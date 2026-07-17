18ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Sexta-feira, 17/07•19h
Minuto a Minuto: América-MG X Ceará - 17/07/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo no Independência! América-MG toma o empate nos minutos finais e continua na lanterna da Série B!
49'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Felipe Amaral é seguro pela camisa por Renzo, que leva o amarelo.
48'
•
2ºTEMPO
Depois das mudanças, o Coelho sobe para o ataque na busca pelo segundo gol.
47'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Autor do gol, Segovia sai e entra Julio César.
46'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Guilherme Parede é substituído por Ítalo.
45'
•
2ºTEMPO
VAMOS ATÉ 50! Serão mais cinco minutos neste segundo tempo.
44'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Alex Silva impede o ataque cearense, faz a falta e leva o cartão.
43'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOLLL DO CEARÁ!!! Vina tem a sobra na entrada da área, bate de bico no cantinho e empata!
43'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO CEARÁ!!!
42'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Rafa Barcelos.
41'
•
2ºTEMPO
Guilherme Parede lança curto na área e facilita o corte da zaga cearense.
40'
•
2ºTEMPO
Escanteio para o América-MG.
39'
•
2ºTEMPO
A bola é alçada na área por Segovia, Éder tira.
38'
•
2ºTEMPO
O Vôzão exagera na bola aérea e manda direto a pelota para a linha de fundo.
37'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o América-MG visita o Avaí. Já o Ceará recebe o CRB.t
36'
•
2ºTEMPO
QUE PERIGO! Pavani acerta um chutaço de fora da área e a bola passa perto da trave!
35'
•
2ºTEMPO
Sánchez vai a linha de fundo e cruza na área, Manoel afasta de cabeça.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E do lado cearense Lucas Mugni é substituído por Alano.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mastriani também em campo para a saída de Paulo Victor.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Jorge Jiménez no lugar de Yago, no Coelho.
31'
•
2ºTEMPO
Vina joga a bola na área, Alex Silva recua e a bola fica para Gustavo.
30'
•
2ºTEMPO
ESPAALMA! Lucas Mugni experimenta de dentro da área e Gustavo salva mais uma.
29'
•
2ºTEMPO
Ceará com mais posse de bola nos últimos minutos.
28'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Por cera, Gustavo é punido com o cartão.
27'
•
2ºTEMPO
Vina faz a cobrança na área e a bola fica nas mãos de Gustavo.
26'
•
2ºTEMPO
Escanteio para o Ceará.
25'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Bryan Borges deixa o braço em Yago e recebe o amarelo.
24'
•
2ºTEMPO
O resultado parcial tira o Coelho da última colocação.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Enzo Lodovico substitui Melk.
22'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Depois do gol, tem mudança no Ceará com Vina em campo para a saída de João Gabriel.
21'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!! Paulo Victor faz o passe entre a zaga e deixa Segovinha livre na área, o paraguaio toca na saída de Richard e abre o placar!
21'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!!
19'
•
2ºTEMPO
Lucas Mugni manda a bola na área e Dalbert corta.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO A troca no Ceará tem Renzo Lopez no lugar de Lucca.
17'
•
2ºTEMPO
Manoel tenta dentro da área cearense, e a zaga rebate com Bryan.
16'
•
2ºTEMPO
Série B, em andamento: São Bernardo 1x1 Avaí.
15'
•
2ºTEMPO
O empate não tira o Coelho da lanterna.
14'
•
2ºTEMPO
NÃO VALEU! Segovinha no chute venenoso na cobrança de falta, Richard espalma e Manoel faz o gol, porém o zagueiro estava impedido!
13'
•
2ºTEMPO
Vem bola na área do Vôzão, Segovinha na bola.
12'
•
2ºTEMPO
Gabriel Barros sofre a falta na meia esquerda.
10'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Ricardo Silva deixa o campo para entrada de Rafa Barcelos.
9'
•
2ºTEMPO
E o Ceará recebe o CRB.
8'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o América-MG visita o Avaí.
