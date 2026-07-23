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encerrado
Independência Belo Horizonte, Minas Gerais
América-MG América-MG
1 × 0
Goiás Goiás

20ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026

Domingo, 26/0718h30

Minuto a Minuto: América-MG X Goiás - 26/07/2026

fim

51'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

51'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo no Independência! Com gol de Paulo Victor, América-MG vence a primeira em casa e sai da lanterna na Série B.

bola

50'

2ºTEMPO

Esli Garcia despeja a bola na área e a zaga corta de cabeça.

bola

49'

2ºTEMPO

Mastriani tenta ganhar outro escanteio e chuta direto para a linha de fundo, é tiro de meta para Thiago Rodrigues.

bola

48'

2ºTEMPO

Ítalo Chabarje chuta em cima de Nicolas e ganha o escanteio.

bola

47'

2ºTEMPO

Filipe Dahora explora a marcação e ganha o lateral na defesa.

bola

46'

2ºTEMPO

Goiás aumenta o volume ofensivo nos últimos minutos.

bola

45'

2ºTEMPO

VAMOS ATÉ 51! Serão mais seis minutos neste segundo tempo.

bola

44'

2ºTEMPO

Pressionado na área, Thiago Rodrigues sai com categoria.

bola

43'

2ºTEMPO

Após a cobrança de córner na área, a zaga do Coelho afasta de cabeça.

bola

42'

2ºTEMPO

O cruzamento fechado na área, Anselmo Ramon raspa de cabeça e Gustavo rebate a bola, na sequência Alex tira para escanteio.

bola

41'

2ºTEMPO

Mastriani comete a falta no ataque em Ramon Menezes.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Última troca do Esmeraldino, vem Brayann para a vaga de Lourenço.

bola

39'

2ºTEMPO

Anselmo Ramon prepara o chute de fora da área e é desarmado por Jimenez.

bola

38'

2ºTEMPO

Série B, em andamento: Londrina 1x4 Novorizontino.

amarelo

37'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Por reclamação, Gustavo também é punido com o amarelo.

amarelo

36'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Filipe Machado.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Filipe Dahora está em campo para a saída de Parede.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
A troca americana, sai Felipe Amaral para entrada de Jimenez.

bola

33'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o América-MG visita o Botafogo-SP. Já o Goiás recebe o Londrina.

bola

32'

2ºTEMPO

Alex Silva entra de sola e comete a falta em Esli.

bola

31'

2ºTEMPO

Nicolas despeja a bola na área e Alex Silva tira de cabeça.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E tem Djalma Silva no lugar de Rodrigo Soares.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Nova substituição goiana, sai Juninho e entra Esli.

bola

28'

2ºTEMPO

Finalizações: América-MG 6x13 Goiás.

bola

27'

2ºTEMPO

Cadu é acionado pela esquerda da área e pega mal na bola.

bola

26'

2ºTEMPO

Alex Silva é puxado por Cadu e sofre a falta na saída de jogo.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Anselmo Ramon substitui Lucas Lima.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alterações no Goiás, com Gegê no lugar de Jean Carlos.

bola

23'

2ºTEMPO

Guilherme Parede manda na área e Lucas Ribeiro tira.

bola

21'

2ºTEMPO

Pressionado por Jean Carlos, Manoel alivia com o chutão.

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Autor do gol, Paulo Victor é substituído por Ítalo Charbaje.

bola

19'

2ºTEMPO

Ítalo Charbaje vai entrar.

bola

18'

2ºTEMPO

A torcida americana aumenta o som no Independência.

bola

17'

2ºTEMPO

Paulo Victor está sentindo, joga no sacríficio e mesmo assim marca o gol.

gol

16'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!! Mastriani faz a parede e encontra Paulo Victor, atacante entra pela direita e chuta cruzado para abrir o placar!

bola

16'

2ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!!

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
A primeira troca é a estreia de Tobias na vaga de Elizari.

bola

13'

2ºTEMPO

Coelho prepara uma mudança.

bola

12'

2ºTEMPO

Jean Carlos tem a chance na área e chuta torto para fora.

bola

11'

2ºTEMPO

INCRÍVEL! A bonita jogada goiana encontra Juninho livre na grande área, o meia toca no cantinho e a bola bate no travessão!

bola

10'

2ºTEMPO

UUHH!! Alex Silva domina pela ponta direita e cruza cruzado, Mastriano tenta e por pouco não completa para o gol.

bola

9'

2ºTEMPO

E o Goiás recebe o Londrina.

bola

8'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o América-MG visita o Botafogo-SP.

bola

7'

2ºTEMPO

Lucas Lima bate o escanteio aberto e a bola fica com a zaga americana.

bola

6'

2ºTEMPO

A inversão na direita para Alex Silva e a bola vai direto para lateral.

bola

5'

2ºTEMPO

O Coelho troca passes na defesa.

bola

4'

2ºTEMPO

IMPEDIDO! Juninho arma o contra-ataque e aciona para Rodrigo Soares finalizar, ele chuta e leva perigo, mas não estava valendo, impedimento do meia na origem da jogada.

