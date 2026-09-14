28ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Segunda-feira, 14/09•19h30
Minuto a Minuto: América-MG X São Bernardo - 14/09/2026
49'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
49'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! São Bernardo bate o América no Horto e afunda ainda mais o time mineiro no Z4.
48'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Fabrício Daniel.
47'
•
2ºTEMPO
Segovinha cruza da direita para esquerda, Rafa Barcelos cabeceia forte mas erra o alvo.
46'
•
2ºTEMPO
Vamos até 49.
45'
•
2ºTEMPO
Torcedor do América deixando o estádio.
44'
•
2ºTEMPO
Torcedor do Bernô comemora muito no setor dos visitantes.
43'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO SÃO BERNARDO!!! Pedro Vitor carrega pela meia direita com espaço, bate com a canhota por baixo, ela quica, sai de Bruno Brígido e morre lá dentro!
43'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO SÃO BERNARDO!!!
42'
•
2ºTEMPO
Advertência verbal para um membro da comissão do São Bernardo.
41'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Jiménez amarelado.
40'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o América visita o Vila Nova, já o São Bernardo recebe o Atlético-GO.
39'
•
2ºTEMPO
ALEX ALVES! Boa defesa do goleiro do São Bernardo no cabeceio frontal de Rafa Barcelos.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Luizão no lugar de Hélder.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Fer Elizari no lugar de Barreto.
36'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Willian, entra Maçola.
35'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO SÃO BERNARDO!!! Daniel Davi acelera pela esquerda e serve na entrada da área para Fabrício Daniel. O camisa 10 canhoto bate colocado no alto e abre o placar!
35'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO SÃO BERNARDO!!!
34'
•
2ºTEMPO
FORA!! Bola lançada de longe pela esquerda para o meio da área, Paulo Victor faz o facão e desvia de cabeça à esquerda da meta.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Entra Daniel Davi no lugar de Pedrinho.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Foguinho no lugar de Dudu.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Parede, entra Piñeiro.
30'
•
2ºTEMPO
Bernô tenta apertar a saída de bola do Coelho.
29'
•
2ºTEMPO
Faltas cometidas: América 13x11 São Bernardo.
28'
•
2ºTEMPO
Dudu erra o tempo de bola na disputa de meio campo e comete falta em Fábio.
27'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Botafogo-SP 1x3 Goiás.
26'
•
2ºTEMPO
Paulo Victor recebe ajeitada curta no meio da área, finaliza fraco e Alex Alves defende.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Pedro Vitor na vaga de Romisson.
24'
•
2ºTEMPO
Fabrício Daniel bate falta da meia esquerda com muita força e ela passa por todo mundo.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Bernô, entra Fabrício Daniel sai Felipe Garcia.
22'
•
2ºTEMPO
PERDEEEU!!! Willian toma pouca distância da bola, pega mascado e manda à esquerda da meta.
21'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Hélder amarelado por reclamação.
21'
•
2ºTEMPO
Dudu não se mexe para barrar o adversário. Barreto é quem deixa a perna para o choque.
20'
•
2ºTEMPO
PÊNALTI PARA O AMÉRICA! Ostchega enfia bom passe para Barreto na esquerda da área e o meia cai após trombada com Dudu. Árbitro pega penalidade.
19'
•
2ºTEMPO
Segovinha tenta enfiada do meio para esquerda do ataque, mas Hélder intercepta.
18'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o América visita o Vila Nova, já o São Bernardo recebe o Atlético-GO.
17'
•
2ºTEMPO
Empate não ajuda nenhum dos dois times na tabela.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Otávio, entra Jiménez.
15'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no América: sai Júlio entra Segovinha.
14'
•
2ºTEMPO
Ostchega cruza da esquerda por baixo e Dudu rebate.
13'
•
2ºTEMPO
Segundo tempo mais aberto.
12'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Botafogo-SP 1x3 Goiás.
11'
•
2ºTEMPO
BRUUUNO BRÍGIDO!!! Transição de velocidade pela esquerda com Felipe Garcia que acha Rodrigo solto na direita. O lateral invade a área, bate forte cruzado e o goleiro da casa salva o Coelho.
10'
•
2ºTEMPO
Barreto estava pendurado e não joga o próximo jogo.
9'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Agora sobe amarelo para Lucas Lima.
8'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Barreto recebe amarelo por entrada forte em Rodrigo Ferreira.
7'
•
2ºTEMPO
Júlio bate escanteio da direita e Alex Alves corta de soco.
6'
•
2ºTEMPO
São Bernardo volta ligado no segundo tempo em busca do gol.