7'
•
2ºTEMPO
POR CIMA! Gabriel Barros arrisca de fora da área e Richard acompanha a bola sair.
6'
•
2ºTEMPO
Lucca encontra Mugni na entrada da área, que chuta em cima da marcação.
5'
•
2ºTEMPO
Outra falta dura, agora de Alex Silva em Mugni.
4'
•
2ºTEMPO
Lucas Mugni segura a bola no meio campo e leva a falta de Ricardo Silva.
3'
•
2ºTEMPO
QUE CHANCE! Giulio faz boa jogada pelo meio, abre para o chute e prefere o passe, que sai errado para Melk.
2'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Éder.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Pavani estreia no Vovô, entra na vaga de Richardson.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa o segundo tempo.
47'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Termina a primeira etapa.
46'
•
1ºTEMPO
TRAVA! Agora é Segovinha que coloca velocidade para dentro da área, chuta de canhota e a bola pega em Júlio César.
45'
•
1ºTEMPO
DEFENDEU, RICHARD! Dalbert encontra Paulo Victor na grande área, que cabeceia pro chão e o goleiro faz uma linda defesa!
44'
•
1ºTEMPO
Dois minutos de acréscimo.
42'
•
1ºTEMPO
América segue na troca de passes no campo defensivo.
41'
•
1ºTEMPO
Dalbert domina pela esquerda e recua para Manoel.
40'
•
1ºTEMPO
Pressionado por Paulo Victor, Sánchez alivia com o chutão.
39'
•
1ºTEMPO
Gabriel Barros força o cruzamento e a bola vai direto pela linha de fundo.
38'
•
1ºTEMPO
O América tem cinco finalizações no jogo e o Ceará quatro.
37'
•
1ºTEMPO
Manoel lança Segovinha na frente, Richardson corta.
36'
•
1ºTEMPO
Ricardo Silva erra na hora de tirar e Giulio toma a bola na área. Após a disputa, o árbitro marca a falta do atacante.
35'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: América-MG 68% x 32% Ceará.
33'
•
1ºTEMPO
Série B, em andamento: São Bernardo 1x0 Avaí.
32'
•
1ºTEMPO
Yago demora para soltar a bola no contra-ataque e irrita a torcida.
31'
•
1ºTEMPO
A bola alçada na área por Mugni e a defesa tira de cabeça.
30'
•
1ºTEMPO
Escanteio para o Ceará.
29'
•
1ºTEMPO
Lucas Mugni no cruzamento e a bola desvia em Gabriel Barros.
28'
•
1ºTEMPO
Segovinha arrisca de longe e manda sobre o gol de Richard.
27'
•
1ºTEMPO
Dalbert despeja a bola na área e Éder tira mais uma.
25'
•
1ºTEMPO
Série B, em andamento: Juventude 1x0 Cuiabá.
24'
•
1ºTEMPO
Jogadores reclama, porém o árbitro apenas adverte Éder.
23'
•
1ºTEMPO
Éder derruba Paulo Victor no contra-ataque, falta.
22'
•
1ºTEMPO
GUSTAVO! Melk coloca correria no contra-ataque, finaliza da entrada da área e o goleiro faz a defesa!
21'
•
1ºTEMPO
O jogo é reiniciado em BH.
19'
•
1ºTEMPO
A partida fica parada para atendimento e Manoel aproveita para conversar com Louzer.
18'
•
1ºTEMPO
Guilherme Parede é acionado pela linha de fundo e erra o cruzamento.
17'
•
1ºTEMPO
Gabriel Barros recebe de Ricardo na área e no chute é bloqueado pela defesa.
16'
•
1ºTEMPO
Segovinha demora para concluir dentro da área e perde a bola para Sánchez .
15'
•
1ºTEMPO
A torcida do América é bem tímida neste começo de jogo.
14'
•
1ºTEMPO
O lance é mostrado e Giulio estava a frente da marcação.
13'
•
1ºTEMPO
IMPEDIDO! Giulio aparece sozinho no ataque e chuta na trave, mas é marcado impedimento após a finalização.
