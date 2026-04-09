26ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Sexta-feira, 04/09•21h30
Minuto a Minuto: CRB X América-MG - 04/09/2026
51'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
51'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! FIM DE PAPO! Apita o árbitro! Marianna Nanni Batalha apita pela última vez e o CRB vence o América por 3 a 1, em partida complicada para os visitantes.
49'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO América troca passes no meio de campo e aguarda o apito final.
48'
•
2ºTEMPO
O América tenta sair para o ataque, porém o CRB se compacta e segura a investida.
47'
•
2ºTEMPO
Willian avança pela esquerda, cruza fechado e Rodrigo Piñeiro cabeceia direto nas mãos de Vitor Caetano.
46'
•
2ºTEMPO
Estevão recebe de Crystopher, dispara com a bola dominada, mas a defesa americana trava a jogada.
45'
•
2ºTEMPO
+6 minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Hereda recebe de Bressan, levanta na segunda trave e Dadá Belmonte sobe bem, mas cabeceia pra fora. É tiro de meta.
43'
•
2ºTEMPO
PARA FORA! Douglas Baggio avança pela direita, invade a área e finaliza cruzado, mas a bola sai pela linha de fundo.
42'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no CRB. Sai Danielzinho e entra Este?va?o.
41'
•
2ºTEMPO
Pela esquerda, Reverson recebe de Danielzinho, desacelera e devolve a bola ao meia regatiano.
40'
•
2ºTEMPO
Baggio desce ao meio-campo para organizar e recua a bola para Bressan, que recebe na frente da área do CRB.
39'
•
2ºTEMPO
Dadá Belmonte levanta na segunda trave, a bola sobra na área, mas a defesa mineira afasta o perigo.
38'
•
2ºTEMPO
Geovane força a jogada pela direita, explora a marcação e conquista escanteio para o time regatiano.
37'
•
2ºTEMPO
Na cobrança de falta, Dadá Belmonte arrisca de perna direita, mas a bola explode na barreira.
36'
•
2ºTEMPO
Após chute de Geovane, a bola bate no braço de Pinheiro e a árbitra Marianna Nanni Batalha marca a infração.
35'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO AMÉRICA!!! WILLIAN DUBGOD!!! Após chute rasteiro de Paulo Victor, Vitor Caetano evita o gol, mas no rebote Willian Bigode escora para as redes e coloca o América de volta no jogo.
35'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO AMÉRICA!!!
34'
•
2ºTEMPO
Na entrada da área, Willian Bigode solta a canhota, mas a defesa regatiana trava a finalização.
33'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Ostchega recebe amarelo por entrada dura.
32'
•
2ºTEMPO
Com posse de bola, o CRB gira bem e segura o resultado diante do América.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Kevin da lugar a Hereda no time da casa.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O CRB promove duas substituições. Pedro Castro é trocado por Geovane.
29'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Otávio Gonçalves recebe cartão amarelo.
28'
•
2ºTEMPO
GOL ANULADO! O assistente levanta a bandeira e assinala impedimento de Kevin, interrompendo o lance.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no América. Sai Rafa Barcelos e entra Luca Sosa.
26'
•
2ºTEMPO
Após confusão na entrada da área, Dadá Belmonte solta a bomba de direita, mas a bola sobe demais e vai por cima.
25'
•
2ºTEMPO
Na cobrança de escanteio, Ostchega desvia de cabeça no canto direito, mas Vitor Caetano defende em dois tempos.
24'
•
2ºTEMPO
Em lançamento do América-MG pelo lado direito, Reverson corta pela linha de fundo.
22'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO CRB!!! KEVIN!!! O lateral-direito recebe de Danielzinho e solta uma bomba da entrada da área. Bruno Brígido toca na bola, mas ela morre no ângulo esquerdo. Um golaço do CRB!
22'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO CRB!!!
21'
•
2ºTEMPO
Danielzinho recebe de Crystopher na meia-lua, arrisca de direita, mas a bola passa por cima do travessão.
20'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Vinícius da lugar a Douglas Baggio no time da casa.
19'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O CRB promove duas substituições. Mikael é trocado por João Neto.
18'
•
2ºTEMPO
Vinícius pisa mal no gramado, sente o joelho direito e cai no campo.
17'
•
2ºTEMPO
Pela direita, Fábio manda cruzamento fechado, e Vitor Caetano defende com segurança.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Julio César da lugar a Elizari no Coelho.
15'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O América promove duas substituições. Guilherme Parede é trocado por Rodrigo Piñeiro.
14'
•
2ºTEMPO
O CRB adianta suas linhas e pressiona a saída de bola, América recuado na defesa.
12'
•
2ºTEMPO
Dadá Belmonte arranca pela direita, invade a área e finaliza de perna direita, mas a defesa do América trava o chute.
11'
•
2ºTEMPO
Dadá Belmonte toca para Mikael, que tenta a infiltração, mas Rafa Barcelos fecha o espaço e desarma com precisão.
10'
•
2ºTEMPO
Vinícius acelera pela direita, invade a área do América, mas falha no passe para Crystopher e o Coelho perde a posse.
