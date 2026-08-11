37ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Domingo, 08/11•16h
Minuto a Minuto: Athletic-MG X Atlético-GO - 08/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Philipe Sampaio Azevedo (Athletic-MG).
45'
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2ºTEMPO
Gol do Atlético-GO! Gustavo Coutinho Silva Lopes marca. Assistência de Geovany Soares.
44'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Alexsandro de Souza (Athletic-MG).
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Athletic-MG: sai Gabriel Verutti Brigida Rogerio, entra Felipe Vieira da Silva.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Athletic-MG: sai Yago Santos de Andrade, entra Eduardo Filipe Silva de Oliveira.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Athletic-MG: sai Philipe Sampaio Azevedo, entra Joao Victor Broad Moreira Guimaraes.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Athletic-MG: sai Diogo·Batista de Souza, entra Douglas da Silva Santos.
25'
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2ºTEMPO
Gol de pênalti do Atlético-GO! Gustavo Coutinho Silva Lopes converte.
22'
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2ºTEMPO
Gol do Atlético-GO! João Pedro marca.
16'
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2ºTEMPO
Gol do Athletic-MG! Gustavo Silva marca. Assistência de Diogo·Batista de Souza.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Atlético-GO: sai David Terans, entra João Pedro.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Atlético-GO: sai Henrique, entra Klebert de Oliveira Pereira.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Atlético-GO: sai Guilherme Lopes, entra Gustavo Daniel da Silva Gonçalves.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Atlético-GO: sai Warley Leandro da Silva, entra Ewerthon Diogenes da Silva.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Atlético-GO: sai Bruno José, entra Matheuzinho.
8'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Bruno José (Atlético-GO).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão vermelho! Maswel Ananias Silva (Athletic-MG) é expulso.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Athletic-MG: sai Yarlen Faustino Augusto, entra Gustavo Silva.
14'
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1ºTEMPO
Gol do Athletic-MG! Maswel Ananias Silva marca. Assistência de Yarlen Faustino Augusto.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Athletic-MG x Atlético-GO!
Alex
TECNICO
Roger
TECNICO
Rafael Rodrigo Klein
ÁRBITRO