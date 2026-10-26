35ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Segunda-feira, 26/10•19h30
Minuto a Minuto: América-MG X Cuiabá - 26/10/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Substituição no América-MG: sai Paulo Victor·Ferreira de Jesus, entra Luidy Montes Carneiro.
45'
•
2ºTEMPO
Substituição no América-MG: sai Willian, entra Fernando Elizari.
42'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Barreto (América-MG).
41'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ricardo Silva (América-MG).
23'
•
2ºTEMPO
Substituição no Cuiabá: sai João Basso, entra Calebe.
23'
•
2ºTEMPO
Substituição no Cuiabá: sai Eric Almeida de Melo, entra Guilherme De Almeida Mansano.
23'
•
2ºTEMPO
Substituição no América-MG: sai Felipe, entra Eduardo Person.
22'
•
2ºTEMPO
Substituição no América-MG: sai Emerson Raymundo Santos Moreno, entra Otavio Goncalves.
19'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Luis Henrique Fonseca Soares (Cuiabá).
15'
•
2ºTEMPO
Substituição no Cuiabá: sai Luiz Otavio, entra David Miguel de Souza Arcanjo.
15'
•
2ºTEMPO
Substituição no Cuiabá: sai Eliel Chrystian, entra Jean Dias da Costa.
13'
•
2ºTEMPO
Gol do América-MG! Matías Segovia marca. Assistência de Guilherme Parede.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Cuiabá: sai Weverson Rodrigues Vicente Do Nascimento, entra Lorenzo Silva Martins.
4'
•
1ºTEMPO
Substituição no América-MG: sai Luca Sosa, entra Emerson Raymundo Santos Moreno.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: América-MG x Cuiabá!
Moacir Júnior
TECNICO
Eduardo Barros
TECNICO
Nascimento de Souza
ÁRBITRO