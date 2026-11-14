38ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Sábado, 14/11•16h30
Minuto a Minuto: Criciúma X Novorizontino - 14/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Alexis·Alvarino (Novorizontino).
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Juninho (Novorizontino).
43'
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2ºTEMPO
Substituição no Novorizontino: sai Madson Ferreira dos Santos, entra Alexis·Alvarino.
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Novorizontino: sai Francisco Reidiney Duarte Gomes, entra Ronald Barcellos Arantes.
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Novorizontino: sai Robson, entra Carlos Henrique de Moura Brito.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Criciúma: sai Yuri Jonathan, entra Diego Gonçalves.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Criciúma: sai Ronald, entra Gabriel Capella Chaves.
32'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ronald (Criciúma).
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Criciúma: sai Willean Bernardo, entra Hiago.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Criciúma: sai Rómulo Otero, entra Jhonata Robert Alves da Silva.
23'
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2ºTEMPO
Gol do Novorizontino! Juninho marca. Assistência de Francisco Reidiney Duarte Gomes.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Novorizontino: sai Diego Galo, entra Maykon Kesley de Jesus Ramalho.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Novorizontino: sai Romulo Azevedo Simão, entra Juninho.
15'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! Jean (Criciúma) é expulso.
14'
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2ºTEMPO
VAR: cartão alterado (Criciúma).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Criciúma: sai Guilherme Teixeira Lobo, entra Waguininho.
40'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Sander (Novorizontino).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Criciúma x Novorizontino!
Umberto Louzer
TECNICO
Enderson Moreira
TECNICO
Wilton Sampaio
ÁRBITRO