9'
•
2ºTEMPO
Willian Bigode cobra a falta, mas a barreira do CRB segura e afasta o perigo.
8'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Reverson derruba Paulo Victor e recebe cartão amarelo.
7'
•
2ºTEMPO
Em jogada individual pela direita, Paulo Victor sofre falta de Reverson e Marianna marca a infração.
6'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO CRB!!! MIKAEL!!! Crystopher acha Reverson livre, o lateral cruza com precisão e Mikael testa firme para marcar. O CRB amplia no Rei Pelé!
6'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO CRB!!!
5'
•
2ºTEMPO
A bola cruza rasteira toda a área do CRB, Ricardo Silva se estica, mas não alcança para marcar.
4'
•
2ºTEMPO
Fábio cobra o escanteio pela esquerda, mas Pedro Castro se antecipa e afasta o perigo da área.
3'
•
2ºTEMPO
Fábio arrisca o cruzamento rasteiro, a defesa regatiana se antecipa e manda para escanteio.
2'
•
2ºTEMPO
Após passe por elevação de Crystopher, Vinícius Nunes recua e o meio-campista levanta para Dadá Belmonte, mas a zaga americana corta.
1'
•
2ºTEMPO
Com marcação alta, o CRB pressiona a saída de bola do América e dificulta a construção adversária.
0'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no América. Sai Alex Silva e entra Fábio.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar para a etapa final!
47'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!
46'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Barreto recebe cartão após cometer falta em Dadá Belmonte.
45'
•
1ºTEMPO
+2 minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Dadá Belmonte é derrubado e o árbitro marca falta para o CRB.
43'
•
1ºTEMPO
Com falta no setor defensivo, o CRB cadencia a posse e organiza a saída de jogo.
42'
•
1ºTEMPO
Dadá Belmonte avança pela esquerda e finaliza com categoria, mas a bola sobe demais e passa por cima do gol.
41'
•
1ºTEMPO
Júlio César é derrubado por Pedro Castro no meio-campo e o árbitro marca falta para o América.
40'
•
1ºTEMPO
O América cobra o lateral no campo de defesa e busca avançar com a posse.
39'
•
1ºTEMPO
O duelo mostra equilíbrio, com quatro finalizações para cada equipe.
38'
•
1ºTEMPO
Com posse controlada, o CRB gira a bola entre os defensores no seu campo.
36'
•
1ºTEMPO
Otávio tenta surpreender com chute de longa distância, mas a bola passa distante do gol.
35'
•
1ºTEMPO
Na cobrança de escanteio de Kevin, a bola fica viva e Bressan arrisca o chute. Bruno Brígido defende com firmeza.
34'
•
1ºTEMPO
Willian Bigode domina na intermediária e arrisca de direita, mas a bola sai longe da meta de Vitor Caetano.
33'
•
1ºTEMPO
Na intermediária, Willian Bigode recebe o passe e dispara de perna direita, porém a bola passa muito distante do gol.
32'
•
1ºTEMPO
Pelo centro, Willian carrega e solta a pancada, porém a bola não encontra direção e vai para fora.
31'
•
1ºTEMPO
Crystopher recebe em posição irregular e o assistente marca impedimento, parando a jogada ofensiva.
30'
•
1ºTEMPO
Willian Bigode abre pela direita e aciona Paulo Victor, mas Lyncon chega firme e corta a jogada do América.
29'
•
1ºTEMPO
Na entrada da área, Otávio Gonçalves domina o passe vindo da direita e arrisca o chute, que vai para fora.
28'
•
1ºTEMPO
Reverson cruza para a pequena área, porém Bruno Brígido se posiciona com segurança e fica com a bola.
27'
•
1ºTEMPO
De muito longe, Otávio solta a bomba, mas a bola passa ao lado da meta de Vitor Caetano. É tiro de meta.
26'
•
1ºTEMPO
Vinícius Nunes avança pela direita, corta para dentro e bate colocado. A bola sai rente à trave direita.
25'
•
1ºTEMPO
Barreto tenta o drible pelo meio, é derrubado e a árbitra assinala a falta para o América.
24'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Vinícius Nunes puxa para o bico da área e arrisca de esquerda. A bola vai para fora, à direita da meta do América.
23'
•
1ºTEMPO
Danielzinho cobra a falta com rapidez, supera a barreira e a bola passa raspando o travessão de Bruno Brígido.
22'
•
1ºTEMPO
Mikael gira na frente da área, tenta infiltrar e é agarrado por Ricardo Silva a cerca de um metro da área. Lance de muito perigo em favor do CRB.
21'
•
1ºTEMPO
Mikael gira na entrada da área e tenta a infiltração, mas é derrubado por Ricardo Silva. Falta perigosa para o CRB.
20'
•
1ºTEMPO
O escanteio é fraco, a bola é tocada curta pela esquerda para reinício da jogada.
19'
•
1ºTEMPO
Alex Silva tenta avançar pela lateral, mas é derrubado. A árbitra interrompe o lance e marca a falta.
