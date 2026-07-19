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encerrado
Ressacada Florianópolis, Santa Catarina
Avaí Avaí
2 × 1
América-MG América-MG

19ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026

Terça-feira, 21/0719h30

Minuto a Minuto: Avaí X América-MG - 21/07/2026

fim

52'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

52'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
FIM DE PAPO! Apita o árbitro. O Avaí atropela no segundo tempo, vira com dois gols milagrosos em dois minutos e deixa o América afundado na lanterna.

bola

50'

2ºTEMPO

O América tenta reagir com posse de bola, mas a pressão ainda carece de efetividade.

bola

49'

2ºTEMPO

Sorriso aplicou uma caneta desconcertante em Dahora e levantou os torcedores na Ressacada.

bola

48'

2ºTEMPO

O América-MG tenta se recompor! Depois de ver a virada acontecer em apenas dois minutos, o time parte para o ataque em busca da recuperação.

bola

47'

2ºTEMPO

A defesa deu espaço na intermediária e Daniel Penha arriscou de muito longe. Gustavo estava atento e fez a defesa.

bola

46'

2ºTEMPO

ARTILHEIROS! Disputa quente pela artilharia! Penha faz de pênalti e se isola, mas logo depois dá a assistência para Thayllon empatar na corrida dos goleadores.

bola

45'

2ºTEMPO

+7 minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

O estádio da Ressacada explode em festa! Os torcedores cantam alto e vibram intensamente com a virada milagrosa do Avaí.

gol

43'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO AVAÍ!!! DE VIRADA!!! THAYLLON ROBERTO!!! Thayllon virou a partida para o Avaí! Após passe de Daniel Penha, o atacante arrancou em direção à área e finalizou de canhota para marcar.

bola

43'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO AVAÍ!!! DE VIRADA!!!

bola

42'

2ºTEMPO

O América abdicou de jogar no segundo tempo e tenta partir para o ataque apenas nos minutos finais.

bola_goal

41'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO AVAÍ!!! DANIEL PENHA!!! Daniel Penha assumiu a responsabilidade na cobrança de pênalti, bateu com precisão e não deu chances ao goleiro Gustavo. A torcida catarinense explodiu em festa.

bola

41'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO AVAÍ!!!

bola

39'

2ºTEMPO

PÊNALTI PARA O AVAÍ! Decisão tomada! Após checar o VAR, o árbitro aponta a marca da cal.

bola

38'

2ºTEMPO

POSSÍVEL PENAL! Jefferson Ferreira de Moraes foi chamado à cabine do VAR para analisar o lance com mais detalhes.

amarelo

37'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Gabriel Oliveira recebe amarelo.

bola

37'

2ºTEMPO

Após cruzamento de Daniel Penha, Jefferson caiu dentro da área e os jogadores do Avaí pediram pênalti. O árbitro ainda não definiu a jogada.

bola

36'

2ºTEMPO

UUUUHH! Sorriso pegou a sobra na esquerda da área e finalizou de canhota. A bola desviou na marcação e quase levou perigo pelo alto. Escanteio marcado.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Yago Souza da lugar a Italo Charbaje no time visitante.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O América promove duas substituições. Gabriel Domingos é trocado por Fernando Elizari.

bola

33'

2ºTEMPO

A bola volta a rolar e o Avaí parte para o ataque, aproveitando que o América tem um jogador a menos em campo.

bola

32'

2ºTEMPO

Em um de seus primeiros lances, Gabriel Domingos sofreu falta, caiu sobre o joelho e não terá condições de continuar.

bola

31'

2ºTEMPO

CENA FEIA! Gabriel Domingos está caído no gramado e vai receber atendimento médico. O lance parece ser grave.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Zé Ricardo da lugar a Del Piage no time da casa.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Avaí promove duas substituições. Wallison é trocado por Wenderson.

bola

28'

2ºTEMPO

Jefferson Maciel tentou o passe em profundidade pela esquerda, mas exagerou na força e mandou a bola para fora.

bola

27'

2ºTEMPO

Wallison finalizou após a cobrança de falta de Daniel Penha, mas Gustavo defendeu sem maiores dificuldades.

bola

26'

2ºTEMPO

Filipe Dahora puxou a camisa de Sorriso para evitar o avanço pela esquerda e acabou cometendo falta perigosa que favorece o Avaí.

bola

25'

2ºTEMPO

O Avaí pressiona! Mantém a posse no ataque e gira a bola em busca do espaço para finalizar.

amarelo

24'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
William, goleiro reserva do América, recebe cartão amarelo por reclamação.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Matías Segovia da lugar a Gabriel Domingos no time visitante.

bola

23'

2ºTEMPO

O Avaí não aproveitou a jogada e o lançamento para William Almeida foi exagerado e acabou desperdiçando a chance de reação.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O América promove duas substituições. Gabriel Barros é trocado por Luidy.

