19ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Terça-feira, 21/07•19h30
Minuto a Minuto: Avaí X América-MG - 21/07/2026
52'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
52'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! FIM DE PAPO! Apita o árbitro. O Avaí atropela no segundo tempo, vira com dois gols milagrosos em dois minutos e deixa o América afundado na lanterna.
50'
•
2ºTEMPO
O América tenta reagir com posse de bola, mas a pressão ainda carece de efetividade.
49'
•
2ºTEMPO
Sorriso aplicou uma caneta desconcertante em Dahora e levantou os torcedores na Ressacada.
48'
•
2ºTEMPO
O América-MG tenta se recompor! Depois de ver a virada acontecer em apenas dois minutos, o time parte para o ataque em busca da recuperação.
47'
•
2ºTEMPO
A defesa deu espaço na intermediária e Daniel Penha arriscou de muito longe. Gustavo estava atento e fez a defesa.
46'
•
2ºTEMPO
ARTILHEIROS! Disputa quente pela artilharia! Penha faz de pênalti e se isola, mas logo depois dá a assistência para Thayllon empatar na corrida dos goleadores.
45'
•
2ºTEMPO
+7 minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
O estádio da Ressacada explode em festa! Os torcedores cantam alto e vibram intensamente com a virada milagrosa do Avaí.
43'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO AVAÍ!!! DE VIRADA!!! THAYLLON ROBERTO!!! Thayllon virou a partida para o Avaí! Após passe de Daniel Penha, o atacante arrancou em direção à área e finalizou de canhota para marcar.
43'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO AVAÍ!!! DE VIRADA!!!
42'
•
2ºTEMPO
O América abdicou de jogar no segundo tempo e tenta partir para o ataque apenas nos minutos finais.
41'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO AVAÍ!!! DANIEL PENHA!!! Daniel Penha assumiu a responsabilidade na cobrança de pênalti, bateu com precisão e não deu chances ao goleiro Gustavo. A torcida catarinense explodiu em festa.
41'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO AVAÍ!!!
39'
•
2ºTEMPO
PÊNALTI PARA O AVAÍ! Decisão tomada! Após checar o VAR, o árbitro aponta a marca da cal.
38'
•
2ºTEMPO
POSSÍVEL PENAL! Jefferson Ferreira de Moraes foi chamado à cabine do VAR para analisar o lance com mais detalhes.
37'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Gabriel Oliveira recebe amarelo.
37'
•
2ºTEMPO
Após cruzamento de Daniel Penha, Jefferson caiu dentro da área e os jogadores do Avaí pediram pênalti. O árbitro ainda não definiu a jogada.
36'
•
2ºTEMPO
UUUUHH! Sorriso pegou a sobra na esquerda da área e finalizou de canhota. A bola desviou na marcação e quase levou perigo pelo alto. Escanteio marcado.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Yago Souza da lugar a Italo Charbaje no time visitante.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O América promove duas substituições. Gabriel Domingos é trocado por Fernando Elizari.
33'
•
2ºTEMPO
A bola volta a rolar e o Avaí parte para o ataque, aproveitando que o América tem um jogador a menos em campo.
32'
•
2ºTEMPO
Em um de seus primeiros lances, Gabriel Domingos sofreu falta, caiu sobre o joelho e não terá condições de continuar.
31'
•
2ºTEMPO
CENA FEIA! Gabriel Domingos está caído no gramado e vai receber atendimento médico. O lance parece ser grave.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Zé Ricardo da lugar a Del Piage no time da casa.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Avaí promove duas substituições. Wallison é trocado por Wenderson.
28'
•
2ºTEMPO
Jefferson Maciel tentou o passe em profundidade pela esquerda, mas exagerou na força e mandou a bola para fora.
27'
•
2ºTEMPO
Wallison finalizou após a cobrança de falta de Daniel Penha, mas Gustavo defendeu sem maiores dificuldades.
26'
•
2ºTEMPO
Filipe Dahora puxou a camisa de Sorriso para evitar o avanço pela esquerda e acabou cometendo falta perigosa que favorece o Avaí.
25'
•
2ºTEMPO
O Avaí pressiona! Mantém a posse no ataque e gira a bola em busca do espaço para finalizar.
24'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! William, goleiro reserva do América, recebe cartão amarelo por reclamação.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Matías Segovia da lugar a Gabriel Domingos no time visitante.
