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encerrado
Rei Pelé Maceió, Alagoas
CRB CRB
1 × 1
Ceará Ceará

38ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026

Sábado, 14/1116h30

Minuto a Minuto: CRB X Ceará - 14/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

44'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Richard (Ceará).

inicio

43'

2ºTEMPO

Gol do CRB! Ygor Catatau marca. Assistência de Saymom.

bola

39'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Joao Batista da Cruz Santos Neto (CRB).

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no CRB: sai Daniel Sampaio Simões, entra Estevão Barreto de Oliveira.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no CRB: sai Diogo Hereda da Silva, entra Kevin.

bola

29'

2ºTEMPO

Substituição no CRB: sai Lyncon·Correa Goncalves, entra Ygor Catatau.

bola

28'

2ºTEMPO

Substituição no Ceará: sai Saulo Mineiro, entra José Wilson De Araújo Neto.

bola

25'

2ºTEMPO

Cartão vermelho! Luiz Otávio (Ceará) é expulso.

bola

22'

2ºTEMPO

Substituição no Ceará: sai Rafael Ramos, entra Bryan Borges Mascarenhas.

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no CRB: sai Thiago Fernandes Rodrigues, entra Saymom.

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no Ceará: sai Melquisedeque Costa De Oliveira, entra Lenny Ivo Lobato Romanelli.

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no Ceará: sai João Gabriel Santos Batista, entra Nicolás Ferreira.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Ceará: sai Julio Cesar, entra Gabriel Silva Rocha.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no CRB: sai Patrick de Lucca, entra Joao Batista da Cruz Santos Neto.

bola

42'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Richardson (Ceará).

bola

30'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Douglas Baggio (CRB).

inicio

16'

1ºTEMPO

Gol do Ceará! Julio Cesar marca. Assistência de Rafael Ramos.

bola

11'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Enzo Lodovico (Ceará).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: CRB x Ceará!

CRB CRB

  • Fábio Matias

    TECNICO

Ceará CEA

  • Daniel Paulista

    TECNICO

  • Paulo Cesar Zanovelli da Silva

    ÁRBITRO

CRB CRB
Ceará CEA

GOLS

Gol Ygor Catatau
Julio Cesar Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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