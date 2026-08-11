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Castelão Fortaleza, Ceará
Ceará Ceará
0 × 0
América-MG América-MG

37ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026

Domingo, 08/1119h15

Minuto a Minuto: Ceará X América-MG - 08/11/2026

bola

45'

1ºTEMPO

Paulo Victor tenta jogada pela direita de ataque, mas perde o lance.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos dois minutos de acréscimos.

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44'

1ºTEMPO

Para o Ceará, falta caprichar no último terço de campo e, para o América-MG, falta um pouco mais de coragem pra se arriscar no ataque.

bola

43'

1ºTEMPO

Busca brechas no ataque o Ceará, girando de um lado para o outro.

bola

42'

1ºTEMPO

Ostchega tenta passe na esquerda de ataque, força demais e joga direto pra linha de fundo.

bola

41'

1ºTEMPO

Enzo Lodovico recebe livre na direita de ataque. Ele rola com carinho para o meio, mas Rian Santana não consegue chegar na bola de carrinho.

bola

40'

1ºTEMPO

Segovinha é acionado na área mandante, tenta matar no peito e adianta demais. Richard fica com ela.

bola

39'

1ºTEMPO

Lucca recebe com liberdade na área americana, pela esquerda. Ao invés de bater, ele tenta cruzar e não encontra nenhum companheiro pra concluir.

bola

38'

1ºTEMPO

Ceará acalma o jogo e prende a bola pelo meio de campo.

bola

37'

1ºTEMPO

Melhora na partida o América-MG, que começa a frequentar mais o campo de ataque.

bola

36'

1ºTEMPO

Mais uma jogada de Guilherme Parede no ataque. Agora ele tenta o chute de longe e bola explode na marcação.

bola

35'

1ºTEMPO

Guilherme Parede recebe na esquerda de ataque e cruza. Defesa cearense consegue afastar.

bola

34'

1ºTEMPO

Segovinha tenta o chute direto na cobrança de falta, do meio da rua. Bola carimba a barreira.

bola

33'

1ºTEMPO

Richardson puxa e derruba Segovinha no meio de campo. Falta assinalada.

bola

32'

1ºTEMPO

Lucca recebe sua primeira bola pela esquerda de ataque e leva um rapa de Ricardo Silva. Falta apontada.

bola

31'

1ºTEMPO

E não dá mais pra ele. Renzo deixa o jogo com cara de choro.

bola

30'

1ºTEMPO

Jogo parado. Renzo López desaba em campo sentindo uma lesão.

bola

30'

1ºTEMPO

Substituição no Ceará: sai Renzo López, entra Lucca Holanda Sampaio Tavares.

bola

29'

1ºTEMPO

NO TRAVESSÃO! Joao Gabriel ajeita na área do Coelho e Enzo Lodovico manda de cabeça. Bruno Brígido raspa o dedo na bola, que carimba o travessão na sequência.

bola

28'

1ºTEMPO

Roda a bola no ataque o time da casa.

bola

27'

1ºTEMPO

Joao Gabriel chuta com força de longe, mas bola sobe demais.

bola

26'

1ºTEMPO

O Ceará tem 71% de posse de bola nesse momento, contra 29% do América-MG.

bola

25'

1ºTEMPO

UHHH! Segovinha limpa a jogada e chuta de fora da área. À esquerda do gol de Richard.

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24'

1ºTEMPO

O Coelho já está rebaixado, mas vem de três vitórias consecutivas e quer manter o bom momento.

bola

23'

1ºTEMPO

Vale lembrar que o Vozão precisa de apenas um ponto pra confirmar sua permanência na Série-B no próximo ano.

bola

22'

1ºTEMPO

Jogo fica embolado demais pelo meio de campo.

bola

21'

1ºTEMPO

Time inteiro do Ceará no campo de ataque.

bola

20'

1ºTEMPO

Renzo López derruba Emerson Santos na esquerda da defesa visitante. Falta.

bola

19'

1ºTEMPO

Coelho encontra muita dificuldade na sua saída de jogo.

bola

18'

1ºTEMPO

Chute forte de fora da área de Enzo Lodovico. Por cima do gol.

bola

17'

1ºTEMPO

Melk recebe na área mineira pela esquerda e bate cruzado. Pra fora.

bola

16'

1ºTEMPO

NÃO VALE! Paulo Victor cruza pela direita de ataque, na linha de fundo. Bola é tocada pra rede no meio da área cearense, mas é marcada uma falta no início da jogada, antes do cruzamento.

bola

15'

1ºTEMPO

América-MG finalmente troca passes no seu campo de defesa. Mandantes marcam alto e temtam dificultar as coisas.

