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encerrado
Ilha do Retiro Recife
Sport Sport
3 × 0
Goiás Goiás

38ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026

Sábado, 14/1116h30

Minuto a Minuto: Sport X Goiás - 14/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

inicio

45'

2ºTEMPO

Gol do Sport! Biel marca.

bola

43'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Lucas Ribeiro (Goiás).

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no Sport: sai Carlos María de Pena Bonino, entra José Gabriel dos Santos Silva.

bola

37'

2ºTEMPO

Cartão vermelho! Habraão Lincon do Nascimento Saraiva (Sport) é expulso.

bola

34'

2ºTEMPO

VAR: cartão alterado (Sport).

bola

32'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Danilo Cunha (Goiás).

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Sport: sai Pedro Henrique Perotti, entra Neto Pessoa.

bola

25'

2ºTEMPO

Substituição no Goiás: sai Carlos Eduardo de Sousa Leopoldino, entra Danilo Cunha.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Goiás: sai Luiz Felipe, entra Adilson dos Anjos Oliveira.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Goiás: sai Djalma Silva, entra Rodrigo Soares.

bola

11'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Claudinho (Sport).

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Pedro Henrique Perotti (Sport).

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Sport: sai Diego·Hernandez, entra Fernando Sobral.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Sport: sai Augusto Pucci De Freitas, entra Claudinho.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Goiás: sai Luiz Felipe Clemente de Almeida, entra Anselmo Ramon.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Goiás: sai Geirton Marques Aires, entra Jean Carlos.

bola

42'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Carlos Eduardo de Sousa Leopoldino (Goiás).

inicio

41'

1ºTEMPO

Gol do Sport! Pedro Henrique Perotti marca. Assistência de Carlos María de Pena Bonino.

bola

38'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Carlos María de Pena Bonino (Sport).

bola

27'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Mariano Andrés Soso (Sport).

inicio

22'

1ºTEMPO

Gol do Sport! Chrystian Amaral Barletta de Almeida marca. Assistência de Carlos María de Pena Bonino.

bola

19'

1ºTEMPO

Substituição no Sport: sai Marcelo Ajul, entra Patrick Jorge De Oliveira Ferraz.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Sport x Goiás!

Sport SPR

  • M. Soso

    TECNICO

Goiás GOI

  • Mozart

    TECNICO

  • Anderson Daronco

    ÁRBITRO

Sport SPR
Goiás GOI

GOLS

Gol Chrystian Amaral Barletta de Almeida
Gol Pedro Henrique Perotti
Gol Biel
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
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