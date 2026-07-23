20ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Domingo, 26/07•18h30
Minuto a Minuto: América-MG X Goiás - 26/07/2026
51'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
51'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo no Independência! Com gol de Paulo Victor, América-MG vence a primeira em casa e sai da lanterna na Série B.
50'
•
2ºTEMPO
Esli Garcia despeja a bola na área e a zaga corta de cabeça.
49'
•
2ºTEMPO
Mastriani tenta ganhar outro escanteio e chuta direto para a linha de fundo, é tiro de meta para Thiago Rodrigues.
48'
•
2ºTEMPO
Ítalo Chabarje chuta em cima de Nicolas e ganha o escanteio.
47'
•
2ºTEMPO
Filipe Dahora explora a marcação e ganha o lateral na defesa.
46'
•
2ºTEMPO
Goiás aumenta o volume ofensivo nos últimos minutos.
45'
•
2ºTEMPO
VAMOS ATÉ 51! Serão mais seis minutos neste segundo tempo.
44'
•
2ºTEMPO
Pressionado na área, Thiago Rodrigues sai com categoria.
43'
•
2ºTEMPO
Após a cobrança de córner na área, a zaga do Coelho afasta de cabeça.
42'
•
2ºTEMPO
O cruzamento fechado na área, Anselmo Ramon raspa de cabeça e Gustavo rebate a bola, na sequência Alex tira para escanteio.
41'
•
2ºTEMPO
Mastriani comete a falta no ataque em Ramon Menezes.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Última troca do Esmeraldino, vem Brayann para a vaga de Lourenço.
39'
•
2ºTEMPO
Anselmo Ramon prepara o chute de fora da área e é desarmado por Jimenez.
38'
•
2ºTEMPO
Série B, em andamento: Londrina 1x4 Novorizontino.
37'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Por reclamação, Gustavo também é punido com o amarelo.
36'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Filipe Machado.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Filipe Dahora está em campo para a saída de Parede.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO A troca americana, sai Felipe Amaral para entrada de Jimenez.
33'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o América-MG visita o Botafogo-SP. Já o Goiás recebe o Londrina.
32'
•
2ºTEMPO
Alex Silva entra de sola e comete a falta em Esli.
31'
•
2ºTEMPO
Nicolas despeja a bola na área e Alex Silva tira de cabeça.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E tem Djalma Silva no lugar de Rodrigo Soares.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Nova substituição goiana, sai Juninho e entra Esli.
28'
•
2ºTEMPO
Finalizações: América-MG 6x13 Goiás.
27'
•
2ºTEMPO
Cadu é acionado pela esquerda da área e pega mal na bola.
26'
•
2ºTEMPO
Alex Silva é puxado por Cadu e sofre a falta na saída de jogo.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Anselmo Ramon substitui Lucas Lima.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alterações no Goiás, com Gegê no lugar de Jean Carlos.
23'
•
2ºTEMPO
Guilherme Parede manda na área e Lucas Ribeiro tira.
21'
•
2ºTEMPO
Pressionado por Jean Carlos, Manoel alivia com o chutão.
20'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Autor do gol, Paulo Victor é substituído por Ítalo Charbaje.
19'
•
2ºTEMPO
Ítalo Charbaje vai entrar.
18'
•
2ºTEMPO
A torcida americana aumenta o som no Independência.
17'
•
2ºTEMPO
Paulo Victor está sentindo, joga no sacríficio e mesmo assim marca o gol.
16'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!! Mastriani faz a parede e encontra Paulo Victor, atacante entra pela direita e chuta cruzado para abrir o placar!
16'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!!
14'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO A primeira troca é a estreia de Tobias na vaga de Elizari.
13'
•
2ºTEMPO
Coelho prepara uma mudança.
12'
•
2ºTEMPO
Jean Carlos tem a chance na área e chuta torto para fora.
11'
•
2ºTEMPO
INCRÍVEL! A bonita jogada goiana encontra Juninho livre na grande área, o meia toca no cantinho e a bola bate no travessão!
10'
•
2ºTEMPO
UUHH!! Alex Silva domina pela ponta direita e cruza cruzado, Mastriano tenta e por pouco não completa para o gol.
9'
•
2ºTEMPO
E o Goiás recebe o Londrina.
8'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o América-MG visita o Botafogo-SP.
7'
•
2ºTEMPO
Lucas Lima bate o escanteio aberto e a bola fica com a zaga americana.
6'
•
2ºTEMPO
A inversão na direita para Alex Silva e a bola vai direto para lateral.
5'
•
2ºTEMPO
O Coelho troca passes na defesa.