23'
•
2ºTEMPO
O Avaí não aproveitou a jogada e o lançamento para William Almeida foi exagerado e acabou desperdiçando a chance de reação.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O América promove duas substituições. Gabriel Barros é trocado por Luidy.
22'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Jorge Jiménez recebe cartão amarelo.
21'
•
2ºTEMPO
Cobrança de falta de Daniel Penha, Dalbert se antecipa e desvia de cabeça a bola para trás, jogada desperdiçada pelo Avaí.
20'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Filipe Dahora comete falta dura na intermediária e recebe cartão amarelo.
19'
•
2ºTEMPO
O Avaí cresce na partida e adianta suas linhas, enquanto a torcida marca presença no estádio e canta alto para empurrar o time.
18'
•
2ºTEMPO
UUUUHH! QUASE! Após cruzamento na pequena área, Sorriso subiu bem, mas cabeceou por cima do gol de Gustavo.
17'
•
2ºTEMPO
O VAR entrou em ação, traçou as linhas e ratificou o impedimento do camisa 14, já sinalizado pelo assistente no campo.
16'
•
2ºTEMPO
Partida fica paralisada enquanto o VAR analisa o lance.
15'
•
2ºTEMPO
GOL IMPEDIDO! Daniel Penha balançou as redes, mas o gol não valeu: o assistente assinalou impedimento no lance.
14'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Avaí. Sai Jean Lucas e entra Léo Gamalho.
13'
•
2ºTEMPO
William Almeida acelerou pela esquerda, mas o cruzamento saiu sem direção e a bola terminou em tiro de meta para o América.
12'
•
2ºTEMPO
Avaí recupera a bola, parte em contra-ataque, Sorriso consegue boa jogada mas fica sem opções e reclama, precisando recuar a bola.
11'
•
2ºTEMPO
Zé Ricardo fez a falta em Paulo Victor e a partida é paralisada rapidamente.
10'
•
2ºTEMPO
UUUUHH! Paulo Victor apareceu bem na entrada da área e arriscou de primeira, exigindo ótima intervenção de Igor Bohn para evitar o gol.
9'
•
2ºTEMPO
No começo do segundo tempo, o América tentou retomar o protagonismo, mas o Avaí respondeu e a partida ficou equilibrada.
8'
•
2ºTEMPO
Sorriso recebeu no meio, tentou dominar no peito, mas perdeu o controle e a bola acabou nas mãos do goleiro do América.
7'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no América. Sai Felipe Amaral e entra Jorge Jiménez.
6'
•
2ºTEMPO
Segovia avançou pelo meio e caiu pedindo falta próximo da área, mas o árbitro mandou seguir e o América perdeu a chance de armar o ataque.
5'
•
2ºTEMPO
O Avaí voltou para o segundo tempo demonstrando intensidade, trocando passes e tentando chegar ao ataque.
4'
•
2ºTEMPO
NO TRAVESSÃO! Wallison Nunes acertou um belo chute pela direita que explodiu no travessão, mas na sequência o lance foi anulado pelo impedimento assinalado pelo árbitro.
3'
•
2ºTEMPO
O América cedeu espaço e o Avaí aproveita para controlar a posse nos primeiros minutos da segunda etapa.
2'
•
2ºTEMPO
Thayllon recebeu lançamento no ataque, mas Gustavo estava atento, saiu rápido do gol e afastou o perigo com um chutão.
1'
•
2ºTEMPO
O Avaí buscava saída controlada com Wallison, que foi pressionado e sofreu falta na defesa.
0'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Avaí. Sai Quaresma e entra Sorriso.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar para a etapa final!
49'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!
48'
•
1ºTEMPO
O assistente levantou a bandeira e assinalou impedimento de Gabriel Barros, interrompendo o ataque do América.
47'
•
1ºTEMPO
Após cartão em lance bobo, Segovia está fora do próximo jogo do América.
46'
•
1ºTEMPO
Amarelou! Matías Segovia comete falta dura no meio-campo e recebe amarelo.
45'
•
1ºTEMPO
+4 minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
O VAR revisou o lance e confirmou a decisão do árbitro: não houve pênalti para o Avaí.
43'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Daniel Penha finalizou após escanteio, a bola desviou em Manoel e os jogadores do Avaí reclamaram de possível toque de mão.
42'
•
1ºTEMPO
O goleiro reserva do América iniciou aquecimento, mas Gustavo já se levantou e segue em campo.
