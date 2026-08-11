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encerrado
Arena Sicredi São João del-Rei, Minas Gerais
Athletic-MG Athletic-MG
2 × 3
Atlético-GO Atlético-GO

37ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026

Domingo, 08/1116h

Minuto a Minuto: Athletic-MG X Atlético-GO - 08/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Philipe Sampaio Azevedo (Athletic-MG).

inicio

45'

2ºTEMPO

Gol do Atlético-GO! Gustavo Coutinho Silva Lopes marca. Assistência de Geovany Soares.

bola

44'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Alexsandro de Souza (Athletic-MG).

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no Athletic-MG: sai Gabriel Verutti Brigida Rogerio, entra Felipe Vieira da Silva.

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no Athletic-MG: sai Yago Santos de Andrade, entra Eduardo Filipe Silva de Oliveira.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Athletic-MG: sai Philipe Sampaio Azevedo, entra Joao Victor Broad Moreira Guimaraes.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Athletic-MG: sai Diogo·Batista de Souza, entra Douglas da Silva Santos.

bola

25'

2ºTEMPO

Gol de pênalti do Atlético-GO! Gustavo Coutinho Silva Lopes converte.

inicio

22'

2ºTEMPO

Gol do Atlético-GO! João Pedro marca.

inicio

16'

2ºTEMPO

Gol do Athletic-MG! Gustavo Silva marca. Assistência de Diogo·Batista de Souza.

bola

14'

2ºTEMPO

Substituição no Atlético-GO: sai David Terans, entra João Pedro.

bola

14'

2ºTEMPO

Substituição no Atlético-GO: sai Henrique, entra Klebert de Oliveira Pereira.

bola

14'

2ºTEMPO

Substituição no Atlético-GO: sai Guilherme Lopes, entra Gustavo Daniel da Silva Gonçalves.

bola

14'

2ºTEMPO

Substituição no Atlético-GO: sai Warley Leandro da Silva, entra Ewerthon Diogenes da Silva.

bola

14'

2ºTEMPO

Substituição no Atlético-GO: sai Bruno José, entra Matheuzinho.

bola

8'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Bruno José (Atlético-GO).

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Cartão vermelho! Maswel Ananias Silva (Athletic-MG) é expulso.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Athletic-MG: sai Yarlen Faustino Augusto, entra Gustavo Silva.

inicio

14'

1ºTEMPO

Gol do Athletic-MG! Maswel Ananias Silva marca. Assistência de Yarlen Faustino Augusto.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Athletic-MG x Atlético-GO!

Athletic-MG ATH

  • Alex

    TECNICO

Atlético-GO AGO

  • Roger

    TECNICO

  • Rafael Rodrigo Klein

    ÁRBITRO

Athletic-MG ATH
Atlético-GO AGO

GOLS

Gol Maswel Ananias Silva
Gol Gustavo Silva
João Pedro Gol
Gustavo Coutinho Silva Lopes Gol
Gustavo Coutinho Silva Lopes Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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