5'
•
2ºTEMPO
BOLA QUENTE! Dudu chuta colocado da meia central, Bruno cai no canto esquerdo e defende de manchete.
4'
•
2ºTEMPO
Dudu tenta chute de fora da área e fica travado por Otávio.
3'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o América visita o Vila Nova, já o São Bernardo recebe o Atlético-GO.
2'
•
2ºTEMPO
Romisson tenta tabela na ponta direita com Lucas Lima e a defesa da casa recupera.
1'
•
2ºTEMPO
Sem alterações no intervalo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola na etapa final!
49'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
48'
•
1ºTEMPO
Intervalo: Botafogo-SP 1x1 Goiás.
47'
•
1ºTEMPO
PRA FOORA!!! Bola longa na ponta direita para Paulo Victor que cruza rasteiro na área. Willian ajeita curto perto da marca penal e Guilherme Parece bate pertinho da trave!
46'
•
1ºTEMPO
Dudu cobra escanteio da esquerda com muita força e a bola passa por todo mundo.
45'
•
1ºTEMPO
Vamos até 49.
43'
•
1ºTEMPO
São Bernardo vai achando espaços nas bolas longas.
41'
•
1ºTEMPO
INCRÍÍÍVEL!!! Bola longa para Rodrigo Ferreira pela direita da área mais uma vez, o lateral bate cruzado, ela pega no poste esquerdo, corre na linha, bate na outra trave, no goleiro e Bruno Brígido defende!
40'
•
1ºTEMPO
Douglas Leite segue como técnico interino do América desde a demissão de Umberto Louzer, dia 24 de agosto.
39'
•
1ºTEMPO
PERDEEEU!!! Rodrigo Ferreira recebe ótimo lançamento pelo alto nas costas da defesa, chega batendo de primeira dentro da área e manda por cima.
38'
•
1ºTEMPO
Ricardo Silva de volta.
38'
•
1ºTEMPO
Willian bate da entrada da área com o pé direito, ela pega em Parede e sai em tiro de meta.
37'
•
1ºTEMPO
SENTIU! Ricardo Silva fica sentindo na área defensiva após drible de Pedrinho no lance anterior.
36'
•
1ºTEMPO
BRUNO! Barreto desarmado pelo meio do campo defensivo, Pedrinho cruza da esquerda para segunda trave e Lucas Lima cabeceia fraco para baixo facilitado a defesa do goleiro.
35'
•
1ºTEMPO
Augusto cabeceia torto após escanteio cobrado da direita e manda à esquerda da meta.
34'
•
1ºTEMPO
BRUUUNO!!! Erro do Coelho na saída de bola, Romisson recebe de Lucas Lima com espaço na meia-lua e chuta forte no canto baixo para bonita defesa do goleiro!
33'
•
1ºTEMPO
Bernô toca de lado no campo de ataque sem pressa.
32'
•
1ºTEMPO
Pedrinho tenta inverter da esquerda para direita no contra-ataque, bate curto e Otávio corta.
31'
•
1ºTEMPO
Jogo improdutivo das duas equipes até aqui.
30'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: América 59% x 41% São Bernardo.
29'
•
1ºTEMPO
Ostchega cruza da esquerda e Dudu tira de cabeça.
28'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Botafogo-SP 1x1 Goiás.
27'
•
1ºTEMPO
Julio bate de canhota da meia direita e Alex Alves defende.
26'
•
1ºTEMPO
Parede aperta marcação no ataque e comete falta em Hélder.
26'
•
1ºTEMPO
Bola longa buscando Julio na direita, mas ela quica muito na frente e fica com Alex Alves.
25'
•
1ºTEMPO
Felipe Garcia de volta.
24'
•
1ºTEMPO
São Bernardo encurralado na defesa.
23'
•
1ºTEMPO
Hélder chega bem pelo meio da área e corta jogada que tinha Willian se aproximando.
22'
•
1ºTEMPO
Otávio fica caído no campo defensivo após falta de Lucas Lima.
21'
•
1ºTEMPO
Felipe Garcia tem que sair por causa do sangramento na cabeça.
20'
•
1ºTEMPO
Passes errados: América 3x7 São Bernardo.
19'
•
1ºTEMPO
Aos poucos o jogo vai se abrindo.
18'
•
1ºTEMPO
FORA! Fábio escapa pela direita com liberdade, cruza pelo alto no meio da área e Willian desvia de cabeça à esquerda da meta.
