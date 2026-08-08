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encerrado
Santa Cruz Ribeirão Preto, São Paulo
Botafogo-SP Botafogo-SP
2 × 1
América-MG América-MG

21ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026

Sábado, 08/0818h30

Minuto a Minuto: Botafogo-SP X América-MG - 08/08/2026

fim

52'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

52'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo na Arena Santa Cruz! Botafogo-SP vence de virada e afunda o América-MG no Z-4 da Série B.

bola

50'

2ºTEMPO

Coelho segue explorando as duas pontas para erguer na área do Botafogo-SP.

bola

49'

2ºTEMPO

Yago Souza ajeita na área e Sosa chuta travado pela defesa. América-MG segue pressionando.

bola

48'

2ºTEMPO

Cruzamento com perigo para a confusão na área. Mastriani completa pelo alto e Badaró salva em cima da linha.

bola

46'

2ºTEMPO

América-MG se lança ao ataque e busca o empate com cruzamentos para Mastriani.

bola

45'

2ºTEMPO

Rodrigo Piñeiro não alcança passe em profundidade. A bola sobra para a defesa de Victor Souza.

bola

44'

2ºTEMPO

Sete minutos de acréscimo.

substituicao

43'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Matheus Sales sai para a entrada de Yuri.

substituicao

42'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Dupla troca do Botafogo-SP: Zé Hugo sai, entra Pedrinho...

bola

40'

2ºTEMPO

Botafogo-SP prepara mais duas substituições.

bola

39'

2ºTEMPO

América-MG avança em bloco, trabalha no meio-campo e tenta chegar ao empate.

amarelo

38'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Person por falta em Morelli.

bola

37'

2ºTEMPO

Eduardo Person cobra escanteio com muito veneno. Victor Souza espalma para evitar o gol olímpico.

bola

36'

2ºTEMPO

Posse de bola: Botafogo-SP 51% x 49% América-MG.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Dalbert sai para a entrada de Tobias Ostchega.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Duas trocas do América-MG: Filipe Dahora sai, entra Willian...

amarelo

33'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Rodrigo Piñeiro por falta em Badaró.

bola

32'

2ºTEMPO

Arthur Caike arma contra-ataque com passe para Jefferson Nem, que chuta no contrapé e quase amplia a vantagem.

amarelo

31'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Jefferson Nem.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Botafogo-SP: Rafael Gava sai, entra Marco Antônio.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca do América: Fer Elizari sai, entra Eduardo Person.

gol_contra

25'

2ºTEMPO

GOL CONTRA!
GOOLLLLL DO BOTAFOGO!!!! Zé Hugo descola cruzamento com veneno, Filipe Dahora se atrapalha no corte e desvia a bola contra o próprio patrimônio.

bola

24'

2ºTEMPO

Yago Souza bate escanteio aberto. Na disputa por espaços, árbitro marca falta de ataque.

bola

23'

2ºTEMPO

Acionado pela primeira vez, Mastriani deixa escapar no domínio do passe.

substituicao

22'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Gabriel Barros sai para a entrada de Gonzalo Mastriani.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Duas trocas do Coelho: Guilherme Parede sai, entra Rodrigo Piñero...

bola

20'

2ºTEMPO

Paulo Victor sofre falta dura cometida por Badaró.

bola

18'

2ºTEMPO

Dalbert recebe pela esquerda e tenta conduzir o América-MG para o ataque.

gol

17'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BOTAFOGO-SP!!!! Rafael Gava cobra falta na medida, Badaró ainda frio sobe livre na segunda trave e iguala o placar na Arena Santa Cruz.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Wesley dá lugar a Jefferson Nem.

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Hygor sai, entra Arthur Caike...

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Três trocas do Botafogo-SP: Ericson sai, entra Badaró.

bola

13'

2ºTEMPO

Botafogo-SP prepara três substituições.

bola

10'

2ºTEMPO

Gol do América-MG é resultado da marcação por pressão na saída de jogo.

gol

9'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!!!! Fer Elizari aproveita uma sequência de vacilos da zaga e completa livre na pequena área para abrir o placar.

bola

7'

2ºTEMPO

Finalizações: Botafogo-SP 8x3 América-MG.

bola

6'

2ºTEMPO

Jogo parado para atendimento a Gustavo. Goleiro defendeu com o rosto o chute de Zé Hugo.

bola

5'

2ºTEMPO

Zé Hugo domina na segunda trave, clareia com corte na marcação e chuta forte para defesa no reflexo de Gustavo.

