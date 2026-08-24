24ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Segunda-feira, 24/08•19h30
Minuto a Minuto: Sport X América-MG - 24/08/2026
52'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
52'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! FIM DE PAPO! Apita o árbitro na Ilha do Retiro. O Sport vence o América-MG por 3 a 0, com tranquilidade em meio a sequência de falhas do clube mineiro, e retorna ao G-6 da Série B.
51'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO SPORT!!! PEROTTI!!! Gol do Sport! Perotti converte o pênalti com categoria e faz o terceiro.
51'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO SPORT!!!
50'
•
2ºTEMPO
É Perotti na bola! Ele vai para a cobrança.
49'
•
2ºTEMPO
PÊNALTI! Decisão tomada! Após revisão no VAR, o Sport ganha pênalti.
48'
•
2ºTEMPO
VAI AO VAR! POSSÍVEL PENAL! Árbitro caminha para lateral de campo checar possível toque na área.
47'
•
2ºTEMPO
Dudu Teodora aparece bem posicionado, mas prefere arriscar o chute em vez de servir Marlon Douglas, livre. A finalização sai errada.
46'
•
2ºTEMPO
O Sport pressiona nos minutos finais e Perotti é derrubado em falta.
45'
•
2ºTEMPO
+4 minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
De Pena constrói boa jogada, mas Ricardo Silva neutraliza e manda para escanteio.
43'
•
2ºTEMPO
América gira a bola, mas o Sport se fecha por completo, dificultando a infiltração.
42'
•
2ºTEMPO
Murilo Rodrigues cruza na área, Tobias Ostchega pega a sobra, mas erra o passe na sequência e evidencia desgaste físico.
41'
•
2ºTEMPO
O América assume o controle com 57% de posse, revertendo o cenário do primeiro tempo, mas não transforma domínio em gols.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Fábio da lugar a Murilo Povoa no Coelhão.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O América promove duas substituições. Barreto é trocado por Heitor.
37'
•
2ºTEMPO
Fábio tenta surpreender com finalização, mas a bola sai fraca e não assusta o Sport.
36'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Claudinho da lugar a Augusto Pucci no time da casa.
36'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Sport promove duas substituições. Juan Alano é trocado por Carlos de Pena.
35'
•
2ºTEMPO
Na cobrança de falta frontal, Otávio pega pouca distância e arrisca direto, mas a bola sobe demais e não leva perigo.
34'
•
2ºTEMPO
UUUUHH! Quase gol! Perotti testa na pequena área após cruzamento de Douglas, mas Bruno Brígido defende com o pé de forma incrível.
33'
•
2ºTEMPO
O público de 13.188 torcedores marca presença na Ilha do Retiro para acompanhar a partida.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no América. Sai Willian e entra Alex Silva.
31'
•
2ºTEMPO
Willian Bigode solta a bomba na cobrança de falta, mas a bola passa muito perto do travessão do Sport pela esquerda.
30'
•
2ºTEMPO
Dudu Teodora defendia o Mazatlán, do México, que encerrou as atividades em abril, após o último Campeonato Mexicano.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Diego Hernández da lugar a Dudu Teodora no Leão da Ilha.
28'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Sport promove duas substituições. Willian Oliveira é trocado por Biel.
27'
•
2ºTEMPO
Ítalo Charbaje tenta avançar pelo meio, mas Zé Gabriel se antecipa e corta a jogada com falta.
26'
•
2ºTEMPO
O América troca passes no meio de campo, mas o Sport espera pacientemente por uma falha para contra-atacar.
25'
•
2ºTEMPO
UUUUUHH! Juan Alano cruza com qualidade, Marlon Douglas se lança de peixinho, mas a cabeçada sai pela linha de fundo.
24'
•
2ºTEMPO
Júlio César arrisca de muito longe, mas a bola sobe demais e não leva perigo ao gol.
23'
•
2ºTEMPO
Willian conduz o ataque e aciona Ítalo Charbaje, que tenta a infiltração, mas perde o controle e sai com bola e tudo pela linha de fundo.
