27ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Quarta-feira, 09/09•20h30
Minuto a Minuto: América-MG X Náutico - 09/09/2026
51'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
51'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! Mesmo com um final dramático, América-MG vence o Náutico na Arena Independência por 2x1.
50'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Willian Dubgode, do banco de reservas, por reclamação.
49'
•
2ºTEMPO
Juiz acrescenta mais um minuto de acréscimo, além dos quatro já dados. Total de cinco.
48'
•
2ºTEMPO
Vinícius tenta o chute de fora da área, mas é travado no momento exato.
47'
•
2ºTEMPO
Até Muriel está quase no meio de campo nesse momento. Timbu inteiro na pressão, tentando ao menos o empate.
46'
•
2ºTEMPO
Banco do Náutico reclama demais. Eles queriam mais tempo de acréscimo.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos quatro minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO NÁUTICO!!! JÚNIOR TODINHO! Lindo chute colocado de fora da área, de canhota, no canto direito de Bruno Brígido, que se estica todo, mas não chega nela. Diminui o Timbu.
44'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO NÁUTICO!!!
43'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Willian Dubgod vai descansar e entra Rodrigo Piñeiro no seu lugar.
43'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Últimas duas trocas no América-MG. Sai Barreto e entra Felipe Amaral.
42'
•
2ºTEMPO
UHHH! Jean Carlos recebe na área mineira, gira e bate forte. Bola passa por cima, assustando Bruno Brígido.
41'
•
2ºTEMPO
Falta de ataque de Maçola em cima de Léo Índio pelo lado esquerdo.
40'
•
2ºTEMPO
BOA JOGADA! Maçola domina na entrada da área do Timbu, arruma pra canhota e bate forte. Por cima do gol.
39'
•
2ºTEMPO
Volta a tentar segurar a bola o time da casa. Pernambucanos insistem na pressão, mas cansaço já é visível.
38'
•
2ºTEMPO
Júnior Todinho erra domínio no meio de campo e acaba desarmado por Segovinha.
37'
•
2ºTEMPO
Coelho tenta prender a bola no meio de campo, gastando o tempo.
36'
•
2ºTEMPO
Jean Carlos cobra escanteio pela direita. Ricardo Silva sobe e faz o corte de cabeça.
35'
•
2ºTEMPO
QUASE! Léo Índio domina na área americana e chuta. Zaga consegue fazer o corte quase em cima da linha.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Guilherme Parede vai descansar e entra Maçola.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudanças no América-MG. Sai Júlio e entra Segovinha.
33'
•
2ºTEMPO
Apesar de toda a pressão exercida na base da raça, Náutico não cria jogadas efetivas de gol. América-MG se segura bem.
32'
•
2ºTEMPO
Bola alçada pela direita de ataque. Jean Carlos consegue desviar na pequena área, mas sem força. Bruno Brígido fica com ela.
31'
•
2ºTEMPO
Bombardeio do Timbu nesse momento. Todo mundo arrisca de qualquer jeito e a defesa do Coelho trava e rebate todas.
30'
•
2ºTEMPO
Jean Carlos cobra falta direto para o gol. Bruno Brígido joga pra escanteio, na segurança.
29'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Paulo Victor chega forte e de sola em Júnior Todinho no meio de campo. Falta e amarelo pra ele.
28'
•
2ºTEMPO
Náutico troca passes no campo de ataque.
27'
•
2ºTEMPO
Luiz Cláudio pega sobra na área americana e chuta. Bola carimba a marcação.
26'
•
2ºTEMPO
Reginaldo cruza mais uma pela direita de ataque. Ricardo Silva afasta de cabeça.
25'
•
2ºTEMPO
Muriel recebe recuo na sua área e é obrigado a dar chutão pra lateral novamente, após pressão do ataque mineiro.
24'
•
2ºTEMPO
Jean Carlos disputa com Júlio no meio de campo e acerta o braço na cabeça do adversário. Falta.
23'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo pra Guilherme dos Anjos, um dos técnicos do Náutico e filho de Hélio dos Anjos, por reclamação.
23'
•
2ºTEMPO
Luiz Cláudio é derrubado com um carrinho forte de Rafa Barcelos no meio de campo. Falta marcada.
22'
•
2ºTEMPO
Borasi entra rabiscando dentro da área mandante e desaba pedindo penalidade. Juizão manda o jogo seguir.
21'
•
2ºTEMPO
Segue buscando uma brecha na defesa adversária o time do Náutico.
