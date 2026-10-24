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Primeiro de Maio São Bernardo do Campo, São Paulo
São Bernardo São Bernardo
1 × 2
Vila Nova Vila Nova

35ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026

Sábado, 24/1016h30

Minuto a Minuto: São Bernardo X Vila Nova - 24/10/2026

bola

43'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Eduardo·da Silva Albuquerque (São Bernardo).

bola

34'

2ºTEMPO

Substituição no São Bernardo: sai Pedro Gabriel Pereira Lopes, entra Daniel Davi Simão Roque.

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no Vila Nova: sai Everton Galdino, entra Willian Prado Camargo.

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no Vila Nova: sai João Pedro Vieira, entra Nathan Camargo.

bola

22'

2ºTEMPO

Substituição no São Bernardo: sai Lucas Fernandes, entra Breno Ruan Melo Almeida.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Vila Nova: sai Higor Meritão, entra Guilherme Augusto Alves Dellatorre.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Vila Nova: sai André Luís, entra Willian Maranhão.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no São Bernardo: sai Marcão Silva, entra Daniel Amorim.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no São Bernardo: sai Fabrício Daniel, entra Hyoran.

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no Vila Nova: sai Marquinhos Gabriel, entra Igor Cariús.

bola

14'

2ºTEMPO

Cartão vermelho! Hayner (Vila Nova) é expulso.

bola

12'

2ºTEMPO

Substituição no São Bernardo: sai Lucas Eduardo·Lima da Silva, entra Foguinho.

inicio

4'

2ºTEMPO

Gol do Vila Nova! Everton Galdino marca.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

inicio

6'

1ºTEMPO

Gol do São Bernardo! Lucas Eduardo·Lima da Silva marca. Assistência de Fabrício Daniel.

inicio

2'

1ºTEMPO

Gol do Vila Nova! Janderson marca. Assistência de Higor Meritão.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: São Bernardo x Vila Nova!

São Bernardo SBD

  • Vinícius Bergantin

    TECNICO

Vila Nova VGO

  • Guto Ferreira

    TECNICO

  • Alex Gomes Stefano

    ÁRBITRO

São Bernardo SBD
Vila Nova VGO

GOLS

Gol Lucas Eduardo·Lima da Silva
Janderson Gol
Everton Galdino Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
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