amarelo

22'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Jorge Jiménez recebe cartão amarelo.

bola

21'

2ºTEMPO

Cobrança de falta de Daniel Penha, Dalbert se antecipa e desvia de cabeça a bola para trás, jogada desperdiçada pelo Avaí.

amarelo

20'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Filipe Dahora comete falta dura na intermediária e recebe cartão amarelo.

bola

19'

2ºTEMPO

O Avaí cresce na partida e adianta suas linhas, enquanto a torcida marca presença no estádio e canta alto para empurrar o time.

bola

18'

2ºTEMPO

UUUUHH! QUASE! Após cruzamento na pequena área, Sorriso subiu bem, mas cabeceou por cima do gol de Gustavo.

bola

17'

2ºTEMPO

O VAR entrou em ação, traçou as linhas e ratificou o impedimento do camisa 14, já sinalizado pelo assistente no campo.

bola

16'

2ºTEMPO

Partida fica paralisada enquanto o VAR analisa o lance.

bola

15'

2ºTEMPO

GOL IMPEDIDO! Daniel Penha balançou as redes, mas o gol não valeu: o assistente assinalou impedimento no lance.

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Avaí. Sai Jean Lucas e entra Léo Gamalho.

bola

13'

2ºTEMPO

William Almeida acelerou pela esquerda, mas o cruzamento saiu sem direção e a bola terminou em tiro de meta para o América.

bola

12'

2ºTEMPO

Avaí recupera a bola, parte em contra-ataque, Sorriso consegue boa jogada mas fica sem opções e reclama, precisando recuar a bola.

bola

11'

2ºTEMPO

Zé Ricardo fez a falta em Paulo Victor e a partida é paralisada rapidamente.

bola

10'

2ºTEMPO

UUUUHH! Paulo Victor apareceu bem na entrada da área e arriscou de primeira, exigindo ótima intervenção de Igor Bohn para evitar o gol.

bola

9'

2ºTEMPO

No começo do segundo tempo, o América tentou retomar o protagonismo, mas o Avaí respondeu e a partida ficou equilibrada.

bola

8'

2ºTEMPO

Sorriso recebeu no meio, tentou dominar no peito, mas perdeu o controle e a bola acabou nas mãos do goleiro do América.

substituicao

7'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no América. Sai Felipe Amaral e entra Jorge Jiménez.

bola

6'

2ºTEMPO

Segovia avançou pelo meio e caiu pedindo falta próximo da área, mas o árbitro mandou seguir e o América perdeu a chance de armar o ataque.

bola

5'

2ºTEMPO

O Avaí voltou para o segundo tempo demonstrando intensidade, trocando passes e tentando chegar ao ataque.

bola

4'

2ºTEMPO

NO TRAVESSÃO! Wallison Nunes acertou um belo chute pela direita que explodiu no travessão, mas na sequência o lance foi anulado pelo impedimento assinalado pelo árbitro.

bola

3'

2ºTEMPO

O América cedeu espaço e o Avaí aproveita para controlar a posse nos primeiros minutos da segunda etapa.

bola

2'

2ºTEMPO

Thayllon recebeu lançamento no ataque, mas Gustavo estava atento, saiu rápido do gol e afastou o perigo com um chutão.

bola

1'

2ºTEMPO

O Avaí buscava saída controlada com Wallison, que foi pressionado e sofreu falta na defesa.

substituicao

0'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Avaí. Sai Quaresma e entra Sorriso.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar para a etapa final!

fim

49'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!

bola

48'

1ºTEMPO

O assistente levantou a bandeira e assinalou impedimento de Gabriel Barros, interrompendo o ataque do América.

bola

47'

1ºTEMPO

Após cartão em lance bobo, Segovia está fora do próximo jogo do América.

bola

46'

1ºTEMPO

Amarelou! Matías Segovia comete falta dura no meio-campo e recebe amarelo.

bola

45'

1ºTEMPO

+4 minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

O VAR revisou o lance e confirmou a decisão do árbitro: não houve pênalti para o Avaí.

bola

43'

1ºTEMPO

UUUUHH! Daniel Penha finalizou após escanteio, a bola desviou em Manoel e os jogadores do Avaí reclamaram de possível toque de mão.

bola

42'

1ºTEMPO

O goleiro reserva do América iniciou aquecimento, mas Gustavo já se levantou e segue em campo.

bola

41'

1ºTEMPO

O goleiro Gustavo caiu no gramado sentindo dores e precisou de atendimento médico.

bola

40'

1ºTEMPO

DEFENDEEEEE GUSTAVOOO! Lucas Sosa errou na saída de bola e Jean Lucas ficou livre diante do goleiro. O camisa 10 bateu rasteiro, mas parou na defesa adversária.

