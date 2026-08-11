37ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Domingo, 08/11•19h15
Minuto a Minuto: Ceará X América-MG - 08/11/2026
45'
•
1ºTEMPO
Paulo Victor tenta jogada pela direita de ataque, mas perde o lance.
45'
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1ºTEMPO
Teremos dois minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Para o Ceará, falta caprichar no último terço de campo e, para o América-MG, falta um pouco mais de coragem pra se arriscar no ataque.
43'
•
1ºTEMPO
Busca brechas no ataque o Ceará, girando de um lado para o outro.
42'
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1ºTEMPO
Ostchega tenta passe na esquerda de ataque, força demais e joga direto pra linha de fundo.
41'
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1ºTEMPO
Enzo Lodovico recebe livre na direita de ataque. Ele rola com carinho para o meio, mas Rian Santana não consegue chegar na bola de carrinho.
40'
•
1ºTEMPO
Segovinha é acionado na área mandante, tenta matar no peito e adianta demais. Richard fica com ela.
39'
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1ºTEMPO
Lucca recebe com liberdade na área americana, pela esquerda. Ao invés de bater, ele tenta cruzar e não encontra nenhum companheiro pra concluir.
38'
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1ºTEMPO
Ceará acalma o jogo e prende a bola pelo meio de campo.
37'
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1ºTEMPO
Melhora na partida o América-MG, que começa a frequentar mais o campo de ataque.
36'
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1ºTEMPO
Mais uma jogada de Guilherme Parede no ataque. Agora ele tenta o chute de longe e bola explode na marcação.
35'
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1ºTEMPO
Guilherme Parede recebe na esquerda de ataque e cruza. Defesa cearense consegue afastar.
34'
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1ºTEMPO
Segovinha tenta o chute direto na cobrança de falta, do meio da rua. Bola carimba a barreira.
33'
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1ºTEMPO
Richardson puxa e derruba Segovinha no meio de campo. Falta assinalada.
32'
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1ºTEMPO
Lucca recebe sua primeira bola pela esquerda de ataque e leva um rapa de Ricardo Silva. Falta apontada.
31'
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1ºTEMPO
E não dá mais pra ele. Renzo deixa o jogo com cara de choro.
30'
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1ºTEMPO
Jogo parado. Renzo López desaba em campo sentindo uma lesão.
30'
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1ºTEMPO
Substituição no Ceará: sai Renzo López, entra Lucca Holanda Sampaio Tavares.
29'
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1ºTEMPO
NO TRAVESSÃO! Joao Gabriel ajeita na área do Coelho e Enzo Lodovico manda de cabeça. Bruno Brígido raspa o dedo na bola, que carimba o travessão na sequência.
28'
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1ºTEMPO
Roda a bola no ataque o time da casa.
27'
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1ºTEMPO
Joao Gabriel chuta com força de longe, mas bola sobe demais.
26'
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1ºTEMPO
O Ceará tem 71% de posse de bola nesse momento, contra 29% do América-MG.
25'
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1ºTEMPO
UHHH! Segovinha limpa a jogada e chuta de fora da área. À esquerda do gol de Richard.
24'
•
1ºTEMPO
O Coelho já está rebaixado, mas vem de três vitórias consecutivas e quer manter o bom momento.
23'
•
1ºTEMPO
Vale lembrar que o Vozão precisa de apenas um ponto pra confirmar sua permanência na Série-B no próximo ano.
22'
•
1ºTEMPO
Jogo fica embolado demais pelo meio de campo.
21'
•
1ºTEMPO
Time inteiro do Ceará no campo de ataque.
20'
•
1ºTEMPO
Renzo López derruba Emerson Santos na esquerda da defesa visitante. Falta.
19'
•
1ºTEMPO
Coelho encontra muita dificuldade na sua saída de jogo.
18'
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1ºTEMPO
Chute forte de fora da área de Enzo Lodovico. Por cima do gol.
17'
•
1ºTEMPO
Melk recebe na área mineira pela esquerda e bate cruzado. Pra fora.
16'
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1ºTEMPO
NÃO VALE! Paulo Victor cruza pela direita de ataque, na linha de fundo. Bola é tocada pra rede no meio da área cearense, mas é marcada uma falta no início da jogada, antes do cruzamento.
15'
•
1ºTEMPO
América-MG finalmente troca passes no seu campo de defesa. Mandantes marcam alto e temtam dificultar as coisas.
