35ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Sábado, 24/10•16h30
Minuto a Minuto: Atlético-GO X Novorizontino - 24/10/2026
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Novorizontino: sai Matheus Henrique Bianqui, entra Juninho.
33'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Francisco Reidiney Duarte Gomes (Novorizontino).
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Novorizontino: sai Madson Ferreira dos Santos, entra Alexis·Alvarino.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Novorizontino: sai Luís Oyama, entra Leonardo Naldi de Matos.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Atlético-GO: sai Daniel Nascimento Peixoto dos Santos, entra Bruno José.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Atlético-GO: sai Marrony da Silva Liberato Silveira, entra David Terans.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Atlético-GO: sai Gustavo Maia da Silva, entra Henrique.
22'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Marrony da Silva Liberato Silveira (Atlético-GO).
18'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Madson Ferreira dos Santos (Novorizontino).
15'
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2ºTEMPO
Gol do Novorizontino! Eduardo Brock marca.
13'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Daniel Nascimento Peixoto dos Santos (Atlético-GO).
11'
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2ºTEMPO
Substituição no Atlético-GO: sai Guilherme Lopes, entra Gustavo Daniel da Silva Gonçalves.
11'
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2ºTEMPO
Substituição no Novorizontino: sai Nicolas Morês da Cruz, entra Diego Galo.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Enderson Alves Moreira (Novorizontino).
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Novorizontino: sai Jordi, entra César.
32'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Gustavo Maia da Silva (Atlético-GO).
15'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para José Domingos de Moraes Neto (Atlético-GO).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Atlético-GO x Novorizontino!
Roger
TECNICO
Enderson Moreira
TECNICO
Yuri Elino Ferreira Da Cruz
ÁRBITRO