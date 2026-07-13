Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 35,90
encerrado
Independência Belo Horizonte, Minas Gerais
América-MG América-MG
1 × 1
Londrina Londrina

17ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026

Segunda-feira, 13/0719h

Minuto a Minuto: América-MG X Londrina - 13/07/2026

fim

52'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

52'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
APITA O ÁRVBITRO! Segovinha coloca o América na frente, mas Yago Lincoln empata de cabeça e o jogo termina empatado em Belo Horizonte!

bola

51'

2ºTEMPO

Escanteio é cobrado da ponta direita na área do América e Segovinha afasta com um chutão para frente.

bola

50'

2ºTEMPO

O jogo é lá e cá, com as duas equipes buscando o gol.

bola

49'

2ºTEMPO

Segovinha cobra falta na área e Ricardo Silva cabeceia sem perigo a esquerda do gol.

substituicao

48'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Mastriani fica com a vaga de Felipe Amaral.

substituicao

47'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudanças no América. Elizari entra no lugar de Parede...

bola

46'

2ºTEMPO

Vamos até os 52 minutos!

bola

45'

2ºTEMPO

IMPEDIMENTO! Na hora que a bola sai dos pés de Wallace, João Tavares está a frente do penúltimo homem do América.

bola

44'

2ºTEMPO

VAR analisa possível impedimento de João Tavares na ponta direita.

bola

43'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO LONDRINA!!! GILBERTO!!! Wallace abre na ponta direita para João Tavares e o volante cruza, Gilberto sobe mais que Felipe Amaral e cabeceia certeiro no canto direito para virar o placar!!!

bola

43'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO LONDRINA!!!

bola

42'

2ºTEMPO

Londrina ronda a área americana e o time mineiro se fecha.

bola

41'

2ºTEMPO

Alex Silva cruza na área da direita e Kozlinski encaixa no alto.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Wallace entra e Kauê Leonardo sai no Londrina.

amarelo

39'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
AHHH agora sim! Depois de tanto reclamar, o atacante recebe o amarelo.

bola

38'

2ºTEMPO

Dubgod fica furioso com o árbitro e por muito pouco não é marelado.

bola

37'

2ºTEMPO

KOZLINSKI!!! Bola é alçada na área da direita, Ricardo Silva escora de cabeça para o meio e Parede chuta no cantinho esquerdo para grande defesa do goleirão!!!

substituicao

36'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Ítalo entra no lugar de Paulo Victor.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alterações no América. Yago Souza sai e Gabriel Domingos entra...

bola

34'

2ºTEMPO

América pressiona e busca o segundo gol.

bola

33'

2ºTEMPO

América troca passes de pé em pé, Guilherme Parede ajeita e chuta por cima do gol.

bola

32'

2ºTEMPO

América continua com a posse da bola, mas não leva perigo ao gol paranaense.

bola

31'

2ºTEMPO

Paulo Victor tenta girar pra cima da marcação na intermediária e recebe a falta.

bola

30'

2ºTEMPO

Alex Silva está caído no gramado e o jogo é paralisado.

bola

29'

2ºTEMPO

Segovinha manda na área pelo alto, Ricardo Silva escora para o lado e Paulo Victor chuta fraco nas mãos de Kozlinski.

amarelo

28'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
João Vitor recebe o cartão amarelo.

bola

27'

2ºTEMPO

Segovinha cruza da direita e Kozlinski sobe para encaixar pelo alto.

bola

26'

2ºTEMPO

América troca passes no ataque e o Londrina se fecha na entrada da área.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No América, Dubgod entra na vaga de Gabriel Barros.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Londrina, Nino Paraíba entra no lugar de Vitinho.

bola

23'

2ºTEMPO

Gabriel Barros se enrosca com Gabriel Lacerda dentro da área do Londrina, pede pênalti e o árbitro manda o jogo seguir.

bola

22'

2ºTEMPO

Dalbert cobra latereio pela esquerda e Yago Lincoln afasta o perigo de cabeça.

bola

21'

2ºTEMPO

Depois de muito tempo, o América troca passes em seu campo de ataque.

