Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 35,90
encerrado
Independência Belo Horizonte, Minas Gerais
América-MG América-MG
1 × 1
Ceará Ceará

18ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026

Sexta-feira, 17/0719h

Minuto a Minuto: América-MG X Ceará - 17/07/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo no Independência! América-MG toma o empate nos minutos finais e continua na lanterna da Série B!

amarelo

49'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Felipe Amaral é seguro pela camisa por Renzo, que leva o amarelo.

bola

48'

2ºTEMPO

Depois das mudanças, o Coelho sobe para o ataque na busca pelo segundo gol.

substituicao

47'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Autor do gol, Segovia sai e entra Julio César.

substituicao

46'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Guilherme Parede é substituído por Ítalo.

bola

45'

2ºTEMPO

VAMOS ATÉ 50! Serão mais cinco minutos neste segundo tempo.

amarelo

44'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Alex Silva impede o ataque cearense, faz a falta e leva o cartão.

gol

43'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOLLL DO CEARÁ!!! Vina tem a sobra na entrada da área, bate de bico no cantinho e empata!

bola

43'

2ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO CEARÁ!!!

amarelo

42'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Rafa Barcelos.

bola

41'

2ºTEMPO

Guilherme Parede lança curto na área e facilita o corte da zaga cearense.

bola

40'

2ºTEMPO

Escanteio para o América-MG.

bola

39'

2ºTEMPO

A bola é alçada na área por Segovia, Éder tira.

bola

38'

2ºTEMPO

O Vôzão exagera na bola aérea e manda direto a pelota para a linha de fundo.

bola

37'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o América-MG visita o Avaí. Já o Ceará recebe o CRB.t

bola

36'

2ºTEMPO

QUE PERIGO! Pavani acerta um chutaço de fora da área e a bola passa perto da trave!

bola

35'

2ºTEMPO

Sánchez vai a linha de fundo e cruza na área, Manoel afasta de cabeça.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E do lado cearense Lucas Mugni é substituído por Alano.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mastriani também em campo para a saída de Paulo Victor.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Jorge Jiménez no lugar de Yago, no Coelho.

bola

31'

2ºTEMPO

Vina joga a bola na área, Alex Silva recua e a bola fica para Gustavo.

bola

30'

2ºTEMPO

ESPAALMA! Lucas Mugni experimenta de dentro da área e Gustavo salva mais uma.

bola

29'

2ºTEMPO

Ceará com mais posse de bola nos últimos minutos.

amarelo

28'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Por cera, Gustavo é punido com o cartão.

bola

27'

2ºTEMPO

Vina faz a cobrança na área e a bola fica nas mãos de Gustavo.

bola

26'

2ºTEMPO

Escanteio para o Ceará.

amarelo

25'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Bryan Borges deixa o braço em Yago e recebe o amarelo.

bola

24'

2ºTEMPO

O resultado parcial tira o Coelho da última colocação.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Enzo Lodovico substitui Melk.

substituicao

22'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Depois do gol, tem mudança no Ceará com Vina em campo para a saída de João Gabriel.

gol

21'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!! Paulo Victor faz o passe entre a zaga e deixa Segovinha livre na área, o paraguaio toca na saída de Richard e abre o placar!

bola

21'

2ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!!

bola

19'

2ºTEMPO

Lucas Mugni manda a bola na área e Dalbert corta.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
A troca no Ceará tem Renzo Lopez no lugar de Lucca.

bola

17'

2ºTEMPO

Manoel tenta dentro da área cearense, e a zaga rebate com Bryan.

bola

16'

2ºTEMPO

Série B, em andamento: São Bernardo 1x1 Avaí.

bola

15'

2ºTEMPO

O empate não tira o Coelho da lanterna.

bola

14'

2ºTEMPO

NÃO VALEU! Segovinha no chute venenoso na cobrança de falta, Richard espalma e Manoel faz o gol, porém o zagueiro estava impedido!

bola

13'

2ºTEMPO

Vem bola na área do Vôzão, Segovinha na bola.

bola

12'

2ºTEMPO

Gabriel Barros sofre a falta na meia esquerda.

substituicao

10'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Ricardo Silva deixa o campo para entrada de Rafa Barcelos.

bola

9'

2ºTEMPO

E o Ceará recebe o CRB.

bola

8'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o América-MG visita o Avaí.

bola

7'

2ºTEMPO

POR CIMA! Gabriel Barros arrisca de fora da área e Richard acompanha a bola sair.

bola

6'

