21ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Sábado, 08/08•18h30
Minuto a Minuto: Botafogo-SP X América-MG - 08/08/2026
52'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
52'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo na Arena Santa Cruz! Botafogo-SP vence de virada e afunda o América-MG no Z-4 da Série B.
50'
•
2ºTEMPO
Coelho segue explorando as duas pontas para erguer na área do Botafogo-SP.
49'
•
2ºTEMPO
Yago Souza ajeita na área e Sosa chuta travado pela defesa. América-MG segue pressionando.
48'
•
2ºTEMPO
Cruzamento com perigo para a confusão na área. Mastriani completa pelo alto e Badaró salva em cima da linha.
46'
•
2ºTEMPO
América-MG se lança ao ataque e busca o empate com cruzamentos para Mastriani.
45'
•
2ºTEMPO
Rodrigo Piñeiro não alcança passe em profundidade. A bola sobra para a defesa de Victor Souza.
44'
•
2ºTEMPO
Sete minutos de acréscimo.
43'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Matheus Sales sai para a entrada de Yuri.
42'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Dupla troca do Botafogo-SP: Zé Hugo sai, entra Pedrinho...
40'
•
2ºTEMPO
Botafogo-SP prepara mais duas substituições.
39'
•
2ºTEMPO
América-MG avança em bloco, trabalha no meio-campo e tenta chegar ao empate.
38'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Person por falta em Morelli.
37'
•
2ºTEMPO
Eduardo Person cobra escanteio com muito veneno. Victor Souza espalma para evitar o gol olímpico.
36'
•
2ºTEMPO
Posse de bola: Botafogo-SP 51% x 49% América-MG.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Dalbert sai para a entrada de Tobias Ostchega.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Duas trocas do América-MG: Filipe Dahora sai, entra Willian...
33'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Rodrigo Piñeiro por falta em Badaró.
32'
•
2ºTEMPO
Arthur Caike arma contra-ataque com passe para Jefferson Nem, que chuta no contrapé e quase amplia a vantagem.
31'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Jefferson Nem.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Botafogo-SP: Rafael Gava sai, entra Marco Antônio.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca do América: Fer Elizari sai, entra Eduardo Person.
25'
•
2ºTEMPO
GOL CONTRA! GOOLLLLL DO BOTAFOGO!!!! Zé Hugo descola cruzamento com veneno, Filipe Dahora se atrapalha no corte e desvia a bola contra o próprio patrimônio.
24'
•
2ºTEMPO
Yago Souza bate escanteio aberto. Na disputa por espaços, árbitro marca falta de ataque.
23'
•
2ºTEMPO
Acionado pela primeira vez, Mastriani deixa escapar no domínio do passe.
22'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Gabriel Barros sai para a entrada de Gonzalo Mastriani.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Duas trocas do Coelho: Guilherme Parede sai, entra Rodrigo Piñero...
20'
•
2ºTEMPO
Paulo Victor sofre falta dura cometida por Badaró.
18'
•
2ºTEMPO
Dalbert recebe pela esquerda e tenta conduzir o América-MG para o ataque.
17'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BOTAFOGO-SP!!!! Rafael Gava cobra falta na medida, Badaró ainda frio sobe livre na segunda trave e iguala o placar na Arena Santa Cruz.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Wesley dá lugar a Jefferson Nem.
15'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Hygor sai, entra Arthur Caike...
14'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Três trocas do Botafogo-SP: Ericson sai, entra Badaró.
13'
•
2ºTEMPO
Botafogo-SP prepara três substituições.
10'
•
2ºTEMPO
Gol do América-MG é resultado da marcação por pressão na saída de jogo.
9'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!!!! Fer Elizari aproveita uma sequência de vacilos da zaga e completa livre na pequena área para abrir o placar.
7'
•
2ºTEMPO
Finalizações: Botafogo-SP 8x3 América-MG.
6'
•
2ºTEMPO
Jogo parado para atendimento a Gustavo. Goleiro defendeu com o rosto o chute de Zé Hugo.
