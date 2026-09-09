Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
encerrado
Independência Belo Horizonte, Minas Gerais
América-MG América-MG
2 × 1
Náutico Náutico

27ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026

Quarta-feira, 09/0920h30

Minuto a Minuto: América-MG X Náutico - 09/09/2026

fim

51'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

51'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! Mesmo com um final dramático, América-MG vence o Náutico na Arena Independência por 2x1.

amarelo

50'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Willian Dubgode, do banco de reservas, por reclamação.

bola

49'

2ºTEMPO

Juiz acrescenta mais um minuto de acréscimo, além dos quatro já dados. Total de cinco.

bola

48'

2ºTEMPO

Vinícius tenta o chute de fora da área, mas é travado no momento exato.

bola

47'

2ºTEMPO

Até Muriel está quase no meio de campo nesse momento. Timbu inteiro na pressão, tentando ao menos o empate.

bola

46'

2ºTEMPO

Banco do Náutico reclama demais. Eles queriam mais tempo de acréscimo.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos quatro minutos de acréscimos.

gol

44'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO NÁUTICO!!! JÚNIOR TODINHO! Lindo chute colocado de fora da área, de canhota, no canto direito de Bruno Brígido, que se estica todo, mas não chega nela. Diminui o Timbu.

bola

44'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO NÁUTICO!!!

substituicao

43'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Willian Dubgod vai descansar e entra Rodrigo Piñeiro no seu lugar.

substituicao

43'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Últimas duas trocas no América-MG. Sai Barreto e entra Felipe Amaral.

bola

42'

2ºTEMPO

UHHH! Jean Carlos recebe na área mineira, gira e bate forte. Bola passa por cima, assustando Bruno Brígido.

bola

41'

2ºTEMPO

Falta de ataque de Maçola em cima de Léo Índio pelo lado esquerdo.

bola

40'

2ºTEMPO

BOA JOGADA! Maçola domina na entrada da área do Timbu, arruma pra canhota e bate forte. Por cima do gol.

bola

39'

2ºTEMPO

Volta a tentar segurar a bola o time da casa. Pernambucanos insistem na pressão, mas cansaço já é visível.

bola

38'

2ºTEMPO

Júnior Todinho erra domínio no meio de campo e acaba desarmado por Segovinha.

bola

37'

2ºTEMPO

Coelho tenta prender a bola no meio de campo, gastando o tempo.

bola

36'

2ºTEMPO

Jean Carlos cobra escanteio pela direita. Ricardo Silva sobe e faz o corte de cabeça.

bola

35'

2ºTEMPO

QUASE! Léo Índio domina na área americana e chuta. Zaga consegue fazer o corte quase em cima da linha.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Guilherme Parede vai descansar e entra Maçola.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudanças no América-MG. Sai Júlio e entra Segovinha.

bola

33'

2ºTEMPO

Apesar de toda a pressão exercida na base da raça, Náutico não cria jogadas efetivas de gol. América-MG se segura bem.

bola

32'

2ºTEMPO

Bola alçada pela direita de ataque. Jean Carlos consegue desviar na pequena área, mas sem força. Bruno Brígido fica com ela.

bola

31'

2ºTEMPO

Bombardeio do Timbu nesse momento. Todo mundo arrisca de qualquer jeito e a defesa do Coelho trava e rebate todas.

bola

30'

2ºTEMPO

Jean Carlos cobra falta direto para o gol. Bruno Brígido joga pra escanteio, na segurança.

amarelo

29'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Paulo Victor chega forte e de sola em Júnior Todinho no meio de campo. Falta e amarelo pra ele.

bola

28'

2ºTEMPO

Náutico troca passes no campo de ataque.

bola

27'

2ºTEMPO

Luiz Cláudio pega sobra na área americana e chuta. Bola carimba a marcação.

bola

26'

2ºTEMPO

Reginaldo cruza mais uma pela direita de ataque. Ricardo Silva afasta de cabeça.

