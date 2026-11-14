38ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Sábado, 14/11•16h30
Minuto a Minuto: Sport X Goiás - 14/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Gol do Sport! Biel marca.
43'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Lucas Ribeiro (Goiás).
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Sport: sai Carlos María de Pena Bonino, entra José Gabriel dos Santos Silva.
37'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! Habraão Lincon do Nascimento Saraiva (Sport) é expulso.
34'
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2ºTEMPO
VAR: cartão alterado (Sport).
32'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Danilo Cunha (Goiás).
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Sport: sai Pedro Henrique Perotti, entra Neto Pessoa.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Goiás: sai Carlos Eduardo de Sousa Leopoldino, entra Danilo Cunha.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Goiás: sai Luiz Felipe, entra Adilson dos Anjos Oliveira.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Goiás: sai Djalma Silva, entra Rodrigo Soares.
11'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Claudinho (Sport).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Pedro Henrique Perotti (Sport).
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Sport: sai Diego·Hernandez, entra Fernando Sobral.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Sport: sai Augusto Pucci De Freitas, entra Claudinho.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Goiás: sai Luiz Felipe Clemente de Almeida, entra Anselmo Ramon.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Goiás: sai Geirton Marques Aires, entra Jean Carlos.
42'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Carlos Eduardo de Sousa Leopoldino (Goiás).
41'
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1ºTEMPO
Gol do Sport! Pedro Henrique Perotti marca. Assistência de Carlos María de Pena Bonino.
38'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Carlos María de Pena Bonino (Sport).
27'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Mariano Andrés Soso (Sport).
22'
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1ºTEMPO
Gol do Sport! Chrystian Amaral Barletta de Almeida marca. Assistência de Carlos María de Pena Bonino.
19'
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1ºTEMPO
Substituição no Sport: sai Marcelo Ajul, entra Patrick Jorge De Oliveira Ferraz.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Sport x Goiás!
M. Soso
TECNICO
Mozart
TECNICO
Anderson Daronco
ÁRBITRO