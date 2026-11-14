38ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Sábado, 14/11•16h30
Minuto a Minuto: Juventude X Botafogo-SP - 14/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
44'
•
2ºTEMPO
Substituição no Botafogo-SP: sai Wallace, entra Hebert Willian Badaro Oliveira.
35'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Rafael Gava (Botafogo-SP).
33'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para José Hugo Sousa dos Santos (Botafogo-SP).
33'
•
2ºTEMPO
Substituição no Botafogo-SP: sai Thiago Henrique Moraes, entra Jadson Alves de Lima.
32'
•
2ºTEMPO
Substituição no Botafogo-SP: sai Leandro Maciel, entra Erik Rebello de Castro.
30'
•
2ºTEMPO
Substituição no Juventude: sai Messias Rodrigues da Silva Júnior, entra Cristian Chagas Tarouco.
30'
•
2ºTEMPO
Substituição no Juventude: sai Raí da Silva Pessanha, entra Alan Luciano Ruschel.
23'
•
2ºTEMPO
Substituição no Botafogo-SP: sai Marco Antonio de Freitas Batistussi, entra Yuri Felipe Santos da Conceição.
22'
•
2ºTEMPO
Substituição no Botafogo-SP: sai Pedro Henrique, entra Wesley Santos.
20'
•
2ºTEMPO
Gol do Juventude! Raí da Silva Pessanha marca. Assistência de Mandaca.
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Juventude: sai Fabio lima, entra Juan.
19'
•
2ºTEMPO
Substituição no Juventude: sai Safira, entra Alan Kardec.
14'
•
2ºTEMPO
Substituição no Juventude: sai Marcos Paulo, entra Mandaca.
14'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Fabio lima (Juventude).
12'
•
2ºTEMPO
Gol do Juventude! Fabio lima marca.
10'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para sam rodrigo (Juventude).
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
35'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Gabriel de Souza Inocencio (Botafogo-SP).
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Juventude x Botafogo-SP!
Maurício Barbieri
TECNICO
Cláudio Tencati
TECNICO
Davi de Oliveira Lacerda
ÁRBITRO