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encerrado
Ilha do Retiro Recife, Pernambuco
Sport Sport
3 × 0
América-MG América-MG

24ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026

Segunda-feira, 24/0819h30

Minuto a Minuto: Sport X América-MG - 24/08/2026

fim

52'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

52'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
FIM DE PAPO! Apita o árbitro na Ilha do Retiro. O Sport vence o América-MG por 3 a 0, com tranquilidade em meio a sequência de falhas do clube mineiro, e retorna ao G-6 da Série B.

bola_goal

51'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO SPORT!!! PEROTTI!!! Gol do Sport! Perotti converte o pênalti com categoria e faz o terceiro.

bola

51'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO SPORT!!!

bola

50'

2ºTEMPO

É Perotti na bola! Ele vai para a cobrança.

bola

49'

2ºTEMPO

PÊNALTI! Decisão tomada! Após revisão no VAR, o Sport ganha pênalti.

bola

48'

2ºTEMPO

VAI AO VAR! POSSÍVEL PENAL! Árbitro caminha para lateral de campo checar possível toque na área.

bola

47'

2ºTEMPO

Dudu Teodora aparece bem posicionado, mas prefere arriscar o chute em vez de servir Marlon Douglas, livre. A finalização sai errada.

bola

46'

2ºTEMPO

O Sport pressiona nos minutos finais e Perotti é derrubado em falta.

bola

45'

2ºTEMPO

+4 minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

De Pena constrói boa jogada, mas Ricardo Silva neutraliza e manda para escanteio.

bola

43'

2ºTEMPO

América gira a bola, mas o Sport se fecha por completo, dificultando a infiltração.

bola

42'

2ºTEMPO

Murilo Rodrigues cruza na área, Tobias Ostchega pega a sobra, mas erra o passe na sequência e evidencia desgaste físico.

bola

41'

2ºTEMPO

O América assume o controle com 57% de posse, revertendo o cenário do primeiro tempo, mas não transforma domínio em gols.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Fábio da lugar a Murilo Povoa no Coelhão.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O América promove duas substituições. Barreto é trocado por Heitor.

bola

37'

2ºTEMPO

Fábio tenta surpreender com finalização, mas a bola sai fraca e não assusta o Sport.

substituicao

36'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Claudinho da lugar a Augusto Pucci no time da casa.

substituicao

36'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Sport promove duas substituições. Juan Alano é trocado por Carlos de Pena.

bola

35'

2ºTEMPO

Na cobrança de falta frontal, Otávio pega pouca distância e arrisca direto, mas a bola sobe demais e não leva perigo.

bola

34'

2ºTEMPO

UUUUHH! Quase gol! Perotti testa na pequena área após cruzamento de Douglas, mas Bruno Brígido defende com o pé de forma incrível.

bola

33'

2ºTEMPO

O público de 13.188 torcedores marca presença na Ilha do Retiro para acompanhar a partida.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no América. Sai Willian e entra Alex Silva.

bola

31'

2ºTEMPO

Willian Bigode solta a bomba na cobrança de falta, mas a bola passa muito perto do travessão do Sport pela esquerda.

bola

30'

2ºTEMPO

Dudu Teodora defendia o Mazatlán, do México, que encerrou as atividades em abril, após o último Campeonato Mexicano.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Diego Hernández da lugar a Dudu Teodora no Leão da Ilha.

substituicao

28'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Sport promove duas substituições. Willian Oliveira é trocado por Biel.

bola

27'

2ºTEMPO

Ítalo Charbaje tenta avançar pelo meio, mas Zé Gabriel se antecipa e corta a jogada com falta.

bola

26'

2ºTEMPO

O América troca passes no meio de campo, mas o Sport espera pacientemente por uma falha para contra-atacar.

bola

25'

2ºTEMPO

UUUUUHH! Juan Alano cruza com qualidade, Marlon Douglas se lança de peixinho, mas a cabeçada sai pela linha de fundo.

bola

24'

2ºTEMPO

Júlio César arrisca de muito longe, mas a bola sobe demais e não leva perigo ao gol.

bola

23'

2ºTEMPO

Willian conduz o ataque e aciona Ítalo Charbaje, que tenta a infiltração, mas perde o controle e sai com bola e tudo pela linha de fundo.

substituicao

22'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Sport. Sai Clayson e entra Marlon.

bola

21'

2ºTEMPO

Otávio cobra escanteio na área e Maçola sobe bem, mas a cabeçada sai pela linha de fundo.