bola

38'

1ºTEMPO

O América coroou sua superioridade com gol na reta final do primeiro tempo e abriu o placar.

gol

37'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO AMÉRICA!!! PAULO VICTOR!!! Após escanteio de Segovia, Igor Bohn defendeu milagremente a cabeçada de Manoel, mas Paulo Victor aproveitou o rebote e marcou de cabeça para colocar o América em vantagem.

bola

37'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO AMÉRICA!!!

bola

36'

1ºTEMPO

O América ganhou falta no setor central. A equipe busca transformar a bola parada em oportunidade de chegar ao ataque.

bola

35'

1ºTEMPO

Gabriel Barros levantou bola perigosa na área pela esquerda, mas a defesa do Avaí subiu bem e afastou o lance.

bola

34'

1ºTEMPO

Dalbert mandou a bola na pequena área, mas Jefferson estava bem posicionado e fez o corte.

bola

33'

1ºTEMPO

Dalbert tentou o cruzamento pela esquerda, mas a bola desviou em Allyson e saiu pela linha de fundo. Escanteio para o América.

bola

32'

1ºTEMPO

Jean Lucas tentou enfiada pelo meio, mas o passe saiu forte demais e acabou nas mãos do goleiro Gustavo.

bola

31'

1ºTEMPO

Filipe Dahora cruzou para a área do Avaí, mas Quaresma interceptou e devolveu a posse ao time azurra.

bola

30'

1ºTEMPO

Avaí tenta ficar com a bola e gira a redonda no meio-campo.

bola

29'

1ºTEMPO

Segovia avançou pela direita e cruzou na área, mas nenhum jogador do América conseguiu completar de cabeça.

bola

28'

1ºTEMPO

DEFENDE IGOR! Segovia avançou em velocidade pelo meio e finalizou de canhota da entrada da área. Igor Bohn defendeu de peito e a defesa afastou o perigo.

bola

27'

1ºTEMPO

Gabriel Barros avançou pela esquerda e cruzou com perigo na área do Avaí, mas não havia companheiros para concluir.

bola

26'

1ºTEMPO

O Coelho controla o ritmo e pressiona, porém peca na definição das jogadas, desperdiçando oportunidades criadas.

bola

25'

1ºTEMPO

UUUUHH! Dalbert fez ótima inversão para a direita, Segovia dominou no peito e finalizou com força dentro da área, mas o goleiro defendeu em dois tempos.

bola

24'

1ºTEMPO

Luiz Henrique precisou de atendimento médico na lateral, mas rapidamente retornou ao campo e segue na partida.

bola

23'

1ºTEMPO

Gabriel Barros buscou Yago Souza, porém o passe saiu mal e Allyson recuperou com facilidade.

bola

22'

1ºTEMPO

Igor Bohn buscou acelerar o jogo com ligação direta, porém o passe saiu longo e resultou em lateral para o adversário.

bola

21'

1ºTEMPO

O Coelho mantém a posse perto da área adversária, buscando surpreender.

bola

20'

1ºTEMPO

Na entrada da área, Daniel Penha caiu pedindo falta perigosa, mas a arbitragem não marcou nada.

bola

19'

1ºTEMPO

UUUUHH! Daniel Penha bateu direto para o gol na cobrança de falta, mas a bola passou por cima da meta, levando perigo.

bola

18'

1ºTEMPO

FALTA! Thayllon foi derrubado por Dalbert próximo à lateral direita, gerando bola parada que pode ser explorada pelo Avaí.

bola

17'

1ºTEMPO

Gabriel Barros tentou surpreender com passe de calcanhar para Segovia na esquerda, mas a marcação estava atenta e recuperou a bola.

bola

16'

1ºTEMPO

A baixa qualidade nos passes compromete o espetáculo, com os times incapazes de articular jogadas.

bola

15'

1ºTEMPO

O América começa a se soltar na partida e tenta sufocar o time da casa com pressão.

bola

14'

1ºTEMPO

UUUUUHH! Na jogada ensaiada, Guilherme Parede pegou de primeira dentro da área, mas Igor Bohn apareceu bem para defender e salvar o Avaí.

bola

13'

1ºTEMPO

BOBEOU! Jefferson perdeu a posse perto da área e derrubou Guilherme Parede na sequência. O América terá grande chance na bola parada.

bola

12'

1ºTEMPO

O Coelho passa a subir as linhas, buscando pressionar a saída adversária e reduzir espaços.

bola

11'

1ºTEMPO

O goleiro Gustavo antecipou o lançamento para William Almeida, evitou a chegada do Avaí e ainda saiu jogando com qualidade na defesa.

bola

10'

1ºTEMPO

Partida fica picotada com faltas para os dois lados.

bola

9'

