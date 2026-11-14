38ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Sábado, 14/11•16h30
Minuto a Minuto: América-MG X Avaí - 14/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Avaí: sai Wallison, entra João Vitor.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no América-MG: sai Matías Segovia, entra Júlio César.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Avaí: sai Daniel Penha, entra Marcio Vitor Barbosa Da Silva.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Avaí: sai Léo Gamalho, entra Rildo Goncalves de Amorin Filho.
36'
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2ºTEMPO
Substituição no América-MG: sai Barreto, entra Otavio Goncalves.
34'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Paulo Vitor (Avaí).
28'
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2ºTEMPO
Substituição no América-MG: sai Guilherme Parede, entra Pedro Paranhos.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no América-MG: sai Jorge Jiménez, entra Felipe.
26'
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2ºTEMPO
Gol do Avaí! Léo Gamalho marca. Assistência de Daniel Penha.
21'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Rafael Raul Barcelos (América-MG).
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Avaí: sai Luiz Henrique, entra Paulo Vitor.
15'
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2ºTEMPO
Gol do Avaí! Gaspar marca. Assistência de Jean Lucas Figueiredo.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Avaí: sai Wenderson, entra Gaspar.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no América-MG: sai Paulo Victor·Ferreira de Jesus, entra Eduardo Person.
22'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Jean Lucas Figueiredo (Avaí).
6'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Barreto (América-MG).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: América-MG x Avaí!
Moacir Júnior
TECNICO
Allan Aal
TECNICO
Matheus Delgado Candancan
ÁRBITRO