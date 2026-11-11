38ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Quarta-feira, 11/11•19h
Minuto a Minuto: Londrina X Náutico - 11/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Gol do Londrina! Joao Coni marca.
43'
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2ºTEMPO
Gol do Londrina! Guilherme Cachoeira Silveira marca. Assistência de Kauã Jonathan Dos Santos Ferreira.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Náutico: sai Halan Gomes Da Silva Tenório, entra Marcos Gleidson Dos Santos Rosa.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Náutico: sai Everson, entra Wendell Miranda Azevedo.
37'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Halan Gomes Da Silva Tenório (Náutico).
35'
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2ºTEMPO
Gol do Náutico! Halan Gomes Da Silva Tenório marca. Assistência de Victor Andrade.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Londrina: sai Geovane Santana Meurer, entra Cainã Santos Da Silva.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Londrina: sai Pablo Dyego, entra Kauã Jonathan Dos Santos Ferreira.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Náutico: sai Luiz Cláudio, entra Isaque Vitor Kaminski Borba Ferreira.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Náutico: sai Matheus Antonio Uchôa Da Silva, entra Guilherme Da Silva Ramos.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Londrina: sai Artur, entra Rafael Monteiro Reis.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Guilherme Cachoeira Silveira (Londrina).
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Londrina: sai Richarlyson Covre De Mello, entra Willian da Silva Santos.
39'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Richarlyson Covre De Mello (Londrina).
35'
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1ºTEMPO
Substituição no Londrina: sai Mauricio Kozlinski, entra Zanella.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Londrina x Náutico!
Hugo Chacon
TECNICO
Bruno Pivetti
TECNICO
Helena de Siqueira
ÁRBITRO