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Guilherme Parede da lugar a Ítalo Charbaje no Coelho.

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O América promove duas substituições. Felipe Amaral é trocado por Otávio.

bola

19'

2ºTEMPO

O América pressiona novamente, Paredes encontra Júlio César que domina dentro da área, mas chuta por cima e desperdiça a chance.

bola

18'

2ºTEMPO

Clayson cobra escanteio curto para Claudinho, que levanta na área, mas Fábio sobe bem e afasta de cabeça.

bola

17'

2ºTEMPO

Juan Alano recebe em boa posição pela esquerda e cruza para Perotti, mas a defesa do América trava a finalização.

bola

15'

2ºTEMPO

Diego Hernández arrisca jogada individual, corta para o meio e finaliza, mas Ricardo Silva trava o chute.

bola

14'

2ºTEMPO

Fábio avança pela direita e cruza para a área, mas a bola passa direto e sai pela linha de fundo.

bola

13'

2ºTEMPO

América entrega dois gols na primeira etapa e volta para segunda etapa tentando um empate milagroso fora de casa.

bola

12'

2ºTEMPO

Diego Hernández cobra escanteio curto, mas Willian recua e afasta como se fosse zagueiro.

bola

11'

2ºTEMPO

GOL ANULADO! Gol anulado! Ricardo Silva estava impedido e envolvido no lance.

bola

11'

2ºTEMPO

VAR EM AÇÃO! O árbitro de vídeo é chamado na Ilha do Retiro para analisar possível irregularidade no gol do América.

bola

10'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO AMÉRICA!!! RICARDO SILVA!!! Na cobrança de falta, Ricardo Silva desvia de cabeça e marca para o América, diminuindo o placar na Ilha do Retiro.

bola

10'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO AMÉRICA!!!

bola

9'

2ºTEMPO

NO TRAVESSÃO! Fábio cruza com precisão e Parede sobe bem, mas a cabeçada explode no travessão de Thiago Couto.

bola

8'

2ºTEMPO

Willian Oliveira ganha no corpo e desloca Marcelo Maçola no meio de campo. Falta marcada.

bola

7'

2ºTEMPO

Edson Lucas chega pela ponta, cruza com efeito, mas Ricardo Silva corta no segundo pau.

bola

6'

2ºTEMPO

O Sport trabalha a bola com Marcelo Ajul na defesa, sem pressa para avançar ao ataque.

bola

5'

2ºTEMPO

Juan Alano lança Clayson, que cruza rasteiro para trás, mas Perotti não consegue alcançar.

bola

4'

2ºTEMPO

Juan Alano avança pela esquerda, arrisca o chute, mas Bruno Brigido segura firme.

bola

3'

2ºTEMPO

Julio cobra dois escanteios seguidos, mas a defesa do Sport se mantém firme e afasta no segundo pau.

bola

2'

2ºTEMPO

Parede cobra curto no primeiro pau, a bola desvia em Kayky e o América conquista novo escanteio.

bola

1'

2ºTEMPO

William Bigode cobra a falta, mas a bola desvia na barreira e sai para escanteio.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar para a etapa final!

fim

47'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!

gol

46'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO SPORT!!! CLAYSON!!! Castigo! Clayson aproveita falha bizarra do capitão e zagueiro Ricardo Silva e marca o segundo do Sport.

bola

46'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO SPORT!!!

bola

45'

1ºTEMPO

+2 minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

ESPALMAAAA THIAGO! Parede arrisca de longe com um chute forte, mas Thiago Couto se estica e evita o gol com grande defesa.

bola

43'

1ºTEMPO

O Sport falha na saída de bola, Parede aproveita e cruza para Maçola pela esquerda, que finaliza, mas não acerta o gol.

bola

42'

1ºTEMPO

América pressiona e já soma mais finalizações no gol que o Sport, que diminuiu o ritmo depois de seu gol.

bola

41'

1ºTEMPO

UUUHH! O Coelho se complica na defesa, Perotti aproveita o erro e finaliza rasteiro de fora da área, mas a bola sai pela linha de fundo.

bola

40'

1ºTEMPO

O América se lança ao ataque nos minutos finais do primeiro tempo, tentando recuperar o placar.

bola

39'

1ºTEMPO

Juan Alano recebe de Clayson, ajeita para a perna direita e cruza, mas a bola sai forte demais e vai direto para fora.