2ºTEMPO

Lucca encontra Mugni na entrada da área, que chuta em cima da marcação.

bola

5'

2ºTEMPO

Outra falta dura, agora de Alex Silva em Mugni.

bola

4'

2ºTEMPO

Lucas Mugni segura a bola no meio campo e leva a falta de Ricardo Silva.

bola

3'

2ºTEMPO

QUE CHANCE! Giulio faz boa jogada pelo meio, abre para o chute e prefere o passe, que sai errado para Melk.

amarelo

2'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Éder.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Pavani estreia no Vovô, entra na vaga de Richardson.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa o segundo tempo.

fim

47'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Termina a primeira etapa.

bola

46'

1ºTEMPO

TRAVA! Agora é Segovinha que coloca velocidade para dentro da área, chuta de canhota e a bola pega em Júlio César.

bola

45'

1ºTEMPO

DEFENDEU, RICHARD! Dalbert encontra Paulo Victor na grande área, que cabeceia pro chão e o goleiro faz uma linda defesa!

bola

44'

1ºTEMPO

Dois minutos de acréscimo.

bola

42'

1ºTEMPO

América segue na troca de passes no campo defensivo.

bola

41'

1ºTEMPO

Dalbert domina pela esquerda e recua para Manoel.

bola

40'

1ºTEMPO

Pressionado por Paulo Victor, Sánchez alivia com o chutão.

bola

39'

1ºTEMPO

Gabriel Barros força o cruzamento e a bola vai direto pela linha de fundo.

bola

38'

1ºTEMPO

O América tem cinco finalizações no jogo e o Ceará quatro.

bola

37'

1ºTEMPO

Manoel lança Segovinha na frente, Richardson corta.

bola

36'

1ºTEMPO

Ricardo Silva erra na hora de tirar e Giulio toma a bola na área. Após a disputa, o árbitro marca a falta do atacante.

bola

35'

1ºTEMPO

Posse de bola: América-MG 68% x 32% Ceará.

bola

33'

1ºTEMPO

Série B, em andamento: São Bernardo 1x0 Avaí.

bola

32'

1ºTEMPO

Yago demora para soltar a bola no contra-ataque e irrita a torcida.

bola

31'

1ºTEMPO

A bola alçada na área por Mugni e a defesa tira de cabeça.

bola

30'

1ºTEMPO

Escanteio para o Ceará.

bola

29'

1ºTEMPO

Lucas Mugni no cruzamento e a bola desvia em Gabriel Barros.

bola

28'

1ºTEMPO

Segovinha arrisca de longe e manda sobre o gol de Richard.

bola

27'

1ºTEMPO

Dalbert despeja a bola na área e Éder tira mais uma.

bola

25'

1ºTEMPO

Série B, em andamento: Juventude 1x0 Cuiabá.

bola

24'

1ºTEMPO

Jogadores reclama, porém o árbitro apenas adverte Éder.

bola

23'

1ºTEMPO

Éder derruba Paulo Victor no contra-ataque, falta.

bola

22'

1ºTEMPO

GUSTAVO! Melk coloca correria no contra-ataque, finaliza da entrada da área e o goleiro faz a defesa!

bola

21'

1ºTEMPO

O jogo é reiniciado em BH.

bola

19'

1ºTEMPO

A partida fica parada para atendimento e Manoel aproveita para conversar com Louzer.

bola

18'

1ºTEMPO

Guilherme Parede é acionado pela linha de fundo e erra o cruzamento.

bola

17'

1ºTEMPO

Gabriel Barros recebe de Ricardo na área e no chute é bloqueado pela defesa.

bola

16'

1ºTEMPO

Segovinha demora para concluir dentro da área e perde a bola para Sánchez .

bola

15'

1ºTEMPO

A torcida do América é bem tímida neste começo de jogo.

bola

14'

1ºTEMPO

O lance é mostrado e Giulio estava a frente da marcação.

bola

13'

1ºTEMPO

IMPEDIDO! Giulio aparece sozinho no ataque e chuta na trave, mas é marcado impedimento após a finalização.

bola

12'

1ºTEMPO

Yago sofre a falta de Richardson no meio campo.

bola

11'

1ºTEMPO

De novo o Ceará pede o pênlti, Giulio cai na área e novamente o juiz manda seguir.

bola

10'

1ºTEMPO

A bola rasteiro na área para Gabriel Barros, que tenta o lance de letra no improviso e não faz o desvio.

bola

8'

