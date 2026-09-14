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encerrado
Independência Belo Horizonte, Minas Gerais
América-MG América-MG
0 × 2
São Bernardo São Bernardo

28ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026

Segunda-feira, 14/0919h30

Minuto a Minuto: América-MG X São Bernardo - 14/09/2026

fim

49'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

49'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! São Bernardo bate o América no Horto e afunda ainda mais o time mineiro no Z4.

amarelo

48'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Fabrício Daniel.

bola

47'

2ºTEMPO

Segovinha cruza da direita para esquerda, Rafa Barcelos cabeceia forte mas erra o alvo.

bola

46'

2ºTEMPO

Vamos até 49.

bola

45'

2ºTEMPO

Torcedor do América deixando o estádio.

bola

44'

2ºTEMPO

Torcedor do Bernô comemora muito no setor dos visitantes.

gol

43'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO SÃO BERNARDO!!! Pedro Vitor carrega pela meia direita com espaço, bate com a canhota por baixo, ela quica, sai de Bruno Brígido e morre lá dentro!

bola

43'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO SÃO BERNARDO!!!

bola

42'

2ºTEMPO

Advertência verbal para um membro da comissão do São Bernardo.

amarelo

41'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Jiménez amarelado.

bola

40'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o América visita o Vila Nova, já o São Bernardo recebe o Atlético-GO.

bola

39'

2ºTEMPO

ALEX ALVES! Boa defesa do goleiro do São Bernardo no cabeceio frontal de Rafa Barcelos.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Luizão no lugar de Hélder.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Fer Elizari no lugar de Barreto.

substituicao

36'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Willian, entra Maçola.

gol

35'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO SÃO BERNARDO!!! Daniel Davi acelera pela esquerda e serve na entrada da área para Fabrício Daniel. O camisa 10 canhoto bate colocado no alto e abre o placar!

bola

35'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO SÃO BERNARDO!!!

bola

34'

2ºTEMPO

FORA!! Bola lançada de longe pela esquerda para o meio da área, Paulo Victor faz o facão e desvia de cabeça à esquerda da meta.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Entra Daniel Davi no lugar de Pedrinho.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Foguinho no lugar de Dudu.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Parede, entra Piñeiro.

bola

30'

2ºTEMPO

Bernô tenta apertar a saída de bola do Coelho.

bola

29'

2ºTEMPO

Faltas cometidas: América 13x11 São Bernardo.

bola

28'

2ºTEMPO

Dudu erra o tempo de bola na disputa de meio campo e comete falta em Fábio.

bola

27'

2ºTEMPO

Em andamento: Botafogo-SP 1x3 Goiás.

bola

26'

2ºTEMPO

Paulo Victor recebe ajeitada curta no meio da área, finaliza fraco e Alex Alves defende.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Pedro Vitor na vaga de Romisson.

bola

24'

2ºTEMPO

Fabrício Daniel bate falta da meia esquerda com muita força e ela passa por todo mundo.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Bernô, entra Fabrício Daniel sai Felipe Garcia.

bola_nogoal

22'

2ºTEMPO

PERDEEEU!!! Willian toma pouca distância da bola, pega mascado e manda à esquerda da meta.

amarelo

21'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Hélder amarelado por reclamação.

bola

21'

2ºTEMPO

Dudu não se mexe para barrar o adversário. Barreto é quem deixa a perna para o choque.

bola

20'

2ºTEMPO

PÊNALTI PARA O AMÉRICA! Ostchega enfia bom passe para Barreto na esquerda da área e o meia cai após trombada com Dudu. Árbitro pega penalidade.

bola

19'

2ºTEMPO

Segovinha tenta enfiada do meio para esquerda do ataque, mas Hélder intercepta.

bola

18'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o América visita o Vila Nova, já o São Bernardo recebe o Atlético-GO.

bola

17'

2ºTEMPO

Empate não ajuda nenhum dos dois times na tabela.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Otávio, entra Jiménez.

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no América: sai Júlio entra Segovinha.

bola

14'

2ºTEMPO

Ostchega cruza da esquerda por baixo e Dudu rebate.

bola

13'

2ºTEMPO

Segundo tempo mais aberto.

bola

12'

2ºTEMPO

Em andamento: Botafogo-SP 1x3 Goiás.

bola

11'

2ºTEMPO

BRUUUNO BRÍGIDO!!! Transição de velocidade pela esquerda com Felipe Garcia que acha Rodrigo solto na direita. O lateral invade a área, bate forte cruzado e o goleiro da casa salva o Coelho.

bola

10'

2ºTEMPO

Barreto estava pendurado e não joga o próximo jogo.

amarelo

9'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Agora sobe amarelo para Lucas Lima.

amarelo

8'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Barreto recebe amarelo por entrada forte em Rodrigo Ferreira.

bola

7'

2ºTEMPO

Júlio bate escanteio da direita e Alex Alves corta de soco.

bola

6'

2ºTEMPO

São Bernardo volta ligado no segundo tempo em busca do gol.

bola

5'

