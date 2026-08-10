Independência Belo Horizonte, Minas Gerais América-MG 0 × 0 Athletic-MG 22ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026 Domingo, 16/08•18h30 Minuto a Minuto: América-MG X Athletic-MG - 16/08/2026 ESCALAÇÃO ESTATÍSTICAS AMG Umberto LouzerTECNICO ATH Alex de SouzaTECNICO Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)ÁRBITROLuis Carlos de Franca Costa (RN)ASSISTENTEAna Vitória Trindade Ferreira (RJ)ASSISTENTE AMG ATH GOLS POSSE DE BOLA 0% 0% 0FINALIZAÇÕES0 0FINALIZAÇÕES CERTAS0 0FALTAS COMETIDAS0 0CRUZAMENTOS0 0PASSES ERRADOS0 0DESARMES0 0ESCANTEIOS0 0IMPEDIMENTOS0 0CARTÕES AMARELOS0 0CARTÕES VERMELHOS0