bola

25'

2ºTEMPO

Muriel recebe recuo na sua área e é obrigado a dar chutão pra lateral novamente, após pressão do ataque mineiro.

bola

24'

2ºTEMPO

Jean Carlos disputa com Júlio no meio de campo e acerta o braço na cabeça do adversário. Falta.

bola

23'

2ºTEMPO

Cartão amarelo pra Guilherme dos Anjos, um dos técnicos do Náutico e filho de Hélio dos Anjos, por reclamação.

bola

23'

2ºTEMPO

Luiz Cláudio é derrubado com um carrinho forte de Rafa Barcelos no meio de campo. Falta marcada.

bola

22'

2ºTEMPO

Borasi entra rabiscando dentro da área mandante e desaba pedindo penalidade. Juizão manda o jogo seguir.

bola

21'

2ºTEMPO

Segue buscando uma brecha na defesa adversária o time do Náutico.

bola

20'

2ºTEMPO

Reginaldo carrega em velocidade pela direita e ataque e cruza. Ostchega consegue raspar de cabeça e afasta o perigo.

bola

19'

2ºTEMPO

Com exceção de Muriel todos os atletas da partida na metade do campo defendido pelo Coelho.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca no América-MG. Sai Otávio e entra Jorge Jiménez.

bola

17'

2ºTEMPO

Só dá Timbu no jogo, mas time não consegue levar perigo real ao gol de Bruno Brígido.

bola

16'

2ºTEMPO

Willian Dubgod tenta prender a bola no meio de campo e sofre falta de Igor Fernandes.

amarelo

15'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Muriel, que além de perder a bola ainda acerta uma cabeçada de leve no peito de Fábio.

bola

15'

2ºTEMPO

Muriel vem buscar a bola fora da área, se enrola quando é pressionado por Fábio e joga pra linha lateral.

bola

14'

2ºTEMPO

Postura americana não muda. Equipe fica fechada na defesa, sem nenhuma cerimônia.

bola

13'

2ºTEMPO

Paulo Victor escapa em velocidade pela direita de ataque e é parado com falta por Ryan.

bola

12'

2ºTEMPO

Borasi limpa a jogada e bate chapadinha de fora da área. Pra fora. Sem nenhum perigo.

substituicao

11'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Última troca no Náutico. Sai Samuel e entra Luiz Cláudio.

bola

10'

2ºTEMPO

Vinícius alça bola para a área mineira do meio de campo. Júnior Todinho raspa de cabeça e Bruno Brígido fica com ela.

bola

9'

2ºTEMPO

Jean Carlos erra passe no meio de campo e Willian Dubgod tenta fazer um golaço. Bola mal chega ao gol de Muriel.

bola

8'

2ºTEMPO

Timbu controla o jogo, mas não consegue furar bloqueio defensivo dos donos da casa.

bola

7'

2ºTEMPO

Guilherme Parede arranca pela esquerda no contra ataque. Ele chega ao fundo e cruza. Léo Índio afasta.

bola

6'

2ºTEMPO

Vinícius tenta dominar na área mineira cruzamento vindo da direita, mas passa da bola e perde a jogada.

bola

5'

2ºTEMPO

Coelho fica inteiro no seu campo de defesa, tentando se segurar como pode e, se surgir uma oportunidade, matar o jogo no contra ataque.

bola

4'

2ºTEMPO

Roda a bola no campo de ataque o Timbu.

bola

3'

2ºTEMPO

América-MG tenta controlar o jogo na paciência, principalmente nesses minutos iniciais de empolgação dos visitantes.

bola

2'

2ºTEMPO

Com alterações de baciada, Náutico volta com sangue novo e uma postura completamente ofensiva.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Derek também vai embora para a entrada de Júnior Todinho.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Arnaldo deixa o jogo para a entrada de Reginaldo.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Náutico volta com mexidas. Sai Kauã Maranhão e entra Borasi.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

47'