bola

38'

1ºTEMPO

Gustavo Barreto chega com muita vontade em Diego Hernández e comete falta.

bola

37'

1ºTEMPO

Willian lança Maçola na corrida pela esquerda, mas a defesa do Sport se antecipa e manda para lateral.

bola

36'

1ºTEMPO

UUUHH! Diego Hernández recebe com espaço pela direita, ajeita e finaliza de fora, levando perigo ao gol do América.

bola

34'

1ºTEMPO

O América tem dificuldades na posse, reflexo de muitos erros individuais.

bola

33'

1ºTEMPO

Fábio tenta sair jogando, mas erra o passe para Julio e o Sport recupera a bola.

bola

32'

1ºTEMPO

Felipe Amaral busca Willian na ponta, mas o passe não vale porque o companheiro estava em posição irregular.

bola

31'

1ºTEMPO

O América cobra rápido o escanteio para tentar surpreender, mas Marcelo Ajul se antecipa e corta com firmeza.

bola

30'

1ºTEMPO

Willian avança pela esquerda e cruza para Maçola na primeira trave, mas a defesa do Sport corta o lançamento para escanteio.

bola

29'

1ºTEMPO

O América pressiona! Após levar o gol, tenta igualar o placar ainda no primeiro tempo.

bola

28'

1ºTEMPO

PARA FORA! Depois de uma bela troca de passes, Hernández arrisca de fora da área, mas a bola sobe demais e não assusta o goleiro do América.

bola

27'

1ºTEMPO

Guilherme Parede busca o cruzamento, mas a bola sai mascada e não encontra os atacantes na área.

bola

26'

1ºTEMPO

UUUUHH! Felipe Amaral finaliza de fora da área após boa troca de passes, mas Thiago Couto defende com tranquilidade.

bola

25'

1ºTEMPO

Kayky Almeida levanta a bola do meio para a área, mas a defesa rebate de cabeça.

bola

24'

1ºTEMPO

Julio César gira bem no meio e mantém o controle, enquanto o América reinicia a troca de passes a partir da defesa.

bola

23'

1ºTEMPO

Barreto recebe atendimento médico e, pela nova regra, precisa permanecer fora de campo por um minuto.

bola

22'

1ºTEMPO

Gustavo Barreto cai no gramado e fica sentindo toque no rosto, reclamando de falta sofrida.

bola

21'

1ºTEMPO

Felipe Amaral conduz pelo meio, arrisca passe em profundidade, mas erra e o Sport recupera a posse.

bola

20'

1ºTEMPO

Diego Hernández percebe o goleiro adiantado e arrisca de longe, mas Bruno Brigido volta rápido e defende.

bola

19'

1ºTEMPO

O Sport valoriza a posse, troca passes com calma e cadencia o ritmo da partida.

bola

18'

1ºTEMPO

Felipe Amaral é derrubado no meio, o América cobra rápido a falta, mas Perotti recupera a posse logo em seguida.

bola

17'

1ºTEMPO

O resultado parcial coloca o Leão no G-6, mas ainda distante da zona de acesso.

bola

16'

1ºTEMPO

Controle rubro-negro! O Sport fica com 57% da posse, contra 43% do América.

bola

15'

1ºTEMPO

O Sport cobra rápido o escanteio e encontra Willian, mas a defesa do Sport se antecipa e dois marcadores desarmam sem cometer falta.

bola

14'

1ºTEMPO

Maçola recupera a bola no meio, tabela com Willian e finaliza, mas a defesa desvia para escanteio.

bola

13'

1ºTEMPO

Ostchega tenta surpreender com chute fraco e Thiago Couto não tem dificuldade na defesa.

gol

12'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO SPORT!!! CLAUDINHO!!! O primeiro dele! O Sport recupera a posse no meio, Juan Alano avança e lança Claudinho, que finaliza com força para abrir o placar contra o América.

bola

12'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO SPORT!!!

bola

11'

1ºTEMPO

Pressão total! O Sport sobe as linhas e marca forte no campo ofensivo.

bola

10'

1ºTEMPO

O Sport cobra escanteio pela esquerda, a bola vem na meia altura e a defesa do América corta com firmeza.

bola

9'

1ºTEMPO

Juan Alano levanta para Clayson, que não consegue dominar e tenta devolver, mas a defesa do América corta para escanteio.

