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encerrado
Primeiro de Maio São Bernardo do Campo, São Paulo
São Bernardo São Bernardo
2 × 2
Athletic-MG Athletic-MG

38ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026

Quinta-feira, 12/1120h

Minuto a Minuto: São Bernardo X Athletic-MG - 12/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

42'

2ºTEMPO

Substituição no São Bernardo: sai João Pedro Constancio Dos Santos, entra Pará.

inicio

40'

2ºTEMPO

Gol do Athletic-MG! Gabriel Verutti Brigida Rogerio marca.

bola

39'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Felipe Vieira da Silva (Athletic-MG).

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no São Bernardo: sai Daniel Davi Simão Roque, entra Foguinho.

bola

37'

2ºTEMPO

Gol de pênalti do São Bernardo! Felipe Garcia converte.

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no Athletic-MG: sai Tony Batista, entra Eduardo Freire de Andrade.

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no Athletic-MG: sai Yago Santos de Andrade, entra Joao Victor Broad Moreira Guimaraes.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no São Bernardo: sai Fabrício Daniel, entra Felipe Garcia.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no São Bernardo: sai Breno Ruan Melo Almeida, entra Eduardo·da Silva Albuquerque.

bola

27'

2ºTEMPO

Cartão vermelho! João Vitor Rodrigues Galdino (São Bernardo) é expulso.

bola

25'

2ºTEMPO

VAR: cartão alterado (São Bernardo).

bola

24'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Alexsandro de Souza (Athletic-MG).

bola

14'

2ºTEMPO

Substituição no Athletic-MG: sai Dixon Vera, entra Felipe Vieira da Silva.

bola

14'

2ºTEMPO

Substituição no Athletic-MG: sai Gustavo Silva, entra Luiz Fernando Souza Santos.

bola

13'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para João Miguel (Athletic-MG).

bola

12'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Gustavo Silva (Athletic-MG).

inicio

5'

2ºTEMPO

Gol do São Bernardo! Breno Ruan Melo Almeida marca.

inicio

1'

2ºTEMPO

Gol do Athletic-MG! Kauan Rodrigues da Silva marca. Assistência de Yarlen Faustino Augusto.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Jemerson (São Bernardo).

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no São Bernardo: sai Hugo Sanches Nogueira Ribeiro Magalhães, entra Echapora.

bola

32'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Augusto (São Bernardo).

bola

30'

1ºTEMPO

Substituição no Athletic-MG: sai Jhonatan, entra Philipe Sampaio Azevedo.

bola

28'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Hugo Sanches Nogueira Ribeiro Magalhães (São Bernardo).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: São Bernardo x Athletic-MG!

São Bernardo SBD

  • Vinícius Bergantin

    TECNICO

Athletic-MG ATH

  • Alex

    TECNICO

  • Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho

    ÁRBITRO

São Bernardo SBD
Athletic-MG ATH

GOLS

Gol Breno Ruan Melo Almeida
Gol Felipe Garcia
Kauan Rodrigues da Silva Gol
Gabriel Verutti Brigida Rogerio Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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