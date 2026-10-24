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encerrado
Moises Lucarelli Campinas, São Paulo
Ponte Preta Ponte Preta
2 × 2
Fortaleza Fortaleza

35ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026

Sábado, 24/1018h30

Minuto a Minuto: Ponte Preta X Fortaleza - 24/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Ponte Preta: sai Gustavo Telles, entra Diego Monteiro Leao.

bola

41'

2ºTEMPO

Substituição no Fortaleza: sai ronald falkoski, entra Nathan Fogaça.

bola

31'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Vinicius Ferrari Andreoli (Ponte Preta).

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Ponte Preta: sai Karl Cachoeira Della Vedova Júnior, entra Juan Rodrigues Leopoldino.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Ponte Preta: sai David da Hora, entra Emanuell Silva Ferreira.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Ponte Preta: sai Danilo, entra LUCAS CUNHA.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Fortaleza: sai Maurício Mucuri, entra Lucca Prior Pimenta.

inicio

20'

2ºTEMPO

Gol do Fortaleza! Rodrigo Henrique Santos De Souza marca. Assistência de Paulo Baya.

bola

15'

2ºTEMPO

Substituição no Ponte Preta: sai Rodrigo Souza, entra Denis.

bola

12'

2ºTEMPO

Substituição no Fortaleza: sai Pedro Henrique, entra Welliton Silva de Azevedo Matheus.

bola

12'

2ºTEMPO

Substituição no Fortaleza: sai Vitor Ferreira, entra Paulo Baya.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Felipe Di Mauro (Ponte Preta).

inicio

45'

1ºTEMPO

Gol do Ponte Preta! Guilherme Brandão Azevedo marca. Assistência de Gustavo Telles.

inicio

44'

1ºTEMPO

Gol do Ponte Preta! Gustavo Felipe Almeida marca. Assistência de Danilo Barcelos.

bola

32'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Maílton (Fortaleza).

bola

25'

1ºTEMPO

Gol de pênalti do Fortaleza! Maílton converte.

bola

24'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Danilo Barcelos (Ponte Preta).

bola

22'

1ºTEMPO

VAR: pênalti confirmado (Fortaleza).

bola

11'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Gustavo Telles (Ponte Preta).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Ponte Preta x Fortaleza!

Ponte Preta PON

  • Gilson Kleina

    TECNICO

Fortaleza FOR

  • Paulo Autuori

    TECNICO

  • De Moraes Silva

    ÁRBITRO

Ponte Preta PON
Fortaleza FOR

GOLS

Gol Gustavo Felipe Almeida
Gol Guilherme Brandão Azevedo
Maílton Gol
Rodrigo Henrique Santos De Souza Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
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