22'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Sport. Sai Clayson e entra Marlon.
21'
•
2ºTEMPO
Otávio cobra escanteio na área e Maçola sobe bem, mas a cabeçada sai pela linha de fundo.
20'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Guilherme Parede da lugar a Ítalo Charbaje no Coelho.
20'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O América promove duas substituições. Felipe Amaral é trocado por Otávio.
19'
•
2ºTEMPO
O América pressiona novamente, Paredes encontra Júlio César que domina dentro da área, mas chuta por cima e desperdiça a chance.
18'
•
2ºTEMPO
Clayson cobra escanteio curto para Claudinho, que levanta na área, mas Fábio sobe bem e afasta de cabeça.
17'
•
2ºTEMPO
Juan Alano recebe em boa posição pela esquerda e cruza para Perotti, mas a defesa do América trava a finalização.
15'
•
2ºTEMPO
Diego Hernández arrisca jogada individual, corta para o meio e finaliza, mas Ricardo Silva trava o chute.
14'
•
2ºTEMPO
Fábio avança pela direita e cruza para a área, mas a bola passa direto e sai pela linha de fundo.
13'
•
2ºTEMPO
América entrega dois gols na primeira etapa e volta para segunda etapa tentando um empate milagroso fora de casa.
12'
•
2ºTEMPO
Diego Hernández cobra escanteio curto, mas Willian recua e afasta como se fosse zagueiro.
11'
•
2ºTEMPO
GOL ANULADO! Gol anulado! Ricardo Silva estava impedido e envolvido no lance.
11'
•
2ºTEMPO
VAR EM AÇÃO! O árbitro de vídeo é chamado na Ilha do Retiro para analisar possível irregularidade no gol do América.
10'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO AMÉRICA!!! RICARDO SILVA!!! Na cobrança de falta, Ricardo Silva desvia de cabeça e marca para o América, diminuindo o placar na Ilha do Retiro.
10'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO AMÉRICA!!!
9'
•
2ºTEMPO
NO TRAVESSÃO! Fábio cruza com precisão e Parede sobe bem, mas a cabeçada explode no travessão de Thiago Couto.
8'
•
2ºTEMPO
Willian Oliveira ganha no corpo e desloca Marcelo Maçola no meio de campo. Falta marcada.
7'
•
2ºTEMPO
Edson Lucas chega pela ponta, cruza com efeito, mas Ricardo Silva corta no segundo pau.
6'
•
2ºTEMPO
O Sport trabalha a bola com Marcelo Ajul na defesa, sem pressa para avançar ao ataque.
5'
•
2ºTEMPO
Juan Alano lança Clayson, que cruza rasteiro para trás, mas Perotti não consegue alcançar.
4'
•
2ºTEMPO
Juan Alano avança pela esquerda, arrisca o chute, mas Bruno Brigido segura firme.
3'
•
2ºTEMPO
Julio cobra dois escanteios seguidos, mas a defesa do Sport se mantém firme e afasta no segundo pau.
2'
•
2ºTEMPO
Parede cobra curto no primeiro pau, a bola desvia em Kayky e o América conquista novo escanteio.
1'
•
2ºTEMPO
William Bigode cobra a falta, mas a bola desvia na barreira e sai para escanteio.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar para a etapa final!
47'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!
46'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO SPORT!!! CLAYSON!!! Castigo! Clayson aproveita falha bizarra do capitão e zagueiro Ricardo Silva e marca o segundo do Sport.
46'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO SPORT!!!
45'
•
1ºTEMPO
+2 minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
ESPALMAAAA THIAGO! Parede arrisca de longe com um chute forte, mas Thiago Couto se estica e evita o gol com grande defesa.
43'
•
1ºTEMPO
O Sport falha na saída de bola, Parede aproveita e cruza para Maçola pela esquerda, que finaliza, mas não acerta o gol.
42'
•
1ºTEMPO
América pressiona e já soma mais finalizações no gol que o Sport, que diminuiu o ritmo depois de seu gol.
