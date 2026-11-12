38ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Quinta-feira, 12/11•20h
Minuto a Minuto: São Bernardo X Athletic-MG - 12/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no São Bernardo: sai João Pedro Constancio Dos Santos, entra Pará.
40'
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2ºTEMPO
Gol do Athletic-MG! Gabriel Verutti Brigida Rogerio marca.
39'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Felipe Vieira da Silva (Athletic-MG).
38'
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2ºTEMPO
Substituição no São Bernardo: sai Daniel Davi Simão Roque, entra Foguinho.
37'
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2ºTEMPO
Gol de pênalti do São Bernardo! Felipe Garcia converte.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Athletic-MG: sai Tony Batista, entra Eduardo Freire de Andrade.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Athletic-MG: sai Yago Santos de Andrade, entra Joao Victor Broad Moreira Guimaraes.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no São Bernardo: sai Fabrício Daniel, entra Felipe Garcia.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no São Bernardo: sai Breno Ruan Melo Almeida, entra Eduardo·da Silva Albuquerque.
27'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! João Vitor Rodrigues Galdino (São Bernardo) é expulso.
25'
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2ºTEMPO
VAR: cartão alterado (São Bernardo).
24'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Alexsandro de Souza (Athletic-MG).
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Athletic-MG: sai Dixon Vera, entra Felipe Vieira da Silva.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Athletic-MG: sai Gustavo Silva, entra Luiz Fernando Souza Santos.
13'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para João Miguel (Athletic-MG).
12'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Gustavo Silva (Athletic-MG).
5'
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2ºTEMPO
Gol do São Bernardo! Breno Ruan Melo Almeida marca.
1'
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2ºTEMPO
Gol do Athletic-MG! Kauan Rodrigues da Silva marca. Assistência de Yarlen Faustino Augusto.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Jemerson (São Bernardo).
45'
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1ºTEMPO
Substituição no São Bernardo: sai Hugo Sanches Nogueira Ribeiro Magalhães, entra Echapora.
32'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Augusto (São Bernardo).
30'
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1ºTEMPO
Substituição no Athletic-MG: sai Jhonatan, entra Philipe Sampaio Azevedo.
28'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Hugo Sanches Nogueira Ribeiro Magalhães (São Bernardo).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: São Bernardo x Athletic-MG!
Vinícius Bergantin
TECNICO
Alex
TECNICO
Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho
ÁRBITRO