5'
•
2ºTEMPO
Zé Hugo domina na segunda trave, clareia com corte na marcação e chuta forte para defesa no reflexo de Gustavo.
4'
•
2ºTEMPO
Rafael Gava cobra falta pela direita buscando a cabeça dos atacantes, mas quem sobe para cortar é a zaga do Coelho.
3'
•
2ºTEMPO
Dalbert comete falta em Zé Hugo. Deve vir bola na área do América-MG.
2'
•
2ºTEMPO
Inocêncio recebe lançamento na frente da área, chuta de direita e mostra falta de pontaria.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do América-MG: Felipe Amaral sai, entra Jorge Jiménez.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Recomeça o jogo!
50'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Intervalo na Arena Santa Cruz! Botafogo-SP e América-MG estão empatando pela Série B. Resultado não é bom para ninguém.
49'
•
1ºTEMPO
Filipe Dahora aplica o bote na bola e atinge o pé de Wesley, que fica sentindo.
46'
•
1ºTEMPO
Fer Elizari fica com rebote da defesa, tenta criar jogada com Felipe Amaral e a dupla não se entende.
45'
•
1ºTEMPO
Após saída errada do América-MG, Zé Hugo recebe aberto pela direita, invade a área e chuta cruzado travado por Dalbert.
44'
•
1ºTEMPO
Cinco minutos de acréscimo.
42'
•
1ºTEMPO
No apoio pela esquerda, Dalbert ergue na área do Botafogo-SP. Wallace alivia o perigo.
39'
•
1ºTEMPO
Paulo Victor recebe no meio-campo e aciona o lateral Filipe Dahora, que ergue na área. Elizari não mostra serviço pelo alto.
38'
•
1ºTEMPO
Wesley tenta cortar por dentro, para a perna direita, e acaba desarmado pela marcação.
37'
•
1ºTEMPO
Clube mineiro tenta chegar na base dos passes longos, nas costas da zaga.
36'
•
1ºTEMPO
Rafael Gava cobra escanteio fechado. Yago Souza corta na primeira trave.
35'
•
1ºTEMPO
Cruzamentos: Botafogo-SP 5x0 América-MG.
34'
•
1ºTEMPO
Acionado por Elizari, Gabriel Barros chuta fraco de fora da área e facilita a defesa do goleiro Victor Souza.
33'
•
1ºTEMPO
Rafael Gava cobra escanteio para a confusão na área. Paulo Victor afasta da área.
32'
•
1ºTEMPO
Hygor, aberto pela direita, chuta com desvio em Manoel. Escanteio para o Botafogo-SP.
29'
•
1ºTEMPO
Rafael Gava recebe na entrada da área e chuta de primeira sobre o travessão.
28'
•
1ºTEMPO
Travado por Felipe Amaral, Morelli fica com escanteio para o time da casa.
27'
•
1ºTEMPO
Patrick Brey chuta atrapalhado pela marcação do Coelho.
25'
•
1ºTEMPO
Cruzamento Morelli pela direita é afastado da área por Luca Sosa.
24'
•
1ºTEMPO
Gustavo tenta fazer a ligação direta e põe o ataque do Coelho para trabalhar pelo alto.
23'
•
1ºTEMPO
Rafael Gava procura Matheus Sales no meio-campo.
22'
•
1ºTEMPO
Botafogo-SP segue pressionando em busca do 1º gol.
20'
•
1ºTEMPO
Jogo parado para atendimento ao goleiro do América-MG.
19'
•
1ºTEMPO
Zé Hugo domina com espaços e chuta forte, com curva. Gustavo defende com o peito.
18'
•
1ºTEMPO
Botafogo-SP pressiona a saída de jogo do América-MG.
17'
•
1ºTEMPO
Manoel força ligação direta para acionar o ataque. Wallace corta pelo lado do time mandante.
16'
•
1ºTEMPO
Finalizações: Botafogo-SP 2x1 América-MG.
