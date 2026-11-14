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encerrado
Antônio Accioly Goiânia, Goiás
Atlético-GO Atlético-GO
1 × 0
Cuiabá Cuiabá

38ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026

Sábado, 14/1116h30

Minuto a Minuto: Atlético-GO X Cuiabá - 14/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

36'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Igor (Cuiabá).

bola

35'

2ºTEMPO

Substituição no Cuiabá: sai Kauan Cristtyan Cabral do Carmo, entra Marcos Júnior.

bola

35'

2ºTEMPO

Substituição no Cuiabá: sai David Miguel de Souza Arcanjo, entra Pedro Felipetto Colen Barcellos.

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no Atlético-GO: sai Matheuzinho, entra Henrique.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Cuiabá: sai Luiz Otavio, entra Eliel Chrystian.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Cuiabá: sai Vinicius Peixoto, entra Guilherme De Almeida Mansano.

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no Atlético-GO: sai Gustavo Coutinho Silva Lopes, entra Daniel Nascimento Peixoto dos Santos.

inicio

16'

2ºTEMPO

Gol do Atlético-GO! David Terans marca. Assistência de Warley Leandro da Silva.

bola

15'

2ºTEMPO

Substituição no Atlético-GO: sai José Domingos de Moraes Neto, entra João Pedro.

bola

15'

2ºTEMPO

Substituição no Atlético-GO: sai Gustavo Maia da Silva, entra David Terans.

bola

15'

2ºTEMPO

Substituição no Atlético-GO: sai Ewerthon Diogenes da Silva, entra Warley Leandro da Silva.

bola

9'

2ºTEMPO

Substituição no Cuiabá: sai Weverson Rodrigues Vicente Do Nascimento, entra Eric Almeida de Melo.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Weverson Rodrigues Vicente Do Nascimento (Cuiabá).

bola

24'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para David Miguel de Souza Arcanjo (Cuiabá).

bola

17'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Gustavo Coutinho Silva Lopes (Atlético-GO).

bola

11'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para José Domingos de Moraes Neto (Atlético-GO).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Atlético-GO x Cuiabá!

Atlético-GO AGO

  • Roger

    TECNICO

Cuiabá CUI

  • Eduardo Barros

    TECNICO

  • Braulio da Silva Machado

    ÁRBITRO

Atlético-GO AGO
Cuiabá CUI

GOLS

Gol David Terans
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
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