20'
•
2ºTEMPO
Reginaldo carrega em velocidade pela direita e ataque e cruza. Ostchega consegue raspar de cabeça e afasta o perigo.
19'
•
2ºTEMPO
Com exceção de Muriel todos os atletas da partida na metade do campo defendido pelo Coelho.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca no América-MG. Sai Otávio e entra Jorge Jiménez.
17'
•
2ºTEMPO
Só dá Timbu no jogo, mas time não consegue levar perigo real ao gol de Bruno Brígido.
16'
•
2ºTEMPO
Willian Dubgod tenta prender a bola no meio de campo e sofre falta de Igor Fernandes.
15'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Muriel, que além de perder a bola ainda acerta uma cabeçada de leve no peito de Fábio.
15'
•
2ºTEMPO
Muriel vem buscar a bola fora da área, se enrola quando é pressionado por Fábio e joga pra linha lateral.
14'
•
2ºTEMPO
Postura americana não muda. Equipe fica fechada na defesa, sem nenhuma cerimônia.
13'
•
2ºTEMPO
Paulo Victor escapa em velocidade pela direita de ataque e é parado com falta por Ryan.
12'
•
2ºTEMPO
Borasi limpa a jogada e bate chapadinha de fora da área. Pra fora. Sem nenhum perigo.
11'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Última troca no Náutico. Sai Samuel e entra Luiz Cláudio.
10'
•
2ºTEMPO
Vinícius alça bola para a área mineira do meio de campo. Júnior Todinho raspa de cabeça e Bruno Brígido fica com ela.
9'
•
2ºTEMPO
Jean Carlos erra passe no meio de campo e Willian Dubgod tenta fazer um golaço. Bola mal chega ao gol de Muriel.
8'
•
2ºTEMPO
Timbu controla o jogo, mas não consegue furar bloqueio defensivo dos donos da casa.
7'
•
2ºTEMPO
Guilherme Parede arranca pela esquerda no contra ataque. Ele chega ao fundo e cruza. Léo Índio afasta.
6'
•
2ºTEMPO
Vinícius tenta dominar na área mineira cruzamento vindo da direita, mas passa da bola e perde a jogada.
5'
•
2ºTEMPO
Coelho fica inteiro no seu campo de defesa, tentando se segurar como pode e, se surgir uma oportunidade, matar o jogo no contra ataque.
4'
•
2ºTEMPO
Roda a bola no campo de ataque o Timbu.
3'
•
2ºTEMPO
América-MG tenta controlar o jogo na paciência, principalmente nesses minutos iniciais de empolgação dos visitantes.
2'
•
2ºTEMPO
Com alterações de baciada, Náutico volta com sangue novo e uma postura completamente ofensiva.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Derek também vai embora para a entrada de Júnior Todinho.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Arnaldo deixa o jogo para a entrada de Reginaldo.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Náutico volta com mexidas. Sai Kauã Maranhão e entra Borasi.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
47'
•
1ºTEMPO
Otávio pega sobra e chuta de fora da área. Longe do gol de Muriel.
46'
•
1ºTEMPO
Fábio arranca pela direita de ataque e faz o cruzamento. Arnaldo consegue fazer o corte e joga pra escanteio.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos três minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Roda a bola no meio de campo o Náutico, sem muita objetividade.
43'
•
1ºTEMPO
Igor Fernandes recua na fogueira pra Muriel. Paulo Victor quase chega na bola, mas acaba cometendo falta no goleiro visitante.
42'
•
1ºTEMPO
Jogo fica truncado e faltoso demais pelo meio. Vinícius é derrubado por Paulo Victor. Outra falta.
41'
•
1ºTEMPO
Mais uma falta no meio de campo. Agora de Samuel em cima de Júlio.
40'
•
1ºTEMPO
Derek tenta finta no meio de campo, perde a bola pra Ostchega e comete falta na sequência.
39'
•
1ºTEMPO
Jean Carlos cobra a falta do meio da rua direto para o gol. Muito longe. Tiro de meta pra Bruno Brígido bater.
38'
•
1ºTEMPO
Otávio derruba Jean Carlos no meio de campo. Falta assinalada.
37'
•
1ºTEMPO
Depois de um bom tempo, Coelho finalmente consegue ficar com a bola dominada no meio de campo e esfria o jogo.
36'
•
1ºTEMPO
Kauã Maranhão é acionado na área mineira, mas defesa chega junto e corta pra escanteio.
35'
•
1ºTEMPO
Erro de passe de Jean Carlos pra Derek na direita de ataque. Bola direto para a linha lateral.