bola

3'

2ºTEMPO

Paulo Victor avança pela direita e cruza rasteiro, a bola passa perigosamente por toda área.

amarelo

2'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
A falta dura de Fer Elizari gera o cartão amarelo para o argentino.

bola

1'

2ºTEMPO

Goiás retorna com a mesma formação.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Umberto Louzer troca Gabriel Barros por Mastriani.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa o segundo tempo.

fim

52'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Termina a primeira etapa.

bola_nogoal

51'

1ºTEMPO

DEFENDEU, GUSTAVO! Lucas Lima cobra o pênalti e o goleiro acerta o canto!

bola

50'

1ºTEMPO

Lucas Lima pega a bola.

bola

49'

1ºTEMPO

Em alguns momentos, o árbitro parecia ter finaliza o primeiro tempo.

bola

48'

1ºTEMPO

É PÊNALTI PARA O GOIÁS! Árbitro vai ao VAR e vê a falta em Juninho.

bola

47'

1ºTEMPO

TEM VAR! Na cobrança de falta, Dalbert faz a falta dentro da área em Jean Carlos e o juiz analisa possível pênalti.

bola

46'

1ºTEMPO

Lucas Lima protege a bola na meia direita e sofre a falta de Yago.

bola

45'

1ºTEMPO

Dois minutos de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

Alex Silva arremessa o lateral na área e a zaga corta com Nicolas.

bola

43'

1ºTEMPO

Dalbert ergue a bola na área e Ramon Menezes afasta de cabeça.

bola

42'

1ºTEMPO

Paulo Victor tenta a finta em Lucas Ribeiro e o zagueiro tira para lateral.

bola

40'

1ºTEMPO

Fer Elizari recebe na área e cruza fraquinho, Lucas Ribeiro fica com a bola.

bola

39'

1ºTEMPO

Lourenço cobra o escanteio na área e a defesa mineira afasta o perigo.

bola

38'

1ºTEMPO

QUE CHANCE! Jean Carlos finta Manoel dentro da área e bate de canhota, Gustavo fecha o espaço e evita o gol!

bola

37'

1ºTEMPO

Gustavo estica na direita para Alex Silva, mas ele não domina e a bola sai.

bola

36'

1ºTEMPO

Yago se empolga na saída de jogo e deixa a bola sair pela lateral.

bola

35'

1ºTEMPO

NO POSTEEE!!! Rodrigo Soares domina pela direita, trabalha com a canhota e bate cruzado, a bola explode no travessão de Gustavo!

bola

34'

1ºTEMPO

Rodrigo Soares levanta na segunda trave e Jean Carlos fura o chute na grande área.

bola

33'

1ºTEMPO

Série B, em andamento: Londrina 1x1 Novorizontino.

bola

32'

1ºTEMPO

Yago recebe pela direita, é bloqueado no cruzamento e amortece a bola para ficar nas mãos de Thiago Rodrigues.

bola

31'

1ºTEMPO

A bola para Gabriel Barros pela direita, o atacante puxa para o meio e finaliza pra fora!

bola

30'

1ºTEMPO

NA TRAVEEE!!! A batida de escanteio fechada da esquerda, Juninho completa de cabeça dentro da área e a bola explode no travessão!

bola

29'

1ºTEMPO

Gabriel Barros também experimenta de fora da área e dessa vez fica fácil para Thiago Rodrigues.

bola

28'

1ºTEMPO

Guilherme Parede solta a pancada de fora da área, Thiago Rodrigues defende com segurança!

bola

26'

1ºTEMPO

Lucas Lima cobra curto e facilita o corte de Paulo Victor.

bola

25'

1ºTEMPO

O cruzamento de Nicolas na área e Sosa tira para escanteio.

bola

24'

1ºTEMPO

Lourenço faz o arremate de longa distância e Gustavo defende sem dar rebote!

bola

23'

1ºTEMPO

O jogo recomeça, Alex Silva é atendido na beira do campo.

bola

22'

1ºTEMPO

Alex Silva fica sentindo e preocupa a comissão técnica.

bola

21'

1ºTEMPO

Machado no passe entre a zaga para Jean Carlos, no caminho a zaga intercepta com Sosa.

bola

20'

1ºTEMPO

Juninho desce pela direita, alça a bola na área e Cadu cabeceia para fora!

bola

19'

1ºTEMPO

Série B, em andamento: Londrina 1x0 Novorizontino.

bola

17'

1ºTEMPO

Posse de bola: América-MG 35% x 65% Goiás.

bola

16'

1ºTEMPO

GUSTAVO! Lucas Ribeiro avança rápido no campo ofensivo, finta Elizari e bate para boa defesa do goleiro!

bola

15'

1ºTEMPO

Paulo Victor erra o passe no contra-ataque e a bola fica com Nicolas.

bola

14'

1ºTEMPO

Lucas Lima bate curto para Rodrigues Soares, o lateral cruza e a bola passa por toda área.