bola

20'

2ºTEMPO

Gilberto bate falta forte da intermediária e a bola explode na barreira.

bola

19'

2ºTEMPO

Com o resultado parcial, o América não conquista sua primeira vitória na Série B jogando em casa.

bola

18'

2ºTEMPO

Cruzamento é feito da direita na área do América e Manoel afasta de cabeça no 1º pau.

amarelo

17'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Em sua primeira aparição no jogo, Thalis faz falta e é amarelado.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Tarik deixa o campo e dá lugar a Thalis.

bola

15'

2ºTEMPO

GOL CONFIRMADO! Após análise do VAR, o árbitro aponta o meio de campo!

bola

14'

2ºTEMPO

Árbitro aguarda o lance ajustado, para verificar se Yago Lincoln está ou não impedido.

gol

13'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO LONDRINA!!! YAGO LINCOLN!!! Vitinho cobra escanteio curto, João Vitor cruza e o zagueiro sobe sozinho e testa firme para empatar!!!

bola

13'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO LONDRINA!!!

bola

12'

2ºTEMPO

Londrina vai para o ataque pela esquerda e ganha escanteio.

bola

11'

2ºTEMPO

EM CIMA DA HORA! Paulo Victor parte para o ataque, invade a área e na hora do arremate, Artur chega junto para desarmar!

substituicao

10'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Moccelin sai para a entrada de Gilberto.

substituicao

9'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituições no Londrina. Sai Heron e entra Artur...

bola

8'

2ºTEMPO

Gabriel Barros cruza da esquerda e Paulo Victor chuta de primeira por cima do gol.

bola

7'

2ºTEMPO

Manoel vacila na saída de bola e dá a bola ao Londrina de presente.

bola

6'

2ºTEMPO

Segovinha recebe bola na na ponta esquerda e chuta cruzado para fora.

amarelo

5'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Tárik faz falta no meio de campo e recebe o 1º amarelo do jogo.

bola

4'

2ºTEMPO

Londrina começa o jogo povoando seu campo de ataque.

bola

3'

2ºTEMPO

Paulo Victor abre o jogo em Parede, que domina e chuta travado pela zaga.

bola

2'

2ºTEMPO

Segovinha cobra escanteio fechado da direita e Kozlinski sai do gol para encaixar no alto.

bola

1'

2ºTEMPO

As duas equipes voltam dos vestiários sem alterações.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar!

fim

47'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim da primeira etapa!

gol

46'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO AMÉRICA!!! SEGOVINHA!!! Dalbert faz lindo lançamento para o gringo dentro da área, ele domina, ajeita e solta a bomba de canhota, a bola beija a trave esquerda e entra!!!

bola

46'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO AMÉRICA!!!

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos dois minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Segovinha inverte o jogo para Dalbert na ponta esquerda, Vitinho chega no lance com saúde e faz o desarme.

bola

43'

1ºTEMPO

Paulinho Moccelin é acionado em impedimento, não participa do lance e reclama com o árbitro, pois a bola foi para Pablo Dyego.

bola

42'

1ºTEMPO

Gabriel Barros cisca pra cima da marcação na ponta direita e cruza nas mãos de Kozlinski.

bola

41'

1ºTEMPO

Escanteio é cobrado da direita e Yago Lincoln escora de cabeça sem perigo para fora.

bola

40'

1ºTEMPO

Manoel se enrola todo depois da chegada da pressão de Moccelin e cede escanteio ao Londrina de graça.

bola

39'

1ºTEMPO

Parede cobra falta na área, Gabriel Barros se estica, mas não alcança. Tiro de meta.

bola

38'

1ºTEMPO

Parede parte pra cima da marcação na ponta esquerda e descola a falta.

bola

37'

1ºTEMPO

América pressiona depois de quase abrir o placar e ronda a área adversária.

bola

36'

1ºTEMPO

SALVA JOÃO VITOR! Parede cobra escanteio, Kozlinski caça borboleta e Gabriel Barros escora, o volante está em cima da linha e não deixa ela passar!

