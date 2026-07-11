37ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Sábado, 07/11•20h
Minuto a Minuto: Cuiabá X Juventude - 07/11/2026
19'
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2ºTEMPO
Gol do Juventude! Juan marca.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Juventude: sai Marcos Paulo, entra Mandaca.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Juventude: sai Fabio lima, entra Juan.
9'
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2ºTEMPO
Gol contra! Fabio lima (Juventude) marca contra.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Gol do Juventude! Gabriel Pires marca.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Jean Dias da Costa (Cuiabá).
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Cuiabá: sai João Carlos, entra Gustavo Busatto.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Cuiabá: sai Vinicius Peixoto, entra Eliel Chrystian.
8'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Lorenzo Silva Martins (Cuiabá).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Cuiabá x Juventude!
Eduardo Barros
TECNICO
Maurício Barbieri
TECNICO
Andre Luiz Skettino Policarpo Bento
ÁRBITRO