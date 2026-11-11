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encerrado
Vitorino Gonçalves Dias Londrina, Paraná
Londrina Londrina
2 × 1
Náutico Náutico

38ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026

Quarta-feira, 11/1119h

Minuto a Minuto: Londrina X Náutico - 11/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

inicio

45'

2ºTEMPO

Gol do Londrina! Joao Coni marca.

inicio

43'

2ºTEMPO

Gol do Londrina! Guilherme Cachoeira Silveira marca. Assistência de Kauã Jonathan Dos Santos Ferreira.

bola

39'

2ºTEMPO

Substituição no Náutico: sai Halan Gomes Da Silva Tenório, entra Marcos Gleidson Dos Santos Rosa.

bola

39'

2ºTEMPO

Substituição no Náutico: sai Everson, entra Wendell Miranda Azevedo.

bola

37'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Halan Gomes Da Silva Tenório (Náutico).

inicio

35'

2ºTEMPO

Gol do Náutico! Halan Gomes Da Silva Tenório marca. Assistência de Victor Andrade.

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no Londrina: sai Geovane Santana Meurer, entra Cainã Santos Da Silva.

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no Londrina: sai Pablo Dyego, entra Kauã Jonathan Dos Santos Ferreira.

bola

26'

2ºTEMPO

Substituição no Náutico: sai Luiz Cláudio, entra Isaque Vitor Kaminski Borba Ferreira.

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no Náutico: sai Matheus Antonio Uchôa Da Silva, entra Guilherme Da Silva Ramos.

bola

15'

2ºTEMPO

Substituição no Londrina: sai Artur, entra Rafael Monteiro Reis.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Guilherme Cachoeira Silveira (Londrina).

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Londrina: sai Richarlyson Covre De Mello, entra Willian da Silva Santos.

bola

39'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Richarlyson Covre De Mello (Londrina).

bola

35'

1ºTEMPO

Substituição no Londrina: sai Mauricio Kozlinski, entra Zanella.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Londrina x Náutico!

Londrina LON

  • Hugo Chacon

    TECNICO

Náutico NAU

  • Bruno Pivetti

    TECNICO

  • Helena de Siqueira

    ÁRBITRO

Londrina LON
Náutico NAU

GOLS

Gol Guilherme Cachoeira Silveira
Gol Joao Coni
Halan Gomes Da Silva Tenório Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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