35ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Sábado, 24/10•18h30
Minuto a Minuto: Ponte Preta X Fortaleza - 24/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Ponte Preta: sai Gustavo Telles, entra Diego Monteiro Leao.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Fortaleza: sai ronald falkoski, entra Nathan Fogaça.
31'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Vinicius Ferrari Andreoli (Ponte Preta).
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Ponte Preta: sai Karl Cachoeira Della Vedova Júnior, entra Juan Rodrigues Leopoldino.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Ponte Preta: sai David da Hora, entra Emanuell Silva Ferreira.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Ponte Preta: sai Danilo, entra LUCAS CUNHA.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Fortaleza: sai Maurício Mucuri, entra Lucca Prior Pimenta.
20'
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2ºTEMPO
Gol do Fortaleza! Rodrigo Henrique Santos De Souza marca. Assistência de Paulo Baya.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Ponte Preta: sai Rodrigo Souza, entra Denis.
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Fortaleza: sai Pedro Henrique, entra Welliton Silva de Azevedo Matheus.
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Fortaleza: sai Vitor Ferreira, entra Paulo Baya.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Felipe Di Mauro (Ponte Preta).
45'
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1ºTEMPO
Gol do Ponte Preta! Guilherme Brandão Azevedo marca. Assistência de Gustavo Telles.
44'
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1ºTEMPO
Gol do Ponte Preta! Gustavo Felipe Almeida marca. Assistência de Danilo Barcelos.
32'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Maílton (Fortaleza).
25'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Fortaleza! Maílton converte.
24'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Danilo Barcelos (Ponte Preta).
22'
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1ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (Fortaleza).
11'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Gustavo Telles (Ponte Preta).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Ponte Preta x Fortaleza!
Gilson Kleina
TECNICO
Paulo Autuori
TECNICO
De Moraes Silva
ÁRBITRO