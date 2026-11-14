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encerrado
Independência Belo Horizonte, Minas Gerais
América-MG América-MG
0 × 2
Avaí Avaí

38ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026

Sábado, 14/1116h30

Minuto a Minuto: América-MG X Avaí - 14/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

41'

2ºTEMPO

Substituição no Avaí: sai Wallison, entra João Vitor.

bola

41'

2ºTEMPO

Substituição no América-MG: sai Matías Segovia, entra Júlio César.

bola

39'

2ºTEMPO

Substituição no Avaí: sai Daniel Penha, entra Marcio Vitor Barbosa Da Silva.

bola

39'

2ºTEMPO

Substituição no Avaí: sai Léo Gamalho, entra Rildo Goncalves de Amorin Filho.

bola

36'

2ºTEMPO

Substituição no América-MG: sai Barreto, entra Otavio Goncalves.

bola

34'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Paulo Vitor (Avaí).

bola

28'

2ºTEMPO

Substituição no América-MG: sai Guilherme Parede, entra Pedro Paranhos.

bola

28'

2ºTEMPO

Substituição no América-MG: sai Jorge Jiménez, entra Felipe.

inicio

26'

2ºTEMPO

Gol do Avaí! Léo Gamalho marca. Assistência de Daniel Penha.

bola

21'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Rafael Raul Barcelos (América-MG).

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Avaí: sai Luiz Henrique, entra Paulo Vitor.

inicio

15'

2ºTEMPO

Gol do Avaí! Gaspar marca. Assistência de Jean Lucas Figueiredo.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Avaí: sai Wenderson, entra Gaspar.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no América-MG: sai Paulo Victor·Ferreira de Jesus, entra Eduardo Person.

bola

22'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Jean Lucas Figueiredo (Avaí).

bola

6'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Barreto (América-MG).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: América-MG x Avaí!

América-MG AMG

  • Moacir Júnior

    TECNICO

Avaí AVA

  • Allan Aal

    TECNICO

  • Matheus Delgado Candancan

    ÁRBITRO

América-MG AMG
Avaí AVA

GOLS

Gaspar Gol
Léo Gamalho Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
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