bola

35'

1ºTEMPO

Antes da cobrança do escanteio, o árbitro chama um jogador do Londrina para conversar.

bola

34'

1ºTEMPO

Falta é cobrada fechada na área do Londrina por Parede e Kozlinski na bola de segurança manda para escanteio.

bola

33'

1ºTEMPO

Yago Souza tenta se livrar da marcação de Yago Lincoln e o zegueirão comete a falta.

bola

32'

1ºTEMPO

Kauê Leonardo recebe bola na ala direita e no meio de três acaba sendo desarmado.

bola

31'

1ºTEMPO

Escanteio é cobrado na área do América e Vitinho faz falta de ataque.

bola

30'

1ºTEMPO

Alex Silva crua com desvio na zaga pela direita e descola o escanteio para o América.

bola

29'

1ºTEMPO

João Vitor dá bela fatiada em direção a Pablo Dyego, que finaliza de primeira sem perigo por cima do gol.

bola

28'

1ºTEMPO

João Vitor cobra falta na área da direita, Gabriel Lacerda se estica todo, mas não alcança de cabeça.

bola

27'

1ºTEMPO

Guilherme Parede é acionado dentro da área, não chega nela e reclama pênalti para o árbitro.

bola

26'

1ºTEMPO

Vitinho dribla Dalbert, parte pra cima do marcador e recebe a falta na ponta direita.

bola

25'

1ºTEMPO

O jogo é lento, o e América troca passes em seu campo de ataque.

bola

24'

1ºTEMPO

Pablo Dyego é acionado dentro da área, tem a companhia de Alex Silva e acaba fazendo a falta de ataque.

bola

23'

1ºTEMPO

Agora é o Londrina que trabalha bola de pé em pé.

bola

22'

1ºTEMPO

Alex Silvva aciona Segovinha dentro da área e o atacante chuta torto a esquerda do gol.

bola

21'

1ºTEMPO

A jogada é bonita, mas não vale. O atacante do Londrina estava impedido.

bola

20'

1ºTEMPO

DEFENDE GUSTAVO!!! Pablo Dyego é acionado na ponta esquerda, solta a pancada de canhota cruzado e o goleiro faz linda defesa!

bola

19'

1ºTEMPO

América tem mais posse de bola, mas não consegue concluir em gol.

bola

18'

1ºTEMPO

Paulinho Moccelin tenta trocar passes com Pablo Dyego no meio de campo e o América retoma a posse.

bola

17'

1ºTEMPO

América troca passes em seu campo de ataque e o Londrina se fecha todo.

bola

16'

1ºTEMPO

PERDEEEUUU!!! Heron desce rápido pela esquerda e cruza no primeiro pau, Moccelin chega na frente do zagueiro e escora para fora!

bola

15'

1ºTEMPO

Alex Silva cobra o famoso latereio dentro da área e Gabriel Lacerda afasta de cabeça.

bola

14'

1ºTEMPO

Yago tenta sair da marcação no meio de dois jogadores e recebe a falta.

bola

13'

1ºTEMPO

Neste momento, o jogo fica concentrado no meio de campo.

bola

12'

1ºTEMPO

GUSTAVO!!! João Vitor solta a pedrada na cobrança de falta no canto direito e o goleiro faz ótima defesa!

bola

11'

1ºTEMPO

Segovinha se precipita na marcação pra cima de Heron e chega atrasado no lance fazendo a falta.

bola

10'

1ºTEMPO

Heron parte em velocidade pela esquerda, cruza no meio da área e Manoel afasta de cabeça.

bola

9'

1ºTEMPO

América troca passes lentos no meio de campo e não acha espaços para penetrar na área adversária.

bola

8'

1ºTEMPO

Vitinho pede bola na ponta direita, briga pela bola e cede lateral ao América.

bola

7'

1ºTEMPO

NO POSTE!!! Londrina sai mal, a bola fica com Gabriel Barros dentro da área, ele finta o zagueiro e manda na trave direita de Kozlinski!

bola

6'