4'
•
2ºTEMPO
IMPEDIDO! Juninho arma o contra-ataque e aciona para Rodrigo Soares finalizar, ele chuta e leva perigo, mas não estava valendo, impedimento do meia na origem da jogada.
3'
•
2ºTEMPO
Paulo Victor avança pela direita e cruza rasteiro, a bola passa perigosamente por toda área.
2'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! A falta dura de Fer Elizari gera o cartão amarelo para o argentino.
1'
•
2ºTEMPO
Goiás retorna com a mesma formação.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Umberto Louzer troca Gabriel Barros por Mastriani.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa o segundo tempo.
52'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Termina a primeira etapa.
51'
•
1ºTEMPO
DEFENDEU, GUSTAVO! Lucas Lima cobra o pênalti e o goleiro acerta o canto!
50'
•
1ºTEMPO
Lucas Lima pega a bola.
49'
•
1ºTEMPO
Em alguns momentos, o árbitro parecia ter finaliza o primeiro tempo.
48'
•
1ºTEMPO
É PÊNALTI PARA O GOIÁS! Árbitro vai ao VAR e vê a falta em Juninho.
47'
•
1ºTEMPO
TEM VAR! Na cobrança de falta, Dalbert faz a falta dentro da área em Jean Carlos e o juiz analisa possível pênalti.
46'
•
1ºTEMPO
Lucas Lima protege a bola na meia direita e sofre a falta de Yago.
45'
•
1ºTEMPO
Dois minutos de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
Alex Silva arremessa o lateral na área e a zaga corta com Nicolas.
43'
•
1ºTEMPO
Dalbert ergue a bola na área e Ramon Menezes afasta de cabeça.
42'
•
1ºTEMPO
Paulo Victor tenta a finta em Lucas Ribeiro e o zagueiro tira para lateral.
40'
•
1ºTEMPO
Fer Elizari recebe na área e cruza fraquinho, Lucas Ribeiro fica com a bola.
39'
•
1ºTEMPO
Lourenço cobra o escanteio na área e a defesa mineira afasta o perigo.
38'
•
1ºTEMPO
QUE CHANCE! Jean Carlos finta Manoel dentro da área e bate de canhota, Gustavo fecha o espaço e evita o gol!
37'
•
1ºTEMPO
Gustavo estica na direita para Alex Silva, mas ele não domina e a bola sai.
36'
•
1ºTEMPO
Yago se empolga na saída de jogo e deixa a bola sair pela lateral.
35'
•
1ºTEMPO
NO POSTEEE!!! Rodrigo Soares domina pela direita, trabalha com a canhota e bate cruzado, a bola explode no travessão de Gustavo!
34'
•
1ºTEMPO
Rodrigo Soares levanta na segunda trave e Jean Carlos fura o chute na grande área.
33'
•
1ºTEMPO
Série B, em andamento: Londrina 1x1 Novorizontino.
32'
•
1ºTEMPO
Yago recebe pela direita, é bloqueado no cruzamento e amortece a bola para ficar nas mãos de Thiago Rodrigues.
31'
•
1ºTEMPO
A bola para Gabriel Barros pela direita, o atacante puxa para o meio e finaliza pra fora!
30'
•
1ºTEMPO
NA TRAVEEE!!! A batida de escanteio fechada da esquerda, Juninho completa de cabeça dentro da área e a bola explode no travessão!
29'
•
1ºTEMPO
Gabriel Barros também experimenta de fora da área e dessa vez fica fácil para Thiago Rodrigues.
28'
•
1ºTEMPO
Guilherme Parede solta a pancada de fora da área, Thiago Rodrigues defende com segurança!
26'
•
1ºTEMPO
Lucas Lima cobra curto e facilita o corte de Paulo Victor.
25'
•
1ºTEMPO
O cruzamento de Nicolas na área e Sosa tira para escanteio.
24'
•
1ºTEMPO
Lourenço faz o arremate de longa distância e Gustavo defende sem dar rebote!
23'
•
1ºTEMPO
O jogo recomeça, Alex Silva é atendido na beira do campo.
22'
•
1ºTEMPO
Alex Silva fica sentindo e preocupa a comissão técnica.
21'
•
1ºTEMPO
Machado no passe entre a zaga para Jean Carlos, no caminho a zaga intercepta com Sosa.
20'
•
1ºTEMPO
Juninho desce pela direita, alça a bola na área e Cadu cabeceia para fora!
19'
•
1ºTEMPO
Série B, em andamento: Londrina 1x0 Novorizontino.
17'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: América-MG 35% x 65% Goiás.
