17ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Segunda-feira, 13/07•19h
Minuto a Minuto: América-MG X Londrina - 13/07/2026
52'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
52'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! APITA O ÁRVBITRO! Segovinha coloca o América na frente, mas Yago Lincoln empata de cabeça e o jogo termina empatado em Belo Horizonte!
51'
•
2ºTEMPO
Escanteio é cobrado da ponta direita na área do América e Segovinha afasta com um chutão para frente.
50'
•
2ºTEMPO
O jogo é lá e cá, com as duas equipes buscando o gol.
49'
•
2ºTEMPO
Segovinha cobra falta na área e Ricardo Silva cabeceia sem perigo a esquerda do gol.
48'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Mastriani fica com a vaga de Felipe Amaral.
47'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudanças no América. Elizari entra no lugar de Parede...
46'
•
2ºTEMPO
Vamos até os 52 minutos!
45'
•
2ºTEMPO
IMPEDIMENTO! Na hora que a bola sai dos pés de Wallace, João Tavares está a frente do penúltimo homem do América.
44'
•
2ºTEMPO
VAR analisa possível impedimento de João Tavares na ponta direita.
43'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO LONDRINA!!! GILBERTO!!! Wallace abre na ponta direita para João Tavares e o volante cruza, Gilberto sobe mais que Felipe Amaral e cabeceia certeiro no canto direito para virar o placar!!!
43'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO LONDRINA!!!
42'
•
2ºTEMPO
Londrina ronda a área americana e o time mineiro se fecha.
41'
•
2ºTEMPO
Alex Silva cruza na área da direita e Kozlinski encaixa no alto.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Wallace entra e Kauê Leonardo sai no Londrina.
39'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! AHHH agora sim! Depois de tanto reclamar, o atacante recebe o amarelo.
38'
•
2ºTEMPO
Dubgod fica furioso com o árbitro e por muito pouco não é marelado.
37'
•
2ºTEMPO
KOZLINSKI!!! Bola é alçada na área da direita, Ricardo Silva escora de cabeça para o meio e Parede chuta no cantinho esquerdo para grande defesa do goleirão!!!
36'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Ítalo entra no lugar de Paulo Victor.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alterações no América. Yago Souza sai e Gabriel Domingos entra...
34'
•
2ºTEMPO
América pressiona e busca o segundo gol.
33'
•
2ºTEMPO
América troca passes de pé em pé, Guilherme Parede ajeita e chuta por cima do gol.
32'
•
2ºTEMPO
América continua com a posse da bola, mas não leva perigo ao gol paranaense.
31'
•
2ºTEMPO
Paulo Victor tenta girar pra cima da marcação na intermediária e recebe a falta.
30'
•
2ºTEMPO
Alex Silva está caído no gramado e o jogo é paralisado.
29'
•
2ºTEMPO
Segovinha manda na área pelo alto, Ricardo Silva escora para o lado e Paulo Victor chuta fraco nas mãos de Kozlinski.
28'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! João Vitor recebe o cartão amarelo.
27'
•
2ºTEMPO
Segovinha cruza da direita e Kozlinski sobe para encaixar pelo alto.
26'
•
2ºTEMPO
América troca passes no ataque e o Londrina se fecha na entrada da área.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No América, Dubgod entra na vaga de Gabriel Barros.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Londrina, Nino Paraíba entra no lugar de Vitinho.
23'
•
2ºTEMPO
Gabriel Barros se enrosca com Gabriel Lacerda dentro da área do Londrina, pede pênalti e o árbitro manda o jogo seguir.
22'
•
2ºTEMPO
Dalbert cobra latereio pela esquerda e Yago Lincoln afasta o perigo de cabeça.
21'
•
2ºTEMPO
Depois de muito tempo, o América troca passes em seu campo de ataque.
20'
•
2ºTEMPO
Gilberto bate falta forte da intermediária e a bola explode na barreira.
19'
•
2ºTEMPO
Com o resultado parcial, o América não conquista sua primeira vitória na Série B jogando em casa.
18'
•
2ºTEMPO
Cruzamento é feito da direita na área do América e Manoel afasta de cabeça no 1º pau.
17'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Em sua primeira aparição no jogo, Thalis faz falta e é amarelado.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Tarik deixa o campo e dá lugar a Thalis.
15'
•
2ºTEMPO
GOL CONFIRMADO! Após análise do VAR, o árbitro aponta o meio de campo!
14'
•
2ºTEMPO
Árbitro aguarda o lance ajustado, para verificar se Yago Lincoln está ou não impedido.
13'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO LONDRINA!!! YAGO LINCOLN!!! Vitinho cobra escanteio curto, João Vitor cruza e o zagueiro sobe sozinho e testa firme para empatar!!!
13'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO LONDRINA!!!
12'
•
2ºTEMPO
Londrina vai para o ataque pela esquerda e ganha escanteio.
