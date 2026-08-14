Jorge Ismael de Biasi Novo Horizonte, São Paulo Novorizontino 0 × 0 América-MG 23ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026 Quinta-feira, 20/08•20h30 Minuto a Minuto: Novorizontino X América-MG - 20/08/2026 ESCALAÇÃO ESTATÍSTICAS NOV Enderson MoreiraTECNICO AMG Umberto LouzerTECNICO Braulio da Silva Machado (SC)ÁRBITROHector Andrew Lisboa Jacques (SC)ASSISTENTEDeise Genoefa Bellaver (SC)ASSISTENTE NOV AMG GOLS POSSE DE BOLA 0% 0% 0FINALIZAÇÕES0 0FINALIZAÇÕES CERTAS0 0FALTAS COMETIDAS0 0CRUZAMENTOS0 0PASSES ERRADOS0 0DESARMES0 0ESCANTEIOS0 0IMPEDIMENTOS0 0CARTÕES AMARELOS0 0CARTÕES VERMELHOS0