bola

4'

2ºTEMPO

Rafael Gava cobra falta pela direita buscando a cabeça dos atacantes, mas quem sobe para cortar é a zaga do Coelho.

bola

3'

2ºTEMPO

Dalbert comete falta em Zé Hugo. Deve vir bola na área do América-MG.

bola

2'

2ºTEMPO

Inocêncio recebe lançamento na frente da área, chuta de direita e mostra falta de pontaria.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do América-MG: Felipe Amaral sai, entra Jorge Jiménez.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Recomeça o jogo!

fim

50'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Intervalo na Arena Santa Cruz! Botafogo-SP e América-MG estão empatando pela Série B. Resultado não é bom para ninguém.

bola

49'

1ºTEMPO

Filipe Dahora aplica o bote na bola e atinge o pé de Wesley, que fica sentindo.

bola

46'

1ºTEMPO

Fer Elizari fica com rebote da defesa, tenta criar jogada com Felipe Amaral e a dupla não se entende.

bola

45'

1ºTEMPO

Após saída errada do América-MG, Zé Hugo recebe aberto pela direita, invade a área e chuta cruzado travado por Dalbert.

bola

44'

1ºTEMPO

Cinco minutos de acréscimo.

bola

42'

1ºTEMPO

No apoio pela esquerda, Dalbert ergue na área do Botafogo-SP. Wallace alivia o perigo.

bola

39'

1ºTEMPO

Paulo Victor recebe no meio-campo e aciona o lateral Filipe Dahora, que ergue na área. Elizari não mostra serviço pelo alto.

bola

38'

1ºTEMPO

Wesley tenta cortar por dentro, para a perna direita, e acaba desarmado pela marcação.

bola

37'

1ºTEMPO

Clube mineiro tenta chegar na base dos passes longos, nas costas da zaga.

bola

36'

1ºTEMPO

Rafael Gava cobra escanteio fechado. Yago Souza corta na primeira trave.

bola

35'

1ºTEMPO

Cruzamentos: Botafogo-SP 5x0 América-MG.

bola

34'

1ºTEMPO

Acionado por Elizari, Gabriel Barros chuta fraco de fora da área e facilita a defesa do goleiro Victor Souza.

bola

33'

1ºTEMPO

Rafael Gava cobra escanteio para a confusão na área. Paulo Victor afasta da área.

bola

32'

1ºTEMPO

Hygor, aberto pela direita, chuta com desvio em Manoel. Escanteio para o Botafogo-SP.

bola

29'

1ºTEMPO

Rafael Gava recebe na entrada da área e chuta de primeira sobre o travessão.

bola

28'

1ºTEMPO

Travado por Felipe Amaral, Morelli fica com escanteio para o time da casa.

bola

27'

1ºTEMPO

Patrick Brey chuta atrapalhado pela marcação do Coelho.

bola

25'

1ºTEMPO

Cruzamento Morelli pela direita é afastado da área por Luca Sosa.

bola

24'

1ºTEMPO

Gustavo tenta fazer a ligação direta e põe o ataque do Coelho para trabalhar pelo alto.

bola

23'

1ºTEMPO

Rafael Gava procura Matheus Sales no meio-campo.

bola

22'

1ºTEMPO

Botafogo-SP segue pressionando em busca do 1º gol.

bola

20'

1ºTEMPO

Jogo parado para atendimento ao goleiro do América-MG.

bola

19'

1ºTEMPO

Zé Hugo domina com espaços e chuta forte, com curva. Gustavo defende com o peito.

bola

18'

1ºTEMPO

Botafogo-SP pressiona a saída de jogo do América-MG.

bola

17'

1ºTEMPO

Manoel força ligação direta para acionar o ataque. Wallace corta pelo lado do time mandante.

bola

16'

1ºTEMPO

Finalizações: Botafogo-SP 2x1 América-MG.

bola

15'

1ºTEMPO

Hygor domina na meia-lua da área e chuta forte de direita. A batida é bloqueada por Luca Sosa.

bola

14'

1ºTEMPO

Guilherme Parece recebe aberto pela esquerda, fica preso na marcação de Inocêncio e perde o controle da bola.

bola

13'

1ºTEMPO

Rafael Gava cobra a falta com curva nas costas da zaga. Ninguém do Botafogo-SP acha a bola na segunda trave.

bola

12'

1ºTEMPO

Patrick Brey sai conduzindo a bola até sofrer falta cometida por Felipe Amaral.

bola

11'

