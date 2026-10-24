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Antônio Accioly Goiânia, Goiás
Atlético-GO Atlético-GO
0 × 1
Novorizontino Novorizontino

35ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026

Sábado, 24/1016h30

Minuto a Minuto: Atlético-GO X Novorizontino - 24/10/2026

bola

41'

2ºTEMPO

Substituição no Novorizontino: sai Matheus Henrique Bianqui, entra Juninho.

bola

33'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Francisco Reidiney Duarte Gomes (Novorizontino).

bola

23'

2ºTEMPO

Substituição no Novorizontino: sai Madson Ferreira dos Santos, entra Alexis·Alvarino.

bola

23'

2ºTEMPO

Substituição no Novorizontino: sai Luís Oyama, entra Leonardo Naldi de Matos.

bola

22'

2ºTEMPO

Substituição no Atlético-GO: sai Daniel Nascimento Peixoto dos Santos, entra Bruno José.

bola

22'

2ºTEMPO

Substituição no Atlético-GO: sai Marrony da Silva Liberato Silveira, entra David Terans.

bola

22'

2ºTEMPO

Substituição no Atlético-GO: sai Gustavo Maia da Silva, entra Henrique.

bola

22'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Marrony da Silva Liberato Silveira (Atlético-GO).

bola

18'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Madson Ferreira dos Santos (Novorizontino).

inicio

15'

2ºTEMPO

Gol do Novorizontino! Eduardo Brock marca.

bola

13'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Daniel Nascimento Peixoto dos Santos (Atlético-GO).

bola

11'

2ºTEMPO

Substituição no Atlético-GO: sai Guilherme Lopes, entra Gustavo Daniel da Silva Gonçalves.

bola

11'

2ºTEMPO

Substituição no Novorizontino: sai Nicolas Morês da Cruz, entra Diego Galo.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Enderson Alves Moreira (Novorizontino).

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Novorizontino: sai Jordi, entra César.

bola

32'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Gustavo Maia da Silva (Atlético-GO).

bola

15'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para José Domingos de Moraes Neto (Atlético-GO).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Atlético-GO x Novorizontino!

Atlético-GO AGO

  • Roger

    TECNICO

Novorizontino NOV

  • Enderson Moreira

    TECNICO

  • Yuri Elino Ferreira Da Cruz

    ÁRBITRO

Atlético-GO AGO
Novorizontino NOV

GOLS

Eduardo Brock Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
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