari!

bola

22'

1ºTEMPO

A cobrança na entrada da área e Gustavo Telles desvia de cabeça sobre o gol.

bola

21'

1ºTEMPO

Ponte tem a falta pela esquerda.

bola

20'

1ºTEMPO

Nicolas Araujo puxa o contra-ataque sozinho e é desarmado por Ricardo Silva.

bola

19'

1ºTEMPO

QUE BONITO! Damião aplica o chapéu dentro da área e toca de cabeça para defesa de Brigido!

bola

17'

1ºTEMPO

Muita pressão do Coelho, que tem 88% de posse de bola.

bola

16'

1ºTEMPO

Ostchega desce pela esquerda e ergue a bola na área, Paulo Victor faz o desvio e manda pra fora!

bola

15'

1ºTEMPO

VINICIUS FERRARI! O cruzamento na medida para Willian Dubgod, o centroavante mergulha de cabeça e o goleiro salva a Macaca!

bola

14'

1ºTEMPO

Guilherme Parede cobra falta da intermediária, passa por todo mundo e sai em tiro de meta.

bola

13'

1ºTEMPO

Tudo bem com Matheus Souza.

bola

12'

1ºTEMPO

Na dividida entre Júlio César e Matheus Souza, o atleta da Ponte fica sentindo.

bola

11'

1ºTEMPO

A bola alçada na área e Gustavo Almeida corta.

bola

10'

1ºTEMPO

Ostchega cava a bola para dentro da área e Paulo Victor não tem o domínio.

bola

9'

1ºTEMPO

Willian Dubgod recebe a bola na ponta e sobe a bandeira, impedimento.

bola

8'

1ºTEMPO

América trabalha a bola no campo ofensivo.

bola

7'

1ºTEMPO

PRA FORA! Paulo Victor recebe pela esquerda da área e chuta cruzado de canhota para fora!

bola

6'

1ºTEMPO

Auxiliar pega impedimento do ataque da Ponte.

bola

5'

1ºTEMPO

Barreto faz o passe entre a zaga e a bola vai direto nas mãos de Ferrari.

bola

4'

1ºTEMPO

Júlio descola o cruzamento rasteiro e a bola vai nas mãos de Bruno Brigido.

bola

3'

1ºTEMPO

A cobrança é ajeita para Paulo Victor, o atacante chuta no gol e Vinicius Ferrari defende.

bola

2'

1ºTEMPO

Escanteio para o Coelho.

bola

1'

1ºTEMPO

Bruno Pereira Vasconcelos é o árbitro do jogo.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Independência.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Tudo pronto para o início da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo e perfiladas para execução do Hino Nacional Brasileiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pela enorme crise financeira, a Macaca tem inúmeros jogadores fora de combate hoje, e o banco é praticamente composto por atletas da base.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Mesmo com o retorno de Paulo Victor, o Coelho ainda tem os desfalques de Segovinha, Mastriani e Person, todos lesionados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

PONTE PRETA: Vinícius Ferrari; Júlio, Diego Leão, Gustavo Almeida e Matheus Souza; Juan Rodrigues, Gustavo Telles, Ryan Andrade e Nicolas Araújo; Damião e Miguel.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

AMÉRICA-MG: Bruno Brígido; Alex Silva, Rafa Barcelos, Ricardo Silva e Ostchega; Otávio, Barreto, Julio César e Guilherme Parede; Paulo Victor e Willian Dubgod.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times escalados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O confronto é do vie-lanterna América-MG, com 11 pontos, contra a última colocada Ponte Preta que tem apenas dez pontos na tabela.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Olá leitor, boa tarde! Dentro de instantes, às 16h, siga as emoções de América-MG x Ponte Preta 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

América-MG AMG

  • Umberto Louzer

    TECNICO

  • Bruno Brígido

    Goleiro

  • Alex Silva

    Defesa

  • Rafa Barcelos

    Defesa

  • Ricardo Silva

    Defesa

  • Tobias Ostchega

    Defesa

  • Otávio Saiu

    Meio-Campo

  • Fernando ElizariEntrou

    Meio-Campo

  • Gustavo BarretoSaiu

    Meio-Campo

  • Jorge JiménezEntrou

    Meio-Campo

  • JúlioSaiu

    Defesa

  • Italo CharbajeEntrou

    Atacante

  • Guilherme ParedeSaiu

    Atacante

  • Rodrigo PiñeiroEntrouGol

    Atacante

  • Willian DubgodGol

    Atacante

  • Paulo VictorSaiu

    Atacante

  • Marcelo MaçolaEntrou

    Atacante

Ponte Preta PON

  • Gilson Kleina

    TECNICO

  • Vinicius

    Goleiro

  • Júlio

    Defesa

  • Diego Leão

    Meio-Campo

  • Gustavo Almeida

    Defesa

  • Matheus Souza

    Defesa

  • Juan RodriguesSaiu

    Meio-Campo

  • Gabriel CicalaEntrouAmarelo

    Meio-Campo

  • Gustavo Telles

    Meio-Campo

  • RyanSaiu

    Defesa

  • ThevynEntrou

    Meio-Campo

  • Nicolas AraujoSaiu

    Meio-Campo

  • CacaEntrou

    Defesa

  • MiguelSaiu

    Meio-Campo

  • Caio ViniciusEntrou

    Atacante

  • João Damião

    Atacante

  • Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

    ÁRBITRO

  • Daniella Coutinho Pinto (BA)

    ASSISTENTE

  • Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

    ASSISTENTE

América-MG AMG
Ponte Preta PON

GOLS

Gol Willian Dubgod
Gol Rodrigo Piñeiro
POSSE DE BOLA
79% 21%
28FINALIZAÇÕES4
11FINALIZAÇÕES CERTAS2
13FALTAS COMETIDAS9
5CRUZAMENTOS1
38PASSES ERRADOS9
4DESARMES20
12ESCANTEIOS2
1IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS1
0CARTÕES VERMELHOS0
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