1ºTEMPO

Otávio pega sobra e chuta de fora da área. Longe do gol de Muriel.

bola

46'

1ºTEMPO

Fábio arranca pela direita de ataque e faz o cruzamento. Arnaldo consegue fazer o corte e joga pra escanteio.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos três minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Roda a bola no meio de campo o Náutico, sem muita objetividade.

bola

43'

1ºTEMPO

Igor Fernandes recua na fogueira pra Muriel. Paulo Victor quase chega na bola, mas acaba cometendo falta no goleiro visitante.

bola

42'

1ºTEMPO

Jogo fica truncado e faltoso demais pelo meio. Vinícius é derrubado por Paulo Victor. Outra falta.

bola

41'

1ºTEMPO

Mais uma falta no meio de campo. Agora de Samuel em cima de Júlio.

bola

40'

1ºTEMPO

Derek tenta finta no meio de campo, perde a bola pra Ostchega e comete falta na sequência.

bola

39'

1ºTEMPO

Jean Carlos cobra a falta do meio da rua direto para o gol. Muito longe. Tiro de meta pra Bruno Brígido bater.

bola

38'

1ºTEMPO

Otávio derruba Jean Carlos no meio de campo. Falta assinalada.

bola

37'

1ºTEMPO

Depois de um bom tempo, Coelho finalmente consegue ficar com a bola dominada no meio de campo e esfria o jogo.

bola

36'

1ºTEMPO

Kauã Maranhão é acionado na área mineira, mas defesa chega junto e corta pra escanteio.

bola

35'

1ºTEMPO

Erro de passe de Jean Carlos pra Derek na direita de ataque. Bola direto para a linha lateral.

bola

34'

1ºTEMPO

Náutico se ajusta em campo e ensaia uma pressão. Coelho não consegue sair jogando com a bola dominada.

bola

33'

1ºTEMPO

Mais uma tentativa de Jean Carlos pela direita de ataque. Dessa vez ele cruza e manda direto nas mãos de Bruno Brígido.

bola

32'

1ºTEMPO

Jean Carlos recebe com liberdade na área mandante, pela direita. Ele tanta o passe para o meio, mas Ricardo Silva corta e joga pra escanteio.

bola

31'

1ºTEMPO

Tudo certo com Bruno Brígido. Bola volta a rolar.

bola

30'

1ºTEMPO

Jogo parado. Kauã Maranhão e Bruno Brígido disputam pelo alto na área mineira. O goleiro se choca com a trave na queda. Equipe médica em campo.

bola

29'

1ºTEMPO

Hélio dos Anjos, treinador do Náutico, nota a insegurança de Betão, após o zagueiro entregar o primeiro gol americano, e precisa corrigir as coisas no seu sistema defensivo com a alteração.

substituicao

28'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexida no Náutico. Sai Betão e entra Ryan.

bola

27'

1ºTEMPO

Responde o Timbu. Derek domina na área adversária e chuta. Bola desvia na marcação e sai em escanteio.

gol

26'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!! OSTCHEGA! Willian Dubgod finaliza cruzamento vindo da direita de ataque de dentro da área visitante. Muriel faz grande defesa no canto direito, mas dá rebote. Ostchega, na pequena área, empurra pra rede e amplia a contagem.

bola

26'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!!

bola

25'

1ºTEMPO

Com tranquilidade, Coelho trabalha a bola na faixa central de campo.

bola

24'

1ºTEMPO

Náutico enfrenta muita dificuldade com a pressão dos donos da casa na sua saída de jogo.

bola

23'

1ºTEMPO

SALVA MURIEL! Guilherme Parede manda balão do meio de campo em direção a área adversária. Rafa Barcelos finaliza no peixinho e Muriel espalma no canto esquerdo.

bola

22'

1ºTEMPO

Coelho volta a subir suas linhas. Mineiros jogando sem medo e com uma postura muito diferente dos últimos jogos.

bola

21'