34'
•
1ºTEMPO
Náutico se ajusta em campo e ensaia uma pressão. Coelho não consegue sair jogando com a bola dominada.
33'
•
1ºTEMPO
Mais uma tentativa de Jean Carlos pela direita de ataque. Dessa vez ele cruza e manda direto nas mãos de Bruno Brígido.
32'
•
1ºTEMPO
Jean Carlos recebe com liberdade na área mandante, pela direita. Ele tanta o passe para o meio, mas Ricardo Silva corta e joga pra escanteio.
31'
•
1ºTEMPO
Tudo certo com Bruno Brígido. Bola volta a rolar.
30'
•
1ºTEMPO
Jogo parado. Kauã Maranhão e Bruno Brígido disputam pelo alto na área mineira. O goleiro se choca com a trave na queda. Equipe médica em campo.
29'
•
1ºTEMPO
Hélio dos Anjos, treinador do Náutico, nota a insegurança de Betão, após o zagueiro entregar o primeiro gol americano, e precisa corrigir as coisas no seu sistema defensivo com a alteração.
28'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexida no Náutico. Sai Betão e entra Ryan.
27'
•
1ºTEMPO
Responde o Timbu. Derek domina na área adversária e chuta. Bola desvia na marcação e sai em escanteio.
26'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!! OSTCHEGA! Willian Dubgod finaliza cruzamento vindo da direita de ataque de dentro da área visitante. Muriel faz grande defesa no canto direito, mas dá rebote. Ostchega, na pequena área, empurra pra rede e amplia a contagem.
26'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!!
25'
•
1ºTEMPO
Com tranquilidade, Coelho trabalha a bola na faixa central de campo.
24'
•
1ºTEMPO
Náutico enfrenta muita dificuldade com a pressão dos donos da casa na sua saída de jogo.
23'
•
1ºTEMPO
SALVA MURIEL! Guilherme Parede manda balão do meio de campo em direção a área adversária. Rafa Barcelos finaliza no peixinho e Muriel espalma no canto esquerdo.
22'
•
1ºTEMPO
Coelho volta a subir suas linhas. Mineiros jogando sem medo e com uma postura muito diferente dos últimos jogos.
21'
•
1ºTEMPO
Paulo Victor sofre falta no meio de campo e fica sentindo as costas, mas logo se levanta e segue no jogo.
20'
•
1ºTEMPO
Roda a bola no meio de campo o time do Náutico.
19'
•
1ºTEMPO
Mais uma falta no meio de campo. Samuel derruba Otávio e mata jogada de ataque do América-MG.
18'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Arnaldo agarra Guilherme Parede no meio de campo. Falta e amarelo pra ele.
17'
•
1ºTEMPO
Instantaneamente, panorama da partida muda. Coelho recua e Timbu se lança totalmente ao campo de ataque.
16'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!! WILLIAN DUBGOD! Saída errada da defesa do Náutico. Betão entrega de graça pra Willian Dubgod, que entra na área pernambucana e desloca Muriel pra abrir a contagem para o Coelho.
16'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!!
15'
•
1ºTEMPO
América-MG encurrala o Náutico nesse momento.
14'
•
1ºTEMPO
MURIEEEL! Willian Dubgod arranca em velocidade pela direita de ataque e descola ótimo passe pra Guilherme Parede no meio, dentro da área adversária. Ele finaliza e Muriel fecha bem o ângulo, fazendo grande defesa.
13'
•
1ºTEMPO
Júlio prende a bola no meio de campo e é parado com falta por Samuel.
12'
•
1ºTEMPO
Mais um cruzamento de Guilherme Parede pela esquerda de ataque. Dessa vez Léo Índio consegue fazer o corte e afasta o perigo.
11'
•
1ºTEMPO
INCRÍVEL! Guilherme Parede avança pela esquerda de ataque e cruza para o meio da área visitante, onde Paulo Victor aparece completamente sozinho. Ele finaliza de primeira e manda por cima. Perde grande chance o Coelho.
10'
•
1ºTEMPO
Vinícius tenta arrancar pela ala esquerda. Otávio aperta a marcação e consegue o corte, jogando pra linha lateral.
9'
•
1ºTEMPO
Barreto é derrubado por Jean Carlos no meio de campo. Falta apontada.
8'
•
1ºTEMPO
Otávio arrisca de fora da área. Bola sai com desvio pela linha de fundo. Escanteio.
7'
•
1ºTEMPO
Igor Fernandes passa pra Vinícius pela esquerda de ataque. Passe é mal feito e Fábio consegue o desarme.