1ºTEMPO

Dalbert recebe bola na ponta esquerda, cruza e Kozlinski sai do fol para ficar com ela no alto.

bola

5'

1ºTEMPO

Yago tenta ativar rápido contra ataque pelo meio de campo e a zaga americana corta para a lateral.

bola

4'

1ºTEMPO

UUUHHH!!! Yago Souza dá ótima bola na passagem de Paulo Victor que até finaliza em gol, mas está impedido.

bola

3'

1ºTEMPO

Chute é feito da entrada da área, a bola bate em Ricardo Silva e sai. É escanteio para o Londrina bater.

bola

2'

1ºTEMPO

Bola é lançada na ponta direita do ataque do Londrina e Dalbert sobre para cortar de cabeça.

bola

1'

1ºTEMPO

América trabalha a bola em seu campo de defesa.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Bola rolando em Belo Horizonte!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

América vem a campo com camisas listradas em verde e preto, calções pretos e meiões brancos. Já o Londrina aparece com camisas e calções brancos e meiões azuis.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O dono do apito é o árbitro Paulo Henrique Vollkopf.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As duas equipes entram em campo neste momento e ficam perfiladas para o hino nacional brasileiro!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A temperatura é amena na capital mineira. Os termômetros marcam 21 graus.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Com 18 pontos, o Londrina ocupa a 16ª colocação na tabela. Na última rodada, a equipe recebeu o CRB e aplicou uma sonora goleada de 5 a 0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

América segura a lanterna da Série B com apenas seis pontos somados. Na rodada passada, o time foi até Cuiabá e perdeu para os donos da casa por 1 a 0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Daqui a pouco a bola vai rolar na 18ª rodada da Série B! América recebe o Londrina no Independência!

América-MG AMG

  • Umberto Louzer

    TECNICO

  • Gustavo

    Goleiro

  • Alex Silva

    Defesa

  • Ricardo Silva

    Defesa

  • Manoel

    Defesa

  • Dalbert

    Defesa

  • Felipe AmaralSaiu

    Meio-Campo

  • Gonzalo MastrianiEntrou

    Atacante

  • Yago SouzaSaiu

    Meio-Campo

  • Gabriel DomingosEntrou

    Defesa

  • Matías SegoviaGol

    Atacante

  • Guilherme ParedeSaiu

    Atacante

  • Fernando ElizariEntrou

    Meio-Campo

  • Paulo VictorSaiu

    Atacante

  • Italo CharbajeEntrou

    Atacante

  • Gabriel BarrosSaiu

    Atacante

  • Willian DubgodEntrouAmarelo

    Atacante

Londrina LON

  • Rogério Micale

    TECNICO

  • Maurício Kozlinski

    Goleiro

  • Kauê LeonardoSaiu

    Defesa

  • WallaceEntrou

    Defesa

  • Yago LincolnGol

    Meio-Campo

  • Gabriel Lacerda

    Meio-Campo

  • HeronSaiu

    Meio-Campo

  • ArturEntrou

    Atacante

  • TárikSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • ThalisEntrouAmarelo

    Atacante

  • João VitorAmarelo

    Meio-Campo

  • João Tavares

    Meio-Campo

  • Paulinho MoccelinSaiu

    Atacante

  • GilbertoEntrou

    Atacante

  • VitinhoSaiu

    Atacante

  • Nino ParaíbaEntrou

    Defesa

  • Pablo Dyego

    Atacante

  • Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

    ÁRBITRO

  • Marcelo Grando (MS)

    ASSISTENTE

  • Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT)

    ASSISTENTE

América-MG AMG
Londrina LON

GOLS

Gol Matías Segovia
Yago Lincoln Gol
POSSE DE BOLA
60% 40%
21FINALIZAÇÕES11
8FINALIZAÇÕES CERTAS3
14FALTAS COMETIDAS19
1CRUZAMENTOS0
2PASSES ERRADOS3
3DESARMES1
7ESCANTEIOS7
2IMPEDIMENTOS3
1CARTÕES AMARELOS3
0CARTÕES VERMELHOS0
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO ESTUDANTE

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).