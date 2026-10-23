35ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Sexta-feira, 23/10•19h30
Minuto a Minuto: Operário-PR X Athletic-MG - 23/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Lucas Belezi (Athletic-MG).
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Hildeberto Pereira (Operário-PR).
45'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! Jhonatan (Athletic-MG) é expulso.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Wilinton Aponza Carabali (Athletic-MG).
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para André (Operário-PR).
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Operário-PR: sai Brenno, entra Mikael Doka.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Operário-PR: sai Caio Dantas, entra Leonardo Erig Daitx.
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Athletic-MG: sai Diogo·Batista de Souza, entra Maswel Ananias Silva.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Operário-PR: sai Onitlasi Júnior de Moraes Rodrigues, entra André.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Operário-PR: sai Maguinho, entra Miranda.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Operário-PR: sai Dudu, entra Hildeberto Pereira.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Athletic-MG: sai Felipe Negrucci Berdague, entra Joao Victor Broad Moreira Guimaraes.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Athletic-MG: sai Pedro Henrique de Oliveira, entra Philipe Sampaio Azevedo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Athletic-MG: sai Dixon Vera, entra Wilinton Aponza Carabali.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Athletic-MG: sai José Carlos Cracco Neto, entra Enzo Henrique dos Santos.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Jhonatan (Athletic-MG).
29'
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1ºTEMPO
Gol do Operário-PR! Caio Dantas marca. Assistência de Dudu.
12'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Brenno (Operário-PR).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Operário-PR x Athletic-MG!
Alberto Valentim
TECNICO
Alex
TECNICO
Maguielson Lima Barbosa
ÁRBITRO