18'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO CRB!!! CRYSTOPHER!!! Após cobrança curta de escanteio, Danielzinho cruza à meia altura. Crystopher se movimenta bem e testa para o canto direito do gol defendido por Bruno Brígido.
17'
•
1ºTEMPO
UUUUUHH! Vinícius Nunes arrisca de fora da área e Bruno Brígido espalma para escanteio.
16'
•
1ºTEMPO
Pedro Castro encontra Crystopher livre na frente da área. O camisa do CRB arrisca e a bola passa muito perto da meta defendida por Bruno Brígido.
15'
•
1ºTEMPO
Danielzinho recebe de Crystopher e tenta acionar Reverson, mas Júlio César lê bem a jogada e corta o passe.
14'
•
1ºTEMPO
Júlio César desce pela ponta, mas não supera a marcação de Reverson. O cruzamento sai sem direção e resulta em tiro de meta.
13'
•
1ºTEMPO
Guilherme Parede recebe no meio e prefere recuar, acionando Ricardo Silva para reorganizar a saída de bola.
12'
•
1ºTEMPO
Na cobrança de escanteio de Dadá Belmonte, a defesa visitante sobe e consegue cortar a jogada.
11'
•
1ºTEMPO
Dadá Belmonte recebe na esquerda e cruza para a área. Mikael disputa de cabeça com Rafa Barcelos e conquista escanteio para o CRB.
10'
•
1ºTEMPO
O CRB adianta a marcação e pressiona alto, buscando sufocar a saída adversária, embalado pelo canto forte da torcida.
9'
•
1ºTEMPO
Após erro de Crystopher no meio, Guilherme Parede aciona Júlio César pela esquerda. O chute rasteiro de esquerda é encaixado por Vitor Caetano.
8'
•
1ºTEMPO
O Coelho gira a bola atrás, administrando o jogo com calma no campo de defesa.
7'
•
1ºTEMPO
Bruno Brígido lança Guilherme Parede pela esquerda, o atacante domina bem, mas o assistente assinala impedimento.
6'
•
1ºTEMPO
Crystopher arrisca o passe ofensivo, porém a bola chega fácil às mãos de Bruno Brígido, que encaixa com segurança.
5'
•
1ºTEMPO
Ostchega recebe de Guilherme Parede pela lateral e cruza para a área. Bressan aparece bem e afasta o perigo.
4'
•
1ºTEMPO
No meio-campo, Danielzinho é atingido por Barreto e sofre a falta. A árbitra interrompe o lance e assinala a infração.
3'
•
1ºTEMPO
Júlio César corta para dentro e bate de canhota. O chute sai centralizado e Vitor Caetano faz a defesa tranquila.
2'
•
1ºTEMPO
O time mineiro troca passes no campo de defesa com tranquilidade, tentando avançar as linhas.
1'
•
1ºTEMPO
Dadá Belmonte toca para Reverson, mas na sequência sofre um pisão de Júlio César. O árbitro marca falta a favor do CRB.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando no Estádio Rei Pelé.
PRÉ-JOGO
Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
A partida terá arbitragem conduzida por Marianna Nanni Batalha.
PRÉ-JOGO
Com triunfo sobre a Ponte Preta por 2 a 1, o América-MG voltou a respirar na Série B. Mesmo assim, o time segue em situação complicada, na vice-lanterna com apenas 14 pontos.
PRÉ-JOGO
O CRB vive grande fase. A vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma colocou o clube alagoano no G-6 da Série B, agora na sexta posição com 39 pontos.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! O histórico entre América Mineiro e CRB evidencia superioridade do time mineiro: 13 vitórias em 23 partidas, contra 5 do adversário e 5 empates.
PRÉ-JOGO
Boa noite, fãs do esporte! CRB e América se reencontram nesta sexta-feira em Maceió, pela 26ª rodada da Série B. O jogo está marcado para as 21h30, no Estádio Rei Pelé.
Fábio Matias
TECNICO
Vitor Caetano
Goleiro
Kevin
Defesa
Hereda
Defesa
Lyncon
Meio-Campo
Bressan
Defesa
Reverson
Defesa
Crystopher
Meio-Campo
Pedro Castro
Meio-Campo
Geovane
Defesa
Danielzinho
Meio-Campo
Estevão
Defesa
Vinicius Nunes
Atacante
Douglas Baggio
Atacante
Dadá Belmonte
Atacante
Mikael
Atacante
João Neto
Meio-Campo
Umberto Louzer
TECNICO
Bruno Brígido
Goleiro
Alex Silva
Defesa
Fábio
Rafa Barcelos
Defesa
Luca Sosa
Defesa
Ricardo Silva
Defesa
Tobias Ostchega
Defesa
Otávio
Meio-Campo
Gustavo Barreto
Meio-Campo
Júlio
Defesa
Fernando Elizari
Meio-Campo
Guilherme Parede
Atacante
Rodrigo Piñeiro
Atacante
Willian Dubgod
Atacante
Paulo Victor
Atacante
Marianna Nanni Batalha (SP)
ÁRBITRO
Evandro de Melo Lima (SP)
ASSISTENTE
Izabele de Oliveira (SP)
ASSISTENTE