1ºTEMPO

Paulo Victor sofre falta no meio de campo e fica sentindo as costas, mas logo se levanta e segue no jogo.

bola

20'

1ºTEMPO

Roda a bola no meio de campo o time do Náutico.

bola

19'

1ºTEMPO

Mais uma falta no meio de campo. Samuel derruba Otávio e mata jogada de ataque do América-MG.

amarelo

18'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Arnaldo agarra Guilherme Parede no meio de campo. Falta e amarelo pra ele.

bola

17'

1ºTEMPO

Instantaneamente, panorama da partida muda. Coelho recua e Timbu se lança totalmente ao campo de ataque.

gol

16'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!! WILLIAN DUBGOD! Saída errada da defesa do Náutico. Betão entrega de graça pra Willian Dubgod, que entra na área pernambucana e desloca Muriel pra abrir a contagem para o Coelho.

bola

16'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!!

bola

15'

1ºTEMPO

América-MG encurrala o Náutico nesse momento.

bola

14'

1ºTEMPO

MURIEEEL! Willian Dubgod arranca em velocidade pela direita de ataque e descola ótimo passe pra Guilherme Parede no meio, dentro da área adversária. Ele finaliza e Muriel fecha bem o ângulo, fazendo grande defesa.

bola

13'

1ºTEMPO

Júlio prende a bola no meio de campo e é parado com falta por Samuel.

bola

12'

1ºTEMPO

Mais um cruzamento de Guilherme Parede pela esquerda de ataque. Dessa vez Léo Índio consegue fazer o corte e afasta o perigo.

bola

11'

1ºTEMPO

INCRÍVEL! Guilherme Parede avança pela esquerda de ataque e cruza para o meio da área visitante, onde Paulo Victor aparece completamente sozinho. Ele finaliza de primeira e manda por cima. Perde grande chance o Coelho.

bola

10'

1ºTEMPO

Vinícius tenta arrancar pela ala esquerda. Otávio aperta a marcação e consegue o corte, jogando pra linha lateral.

bola

9'

1ºTEMPO

Barreto é derrubado por Jean Carlos no meio de campo. Falta apontada.

bola

8'

1ºTEMPO

Otávio arrisca de fora da área. Bola sai com desvio pela linha de fundo. Escanteio.

bola

7'

1ºTEMPO

Igor Fernandes passa pra Vinícius pela esquerda de ataque. Passe é mal feito e Fábio consegue o desarme.

bola

6'

1ºTEMPO

Equipes ainda em fase de estudos. Jogo muito embolado pelo meio de campo.

bola

5'

1ºTEMPO

Derek domina do lado direito de ataque. Ostchega chega junto e desarma de maneira limpa.

bola

4'

1ºTEMPO

Paulo Victor é acionado na direita de ataque. Igor Fernandes toma a frente e ganha bem a jogada.

bola

3'

1ºTEMPO

Timbu começa no ataque. Coelho se mantém fechado no campo de defesa, apostando somente nos contra ataques.

bola

2'

1ºTEMPO

Vinícius recebe na esquerda de ataque e cruza. Pra ninguém. Bola sai pela linha de fundo do lado oposto.

bola

1'

1ºTEMPO

O América-MG joga de camisas listradas em preto e verde, calções pretos e meiões brancos. O Náutico vem a campo de camisas e calções brancos e meiões vermelhos.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando na Arena Independência.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Kléber Ariel Gonçalves Silva (PR), auxiliado por Sidmar dos Santos Meurer (PR) e Weber Felipe Silva (PR).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Náutico definido por Hélio e Guilherme dos Anjos: Muriel; Arnaldo, Betão, Léo Índio e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Derek e Kauã Maranhão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

