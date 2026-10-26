35ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Segunda-feira, 26/10•20h30
Minuto a Minuto: Juventude X Náutico - 26/10/2026
9'
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2ºTEMPO
Substituição no Náutico: sai Ryan Santos, entra Wanderson Camelo Viana.
8'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ryan Santos (Náutico).
5'
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2ºTEMPO
Gol do Juventude! Aderlan marca. Assistência de Gabriel Pires.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Náutico: sai Luiz Felipe, entra Samuel.
40'
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1ºTEMPO
Gol do Juventude! Raí da Silva Pessanha marca.
29'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Gabriel Barbosa Pinheiro (Juventude).
26'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Jean Carlos (Náutico).
8'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Fabio lima (Juventude).
7'
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1ºTEMPO
Gol do Juventude! Fabio lima marca. Assistência de Safira.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Juventude x Náutico!
Maurício Barbieri
TECNICO
Bruno Pivetti
TECNICO
Bruno Mota Correia
ÁRBITRO