14'
•
1ºTEMPO
Willian Dubgod vem buscar jogo no meio de campo e sofre falta de Richardson.
13'
•
1ºTEMPO
Ritmo de jogo é lento. Só o Ceará busca o ataque.
12'
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1ºTEMPO
Falta de ataque. Enzo Lodovico derruba Bruno Brígido em disputa pelo alto na área mineira.
11'
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1ºTEMPO
Roda a bola no campo ofensivo o Ceará, buscando espaços na defesa adversária.
10'
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1ºTEMPO
Paulo Victor é acionado na direita de ataque. Richard deixa sua grande área pra fazer o corte pra linha lateral.
9'
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1ºTEMPO
Novo cruzamento de Enzo Lodovico pela direita de ataque. Dessa vez ele força demais e bola sai pela linha de fundo do lado oposto.
8'
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1ºTEMPO
Jogada de fundo pela direita de ataque de Enzo Lodovico. Ele cruza e zaga visitante afasta pelo alto.
7'
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1ºTEMPO
Coelho rifa a bola sempre que tem a posse. Vovô controla o jogo, mas sem levar perigo real.
6'
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1ºTEMPO
Equipes ainda em fase de estudos nesses intantes iniciais de jogo.
5'
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1ºTEMPO
Retoma a posse de bola o Ceará, que volta a trocar passes no meio de campo.
4'
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1ºTEMPO
Enzo Lodovico tenta jogada pela direita de ataque e perde o lance pra Ostchega.
3'
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1ºTEMPO
América-MG começa o jogo inteiro fechado no campo de defesa, apostando somente nos contra ataques.
2'
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1ºTEMPO
Trabalha a bola pela faixa central de campo a equipe da casa.
1'
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1ºTEMPO
O Ceará joga de camisas listradas em branco e preto e calções e meiões pretos. O América-MG vem a campo todo de branco.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Ceará x América-MG!
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Edina Alves Batista (SP), auxiliado por Andrey Luiz de Freitas (PR) e Jordana Pereira Batista (GO).
PRÉ-JOGO
América-MG definido por Moacir Júnior: Bruno Brígido; Otávio, Ricardo Silva, Emerson e Tobias Ostchega; Jiménez, Gustavo Barreto, Guilherme Parede e Segovinha; Willian Dubgod e Paulo Victor.
PRÉ-JOGO
Ceará escalado por Daniel Paulista: Richard; Bryan Borges, Luiz Otávio, Gabriel Rocha e Sávio; Richardson, João Gabriel e Melk; Rian Santana, Enzo Lodovico e Renzo.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Saulo Mineiro, Luizão, Sanchez, Thalisson e Pedro Gilmar, lesionados. Zanocelo e Éder, suspensos, também ficarão de fora. Os visitantes não contarão com Gabriel Domingos, Alê, Mastriani, Heitor, Alex Silva, Kaique Zizeiro, Fábio e Luca Sosa, entregues ao departamento médico. Rafa Barcelos, suspenso, também é ausência confirmada.
PRÉ-JOGO
Pelo lado mineiro, a equipe acordou tarde demais no campeonato. São três vitórias consecutivas, mas o time já está rebaixado para a Série-C do próximo ano. O foco agora é encerrar a agenda de cabeça erguida, já fazendo o melhor planejamento possível para o ano que vem.
PRÉ-JOGO
Os cearenses precisam ao menos de um empate nas duas últimas rodadas pra espantar matematicamente o risco de rebaixamento. A equipe faz seu último jogo em casa na temporada e conta com o apoio dos seus torcedores, pra virar a página de vez desse ano decepcionante, já pensando em 2027 e em dias e resultados melhores.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Vozão visitou o Athletic Club e perdeu por 2x1. O Coelho jogou fora de casa contra o Londrina e levou a melhor, vencendo por 3x1.
PRÉ-JOGO
O Ceará ocupa a 16ª colocação na tabela, com 43 pontos conquistados, enquanto o América-MG está na 19ª posição, com 26 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 34 partidas entre as equipes. O Ceará venceu 8, o América-MG levou a melhor em 13 oportunidades, além de 13 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Governador Plácido Castelo, também conhecido como Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Ceará e América-MG, jogo válido pela 37ª e penúltima rodada da Série-B do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 19h15min.
Daniel Paulista
TECNICO
Moacir Júnior
TECNICO
Edina Alves Batista
ÁRBITRO