1ºTEMPO

O América sofre com a pressão alta do Avaí, que recupera a posse no ataque e transforma erros defensivos em oportunidades.

bola

8'

1ºTEMPO

Jefferson Maciel recebeu a cobrança de falta em posição irregular e o lance foi paralisado pelo assistente.

bola

7'

1ºTEMPO

Thayllon avançou pela direita, foi cercado por três marcadores e acabou derrubado. Falta marcada, oportunidade de bola na área.

bola

6'

1ºTEMPO

O time azurra gira a bola no círculo central, tentando atrair o adversário e ganhar espaço para subir as linhas.

bola

5'

1ºTEMPO

UUUUHH! Segovia carregou pelo meio até a entrada da área, ajeitou e bateu de longe, mas a bola saiu à esquerda do gol de Igor.

bola

4'

1ºTEMPO

O Avaí buscou a jogada pelo corredor esquerdo com William Almeida. O lateral tentou o drible, mas foi contido pela marcação e o ataque perdeu força.

bola

3'

1ºTEMPO

O choque entre Daniel Penha e Yago gerou discussão entre Allyson e Segovinha. A partida já começa com clima quente.

bola

2'

1ºTEMPO

O meia Daniel Penha buscou a bola aérea na cobrança de falta, mas a defesa do América se posicionou bem e neutralizou a jogada.

bola

1'

1ºTEMPO

Manoel comete falta em Jean pela lateral esquerda e o Avaí tem chance em bola parada próximo da área do América.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando na na Ressacada.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogadores em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O técnico Umberto Louzer enfrenta dificuldades para montar a defesa do América-MG. Ricardo Silva sofreu lesão muscular na coxa direita e está fora da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O comandante azurra deve manter o time titular, mas terá que mexer na lateral-esquerda, já que DG está fora por suspensão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O América-MG não consegue se impor diante da torcida. Sem vitórias como mandante, o time amarga a lanterna e luta, fora de casa, para somar apenas o segundo triunfo na competição.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Com Allan Aal, o Avaí mostrou consistência: venceu em casa e buscou ponto fora. A sequência invicta é crucial para manter o clube próximo da zona de permanência.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

RETROSPECTO! Avaí e América-MG já se enfrentaram 24 vezes. O Coelho venceu 9, o Leão da Ilha levou 8 e ainda houve 7 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, fãs do esporte! Avaí e América-MG se enfrentam nesta terça-feira às 19h30, pela 19ª rodada da Série B do Brasileiro, na Ressacada, em Florianópolis.

Avaí AVA

  • Allan Aal

    TECNICO

  • Igor Bohn

    Goleiro

  • WallisonSaiu

    Defesa

  • WendersonEntrou

    Meio-Campo

  • Allyson

    Defesa

  • Jefferson

    Defesa

  • QuaresmaSaiu

    Defesa

  • SorrisoEntrou

    Atacante

  • Zé RicardoSaiu

    Meio-Campo

  • Del PiageEntrou

    Meio-Campo

  • Luiz Henrique

    Meio-Campo

  • Daniel PenhaGol

    Meio-Campo

  • Jean LucasSaiu

    Meio-Campo

  • Léo GamalhoEntrou

    Atacante

  • William Fernando

    Defesa

  • ThayllonGol

    Atacante

América-MG AMG

  • Umberto Louzer

    TECNICO

  • Gustavo

    Goleiro

  • Filipe DahoraAmarelo

    Defesa

  • Luca Sosa

    Defesa

  • Manoel

    Defesa

  • Dalbert

    Defesa

  • Felipe AmaralSaiu

    Meio-Campo

  • Jorge JiménezEntrouAmarelo

    Meio-Campo

  • Yago SouzaSaiu

    Meio-Campo

  • Italo CharbajeEntrou

    Atacante

  • Matías SegoviaSaiu

    Atacante

  • Gabriel DomingosEntrouSaiu

    Defesa

  • Guilherme Parede

    Atacante

  • Paulo VictorGol

    Atacante

  • Gabriel BarrosSaiu

    Atacante

  • LuidyEntrou

    Defesa

  • Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

    ÁRBITRO

  • Leone Carvalho Rocha (GO)

    ASSISTENTE

  • Hugo Savio Xavier Correa (GO)

    ASSISTENTE

Avaí AVA
América-MG AMG

GOLS

Gol Daniel Penha
Gol Thayllon
Paulo Victor Gol
POSSE DE BOLA
48% 52%
6FINALIZAÇÕES8
4FINALIZAÇÕES CERTAS7
11FALTAS COMETIDAS18
6CRUZAMENTOS12
46PASSES ERRADOS35
8DESARMES6
3ESCANTEIOS3
2IMPEDIMENTOS3
0CARTÕES AMARELOS4
0CARTÕES VERMELHOS0
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