6'
•
1ºTEMPO
Equipes ainda em fase de estudos. Jogo muito embolado pelo meio de campo.
5'
•
1ºTEMPO
Derek domina do lado direito de ataque. Ostchega chega junto e desarma de maneira limpa.
4'
•
1ºTEMPO
Paulo Victor é acionado na direita de ataque. Igor Fernandes toma a frente e ganha bem a jogada.
3'
•
1ºTEMPO
Timbu começa no ataque. Coelho se mantém fechado no campo de defesa, apostando somente nos contra ataques.
2'
•
1ºTEMPO
Vinícius recebe na esquerda de ataque e cruza. Pra ninguém. Bola sai pela linha de fundo do lado oposto.
1'
•
1ºTEMPO
O América-MG joga de camisas listradas em preto e verde, calções pretos e meiões brancos. O Náutico vem a campo de camisas e calções brancos e meiões vermelhos.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando na Arena Independência.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Kléber Ariel Gonçalves Silva (PR), auxiliado por Sidmar dos Santos Meurer (PR) e Weber Felipe Silva (PR).
PRÉ-JOGO
Náutico definido por Hélio e Guilherme dos Anjos: Muriel; Arnaldo, Betão, Léo Índio e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Derek e Kauã Maranhão.
PRÉ-JOGO
América-MG escalado por Douglas Leite: Bruno Brígido; Fábio, Rafa Barcelos, Ricardo Silva e Ostchega; Otávio, Gustavo Barreto e Júlio; Guilherme Parede, Willian Dubgod e Paulo Victor.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Gabriel Domingos, Cássio, Emerson, Alê, Mastriani e Person, lesionados. Os visitantes não contarão com Luiz Felipe, Paulo Sérgio e Matheus Ribeiro, entregues ao departamento médico.
PRÉ-JOGO
Pelo lado pernambucano, o momento é bom e a equipe quer emendar a terceira vitória consecutiva na competição. Já são 8 rodadas de invencibilidade e uma vitória é fundamental pra se aproximar ainda mais do G-6.
PRÉ-JOGO
O time mineiro está em penúltimo lugar e com uma situação praticamente definida. Nos últimos 6 jogos, foram 5 derrotas. São 17 pontos de distância para a primeira equipe fora do Z-4. O rebaixamento já é praticamente uma realidade. O foco é reformular e cumprir tabela com dignidade até o término da competição, pensando na próxima temporada.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Coelho visitou o CRB e perdeu por 3x1. O Timbu jogou em casa contra o Botafogo-SP e levou a melhor, vencendo por 1x0.
PRÉ-JOGO
O América-MG ocupa a 19ª colocação na tabela, com 14 pontos conquistados, enquanto o Náutico está na 11ª posição, com 37 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 25 partidas entre as equipes. O América-MG venceu 9, o Náutico levou a melhor em 12 oportunidades, além de 4 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Raimundo Sampaio, mais conhecido como Arena Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de América-MG e Náutico, jogo válido pela 27ª rodada da Série-B do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 20h30min.
Umberto Louzer
TECNICO
Bruno Brígido
Goleiro
Fábio
player
Rafa Barcelos
Defesa
Ricardo Silva
Defesa
Tobias Ostchega
Defesa
Otávio
Meio-Campo
Jorge Jiménez
Meio-Campo
Gustavo Barreto
Meio-Campo
Felipe Amaral
Meio-Campo
Júlio
Defesa
Matías Segovia
Atacante
Guilherme Parede
Atacante
Marcelo Maçola
Atacante
Willian Dubgod
Atacante
Rodrigo Piñeiro
Atacante
Paulo Victor
Atacante
Hélio dos Anjos
TECNICO
Muriel
Goleiro
Arnaldo
Defesa
Reginaldo
Defesa
Betão
Defesa
Ryan
Defesa
Léo Índio
Defesa
Igor Fernandes
Defesa
Samuel
Meio-Campo
Luiz Cláudio
Atacante
Wenderson
Meio-Campo
Jean Carlos
Meio-Campo
Vinícius
Atacante
Derek
Atacante
Júnior Todinho
Atacante
Kauã Maranhão
Atacante
Borasi
Atacante
Kléber Ariel Gonçalves Silva (PR)
ÁRBITRO
Sidmar dos Santos Meurer (PR)
ASSISTENTE
Weber Felipe Silva (PR)
ASSISTENTE
Wanderson Alves de Sousa (MG)
QUARTO ÁRBITRO