América-MG escalado por Douglas Leite: Bruno Brígido; Fábio, Rafa Barcelos, Ricardo Silva e Ostchega; Otávio, Gustavo Barreto e Júlio; Guilherme Parede, Willian Dubgod e Paulo Victor.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Gabriel Domingos, Cássio, Emerson, Alê, Mastriani e Person, lesionados. Os visitantes não contarão com Luiz Felipe, Paulo Sérgio e Matheus Ribeiro, entregues ao departamento médico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado pernambucano, o momento é bom e a equipe quer emendar a terceira vitória consecutiva na competição. Já são 8 rodadas de invencibilidade e uma vitória é fundamental pra se aproximar ainda mais do G-6.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O time mineiro está em penúltimo lugar e com uma situação praticamente definida. Nos últimos 6 jogos, foram 5 derrotas. São 17 pontos de distância para a primeira equipe fora do Z-4. O rebaixamento já é praticamente uma realidade. O foco é reformular e cumprir tabela com dignidade até o término da competição, pensando na próxima temporada.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Coelho visitou o CRB e perdeu por 3x1. O Timbu jogou em casa contra o Botafogo-SP e levou a melhor, vencendo por 1x0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O América-MG ocupa a 19ª colocação na tabela, com 14 pontos conquistados, enquanto o Náutico está na 11ª posição, com 37 pontos somados até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 25 partidas entre as equipes. O América-MG venceu 9, o Náutico levou a melhor em 12 oportunidades, além de 4 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Raimundo Sampaio, mais conhecido como Arena Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de América-MG e Náutico, jogo válido pela 27ª rodada da Série-B do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 20h30min.

América-MG AMG

  • Umberto Louzer

    TECNICO

  • Bruno Brígido

    Goleiro

  • Fábio

    player

  • Rafa Barcelos

    Defesa

  • Ricardo Silva

    Defesa

  • Tobias OstchegaGol

    Defesa

  • Otávio Saiu

    Meio-Campo

  • Jorge JiménezEntrou

    Meio-Campo

  • Gustavo BarretoSaiu

    Meio-Campo

  • Felipe AmaralEntrou

    Meio-Campo

  • JúlioSaiu

    Defesa

  • Matías SegoviaEntrou

    Atacante

  • Guilherme ParedeSaiu

    Atacante

  • Marcelo MaçolaEntrou

    Atacante

  • Willian DubgodSaiuGolAmarelo

    Atacante

  • Rodrigo PiñeiroEntrou

    Atacante

  • Paulo VictorAmarelo

    Atacante

Náutico NAU

  • Hélio dos Anjos

    TECNICO

  • MurielAmarelo

    Goleiro

  • ArnaldoSaiuAmarelo

    Defesa

  • ReginaldoEntrou

    Defesa

  • BetãoSaiu

    Defesa

  • RyanEntrou

    Defesa

  • Léo Índio

    Defesa

  • Igor Fernandes

    Defesa

  • SamuelSaiu

    Meio-Campo

  • Luiz CláudioEntrou

    Atacante

  • Wenderson

    Meio-Campo

  • Jean Carlos

    Meio-Campo

  • Vinícius

    Atacante

  • DerekSaiu

    Atacante

  • Júnior TodinhoEntrouGol

    Atacante

  • Kauã MaranhãoSaiu

    Atacante

  • BorasiEntrou

    Atacante

  • Kléber Ariel Gonçalves Silva (PR)

    ÁRBITRO

  • Sidmar dos Santos Meurer (PR)

    ASSISTENTE

  • Weber Felipe Silva (PR)

    ASSISTENTE

  • Wanderson Alves de Sousa (MG)

    QUARTO ÁRBITRO

América-MG AMG
Náutico NAU

GOLS

Gol Willian Dubgod
Gol Tobias Ostchega
Júnior Todinho Gol
POSSE DE BOLA
37% 63%
12FINALIZAÇÕES10
5FINALIZAÇÕES CERTAS3
11FALTAS COMETIDAS14
15CRUZAMENTOS18
28PASSES ERRADOS45
19DESARMES8
4ESCANTEIOS9
0IMPEDIMENTOS0
2CARTÕES AMARELOS2
0CARTÕES VERMELHOS0
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).