41'
•
1ºTEMPO
O goleiro Gustavo caiu no gramado sentindo dores e precisou de atendimento médico.
40'
•
1ºTEMPO
DEFENDEEEEE GUSTAVOOO! Lucas Sosa errou na saída de bola e Jean Lucas ficou livre diante do goleiro. O camisa 10 bateu rasteiro, mas parou na defesa adversária.
38'
•
1ºTEMPO
O América coroou sua superioridade com gol na reta final do primeiro tempo e abriu o placar.
37'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO AMÉRICA!!! PAULO VICTOR!!! Após escanteio de Segovia, Igor Bohn defendeu milagremente a cabeçada de Manoel, mas Paulo Victor aproveitou o rebote e marcou de cabeça para colocar o América em vantagem.
37'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO AMÉRICA!!!
36'
•
1ºTEMPO
O América ganhou falta no setor central. A equipe busca transformar a bola parada em oportunidade de chegar ao ataque.
35'
•
1ºTEMPO
Gabriel Barros levantou bola perigosa na área pela esquerda, mas a defesa do Avaí subiu bem e afastou o lance.
34'
•
1ºTEMPO
Dalbert mandou a bola na pequena área, mas Jefferson estava bem posicionado e fez o corte.
33'
•
1ºTEMPO
Dalbert tentou o cruzamento pela esquerda, mas a bola desviou em Allyson e saiu pela linha de fundo. Escanteio para o América.
32'
•
1ºTEMPO
Jean Lucas tentou enfiada pelo meio, mas o passe saiu forte demais e acabou nas mãos do goleiro Gustavo.
31'
•
1ºTEMPO
Filipe Dahora cruzou para a área do Avaí, mas Quaresma interceptou e devolveu a posse ao time azurra.
30'
•
1ºTEMPO
Avaí tenta ficar com a bola e gira a redonda no meio-campo.
29'
•
1ºTEMPO
Segovia avançou pela direita e cruzou na área, mas nenhum jogador do América conseguiu completar de cabeça.
28'
•
1ºTEMPO
DEFENDE IGOR! Segovia avançou em velocidade pelo meio e finalizou de canhota da entrada da área. Igor Bohn defendeu de peito e a defesa afastou o perigo.
27'
•
1ºTEMPO
Gabriel Barros avançou pela esquerda e cruzou com perigo na área do Avaí, mas não havia companheiros para concluir.
26'
•
1ºTEMPO
O Coelho controla o ritmo e pressiona, porém peca na definição das jogadas, desperdiçando oportunidades criadas.
25'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Dalbert fez ótima inversão para a direita, Segovia dominou no peito e finalizou com força dentro da área, mas o goleiro defendeu em dois tempos.
24'
•
1ºTEMPO
Luiz Henrique precisou de atendimento médico na lateral, mas rapidamente retornou ao campo e segue na partida.
23'
•
1ºTEMPO
Gabriel Barros buscou Yago Souza, porém o passe saiu mal e Allyson recuperou com facilidade.
22'
•
1ºTEMPO
Igor Bohn buscou acelerar o jogo com ligação direta, porém o passe saiu longo e resultou em lateral para o adversário.
21'
•
1ºTEMPO
O Coelho mantém a posse perto da área adversária, buscando surpreender.
20'
•
1ºTEMPO
Na entrada da área, Daniel Penha caiu pedindo falta perigosa, mas a arbitragem não marcou nada.
19'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Daniel Penha bateu direto para o gol na cobrança de falta, mas a bola passou por cima da meta, levando perigo.
18'
•
1ºTEMPO
FALTA! Thayllon foi derrubado por Dalbert próximo à lateral direita, gerando bola parada que pode ser explorada pelo Avaí.
17'
•
1ºTEMPO
Gabriel Barros tentou surpreender com passe de calcanhar para Segovia na esquerda, mas a marcação estava atenta e recuperou a bola.
16'
•
1ºTEMPO
A baixa qualidade nos passes compromete o espetáculo, com os times incapazes de articular jogadas.
15'
•
1ºTEMPO
O América começa a se soltar na partida e tenta sufocar o time da casa com pressão.
14'
•
1ºTEMPO
UUUUUHH! Na jogada ensaiada, Guilherme Parede pegou de primeira dentro da área, mas Igor Bohn apareceu bem para defender e salvar o Avaí.
