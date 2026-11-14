38ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Sábado, 14/11•16h30
Minuto a Minuto: Fortaleza X Vila Nova - 14/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Higor Meritão (Vila Nova).
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Lucca Prior Pimenta (Fortaleza).
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Fortaleza: sai Paulo Baya, entra Welliton Silva de Azevedo Matheus.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Fortaleza: sai Maílton, entra Luan Freitas.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Vila Nova: sai Janderson, entra Ryan lima.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Fortaleza: sai ronald falkoski, entra Jailson Siqueira.
33'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Tiago Pagnussat (Vila Nova).
30'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Rodrigo Oliveira dos Santos (Fortaleza).
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Fortaleza: sai Rodrigo Henrique Santos De Souza, entra Rodrigo Oliveira dos Santos.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Fortaleza: sai Pedro Henrique, entra Lucca Prior Pimenta.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Vila Nova: sai Douglas Mendes, entra Tiago Pagnussat.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Vila Nova: sai Eduardo Dos Santos, entra Higor Meritão.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Vila Nova: sai Guilherme Augusto Alves Dellatorre, entra Lincoln.
23'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Anderson (Vila Nova).
10'
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2ºTEMPO
Substituição no Vila Nova: sai Jonathan Aparecido de Oliveira da, entra Anderson.
8'
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2ºTEMPO
VAR: gol anulado (Fortaleza).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Gol do Fortaleza! Maílton marca. Assistência de Pedro Henrique.
41'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Janderson (Vila Nova).
6'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Juan Miritello (Fortaleza).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Fortaleza x Vila Nova!
J. Vojvoda
TECNICO
Guto Ferreira
TECNICO
Raphael Claus
ÁRBITRO