16'
•
1ºTEMPO
GUSTAVO! Lucas Ribeiro avança rápido no campo ofensivo, finta Elizari e bate para boa defesa do goleiro!
15'
•
1ºTEMPO
Paulo Victor erra o passe no contra-ataque e a bola fica com Nicolas.
14'
•
1ºTEMPO
Lucas Lima bate curto para Rodrigues Soares, o lateral cruza e a bola passa por toda área.
13'
•
1ºTEMPO
Juninho ganha outro escanteio para o Goiás.
12'
•
1ºTEMPO
DE NOVO, GUSTAVO! Em cobrança de escanteio para o meio da área, Jean Carlos mergulha de cabeça e o goleiro salva mais uma!
11'
•
1ºTEMPO
Resultados da 20ª rodada: São Bernardo 3x4 Ceará e Criciúma 0x0 Náutico.
10'
•
1ºTEMPO
América troca passes na defesa.
8'
•
1ºTEMPO
Lucas Lima bate travado da entrada da área.
7'
•
1ºTEMPO
Auxiliar anota impedimento de Rodrigo Soares na sequência.
6'
•
1ºTEMPO
ESPAALMA! Lourenço arrisca o chute de fora da área e Gustavo manda a bola para longe!
5'
•
1ºTEMPO
Alex Silva divide com Lucas Lima pela direita e fica com o lateral.
4'
•
1ºTEMPO
Gabriel Barros recebe na área e fica cercado, recomeça com Alex Silva.
3'
•
1ºTEMPO
Guilherme Parede protege a bola no campo e leva a falta de Ramon.
2'
•
1ºTEMPO
Nicolas não consegue o domínio pela esquerda e a bola sai em tiro de meta.
1'
•
1ºTEMPO
Bráulio da Silva Machado é o árbitro do jogo.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Independência.
PRÉ-JOGO
Tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo e perfiladas para execução do Hino Nacional Brasileiro.
PRÉ-JOGO
No Esmeraldino, Mozart comemora o retorno de Ramon Menezes e Lucas, enquanto que Luiz Felipe fica de fora, suspenso.
PRÉ-JOGO
Segovinha é o principal desfalque do técnico Umberto Louzer, ele tomou o terceiro amarelo e está suspenso hoje.
PRÉ-JOGO
GOIÁS: Thiago Rodrigues; Rodrigo Soares, Lucas Ribeiro, Ramon Menezes e Nicolas; Machado, Juninho, Lourenço e Lucas Lima; Jean Carlos e Cadu.
PRÉ-JOGO
AMÉRICA-MG: Gustavo; Alex Silva, Manoel, Luca Sosa e Dalbert; Felipe Amaral, Yago e Fer Elizari; Paulo Victor, Guilherme Parede e Gabriel Barros.
PRÉ-JOGO
Vamos conferir as escalações.
PRÉ-JOGO
Já o Goiás vem de um empate em casa contra o Avaí, mas está apenas um pontinho do G6.
PRÉ-JOGO
O Coelho segue na lanterna, apenas uma vitória no Campeonato, e precisa da vitória para começar a sua recuperação.
PRÉ-JOGO
Olá leitor, boa tarde! A partir das 18h30, siga as emoções de América-MG x Goiás pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2026.
Umberto Louzer
TECNICO
Gustavo
Goleiro
Alex Silva
Defesa
Luca Sosa
Defesa
Manoel
Defesa
Dalbert
Defesa
Felipe Amaral
Meio-Campo
Jorge Jiménez
Meio-Campo
Yago Souza
Meio-Campo
Fernando Elizari
Meio-Campo
Tobias Ostchega
Defesa
Guilherme Parede
Atacante
Filipe Dahora
Defesa
Paulo Victor
Atacante
Italo Charbaje
Atacante
Gabriel Barros
Atacante
Gonzalo Mastriani
Atacante
Mozart
TECNICO
Thiago Rodrigues
Goleiro
Rodrigo Soares
Defesa
Djalma Silva
Defesa
Ramon Menezes
Defesa
Lucas Ribeiro
Defesa
Nicolas
Defesa
Filipe Machado
Meio-Campo
Juninho
Meio-Campo
Esli García
Atacante
Lourenço
Meio-Campo
Brayann
Meio-Campo
Lucas Lima
Meio-Campo
Anselmo Ramon
Atacante
Cadu
Atacante
Jean Carlos
Meio-Campo
Gegê
Meio-Campo
Braulio da Silva Machado (SC)
ÁRBITRO
Gizeli Casaril (SC)
ASSISTENTE
Deise Genoefa Bellaver (SC)
ASSISTENTE