41'
•
1ºTEMPO
UUUHH! O Coelho se complica na defesa, Perotti aproveita o erro e finaliza rasteiro de fora da área, mas a bola sai pela linha de fundo.
40'
•
1ºTEMPO
O América se lança ao ataque nos minutos finais do primeiro tempo, tentando recuperar o placar.
39'
•
1ºTEMPO
Juan Alano recebe de Clayson, ajeita para a perna direita e cruza, mas a bola sai forte demais e vai direto para fora.
38'
•
1ºTEMPO
Gustavo Barreto chega com muita vontade em Diego Hernández e comete falta.
37'
•
1ºTEMPO
Willian lança Maçola na corrida pela esquerda, mas a defesa do Sport se antecipa e manda para lateral.
36'
•
1ºTEMPO
UUUHH! Diego Hernández recebe com espaço pela direita, ajeita e finaliza de fora, levando perigo ao gol do América.
34'
•
1ºTEMPO
O América tem dificuldades na posse, reflexo de muitos erros individuais.
33'
•
1ºTEMPO
Fábio tenta sair jogando, mas erra o passe para Julio e o Sport recupera a bola.
32'
•
1ºTEMPO
Felipe Amaral busca Willian na ponta, mas o passe não vale porque o companheiro estava em posição irregular.
31'
•
1ºTEMPO
O América cobra rápido o escanteio para tentar surpreender, mas Marcelo Ajul se antecipa e corta com firmeza.
30'
•
1ºTEMPO
Willian avança pela esquerda e cruza para Maçola na primeira trave, mas a defesa do Sport corta o lançamento para escanteio.
29'
•
1ºTEMPO
O América pressiona! Após levar o gol, tenta igualar o placar ainda no primeiro tempo.
28'
•
1ºTEMPO
PARA FORA! Depois de uma bela troca de passes, Hernández arrisca de fora da área, mas a bola sobe demais e não assusta o goleiro do América.
27'
•
1ºTEMPO
Guilherme Parede busca o cruzamento, mas a bola sai mascada e não encontra os atacantes na área.
26'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Felipe Amaral finaliza de fora da área após boa troca de passes, mas Thiago Couto defende com tranquilidade.
25'
•
1ºTEMPO
Kayky Almeida levanta a bola do meio para a área, mas a defesa rebate de cabeça.
24'
•
1ºTEMPO
Julio César gira bem no meio e mantém o controle, enquanto o América reinicia a troca de passes a partir da defesa.
23'
•
1ºTEMPO
Barreto recebe atendimento médico e, pela nova regra, precisa permanecer fora de campo por um minuto.
22'
•
1ºTEMPO
Gustavo Barreto cai no gramado e fica sentindo toque no rosto, reclamando de falta sofrida.
21'
•
1ºTEMPO
Felipe Amaral conduz pelo meio, arrisca passe em profundidade, mas erra e o Sport recupera a posse.
20'
•
1ºTEMPO
Diego Hernández percebe o goleiro adiantado e arrisca de longe, mas Bruno Brigido volta rápido e defende.
19'
•
1ºTEMPO
O Sport valoriza a posse, troca passes com calma e cadencia o ritmo da partida.
18'
•
1ºTEMPO
Felipe Amaral é derrubado no meio, o América cobra rápido a falta, mas Perotti recupera a posse logo em seguida.
17'
•
1ºTEMPO
O resultado parcial coloca o Leão no G-6, mas ainda distante da zona de acesso.
16'
•
1ºTEMPO
Controle rubro-negro! O Sport fica com 57% da posse, contra 43% do América.
15'
•
1ºTEMPO
O Sport cobra rápido o escanteio e encontra Willian, mas a defesa do Sport se antecipa e dois marcadores desarmam sem cometer falta.
14'
•
1ºTEMPO
Maçola recupera a bola no meio, tabela com Willian e finaliza, mas a defesa desvia para escanteio.
13'
•
1ºTEMPO
Ostchega tenta surpreender com chute fraco e Thiago Couto não tem dificuldade na defesa.