2ºTEMPO

BOLA QUENTE! Dudu chuta colocado da meia central, Bruno cai no canto esquerdo e defende de manchete.

bola

4'

2ºTEMPO

Dudu tenta chute de fora da área e fica travado por Otávio.

bola

3'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o América visita o Vila Nova, já o São Bernardo recebe o Atlético-GO.

bola

2'

2ºTEMPO

Romisson tenta tabela na ponta direita com Lucas Lima e a defesa da casa recupera.

bola

1'

2ºTEMPO

Sem alterações no intervalo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola na etapa final!

fim

49'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

bola

48'

1ºTEMPO

Intervalo: Botafogo-SP 1x1 Goiás.

bola

47'

1ºTEMPO

PRA FOORA!!! Bola longa na ponta direita para Paulo Victor que cruza rasteiro na área. Willian ajeita curto perto da marca penal e Guilherme Parece bate pertinho da trave!

bola

46'

1ºTEMPO

Dudu cobra escanteio da esquerda com muita força e a bola passa por todo mundo.

bola

45'

1ºTEMPO

Vamos até 49.

bola

43'

1ºTEMPO

São Bernardo vai achando espaços nas bolas longas.

bola

41'

1ºTEMPO

INCRÍÍÍVEL!!! Bola longa para Rodrigo Ferreira pela direita da área mais uma vez, o lateral bate cruzado, ela pega no poste esquerdo, corre na linha, bate na outra trave, no goleiro e Bruno Brígido defende!

bola

40'

1ºTEMPO

Douglas Leite segue como técnico interino do América desde a demissão de Umberto Louzer, dia 24 de agosto.

bola

39'

1ºTEMPO

PERDEEEU!!! Rodrigo Ferreira recebe ótimo lançamento pelo alto nas costas da defesa, chega batendo de primeira dentro da área e manda por cima.

bola

38'

1ºTEMPO

Ricardo Silva de volta.

bola

38'

1ºTEMPO

Willian bate da entrada da área com o pé direito, ela pega em Parede e sai em tiro de meta.

bola

37'

1ºTEMPO

SENTIU! Ricardo Silva fica sentindo na área defensiva após drible de Pedrinho no lance anterior.

bola

36'

1ºTEMPO

BRUNO! Barreto desarmado pelo meio do campo defensivo, Pedrinho cruza da esquerda para segunda trave e Lucas Lima cabeceia fraco para baixo facilitado a defesa do goleiro.

bola

35'

1ºTEMPO

Augusto cabeceia torto após escanteio cobrado da direita e manda à esquerda da meta.

bola

34'

1ºTEMPO

BRUUUNO!!! Erro do Coelho na saída de bola, Romisson recebe de Lucas Lima com espaço na meia-lua e chuta forte no canto baixo para bonita defesa do goleiro!

bola

33'

1ºTEMPO

Bernô toca de lado no campo de ataque sem pressa.

bola

32'

1ºTEMPO

Pedrinho tenta inverter da esquerda para direita no contra-ataque, bate curto e Otávio corta.

bola

31'

1ºTEMPO

Jogo improdutivo das duas equipes até aqui.

bola

30'

1ºTEMPO

Posse de bola: América 59% x 41% São Bernardo.

bola

29'

1ºTEMPO

Ostchega cruza da esquerda e Dudu tira de cabeça.

bola

28'

1ºTEMPO

Em andamento: Botafogo-SP 1x1 Goiás.

bola

27'

1ºTEMPO

Julio bate de canhota da meia direita e Alex Alves defende.

bola

26'

1ºTEMPO

Parede aperta marcação no ataque e comete falta em Hélder.

bola

26'

1ºTEMPO

Bola longa buscando Julio na direita, mas ela quica muito na frente e fica com Alex Alves.

bola

25'

1ºTEMPO

Felipe Garcia de volta.

bola

24'

1ºTEMPO

São Bernardo encurralado na defesa.

bola

23'

1ºTEMPO

Hélder chega bem pelo meio da área e corta jogada que tinha Willian se aproximando.

bola

22'

1ºTEMPO

Otávio fica caído no campo defensivo após falta de Lucas Lima.

bola

21'

1ºTEMPO

Felipe Garcia tem que sair por causa do sangramento na cabeça.

bola

20'

1ºTEMPO

Passes errados: América 3x7 São Bernardo.

bola

19'

1ºTEMPO

Aos poucos o jogo vai se abrindo.

bola

18'

1ºTEMPO

FORA! Fábio escapa pela direita com liberdade, cruza pelo alto no meio da área e Willian desvia de cabeça à esquerda da meta.

bola

17'

1ºTEMPO

Rodrigo Ferreira é pressionado na direita do campo defensivo, tenta entre as pernas de Willian que corta.

bola

16'

1ºTEMPO

Em andamento: Botafogo-SP 1x0 Goiás.

bola

15'

1ºTEMPO

Ostchega chega firme no lance na entrada da área e trava chute de Rodrigo Ferreira no pivô de Felipe Garcia.

bola

15'

