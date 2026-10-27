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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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encerrado
Castelão Fortaleza, Ceará
Ceará Ceará
0 × 2
Goiás Goiás

35ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026

Terça-feira, 27/1020h

Minuto a Minuto: Ceará X Goiás - 27/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

inicio

45'

2ºTEMPO

Gol do Goiás! Carlos Eduardo de Sousa Leopoldino marca.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Carlos Eduardo de Sousa Leopoldino (Goiás).

inicio

45'

2ºTEMPO

Gol do Goiás! Carlos Eduardo de Sousa Leopoldino marca. Assistência de Rodrigo Soares.

bola

35'

2ºTEMPO

Substituição no Goiás: sai Nicolas Vichiatto Da Silva, entra Danilo Cunha.

bola

35'

2ºTEMPO

Substituição no Ceará: sai Bryan Borges Mascarenhas, entra Lenny Ivo Lobato Romanelli.

bola

35'

2ºTEMPO

Substituição no Ceará: sai Melquisedeque Costa De Oliveira, entra Vinícius.

bola

26'

2ºTEMPO

Substituição no Goiás: sai Lucas Rodrigues, entra Geirton Marques Aires.

bola

25'

2ºTEMPO

Substituição no Goiás: sai Lucas Lima, entra Wellington Rato.

bola

22'

2ºTEMPO

Substituição no Ceará: sai Enzo Lodovico, entra Rian Santana.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Ceará: sai Matheus Araujo, entra Lucas Mugni.

bola

20'

2ºTEMPO

VAR: goal confirmed (Ceará).

bola

19'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Enzo Lodovico (Ceará).

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no Goiás: sai Luiz Felipe Clemente de Almeida, entra Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro.

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no Goiás: sai Djalma Silva, entra Rodrigo Soares.

bola

9'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Saulo Mineiro (Ceará).

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

36'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para João Gabriel Santos Batista (Ceará).

bola

32'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Gabriel Silva Rocha (Ceará).

bola

31'

1ºTEMPO

Substituição no Ceará: sai Sanchez Costa, entra Rafael Ramos.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Ceará x Goiás!

Ceará CEA

  • Daniel Paulista

    TECNICO

Goiás GOI

  • Mozart

    TECNICO

  • Lucas Guimaraes Rechatiko Horn

    ÁRBITRO

Ceará CEA
Goiás GOI

GOLS

Carlos Eduardo de Sousa Leopoldino Gol
Carlos Eduardo de Sousa Leopoldino Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
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