bola

13'

1ºTEMPO

Juninho ganha outro escanteio para o Goiás.

bola

12'

1ºTEMPO

DE NOVO, GUSTAVO! Em cobrança de escanteio para o meio da área, Jean Carlos mergulha de cabeça e o goleiro salva mais uma!

bola

11'

1ºTEMPO

Resultados da 20ª rodada: São Bernardo 3x4 Ceará e Criciúma 0x0 Náutico.

bola

10'

1ºTEMPO

América troca passes na defesa.

bola

8'

1ºTEMPO

Lucas Lima bate travado da entrada da área.

bola

7'

1ºTEMPO

Auxiliar anota impedimento de Rodrigo Soares na sequência.

bola

6'

1ºTEMPO

ESPAALMA! Lourenço arrisca o chute de fora da área e Gustavo manda a bola para longe!

bola

5'

1ºTEMPO

Alex Silva divide com Lucas Lima pela direita e fica com o lateral.

bola

4'

1ºTEMPO

Gabriel Barros recebe na área e fica cercado, recomeça com Alex Silva.

bola

3'

1ºTEMPO

Guilherme Parede protege a bola no campo e leva a falta de Ramon.

bola

2'

1ºTEMPO

Nicolas não consegue o domínio pela esquerda e a bola sai em tiro de meta.

bola

1'

1ºTEMPO

Bráulio da Silva Machado é o árbitro do jogo.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Independência.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Tudo pronto para o início da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo e perfiladas para execução do Hino Nacional Brasileiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No Esmeraldino, Mozart comemora o retorno de Ramon Menezes e Lucas, enquanto que Luiz Felipe fica de fora, suspenso.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Segovinha é o principal desfalque do técnico Umberto Louzer, ele tomou o terceiro amarelo e está suspenso hoje.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

GOIÁS: Thiago Rodrigues; Rodrigo Soares, Lucas Ribeiro, Ramon Menezes e Nicolas; Machado, Juninho, Lourenço e Lucas Lima; Jean Carlos e Cadu.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

AMÉRICA-MG: Gustavo; Alex Silva, Manoel, Luca Sosa e Dalbert; Felipe Amaral, Yago e Fer Elizari; Paulo Victor, Guilherme Parede e Gabriel Barros.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vamos conferir as escalações.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o Goiás vem de um empate em casa contra o Avaí, mas está apenas um pontinho do G6.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Coelho segue na lanterna, apenas uma vitória no Campeonato, e precisa da vitória para começar a sua recuperação.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Olá leitor, boa tarde! A partir das 18h30, siga as emoções de América-MG x Goiás pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2026.

América-MG AMG

  • Umberto Louzer

    TECNICO

  • GustavoAmarelo

    Goleiro

  • Alex Silva

    Defesa

  • Luca Sosa

    Defesa

  • Manoel

    Defesa

  • Dalbert

    Defesa

  • Felipe AmaralSaiu

    Meio-Campo

  • Jorge JiménezEntrou

    Meio-Campo

  • Yago Souza

    Meio-Campo

  • Fernando ElizariSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Tobias OstchegaEntrou

    Defesa

  • Guilherme ParedeSaiu

    Atacante

  • Filipe DahoraEntrou

    Defesa

  • Paulo VictorSaiuGol

    Atacante

  • Italo CharbajeEntrou

    Atacante

  • Gabriel BarrosSaiu

    Atacante

  • Gonzalo MastrianiEntrou

    Atacante

Goiás GOI

  • Mozart

    TECNICO

  • Thiago Rodrigues

    Goleiro

  • Rodrigo SoaresSaiu

    Defesa

  • Djalma SilvaEntrou

    Defesa

  • Ramon Menezes

    Defesa

  • Lucas Ribeiro

    Defesa

  • Nicolas

    Defesa

  • Filipe MachadoAmarelo

    Meio-Campo

  • JuninhoSaiu

    Meio-Campo

  • Esli GarcíaEntrou

    Atacante

  • LourençoSaiu

    Meio-Campo

  • BrayannEntrou

    Meio-Campo

  • Lucas LimaSaiu

    Meio-Campo

  • Anselmo RamonEntrou

    Atacante

  • Cadu

    Atacante

  • Jean CarlosSaiu

    Meio-Campo

  • GegêEntrou

    Meio-Campo

  • Braulio da Silva Machado (SC)

    ÁRBITRO

  • Gizeli Casaril (SC)

    ASSISTENTE

  • Deise Genoefa Bellaver (SC)

    ASSISTENTE

América-MG AMG
Goiás GOI

GOLS

Gol Paulo Victor
POSSE DE BOLA
40% 60%
6FINALIZAÇÕES13
3FINALIZAÇÕES CERTAS7
11FALTAS COMETIDAS10
4CRUZAMENTOS6
50PASSES ERRADOS51
5DESARMES4
2ESCANTEIOS10
0IMPEDIMENTOS2
2CARTÕES AMARELOS1
0CARTÕES VERMELHOS0
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