37ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Sábado, 07/11•21h30
Minuto a Minuto: Náutico X CRB - 07/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
38'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ryan Santos (Náutico).
33'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Reginaldo (Náutico).
31'
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2ºTEMPO
Substituição no CRB: sai Matheus Simonete Bressanelli, entra Henri Marinho dos Santos.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no CRB: sai Mikael, entra Joao Batista da Cruz Santos Neto.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Náutico: sai Luiz Paulo, entra Ryan Santos.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Náutico: sai Kauan Almeida da Costa, entra Isaque Vitor Kaminski Borba Ferreira.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Náutico: sai Derek Freitas Ribeiro, entra Halan Gomes Da Silva Tenório.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no CRB: sai Crystopher, entra Geovane.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no CRB: sai Daniel Sampaio Simões, entra Douglas Baggio.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no CRB: sai Lyncon·Correa Goncalves, entra Fabio Alemão.
15'
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2ºTEMPO
Gol do CRB! Daniel Sampaio Simões marca.
11'
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2ºTEMPO
Substituição no Náutico: sai Luiz Cláudio, entra Everson.
11'
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2ºTEMPO
Substituição no Náutico: sai Luiz Felipe, entra Matheus Antonio Uchôa Da Silva.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Gol do CRB! Thiago Fernandes Rodrigues marca.
36'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Kauan Almeida da Costa (Náutico).
34'
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1ºTEMPO
Gol do CRB! Mikael marca. Assistência de Lyncon·Correa Goncalves.
25'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Samuel (Náutico).
8'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Pedro Castro (CRB).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Náutico x CRB!
Bruno Pivetti
TECNICO
Fábio Matias
TECNICO
Alex Gomes Stefano
ÁRBITRO