37ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Sábado, 07/11•20h
Minuto a Minuto: Vila Nova X Criciúma - 07/11/2026
23'
•
2ºTEMPO
Substituição no Vila Nova: sai Raphael Guimarães de Paula, entra Higor Meritão.
23'
•
2ºTEMPO
Substituição no Vila Nova: sai André Luís, entra Lincoln.
2'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Eduardo Biasi (Criciúma).
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Criciúma: sai Rodrigo Fagundes, entra Yuri Jonathan.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Criciúma: sai Diego Gonçalves, entra Eduardo Biasi.
11'
•
1ºTEMPO
Gol do Vila Nova! Marquinhos Gabriel marca. Assistência de Janderson.
9'
•
1ºTEMPO
Substituição no Criciúma: sai Nicolas Godinho Johann, entra Jhonata Robert Alves da Silva.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Vila Nova x Criciúma!
Guto Ferreira
TECNICO
Umberto Louzer
TECNICO
Bruno Arleu
ÁRBITRO