38ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Sábado, 14/11•16h30
Minuto a Minuto: Atlético-GO X Cuiabá - 14/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
36'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Igor (Cuiabá).
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Cuiabá: sai Kauan Cristtyan Cabral do Carmo, entra Marcos Júnior.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Cuiabá: sai David Miguel de Souza Arcanjo, entra Pedro Felipetto Colen Barcellos.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Atlético-GO: sai Matheuzinho, entra Henrique.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Cuiabá: sai Luiz Otavio, entra Eliel Chrystian.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Cuiabá: sai Vinicius Peixoto, entra Guilherme De Almeida Mansano.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Atlético-GO: sai Gustavo Coutinho Silva Lopes, entra Daniel Nascimento Peixoto dos Santos.
16'
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2ºTEMPO
Gol do Atlético-GO! David Terans marca. Assistência de Warley Leandro da Silva.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Atlético-GO: sai José Domingos de Moraes Neto, entra João Pedro.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Atlético-GO: sai Gustavo Maia da Silva, entra David Terans.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Atlético-GO: sai Ewerthon Diogenes da Silva, entra Warley Leandro da Silva.
9'
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2ºTEMPO
Substituição no Cuiabá: sai Weverson Rodrigues Vicente Do Nascimento, entra Eric Almeida de Melo.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Weverson Rodrigues Vicente Do Nascimento (Cuiabá).
24'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para David Miguel de Souza Arcanjo (Cuiabá).
17'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Gustavo Coutinho Silva Lopes (Atlético-GO).
11'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para José Domingos de Moraes Neto (Atlético-GO).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Atlético-GO x Cuiabá!
Roger
TECNICO
Eduardo Barros
TECNICO
Braulio da Silva Machado
ÁRBITRO