12'
•
1ºTEMPO
Yago sofre a falta de Richardson no meio campo.
11'
•
1ºTEMPO
De novo o Ceará pede o pênlti, Giulio cai na área e novamente o juiz manda seguir.
10'
•
1ºTEMPO
A bola rasteiro na área para Gabriel Barros, que tenta o lance de letra no improviso e não faz o desvio.
8'
•
1ºTEMPO
A inversão para Dalbert na esquerda e o lateral não domina.
7'
•
1ºTEMPO
Gabriel Barros faz o arremate de fora da área e carimba a marcação.
6'
•
1ºTEMPO
OPA! Melk recebe de Mugni dentro da área, o atacante cai no contato com Ricardo Silva e olha para o árbitro, nada e o jogo segue!
5'
•
1ºTEMPO
Melk despeja a bola na área e Alex Silva.
4'
•
1ºTEMPO
Segovinha acerta o juiz no passe e o jogo para.
3'
•
1ºTEMPO
Guilherme Parede tem a bola na área e na hora do chute escorrega.
2'
•
1ºTEMPO
Yago não domina a bola no campo ofensivo e deixa ela sair pela linha de fundo.
1'
•
1ºTEMPO
Fernando Nascimento Filho é o árbitro do jogo.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Independência.
PRÉ-JOGO
Tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional Brasileiro sendo executado em BH.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
E do lado cearense, tem a novidade do uruguaio Renzo López, que veio do Vitória.
PRÉ-JOGO
O Coelho tem o retorno do treinador Umberto Louzer, no banco, mas terá o desfalque do meia Eduardo Person, lesionado.
PRÉ-JOGO
CEARÁ: Richard; Bryan Borges, Júlio César, Éder e Sánchez; Richardson, João Gabriel e Lucas Mugni; Melk, Giulio e Lucca.
PRÉ-JOGO
AMÉRICA-MG: Gustavo; Alex Silva, Manoel, Ricardo Silva e Dalbert; Felipe Amaral, Yago Souza e Segovinha; Paulo Victor, Gabriel Barros e Guilherme Parede
PRÉ-JOGO
Times escalados.
PRÉ-JOGO
O Ceará também tem uma situação ruim na tabela, dentro da zona de rebaixamento, com 18 pontos.
PRÉ-JOGO
O jogo é válido pela 17ª rodada e o Coelho ainda busca a primeira vitória em casa nesta Série B. O América-MG é o lanterna do torneio, com apenas sete pontos.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedores! Dentro de instantes, às 19h, siga as emoções de América-MG x Ceará pelo Série B do Campeonato Brasileiro 2026.
Umberto Louzer
TECNICO
Gustavo
Goleiro
Alex Silva
Defesa
Ricardo Silva
Defesa
Rafa Barcelos
Defesa
Manoel
Defesa
Dalbert
Defesa
Felipe Amaral
Meio-Campo
Yago Souza
Meio-Campo
Jorge Jiménez
Meio-Campo
Matías Segovia
Atacante
Júlio
Defesa
Guilherme Parede
Atacante
Italo Charbaje
Atacante
Paulo Victor
Atacante
Gonzalo Mastriani
Atacante
Gabriel Barros
Atacante
Daniel Paulista
TECNICO
Richard
Goleiro
Bryan Borges
Meio-Campo
Júlio Cesar
Defesa
Éder
Defesa
Sanchez
Defesa
Richardson
Meio-Campo
Giovanni Pavani
Meio-Campo
João Gabriel
Meio-Campo
Vina
Meio-Campo
Lucas Mugni
Meio-Campo
Juan Alano
Atacante
Melk
Meio-Campo
Enzo Lodovico
Defesa
Giulio Gabriel
Atacante
Lucca
Atacante
Renzo López
Atacante
Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
ÁRBITRO
Acacio Menezes Leão (PA)
ASSISTENTE
Nayara Lucena Soares (PA)
ASSISTENTE