13'
•
1ºTEMPO
BOBEOU! Jefferson perdeu a posse perto da área e derrubou Guilherme Parede na sequência. O América terá grande chance na bola parada.
12'
•
1ºTEMPO
O Coelho passa a subir as linhas, buscando pressionar a saída adversária e reduzir espaços.
11'
•
1ºTEMPO
O goleiro Gustavo antecipou o lançamento para William Almeida, evitou a chegada do Avaí e ainda saiu jogando com qualidade na defesa.
10'
•
1ºTEMPO
Partida fica picotada com faltas para os dois lados.
9'
•
1ºTEMPO
O América sofre com a pressão alta do Avaí, que recupera a posse no ataque e transforma erros defensivos em oportunidades.
8'
•
1ºTEMPO
Jefferson Maciel recebeu a cobrança de falta em posição irregular e o lance foi paralisado pelo assistente.
7'
•
1ºTEMPO
Thayllon avançou pela direita, foi cercado por três marcadores e acabou derrubado. Falta marcada, oportunidade de bola na área.
6'
•
1ºTEMPO
O time azurra gira a bola no círculo central, tentando atrair o adversário e ganhar espaço para subir as linhas.
5'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Segovia carregou pelo meio até a entrada da área, ajeitou e bateu de longe, mas a bola saiu à esquerda do gol de Igor.
4'
•
1ºTEMPO
O Avaí buscou a jogada pelo corredor esquerdo com William Almeida. O lateral tentou o drible, mas foi contido pela marcação e o ataque perdeu força.
3'
•
1ºTEMPO
O choque entre Daniel Penha e Yago gerou discussão entre Allyson e Segovinha. A partida já começa com clima quente.
2'
•
1ºTEMPO
O meia Daniel Penha buscou a bola aérea na cobrança de falta, mas a defesa do América se posicionou bem e neutralizou a jogada.
1'
•
1ºTEMPO
Manoel comete falta em Jean pela lateral esquerda e o Avaí tem chance em bola parada próximo da área do América.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando na na Ressacada.
PRÉ-JOGO
Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
O técnico Umberto Louzer enfrenta dificuldades para montar a defesa do América-MG. Ricardo Silva sofreu lesão muscular na coxa direita e está fora da partida.
PRÉ-JOGO
O comandante azurra deve manter o time titular, mas terá que mexer na lateral-esquerda, já que DG está fora por suspensão.
PRÉ-JOGO
O América-MG não consegue se impor diante da torcida. Sem vitórias como mandante, o time amarga a lanterna e luta, fora de casa, para somar apenas o segundo triunfo na competição.
PRÉ-JOGO
Com Allan Aal, o Avaí mostrou consistência: venceu em casa e buscou ponto fora. A sequência invicta é crucial para manter o clube próximo da zona de permanência.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! Avaí e América-MG já se enfrentaram 24 vezes. O Coelho venceu 9, o Leão da Ilha levou 8 e ainda houve 7 empates.
PRÉ-JOGO
Boa noite, fãs do esporte! Avaí e América-MG se enfrentam nesta terça-feira às 19h30, pela 19ª rodada da Série B do Brasileiro, na Ressacada, em Florianópolis.
Allan Aal
TECNICO
Igor Bohn
Goleiro
Wallison
Defesa
Wenderson
Meio-Campo
Allyson
Defesa
Jefferson
Defesa
Quaresma
Defesa
Sorriso
Atacante
Zé Ricardo
Meio-Campo
Del Piage
Meio-Campo
Luiz Henrique
Meio-Campo
Daniel Penha
Meio-Campo
Jean Lucas
Meio-Campo
Léo Gamalho
Atacante
William Fernando
Defesa
Thayllon
Atacante
Umberto Louzer
TECNICO
Gustavo
Goleiro
Filipe Dahora
Defesa
Luca Sosa
Defesa
Manoel
Defesa
Dalbert
Defesa
Felipe Amaral
Meio-Campo
Jorge Jiménez
Meio-Campo
Yago Souza
Meio-Campo
Italo Charbaje
Atacante
Matías Segovia
Atacante
Gabriel Domingos
Defesa
Guilherme Parede
Atacante
Paulo Victor
Atacante
Gabriel Barros
Atacante
Luidy
Defesa
Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
ÁRBITRO
Leone Carvalho Rocha (GO)
ASSISTENTE
Hugo Savio Xavier Correa (GO)
ASSISTENTE