11'
•
2ºTEMPO
EM CIMA DA HORA! Paulo Victor parte para o ataque, invade a área e na hora do arremate, Artur chega junto para desarmar!
10'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Moccelin sai para a entrada de Gilberto.
9'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituições no Londrina. Sai Heron e entra Artur...
8'
•
2ºTEMPO
Gabriel Barros cruza da esquerda e Paulo Victor chuta de primeira por cima do gol.
7'
•
2ºTEMPO
Manoel vacila na saída de bola e dá a bola ao Londrina de presente.
6'
•
2ºTEMPO
Segovinha recebe bola na na ponta esquerda e chuta cruzado para fora.
5'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Tárik faz falta no meio de campo e recebe o 1º amarelo do jogo.
4'
•
2ºTEMPO
Londrina começa o jogo povoando seu campo de ataque.
3'
•
2ºTEMPO
Paulo Victor abre o jogo em Parede, que domina e chuta travado pela zaga.
2'
•
2ºTEMPO
Segovinha cobra escanteio fechado da direita e Kozlinski sai do gol para encaixar no alto.
1'
•
2ºTEMPO
As duas equipes voltam dos vestiários sem alterações.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar!
47'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim da primeira etapa!
46'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO AMÉRICA!!! SEGOVINHA!!! Dalbert faz lindo lançamento para o gringo dentro da área, ele domina, ajeita e solta a bomba de canhota, a bola beija a trave esquerda e entra!!!
46'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO AMÉRICA!!!
45'
•
1ºTEMPO
Teremos dois minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Segovinha inverte o jogo para Dalbert na ponta esquerda, Vitinho chega no lance com saúde e faz o desarme.
43'
•
1ºTEMPO
Paulinho Moccelin é acionado em impedimento, não participa do lance e reclama com o árbitro, pois a bola foi para Pablo Dyego.
42'
•
1ºTEMPO
Gabriel Barros cisca pra cima da marcação na ponta direita e cruza nas mãos de Kozlinski.
41'
•
1ºTEMPO
Escanteio é cobrado da direita e Yago Lincoln escora de cabeça sem perigo para fora.
40'
•
1ºTEMPO
Manoel se enrola todo depois da chegada da pressão de Moccelin e cede escanteio ao Londrina de graça.
39'
•
1ºTEMPO
Parede cobra falta na área, Gabriel Barros se estica, mas não alcança. Tiro de meta.
38'
•
1ºTEMPO
Parede parte pra cima da marcação na ponta esquerda e descola a falta.
37'
•
1ºTEMPO
América pressiona depois de quase abrir o placar e ronda a área adversária.
36'
•
1ºTEMPO
SALVA JOÃO VITOR! Parede cobra escanteio, Kozlinski caça borboleta e Gabriel Barros escora, o volante está em cima da linha e não deixa ela passar!
35'
•
1ºTEMPO
Antes da cobrança do escanteio, o árbitro chama um jogador do Londrina para conversar.
34'
•
1ºTEMPO
Falta é cobrada fechada na área do Londrina por Parede e Kozlinski na bola de segurança manda para escanteio.
33'
•
1ºTEMPO
Yago Souza tenta se livrar da marcação de Yago Lincoln e o zegueirão comete a falta.
32'
•
1ºTEMPO
Kauê Leonardo recebe bola na ala direita e no meio de três acaba sendo desarmado.
31'
•
1ºTEMPO
Escanteio é cobrado na área do América e Vitinho faz falta de ataque.
30'
•
1ºTEMPO
Alex Silva crua com desvio na zaga pela direita e descola o escanteio para o América.
29'
•
1ºTEMPO
João Vitor dá bela fatiada em direção a Pablo Dyego, que finaliza de primeira sem perigo por cima do gol.
28'
•
1ºTEMPO
João Vitor cobra falta na área da direita, Gabriel Lacerda se estica todo, mas não alcança de cabeça.
27'
•
1ºTEMPO
Guilherme Parede é acionado dentro da área, não chega nela e reclama pênalti para o árbitro.
26'
•
1ºTEMPO
Vitinho dribla Dalbert, parte pra cima do marcador e recebe a falta na ponta direita.
25'
•
1ºTEMPO
O jogo é lento, o e América troca passes em seu campo de ataque.
24'
•
1ºTEMPO
Pablo Dyego é acionado dentro da área, tem a companhia de Alex Silva e acaba fazendo a falta de ataque.
23'
•
1ºTEMPO
Agora é o Londrina que trabalha bola de pé em pé.
22'
•
1ºTEMPO
Alex Silvva aciona Segovinha dentro da área e o atacante chuta torto a esquerda do gol.
21'
•
1ºTEMPO
A jogada é bonita, mas não vale. O atacante do Londrina estava impedido.
20'
•
1ºTEMPO
DEFENDE GUSTAVO!!! Pablo Dyego é acionado na ponta esquerda, solta a pancada de canhota cruzado e o goleiro faz linda defesa!