17'
•
1ºTEMPO
Rodrigo Ferreira é pressionado na direita do campo defensivo, tenta entre as pernas de Willian que corta.
16'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Botafogo-SP 1x0 Goiás.
15'
•
1ºTEMPO
Ostchega chega firme no lance na entrada da área e trava chute de Rodrigo Ferreira no pivô de Felipe Garcia.
15'
•
1ºTEMPO
Pedrinho recebe de Romisso na esquerda, invade a área acompanhado de perto e finaliza fraco por baixo. Defesa tranquila de Bruno.
14'
•
1ºTEMPO
Jogo truncado e picotado. Nada de boas chegadas.
13'
•
1ºTEMPO
Felipe Garcia retorna ao jogo com uma touca.
12'
•
1ºTEMPO
América toca a bola no campo ofensivo com o São Bernardo atrás.
11'
•
1ºTEMPO
Recomeça o jogo.
10'
•
1ºTEMPO
Felipe Garcia recebe atendimento médico com um corte na cabeça.
9'
•
1ºTEMPO
Choque cabeça com cabeça entre Ostchega e Felipe Garcia.
9'
•
1ºTEMPO
Torcedor da casa tenta fazer barulho nas arquibancadas.
8'
•
1ºTEMPO
América tem a segunda pior defesa do campeonato.
7'
•
1ºTEMPO
ABUSADO! Ricardo Silva percebe o goleiro adiantado, experimenta de trás do meio campo e manda por cima.
6'
•
1ºTEMPO
Pedrinho carrega na transição pelo meio e sofre falta no puxão de Otávio.
5'
•
1ºTEMPO
ALEX ALVES! Willian lança de longe para o lado direito da área, Paulo Victor cabeceia sozinho e dá trabalho ao goleiro no canto esquerdo.
4'
•
1ºTEMPO
Bernô toca de lado na defesa e o América sobe.
3'
•
1ºTEMPO
Rodrigo Ferreira fecha espaço na lateral direita e corta passe de Ostchega.
2'
•
1ºTEMPO
América roda a bola no meio campo.
1'
•
1ºTEMPO
América de listrado em verde e preto e calção preto, São Bernardo de amarelo e branco.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Independência!
PRÉ-JOGO
Horto praticamente vazio.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional.
PRÉ-JOGO
Times em campo.
PRÉ-JOGO
Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS). Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Fernanda Kruger (MT).
PRÉ-JOGO
Coelho vem de vitória em casa na rodada passada, e no mesmo recorte de cinco jogos venceu dois e perdeu três.
PRÉ-JOGO
Bernô vem de derrota em casa na rodada passada e venceu apenas um dos últimos cinco jogos do campeonato.
PRÉ-JOGO
No primeiro turno, jogando em São Bernardo, os times ficaram no empate por 1x1.
PRÉ-JOGO
O São Bernardo é o 14º colocado com 35 pontos e apenas seis acima do Z4.
PRÉ-JOGO
O América é o penúltimo colocado com apenas 17 pontos e 14 atrás do primeiro fora do Z4; campanha desastrosa do Coelho nesta Série B.
PRÉ-JOGO
Segunda-feira com chuva e 21°C em Belo Horizonte.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de América x São Bernardo pela 28ª rodada da Série B.
Douglas Leite
TECNICO
Bruno Brígido
Goleiro
Fábio
Defesa
Rafa Barcelos
Defesa
Ricardo Silva
Defesa
Tobias Ostchega
Defesa
Otávio
Meio-Campo
Jorge Jiménez
Meio-Campo
Gustavo Barreto
Meio-Campo
Fernando Elizari
Meio-Campo
Júlio
Defesa
Matías Segovia
Atacante
Guilherme Parede
Atacante
Rodrigo Piñeiro
Atacante
Willian Dubgod
Atacante
Marcelo Maçola
Atacante
Paulo Victor
Atacante
Vinicius Bergantin
TECNICO
Alex Alves
Goleiro
Rodrigo Ferreira
Defesa
Hélder Maciel
Defesa
Luizão
Defesa
Jemerson
Defesa
Augusto
Defesa
Mário Sérgio
Defesa
Dudu Miraíma
Meio-Campo
Foguinho
Meio-Campo
Lucas Lima
Meio-Campo
Romisson
player
Pedro Vitor
Atacante
Felipe Garcia
Atacante
Fabrício Daniel
Atacante
Pedrinho
Atacante
Daniel Davi
Atacante
Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
ÁRBITRO
Luanderson Lima dos Santos (BA)
ASSISTENTE
Fernanda Kruger (MT)
ASSISTENTE