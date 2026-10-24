35ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Sábado, 24/10•18h30
Minuto a Minuto: CRB X Londrina - 24/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Londrina: sai Geovane Santana Meurer, entra Guilherme Cachoeira Silveira.
40'
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2ºTEMPO
Substituição no CRB: sai Pedro Castro, entra Patrick de Lucca.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Londrina: sai Herbert Mateus Almeida De Oliveira, entra Gilberto.
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Londrina: sai Tárik Michel Kedes Boschetti, entra Pablo Dyego.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no CRB: sai Daniel Sampaio Simões, entra Geovane.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no CRB: sai Joao Batista da Cruz Santos Neto, entra Ygor Catatau.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no CRB: sai Lucas Lovat, entra Reverson Paiva.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no CRB: sai Thiago Fernandes Rodrigues, entra Vinicius Barata.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Londrina: sai Victor Hugo de Faria Mota, entra Joao Coni.
19'
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2ºTEMPO
Gol do Londrina! Igor Ruan Sousa dos Santos marca.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Londrina: sai Guilherme Maciel Dantas, entra Lucas Marques.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Wallace Reis da Silva (Londrina).
43'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Heron (Londrina).
39'
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1ºTEMPO
Gol do CRB! Daniel Sampaio Simões marca. Assistência de Crystopher.
33'
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1ºTEMPO
Gol do CRB! Crystopher marca. Assistência de Daniel Sampaio Simões.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: CRB x Londrina!
Fábio Matias
TECNICO
Hugo Chacon
TECNICO
Afro Rocha De Carvalho Filho
ÁRBITRO