bola

7'

1ºTEMPO

Claudinho busca o lançamento em profundidade, mas Ricardo Silva se antecipa e corta para a lateral.

bola

6'

1ºTEMPO

O Sport valoriza a posse, troca passes e busca avançar suas linhas ofensivas.

bola

5'

1ºTEMPO

DEFENDEEEEE THIAGO COUTO! O Sport se complica na saída de bola, William Bigode aproveita e solta a bomba, mas Thiago Couto faz grande defesa e espalma o perigo.

bola

4'

1ºTEMPO

Fábio tenta cortar pela lateral, mas se atrapalha e entrega a posse ao adversário.

bola

3'

1ºTEMPO

Willian Oliveira comete falta em Julio César no meio-campo, América tenta sair jogando.

bola

2'

1ºTEMPO

Quase! Juan Alano bate cruzado com perigo, os companheiros quase conseguem boa finalização mas a jogada não vale por impedimento.

bola

1'

1ºTEMPO

Diego Hernández parte para cima na jogada individual, é derrubado com falta na direita e o ataque ganha chance perigosa na bola parada.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando na Ilha do Retiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogadores em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem ficará a cargo de Denis da Silva Ribeiro Serafim.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Coelho terá Douglas Leite como técnico interino, depois da saída de Umberto Louzer na última sexta-feira.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O América-MG segue na vice-lanterna da Série B, com campanha de duas vitórias, cinco empates e 16 derrotas e busca uma reação.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Sport entra em campo pressionado, precisando vencer para retornar ao G-6. O time vem de derrota para o Avaí por 2 a 1 na Ressacada e ocupa a oitava posição, com 35 pontos

pre-jogo

PRÉ-JOGO

RETROSPECTO! Em todas as competições foram disputados 29 jogos entre as duas equipes, com 11 vitórias do América Mineiro, 9 empates e 9 triunfos do Sport.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, fãs do esporte! Sport e América jogam às 19h30 desta segunda-feira, na Ilha do Retiro, em jogo da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Sport SPR

  • Gilmar Dal Pozzo

    TECNICO

  • Thiago Couto

    Goleiro

  • ClaudinhoSaiuGol

    Defesa

  • Augusto PucciEntrou

    Defesa

  • Marcelo Ajul

    Defesa

  • Kayky Almeida

    Defesa

  • Edson Lucas

    Defesa

  • Zé Gabriel

    Meio-Campo

  • Willian OliveiraSaiu

    Meio-Campo

  • BielEntrou

    Meio-Campo

  • Juan AlanoSaiu

    Atacante

  • Carlos De PenaEntrou

    Meio-Campo

  • Diego HernándezSaiu

    Atacante

  • Dudu TeodoraEntrou

    Atacante

  • ClaysonSaiuGol

    Atacante

  • Marlon DouglasEntrou

    Atacante

  • PerottiGol

    Atacante

América-MG AMG

  • Umberto Louzer

    TECNICO

  • Bruno Brígido

    Goleiro

  • FábioSaiu

    player

  • Murilo PovoaEntrou

    Meio-Campo

  • Rafa Barcelos

    Defesa

  • Ricardo Silva

    Defesa

  • Tobias Ostchega

    Defesa

  • Felipe AmaralSaiu

    Meio-Campo

  • Otávio Entrou

    Meio-Campo

  • Gustavo BarretoSaiu

    Meio-Campo

  • HeitorEntrou

    Defesa

  • Júlio

    Defesa

  • Guilherme ParedeSaiu

    Atacante

  • Italo CharbajeEntrou

    Atacante

  • Willian DubgodSaiu

    Atacante

  • Alex SilvaEntrou

    Defesa

  • Marcelo Maçola

    Atacante

  • Lucas Paulo Torezin (PR)

    ÁRBITRO

  • Brigida Cirilo Ferreira (AL)

    ASSISTENTE

  • Rafael Trombeta (PR)

    ASSISTENTE

Sport SPR
América-MG AMG

GOLS

Gol Claudinho
Gol Clayson
Gol Perotti
POSSE DE BOLA
50% 50%
13FINALIZAÇÕES13
7FINALIZAÇÕES CERTAS3
18FALTAS COMETIDAS8
5CRUZAMENTOS7
16PASSES ERRADOS16
5DESARMES6
3ESCANTEIOS9
1IMPEDIMENTOS1
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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