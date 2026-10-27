35ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Terça-feira, 27/10•20h
Minuto a Minuto: Ceará X Goiás - 27/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Gol do Goiás! Carlos Eduardo de Sousa Leopoldino marca.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Carlos Eduardo de Sousa Leopoldino (Goiás).
45'
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2ºTEMPO
Gol do Goiás! Carlos Eduardo de Sousa Leopoldino marca. Assistência de Rodrigo Soares.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Goiás: sai Nicolas Vichiatto Da Silva, entra Danilo Cunha.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Ceará: sai Bryan Borges Mascarenhas, entra Lenny Ivo Lobato Romanelli.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Ceará: sai Melquisedeque Costa De Oliveira, entra Vinícius.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Goiás: sai Lucas Rodrigues, entra Geirton Marques Aires.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Goiás: sai Lucas Lima, entra Wellington Rato.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Ceará: sai Enzo Lodovico, entra Rian Santana.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Ceará: sai Matheus Araujo, entra Lucas Mugni.
20'
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2ºTEMPO
VAR: goal confirmed (Ceará).
19'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Enzo Lodovico (Ceará).
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Goiás: sai Luiz Felipe Clemente de Almeida, entra Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Goiás: sai Djalma Silva, entra Rodrigo Soares.
9'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Saulo Mineiro (Ceará).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
36'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para João Gabriel Santos Batista (Ceará).
32'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Gabriel Silva Rocha (Ceará).
31'
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1ºTEMPO
Substituição no Ceará: sai Sanchez Costa, entra Rafael Ramos.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Ceará x Goiás!
Daniel Paulista
TECNICO
Mozart
TECNICO
Lucas Guimaraes Rechatiko Horn
ÁRBITRO