15'
•
1ºTEMPO
Hygor domina na meia-lua da área e chuta forte de direita. A batida é bloqueada por Luca Sosa.
14'
•
1ºTEMPO
Guilherme Parece recebe aberto pela esquerda, fica preso na marcação de Inocêncio e perde o controle da bola.
13'
•
1ºTEMPO
Rafael Gava cobra a falta com curva nas costas da zaga. Ninguém do Botafogo-SP acha a bola na segunda trave.
12'
•
1ºTEMPO
Patrick Brey sai conduzindo a bola até sofrer falta cometida por Felipe Amaral.
11'
•
1ºTEMPO
Clube mineiro tenta sair jogando pelo centro com Fer Elizari.
10'
•
1ºTEMPO
Hygor recebe cruzamento da direita, após boa jogada de Morelli, e desvia de canela para fora.
7'
•
1ºTEMPO
Elizari comete falta em Ericson no círculo central.
6'
•
1ºTEMPO
Time da casa trabalha a bola no ataque e pressiona o gol defendido por Gustavo.
5'
•
1ºTEMPO
Hygor é flagrado em impedimento no ataque do Botafogo-SP.
4'
•
1ºTEMPO
Manoel sai jogando nos pés de Wallace. Gustavo espalma o chute do jogador do Botafogo-SP.
3'
•
1ºTEMPO
Parede cobra o escanteio para dentro da área. Melhor para o corte da zaga mandante.
2'
•
1ºTEMPO
Guilherme Parede assume a cobrança, mirando o canto do goleiro, e acerta a barreira do Botafogo-SP.
1'
•
1ºTEMPO
Gabriel Barros faz bonita jogada e sofre falta cometida por Rafael Gava.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Começa o jogo!
PRÉ-JOGO
Escalações estão definidas pelos técnicos Cláudio Tencati (Botafogo-SP) e Umberto Louzer (América-MG).
PRÉ-JOGO
Clube de Ribeirão Preto estacionou nos 24 pontos e agora é 16º colocado, o primeiro clube acima do Z-4.
PRÉ-JOGO
Coelho é penúltimo colocado com apenas 11 pontos em 20 jogos. Pelo lado do Botafogo-SP, a situação também é delicada.
PRÉ-JOGO
América-MG quer aproveitar o embalo após vencer o Goiás, na 20ª rodada, para emendar uma sequência positiva e sonhar com a sobrevivência na Série B.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedor! América-MG visita o Botafogo-SP em confronto direto contra o Z-4 da Série B do Brasileirão. Siga todos os lances.
Cláudio Tencati
TECNICO
Victor Souza
Goleiro
Gabriel Inocêncio
Defesa
Ericson
Defesa
Badaró
Atacante
Wallace
Defesa
Patrick Brey
Defesa
Matheus Sales
Meio-Campo
Yuri Felipe
Atacante
Everton Morelli
Meio-Campo
Rafael Gava
Meio-Campo
Marco Antônio
Atacante
Zé Hugo
Atacante
Pedrinho
Atacante
Hygor
Atacante
Arthur Caike
Atacante
Wesley Santos
Atacante
Jefferson Nem
Atacante
Umberto Louzer
TECNICO
Gustavo
Goleiro
Filipe Dahora
Defesa
Willian Dubgod
Atacante
Luca Sosa
Defesa
Manoel
Defesa
Dalbert
Defesa
Tobias Ostchega
Defesa
Felipe Amaral
Meio-Campo
Jorge Jiménez
Meio-Campo
Yago Souza
Meio-Campo
Fernando Elizari
Meio-Campo
Eduardo Person
Meio-Campo
Guilherme Parede
Atacante
Rodrigo Piñeiro
Atacante
Paulo Victor
Atacante
Gabriel Barros
Atacante
Gonzalo Mastriani
Atacante
Kleber Ariel Goncalves Silva (PR)
ÁRBITRO
Andrey Luiz de Freitas (PR)
ASSISTENTE
Schumacher Marques Gomes (PB)
ASSISTENTE