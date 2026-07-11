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encerrado
Aflitos Recife, Pernambuco
Náutico Náutico
0 × 3
CRB CRB

37ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026

Sábado, 07/1121h30

Minuto a Minuto: Náutico X CRB - 07/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

38'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Ryan Santos (Náutico).

bola

33'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Reginaldo (Náutico).

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no CRB: sai Matheus Simonete Bressanelli, entra Henri Marinho dos Santos.

bola

28'

2ºTEMPO

Substituição no CRB: sai Mikael, entra Joao Batista da Cruz Santos Neto.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Náutico: sai Luiz Paulo, entra Ryan Santos.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Náutico: sai Kauan Almeida da Costa, entra Isaque Vitor Kaminski Borba Ferreira.

bola

22'

2ºTEMPO

Substituição no Náutico: sai Derek Freitas Ribeiro, entra Halan Gomes Da Silva Tenório.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no CRB: sai Crystopher, entra Geovane.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no CRB: sai Daniel Sampaio Simões, entra Douglas Baggio.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no CRB: sai Lyncon·Correa Goncalves, entra Fabio Alemão.

inicio

15'

2ºTEMPO

Gol do CRB! Daniel Sampaio Simões marca.

bola

11'

2ºTEMPO

Substituição no Náutico: sai Luiz Cláudio, entra Everson.

bola

11'

2ºTEMPO

Substituição no Náutico: sai Luiz Felipe, entra Matheus Antonio Uchôa Da Silva.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

inicio

45'

1ºTEMPO

Gol do CRB! Thiago Fernandes Rodrigues marca.

bola

36'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Kauan Almeida da Costa (Náutico).

inicio

34'

1ºTEMPO

Gol do CRB! Mikael marca. Assistência de Lyncon·Correa Goncalves.

bola

25'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Samuel (Náutico).

bola

8'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Pedro Castro (CRB).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Náutico x CRB!

Náutico NAU

  • Bruno Pivetti

    TECNICO

CRB CRB

  • Fábio Matias

    TECNICO

  • Alex Gomes Stefano

    ÁRBITRO

Náutico NAU
CRB CRB

GOLS

Mikael Gol
Thiago Fernandes Rodrigues Gol
Daniel Sampaio Simões Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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