38ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Sábado, 14/11•16h30
Minuto a Minuto: CRB X Ceará - 14/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
44'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Richard (Ceará).
43'
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2ºTEMPO
Gol do CRB! Ygor Catatau marca. Assistência de Saymom.
39'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Joao Batista da Cruz Santos Neto (CRB).
38'
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2ºTEMPO
Substituição no CRB: sai Daniel Sampaio Simões, entra Estevão Barreto de Oliveira.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no CRB: sai Diogo Hereda da Silva, entra Kevin.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no CRB: sai Lyncon·Correa Goncalves, entra Ygor Catatau.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Ceará: sai Saulo Mineiro, entra José Wilson De Araújo Neto.
25'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! Luiz Otávio (Ceará) é expulso.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Ceará: sai Rafael Ramos, entra Bryan Borges Mascarenhas.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no CRB: sai Thiago Fernandes Rodrigues, entra Saymom.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Ceará: sai Melquisedeque Costa De Oliveira, entra Lenny Ivo Lobato Romanelli.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Ceará: sai João Gabriel Santos Batista, entra Nicolás Ferreira.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Ceará: sai Julio Cesar, entra Gabriel Silva Rocha.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no CRB: sai Patrick de Lucca, entra Joao Batista da Cruz Santos Neto.
42'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Richardson (Ceará).
30'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Douglas Baggio (CRB).
16'
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1ºTEMPO
Gol do Ceará! Julio Cesar marca. Assistência de Rafael Ramos.
11'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Enzo Lodovico (Ceará).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: CRB x Ceará!
Fábio Matias
TECNICO
Daniel Paulista
TECNICO
Paulo Cesar Zanovelli da Silva
ÁRBITRO