12'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO SPORT!!! CLAUDINHO!!! O primeiro dele! O Sport recupera a posse no meio, Juan Alano avança e lança Claudinho, que finaliza com força para abrir o placar contra o América.
12'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO SPORT!!!
11'
•
1ºTEMPO
Pressão total! O Sport sobe as linhas e marca forte no campo ofensivo.
10'
•
1ºTEMPO
O Sport cobra escanteio pela esquerda, a bola vem na meia altura e a defesa do América corta com firmeza.
9'
•
1ºTEMPO
Juan Alano levanta para Clayson, que não consegue dominar e tenta devolver, mas a defesa do América corta para escanteio.
7'
•
1ºTEMPO
Claudinho busca o lançamento em profundidade, mas Ricardo Silva se antecipa e corta para a lateral.
6'
•
1ºTEMPO
O Sport valoriza a posse, troca passes e busca avançar suas linhas ofensivas.
5'
•
1ºTEMPO
DEFENDEEEEE THIAGO COUTO! O Sport se complica na saída de bola, William Bigode aproveita e solta a bomba, mas Thiago Couto faz grande defesa e espalma o perigo.
4'
•
1ºTEMPO
Fábio tenta cortar pela lateral, mas se atrapalha e entrega a posse ao adversário.
3'
•
1ºTEMPO
Willian Oliveira comete falta em Julio César no meio-campo, América tenta sair jogando.
2'
•
1ºTEMPO
Quase! Juan Alano bate cruzado com perigo, os companheiros quase conseguem boa finalização mas a jogada não vale por impedimento.
1'
•
1ºTEMPO
Diego Hernández parte para cima na jogada individual, é derrubado com falta na direita e o ataque ganha chance perigosa na bola parada.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando na Ilha do Retiro.
PRÉ-JOGO
Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem ficará a cargo de Denis da Silva Ribeiro Serafim.
PRÉ-JOGO
O Coelho terá Douglas Leite como técnico interino, depois da saída de Umberto Louzer na última sexta-feira.
PRÉ-JOGO
O América-MG segue na vice-lanterna da Série B, com campanha de duas vitórias, cinco empates e 16 derrotas e busca uma reação.
PRÉ-JOGO
O Sport entra em campo pressionado, precisando vencer para retornar ao G-6. O time vem de derrota para o Avaí por 2 a 1 na Ressacada e ocupa a oitava posição, com 35 pontos
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! Em todas as competições foram disputados 29 jogos entre as duas equipes, com 11 vitórias do América Mineiro, 9 empates e 9 triunfos do Sport.
PRÉ-JOGO
Boa noite, fãs do esporte! Sport e América jogam às 19h30 desta segunda-feira, na Ilha do Retiro, em jogo da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.
Gilmar Dal Pozzo
TECNICO
Thiago Couto
Goleiro
Claudinho
Defesa
Augusto Pucci
Defesa
Marcelo Ajul
Defesa
Kayky Almeida
Defesa
Edson Lucas
Defesa
Zé Gabriel
Meio-Campo
Willian Oliveira
Meio-Campo
Biel
Meio-Campo
Juan Alano
Atacante
Carlos De Pena
Meio-Campo
Diego Hernández
Atacante
Dudu Teodora
Atacante
Clayson
Atacante
Marlon Douglas
Atacante
Perotti
Atacante
Umberto Louzer
TECNICO
Bruno Brígido
Goleiro
Fábio
player
Murilo Povoa
Meio-Campo
Rafa Barcelos
Defesa
Ricardo Silva
Defesa
Tobias Ostchega
Defesa
Felipe Amaral
Meio-Campo
Otávio
Meio-Campo
Gustavo Barreto
Meio-Campo
Heitor
Defesa
Júlio
Defesa
Guilherme Parede
Atacante
Italo Charbaje
Atacante
Willian Dubgod
Atacante
Alex Silva
Defesa
Marcelo Maçola
Atacante
Lucas Paulo Torezin (PR)
ÁRBITRO
Brigida Cirilo Ferreira (AL)
ASSISTENTE
Rafael Trombeta (PR)
ASSISTENTE