bola

14'

1ºTEMPO

Willian Dubgod vem buscar jogo no meio de campo e sofre falta de Richardson.

bola

13'

1ºTEMPO

Ritmo de jogo é lento. Só o Ceará busca o ataque.

bola

12'

1ºTEMPO

Falta de ataque. Enzo Lodovico derruba Bruno Brígido em disputa pelo alto na área mineira.

bola

11'

1ºTEMPO

Roda a bola no campo ofensivo o Ceará, buscando espaços na defesa adversária.

bola

10'

1ºTEMPO

Paulo Victor é acionado na direita de ataque. Richard deixa sua grande área pra fazer o corte pra linha lateral.

bola

9'

1ºTEMPO

Novo cruzamento de Enzo Lodovico pela direita de ataque. Dessa vez ele força demais e bola sai pela linha de fundo do lado oposto.

bola

8'

1ºTEMPO

Jogada de fundo pela direita de ataque de Enzo Lodovico. Ele cruza e zaga visitante afasta pelo alto.

bola

7'

1ºTEMPO

Coelho rifa a bola sempre que tem a posse. Vovô controla o jogo, mas sem levar perigo real.

bola

6'

1ºTEMPO

Equipes ainda em fase de estudos nesses intantes iniciais de jogo.

bola

5'

1ºTEMPO

Retoma a posse de bola o Ceará, que volta a trocar passes no meio de campo.

bola

4'

1ºTEMPO

Enzo Lodovico tenta jogada pela direita de ataque e perde o lance pra Ostchega.

bola

3'

1ºTEMPO

América-MG começa o jogo inteiro fechado no campo de defesa, apostando somente nos contra ataques.

bola

2'

1ºTEMPO

Trabalha a bola pela faixa central de campo a equipe da casa.

bola

1'

1ºTEMPO

O Ceará joga de camisas listradas em branco e preto e calções e meiões pretos. O América-MG vem a campo todo de branco.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Ceará x América-MG!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

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PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Edina Alves Batista (SP), auxiliado por Andrey Luiz de Freitas (PR) e Jordana Pereira Batista (GO).

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PRÉ-JOGO

América-MG definido por Moacir Júnior: Bruno Brígido; Otávio, Ricardo Silva, Emerson e Tobias Ostchega; Jiménez, Gustavo Barreto, Guilherme Parede e Segovinha; Willian Dubgod e Paulo Victor.

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PRÉ-JOGO

Ceará escalado por Daniel Paulista: Richard; Bryan Borges, Luiz Otávio, Gabriel Rocha e Sávio; Richardson, João Gabriel e Melk; Rian Santana, Enzo Lodovico e Renzo.

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PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Saulo Mineiro, Luizão, Sanchez, Thalisson e Pedro Gilmar, lesionados. Zanocelo e Éder, suspensos, também ficarão de fora. Os visitantes não contarão com Gabriel Domingos, Alê, Mastriani, Heitor, Alex Silva, Kaique Zizeiro, Fábio e Luca Sosa, entregues ao departamento médico. Rafa Barcelos, suspenso, também é ausência confirmada.

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PRÉ-JOGO

Pelo lado mineiro, a equipe acordou tarde demais no campeonato. São três vitórias consecutivas, mas o time já está rebaixado para a Série-C do próximo ano. O foco agora é encerrar a agenda de cabeça erguida, já fazendo o melhor planejamento possível para o ano que vem.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os cearenses precisam ao menos de um empate nas duas últimas rodadas pra espantar matematicamente o risco de rebaixamento. A equipe faz seu último jogo em casa na temporada e conta com o apoio dos seus torcedores, pra virar a página de vez desse ano decepcionante, já pensando em 2027 e em dias e resultados melhores.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Vozão visitou o Athletic Club e perdeu por 2x1. O Coelho jogou fora de casa contra o Londrina e levou a melhor, vencendo por 3x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Ceará ocupa a 16ª colocação na tabela, com 43 pontos conquistados, enquanto o América-MG está na 19ª posição, com 26 pontos somados até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 34 partidas entre as equipes. O Ceará venceu 8, o América-MG levou a melhor em 13 oportunidades, além de 13 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Governador Plácido Castelo, também conhecido como Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Ceará e América-MG, jogo válido pela 37ª e penúltima rodada da Série-B do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 19h15min.

Ceará CEA

  • Daniel Paulista

    TECNICO

América-MG AMG

  • Moacir Júnior

    TECNICO

  • Edina Alves Batista

    ÁRBITRO

Ceará CEA
América-MG AMG

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
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