1ºTEMPO

A inversão para Dalbert na esquerda e o lateral não domina.

bola

7'

1ºTEMPO

Gabriel Barros faz o arremate de fora da área e carimba a marcação.

bola

6'

1ºTEMPO

OPA! Melk recebe de Mugni dentro da área, o atacante cai no contato com Ricardo Silva e olha para o árbitro, nada e o jogo segue!

bola

5'

1ºTEMPO

Melk despeja a bola na área e Alex Silva.

bola

4'

1ºTEMPO

Segovinha acerta o juiz no passe e o jogo para.

bola

3'

1ºTEMPO

Guilherme Parede tem a bola na área e na hora do chute escorrega.

bola

2'

1ºTEMPO

Yago não domina a bola no campo ofensivo e deixa ela sair pela linha de fundo.

bola

1'

1ºTEMPO

Fernando Nascimento Filho é o árbitro do jogo.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Independência.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Tudo pronto para o início da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional Brasileiro sendo executado em BH.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

E do lado cearense, tem a novidade do uruguaio Renzo López, que veio do Vitória.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Coelho tem o retorno do treinador Umberto Louzer, no banco, mas terá o desfalque do meia Eduardo Person, lesionado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

CEARÁ: Richard; Bryan Borges, Júlio César, Éder e Sánchez; Richardson, João Gabriel e Lucas Mugni; Melk, Giulio e Lucca.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

AMÉRICA-MG: Gustavo; Alex Silva, Manoel, Ricardo Silva e Dalbert; Felipe Amaral, Yago Souza e Segovinha; Paulo Victor, Gabriel Barros e Guilherme Parede

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times escalados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Ceará também tem uma situação ruim na tabela, dentro da zona de rebaixamento, com 18 pontos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O jogo é válido pela 17ª rodada e o Coelho ainda busca a primeira vitória em casa nesta Série B. O América-MG é o lanterna do torneio, com apenas sete pontos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedores! Dentro de instantes, às 19h, siga as emoções de América-MG x Ceará pelo Série B do Campeonato Brasileiro 2026.

América-MG AMG

  • Umberto Louzer

    TECNICO

  • GustavoAmarelo

    Goleiro

  • Alex SilvaAmarelo

    Defesa

  • Ricardo SilvaSaiu

    Defesa

  • Rafa BarcelosEntrouAmarelo

    Defesa

  • Manoel

    Defesa

  • Dalbert

    Defesa

  • Felipe Amaral

    Meio-Campo

  • Yago SouzaSaiu

    Meio-Campo

  • Jorge JiménezEntrou

    Meio-Campo

  • Matías SegoviaSaiuGol

    Atacante

  • JúlioEntrou

    Defesa

  • Guilherme ParedeSaiu

    Atacante

  • Italo CharbajeEntrou

    Atacante

  • Paulo VictorSaiu

    Atacante

  • Gonzalo MastrianiEntrou

    Atacante

  • Gabriel Barros

    Atacante

Ceará CEA

  • Daniel Paulista

    TECNICO

  • Richard

    Goleiro

  • Bryan BorgesAmarelo

    Meio-Campo

  • Júlio Cesar

    Defesa

  • ÉderAmarelo

    Defesa

  • Sanchez

    Defesa

  • RichardsonSaiu

    Meio-Campo

  • Giovanni PavaniEntrou

    Meio-Campo

  • João GabrielSaiu

    Meio-Campo

  • VinaEntrouGol

    Meio-Campo

  • Lucas MugniSaiu

    Meio-Campo

  • Juan AlanoEntrou

    Atacante

  • MelkSaiu

    Meio-Campo

  • Enzo LodovicoEntrou

    Defesa

  • Giulio Gabriel

    Atacante

  • LuccaSaiu

    Atacante

  • Renzo LópezEntrouAmarelo

    Atacante

  • Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

    ÁRBITRO

  • Acacio Menezes Leão (PA)

    ASSISTENTE

  • Nayara Lucena Soares (PA)

    ASSISTENTE

América-MG AMG
Ceará CEA

GOLS

Gol Matías Segovia
Vina Gol
POSSE DE BOLA
60% 40%
12FINALIZAÇÕES11
4FINALIZAÇÕES CERTAS4
12FALTAS COMETIDAS12
6CRUZAMENTOS3
35PASSES ERRADOS29
12DESARMES11
4ESCANTEIOS5
2IMPEDIMENTOS1
3CARTÕES AMARELOS3
0CARTÕES VERMELHOS0
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO ESTUDANTE

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).