1ºTEMPO

Clube mineiro tenta sair jogando pelo centro com Fer Elizari.

bola

10'

1ºTEMPO

Hygor recebe cruzamento da direita, após boa jogada de Morelli, e desvia de canela para fora.

bola

7'

1ºTEMPO

Elizari comete falta em Ericson no círculo central.

bola

6'

1ºTEMPO

Time da casa trabalha a bola no ataque e pressiona o gol defendido por Gustavo.

bola

5'

1ºTEMPO

Hygor é flagrado em impedimento no ataque do Botafogo-SP.

bola

4'

1ºTEMPO

Manoel sai jogando nos pés de Wallace. Gustavo espalma o chute do jogador do Botafogo-SP.

bola

3'

1ºTEMPO

Parede cobra o escanteio para dentro da área. Melhor para o corte da zaga mandante.

bola

2'

1ºTEMPO

Guilherme Parede assume a cobrança, mirando o canto do goleiro, e acerta a barreira do Botafogo-SP.

bola

1'

1ºTEMPO

Gabriel Barros faz bonita jogada e sofre falta cometida por Rafael Gava.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Começa o jogo!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Escalações estão definidas pelos técnicos Cláudio Tencati (Botafogo-SP) e Umberto Louzer (América-MG).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Clube de Ribeirão Preto estacionou nos 24 pontos e agora é 16º colocado, o primeiro clube acima do Z-4.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Coelho é penúltimo colocado com apenas 11 pontos em 20 jogos. Pelo lado do Botafogo-SP, a situação também é delicada.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

América-MG quer aproveitar o embalo após vencer o Goiás, na 20ª rodada, para emendar uma sequência positiva e sonhar com a sobrevivência na Série B.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedor! América-MG visita o Botafogo-SP em confronto direto contra o Z-4 da Série B do Brasileirão. Siga todos os lances.

Botafogo-SP BFC

  • Cláudio Tencati

    TECNICO

  • Victor Souza

    Goleiro

  • Gabriel Inocêncio

    Defesa

  • EricsonSaiu

    Defesa

  • BadaróEntrouGol

    Atacante

  • Wallace

    Defesa

  • Patrick Brey

    Defesa

  • Matheus SalesSaiu

    Meio-Campo

  • Yuri FelipeEntrou

    Atacante

  • Everton Morelli

    Meio-Campo

  • Rafael GavaSaiu

    Meio-Campo

  • Marco AntônioEntrou

    Atacante

  • Zé HugoSaiu

    Atacante

  • PedrinhoEntrou

    Atacante

  • HygorSaiu

    Atacante

  • Arthur CaikeEntrou

    Atacante

  • Wesley SantosSaiu

    Atacante

  • Jefferson NemEntrouAmarelo

    Atacante

América-MG AMG

  • Umberto Louzer

    TECNICO

  • Gustavo

    Goleiro

  • Filipe DahoraSaiuGol Contra

    Defesa

  • Willian DubgodEntrou

    Atacante

  • Luca Sosa

    Defesa

  • Manoel

    Defesa

  • DalbertSaiu

    Defesa

  • Tobias OstchegaEntrou

    Defesa

  • Felipe AmaralSaiu

    Meio-Campo

  • Jorge JiménezEntrou

    Meio-Campo

  • Yago Souza

    Meio-Campo

  • Fernando ElizariSaiuGol

    Meio-Campo

  • Eduardo PersonEntrouAmarelo

    Meio-Campo

  • Guilherme ParedeSaiu

    Atacante

  • Rodrigo PiñeiroEntrouAmarelo

    Atacante

  • Paulo Victor

    Atacante

  • Gabriel BarrosSaiu

    Atacante

  • Gonzalo MastrianiEntrou

    Atacante

  • Kleber Ariel Goncalves Silva (PR)

    ÁRBITRO

  • Andrey Luiz de Freitas (PR)

    ASSISTENTE

  • Schumacher Marques Gomes (PB)

    ASSISTENTE

Botafogo-SP BFC
América-MG AMG

GOLS

Gol Badaró
Fernando Elizari Gol
Filipe Dahora Gol Contra
POSSE DE BOLA
51% 49%
10FINALIZAÇÕES6
3FINALIZAÇÕES CERTAS3
14FALTAS COMETIDAS21
6CRUZAMENTOS3
21PASSES ERRADOS24
12DESARMES8
3ESCANTEIOS9
1IMPEDIMENTOS0
1CARTÕES AMARELOS2
0CARTÕES VERMELHOS0
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