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Cuiabá Cuiabá
1 × 2
Juventude Juventude

37ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026

Sábado, 07/1120h

Minuto a Minuto: Cuiabá X Juventude - 07/11/2026

inicio

19'

2ºTEMPO

Gol do Juventude! Juan marca.

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no Juventude: sai Marcos Paulo, entra Mandaca.

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no Juventude: sai Fabio lima, entra Juan.

bola

9'

2ºTEMPO

Gol contra! Fabio lima (Juventude) marca contra.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

inicio

45'

1ºTEMPO

Gol do Juventude! Gabriel Pires marca.

bola

45'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Jean Dias da Costa (Cuiabá).

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Cuiabá: sai João Carlos, entra Gustavo Busatto.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Cuiabá: sai Vinicius Peixoto, entra Eliel Chrystian.

bola

8'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Lorenzo Silva Martins (Cuiabá).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Cuiabá x Juventude!

Cuiabá CUI

  • Eduardo Barros

    TECNICO

Juventude JUV

  • Maurício Barbieri

    TECNICO

  • Andre Luiz Skettino Policarpo Bento

    ÁRBITRO

Cuiabá CUI
Juventude JUV

GOLS

Gabriel Pires Gol
Fabio lima Gol Contra
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
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