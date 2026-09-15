Onésio Brasileiro Alvarenga Goiania Vila Nova 0 × 0 América-MG 29ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026 Sexta-feira, 18/09•19h30 Minuto a Minuto: Vila Nova X América-MG - 18/09/2026 ESCALAÇÃO ESTATÍSTICAS VGO Guto FerreiraTECNICO AMG Douglas LeiteTECNICO Fabiano Monteiro dos Santos (SP)ÁRBITRODenis Matheus Afonso Ferreira (SP)ASSISTENTEAcacio Menezes Leão (PA)ASSISTENTE VGO AMG GOLS POSSE DE BOLA 0% 0% 0FINALIZAÇÕES0 0FINALIZAÇÕES CERTAS0 0FALTAS COMETIDAS0 0CRUZAMENTOS0 0PASSES ERRADOS0 0DESARMES0 0ESCANTEIOS0 0IMPEDIMENTOS0 0CARTÕES AMARELOS0 0CARTÕES VERMELHOS0