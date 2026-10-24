35ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Sábado, 24/10•16h
Minuto a Minuto: Avaí X Botafogo-SP - 24/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Botafogo-SP: sai José Hugo Sousa dos Santos, entra Arthur Caíke.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Botafogo-SP: sai Hygor, entra Hebert Willian Badaro Oliveira.
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Botafogo-SP: sai Morelli, entra Thiago Henrique Moraes.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Botafogo-SP: sai Leandro Maciel, entra Marco Antonio de Freitas Batistussi.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Botafogo-SP: sai Rafael Gava, entra Matheus Sales.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Avaí: sai Zé Ricardo, entra Pedro Henrique Franklim da Silva.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Avaí: sai Jefferson Maciel, entra Hyan.
16'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Allyson Aires Dos Santos (Avaí).
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Avaí: sai Caio Suassuna Gonçalves Ferreira, entra Léo Gamalho.
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Avaí: sai Rildo Goncalves de Amorin Filho, entra Gaspar.
9'
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2ºTEMPO
Gol do Botafogo-SP! Leandro Maciel marca. Assistência de Patrick Brey.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Avaí: sai Luiz Henrique, entra Paulo Vitor.
43'
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1ºTEMPO
Gol do Botafogo-SP! Morelli marca. Assistência de Patrick Brey.
43'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Luiz Henrique (Avaí).
38'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para José Hugo Sousa dos Santos (Botafogo-SP).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Avaí x Botafogo-SP!
Allan Aal
TECNICO
Cláudio Tencati
TECNICO
Paulo Cesar Zanovelli da Silva
ÁRBITRO