19'
•
1ºTEMPO
América tem mais posse de bola, mas não consegue concluir em gol.
18'
•
1ºTEMPO
Paulinho Moccelin tenta trocar passes com Pablo Dyego no meio de campo e o América retoma a posse.
17'
•
1ºTEMPO
América troca passes em seu campo de ataque e o Londrina se fecha todo.
16'
•
1ºTEMPO
PERDEEEUUU!!! Heron desce rápido pela esquerda e cruza no primeiro pau, Moccelin chega na frente do zagueiro e escora para fora!
15'
•
1ºTEMPO
Alex Silva cobra o famoso latereio dentro da área e Gabriel Lacerda afasta de cabeça.
14'
•
1ºTEMPO
Yago tenta sair da marcação no meio de dois jogadores e recebe a falta.
13'
•
1ºTEMPO
Neste momento, o jogo fica concentrado no meio de campo.
12'
•
1ºTEMPO
GUSTAVO!!! João Vitor solta a pedrada na cobrança de falta no canto direito e o goleiro faz ótima defesa!
11'
•
1ºTEMPO
Segovinha se precipita na marcação pra cima de Heron e chega atrasado no lance fazendo a falta.
10'
•
1ºTEMPO
Heron parte em velocidade pela esquerda, cruza no meio da área e Manoel afasta de cabeça.
9'
•
1ºTEMPO
América troca passes lentos no meio de campo e não acha espaços para penetrar na área adversária.
8'
•
1ºTEMPO
Vitinho pede bola na ponta direita, briga pela bola e cede lateral ao América.
7'
•
1ºTEMPO
NO POSTE!!! Londrina sai mal, a bola fica com Gabriel Barros dentro da área, ele finta o zagueiro e manda na trave direita de Kozlinski!
6'
•
1ºTEMPO
Dalbert recebe bola na ponta esquerda, cruza e Kozlinski sai do fol para ficar com ela no alto.
5'
•
1ºTEMPO
Yago tenta ativar rápido contra ataque pelo meio de campo e a zaga americana corta para a lateral.
4'
•
1ºTEMPO
UUUHHH!!! Yago Souza dá ótima bola na passagem de Paulo Victor que até finaliza em gol, mas está impedido.
3'
•
1ºTEMPO
Chute é feito da entrada da área, a bola bate em Ricardo Silva e sai. É escanteio para o Londrina bater.
2'
•
1ºTEMPO
Bola é lançada na ponta direita do ataque do Londrina e Dalbert sobre para cortar de cabeça.
1'
•
1ºTEMPO
América trabalha a bola em seu campo de defesa.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Bola rolando em Belo Horizonte!
PRÉ-JOGO
América vem a campo com camisas listradas em verde e preto, calções pretos e meiões brancos. Já o Londrina aparece com camisas e calções brancos e meiões azuis.
PRÉ-JOGO
O dono do apito é o árbitro Paulo Henrique Vollkopf.
PRÉ-JOGO
As duas equipes entram em campo neste momento e ficam perfiladas para o hino nacional brasileiro!
PRÉ-JOGO
A temperatura é amena na capital mineira. Os termômetros marcam 21 graus.
PRÉ-JOGO
Com 18 pontos, o Londrina ocupa a 16ª colocação na tabela. Na última rodada, a equipe recebeu o CRB e aplicou uma sonora goleada de 5 a 0.
PRÉ-JOGO
América segura a lanterna da Série B com apenas seis pontos somados. Na rodada passada, o time foi até Cuiabá e perdeu para os donos da casa por 1 a 0.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Daqui a pouco a bola vai rolar na 18ª rodada da Série B! América recebe o Londrina no Independência!
Umberto Louzer
TECNICO
Gustavo
Goleiro
Alex Silva
Defesa
Ricardo Silva
Defesa
Manoel
Defesa
Dalbert
Defesa
Felipe Amaral
Meio-Campo
Gonzalo Mastriani
Atacante
Yago Souza
Meio-Campo
Gabriel Domingos
Defesa
Matías Segovia
Atacante
Guilherme Parede
Atacante
Fernando Elizari
Meio-Campo
Paulo Victor
Atacante
Italo Charbaje
Atacante
Gabriel Barros
Atacante
Willian Dubgod
Atacante
Rogério Micale
TECNICO
Maurício Kozlinski
Goleiro
Kauê Leonardo
Defesa
Wallace
Defesa
Yago Lincoln
Meio-Campo
Gabriel Lacerda
Meio-Campo
Heron
Meio-Campo
Artur
Atacante
Tárik
Meio-Campo
Thalis
Atacante
João Vitor
Meio-Campo
João Tavares
Meio-Campo
Paulinho Moccelin
Atacante
Gilberto
Atacante
Vitinho
Atacante
Nino Paraíba
Defesa
Pablo Dyego
Atacante
Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)
ÁRBITRO
Marcelo Grando (MS)
ASSISTENTE
Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT)
ASSISTENTE