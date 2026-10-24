35ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Sábado, 24/10•16h30
Minuto a Minuto: São Bernardo X Vila Nova - 24/10/2026
43'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Eduardo·da Silva Albuquerque (São Bernardo).
34'
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2ºTEMPO
Substituição no São Bernardo: sai Pedro Gabriel Pereira Lopes, entra Daniel Davi Simão Roque.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Vila Nova: sai Everton Galdino, entra Willian Prado Camargo.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Vila Nova: sai João Pedro Vieira, entra Nathan Camargo.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no São Bernardo: sai Lucas Fernandes, entra Breno Ruan Melo Almeida.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Vila Nova: sai Higor Meritão, entra Guilherme Augusto Alves Dellatorre.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Vila Nova: sai André Luís, entra Willian Maranhão.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no São Bernardo: sai Marcão Silva, entra Daniel Amorim.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no São Bernardo: sai Fabrício Daniel, entra Hyoran.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Vila Nova: sai Marquinhos Gabriel, entra Igor Cariús.
14'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! Hayner (Vila Nova) é expulso.
12'
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2ºTEMPO
Substituição no São Bernardo: sai Lucas Eduardo·Lima da Silva, entra Foguinho.
4'
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2ºTEMPO
Gol do Vila Nova! Everton Galdino marca.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
6'
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1ºTEMPO
Gol do São Bernardo! Lucas Eduardo·Lima da Silva marca. Assistência de Fabrício Daniel.
2'
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1ºTEMPO
Gol do Vila Nova! Janderson marca. Assistência de Higor Meritão.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: São Bernardo x Vila Nova!
Vinícius Bergantin
TECNICO
Guto Ferreira
TECNICO
Alex Gomes Stefano
ÁRBITRO