1ºTEMPO

Pedrinho recebe de Romisso na esquerda, invade a área acompanhado de perto e finaliza fraco por baixo. Defesa tranquila de Bruno.

bola

14'

1ºTEMPO

Jogo truncado e picotado. Nada de boas chegadas.

bola

13'

1ºTEMPO

Felipe Garcia retorna ao jogo com uma touca.

bola

12'

1ºTEMPO

América toca a bola no campo ofensivo com o São Bernardo atrás.

bola

11'

1ºTEMPO

Recomeça o jogo.

bola

10'

1ºTEMPO

Felipe Garcia recebe atendimento médico com um corte na cabeça.

bola

9'

1ºTEMPO

Choque cabeça com cabeça entre Ostchega e Felipe Garcia.

bola

9'

1ºTEMPO

Torcedor da casa tenta fazer barulho nas arquibancadas.

bola

8'

1ºTEMPO

América tem a segunda pior defesa do campeonato.

bola

7'

1ºTEMPO

ABUSADO! Ricardo Silva percebe o goleiro adiantado, experimenta de trás do meio campo e manda por cima.

bola

6'

1ºTEMPO

Pedrinho carrega na transição pelo meio e sofre falta no puxão de Otávio.

bola

5'

1ºTEMPO

ALEX ALVES! Willian lança de longe para o lado direito da área, Paulo Victor cabeceia sozinho e dá trabalho ao goleiro no canto esquerdo.

bola

4'

1ºTEMPO

Bernô toca de lado na defesa e o América sobe.

bola

3'

1ºTEMPO

Rodrigo Ferreira fecha espaço na lateral direita e corta passe de Ostchega.

bola

2'

1ºTEMPO

América roda a bola no meio campo.

bola

1'

1ºTEMPO

América de listrado em verde e preto e calção preto, São Bernardo de amarelo e branco.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Independência!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Horto praticamente vazio.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS). Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Fernanda Kruger (MT).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Coelho vem de vitória em casa na rodada passada, e no mesmo recorte de cinco jogos venceu dois e perdeu três.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bernô vem de derrota em casa na rodada passada e venceu apenas um dos últimos cinco jogos do campeonato.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No primeiro turno, jogando em São Bernardo, os times ficaram no empate por 1x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O São Bernardo é o 14º colocado com 35 pontos e apenas seis acima do Z4.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O América é o penúltimo colocado com apenas 17 pontos e 14 atrás do primeiro fora do Z4; campanha desastrosa do Coelho nesta Série B.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Segunda-feira com chuva e 21°C em Belo Horizonte.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de América x São Bernardo pela 28ª rodada da Série B.

América-MG AMG

  • Douglas Leite

    TECNICO

  • Bruno Brígido

    Goleiro

  • Fábio

    Defesa

  • Rafa Barcelos

    Defesa

  • Ricardo Silva

    Defesa

  • Tobias Ostchega

    Defesa

  • Otávio Saiu

    Meio-Campo

  • Jorge JiménezEntrouAmarelo

    Meio-Campo

  • Gustavo BarretoSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Fernando ElizariEntrou

    Meio-Campo

  • JúlioSaiu

    Defesa

  • Matías SegoviaEntrou

    Atacante

  • Guilherme ParedeSaiu

    Atacante

  • Rodrigo PiñeiroEntrou

    Atacante

  • Willian DubgodSaiu

    Atacante

  • Marcelo MaçolaEntrou

    Atacante

  • Paulo Victor

    Atacante

São Bernardo SBD

  • Vinicius Bergantin

    TECNICO

  • Alex Alves

    Goleiro

  • Rodrigo Ferreira

    Defesa

  • Hélder MacielSaiuAmarelo

    Defesa

  • LuizãoEntrou

    Defesa

  • Jemerson

    Defesa

  • Augusto

    Defesa

  • Mário Sérgio

    Defesa

  • Dudu MiraímaSaiu

    Meio-Campo

  • FoguinhoEntrou

    Meio-Campo

  • Lucas LimaAmarelo

    Meio-Campo

  • RomissonSaiu

    player

  • Pedro VitorEntrouGol

    Atacante

  • Felipe GarciaSaiu

    Atacante

  • Fabrício DanielEntrouGolAmarelo

    Atacante

  • PedrinhoSaiu

    Atacante

  • Daniel DaviEntrou

    Atacante

  • Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

    ÁRBITRO

  • Luanderson Lima dos Santos (BA)

    ASSISTENTE

  • Fernanda Kruger (MT)

    ASSISTENTE

América-MG AMG
São Bernardo SBD

GOLS

Fabrício Daniel Gol
Pedro Vitor Gol
POSSE DE BOLA
56% 44%
14FINALIZAÇÕES12
4FINALIZAÇÕES CERTAS7
14FALTAS COMETIDAS17
7CRUZAMENTOS4
30PASSES ERRADOS29
7DESARMES12
5ESCANTEIOS4
2IMPEDIMENTOS1
2CARTÕES AMARELOS3
0CARTÕES VERMELHOS0
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