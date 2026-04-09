🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
encerrado
Rei Pelé Maceió, Alagoas
CRB CRB
3 × 1
América-MG América-MG

26ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026

Sexta-feira, 04/0921h30

Minuto a Minuto: CRB X América-MG - 04/09/2026

fim

51'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

51'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
FIM DE PAPO! Apita o árbitro! Marianna Nanni Batalha apita pela última vez e o CRB vence o América por 3 a 1, em partida complicada para os visitantes.

substituicao

49'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
América troca passes no meio de campo e aguarda o apito final.

bola

48'

2ºTEMPO

O América tenta sair para o ataque, porém o CRB se compacta e segura a investida.

bola

47'

2ºTEMPO

Willian avança pela esquerda, cruza fechado e Rodrigo Piñeiro cabeceia direto nas mãos de Vitor Caetano.

bola

46'

2ºTEMPO

Estevão recebe de Crystopher, dispara com a bola dominada, mas a defesa americana trava a jogada.

bola

45'

2ºTEMPO

+6 minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

Hereda recebe de Bressan, levanta na segunda trave e Dadá Belmonte sobe bem, mas cabeceia pra fora. É tiro de meta.

bola

43'

2ºTEMPO

PARA FORA! Douglas Baggio avança pela direita, invade a área e finaliza cruzado, mas a bola sai pela linha de fundo.

substituicao

42'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no CRB. Sai Danielzinho e entra Este?va?o.

bola

41'

2ºTEMPO

Pela esquerda, Reverson recebe de Danielzinho, desacelera e devolve a bola ao meia regatiano.

bola

40'

2ºTEMPO

Baggio desce ao meio-campo para organizar e recua a bola para Bressan, que recebe na frente da área do CRB.

bola

39'

2ºTEMPO

Dadá Belmonte levanta na segunda trave, a bola sobra na área, mas a defesa mineira afasta o perigo.

bola

38'

2ºTEMPO

Geovane força a jogada pela direita, explora a marcação e conquista escanteio para o time regatiano.

bola

37'

2ºTEMPO

Na cobrança de falta, Dadá Belmonte arrisca de perna direita, mas a bola explode na barreira.

bola

36'

2ºTEMPO

Após chute de Geovane, a bola bate no braço de Pinheiro e a árbitra Marianna Nanni Batalha marca a infração.

gol

35'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO AMÉRICA!!! WILLIAN DUBGOD!!! Após chute rasteiro de Paulo Victor, Vitor Caetano evita o gol, mas no rebote Willian Bigode escora para as redes e coloca o América de volta no jogo.

bola

35'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO AMÉRICA!!!

bola

34'

2ºTEMPO

Na entrada da área, Willian Bigode solta a canhota, mas a defesa regatiana trava a finalização.

amarelo

33'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Ostchega recebe amarelo por entrada dura.

bola

32'

2ºTEMPO

Com posse de bola, o CRB gira bem e segura o resultado diante do América.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Kevin da lugar a Hereda no time da casa.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O CRB promove duas substituições. Pedro Castro é trocado por Geovane.

amarelo

29'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Otávio Gonçalves recebe cartão amarelo.

bola

28'

2ºTEMPO

GOL ANULADO! O assistente levanta a bandeira e assinala impedimento de Kevin, interrompendo o lance.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no América. Sai Rafa Barcelos e entra Luca Sosa.

bola

26'

2ºTEMPO

Após confusão na entrada da área, Dadá Belmonte solta a bomba de direita, mas a bola sobe demais e vai por cima.

bola

25'

2ºTEMPO

Na cobrança de escanteio, Ostchega desvia de cabeça no canto direito, mas Vitor Caetano defende em dois tempos.

bola

24'

2ºTEMPO

Em lançamento do América-MG pelo lado direito, Reverson corta pela linha de fundo.

gol

22'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO CRB!!! KEVIN!!! O lateral-direito recebe de Danielzinho e solta uma bomba da entrada da área. Bruno Brígido toca na bola, mas ela morre no ângulo esquerdo. Um golaço do CRB!

bola

22'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO CRB!!!

bola

21'

2ºTEMPO

Danielzinho recebe de Crystopher na meia-lua, arrisca de direita, mas a bola passa por cima do travessão.

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Vinícius da lugar a Douglas Baggio no time da casa.

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O CRB promove duas substituições. Mikael é trocado por João Neto.

bola

18'

2ºTEMPO

Vinícius pisa mal no gramado, sente o joelho direito e cai no campo.

bola

17'

2ºTEMPO

Pela direita, Fábio manda cruzamento fechado, e Vitor Caetano defende com segurança.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Julio César da lugar a Elizari no Coelho.

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O América promove duas substituições. Guilherme Parede é trocado por Rodrigo Piñeiro.

bola

14'

2ºTEMPO

O CRB adianta suas linhas e pressiona a saída de bola, América recuado na defesa.

bola

12'

2ºTEMPO

Dadá Belmonte arranca pela direita, invade a área e finaliza de perna direita, mas a defesa do América trava o chute.

bola

11'

2ºTEMPO

Dadá Belmonte toca para Mikael, que tenta a infiltração, mas Rafa Barcelos fecha o espaço e desarma com precisão.

bola

10'

2ºTEMPO

Vinícius acelera pela direita, invade a área do América, mas falha no passe para Crystopher e o Coelho perde a posse.

bola

9'

2ºTEMPO

Willian Bigode cobra a falta, mas a barreira do CRB segura e afasta o perigo.

amarelo

8'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Reverson derruba Paulo Victor e recebe cartão amarelo.

bola

7'

2ºTEMPO

Em jogada individual pela direita, Paulo Victor sofre falta de Reverson e Marianna marca a infração.

gol

6'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO CRB!!! MIKAEL!!! Crystopher acha Reverson livre, o lateral cruza com precisão e Mikael testa firme para marcar. O CRB amplia no Rei Pelé!

bola

6'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO CRB!!!

bola

5'

2ºTEMPO

A bola cruza rasteira toda a área do CRB, Ricardo Silva se estica, mas não alcança para marcar.

bola

4'

2ºTEMPO

Fábio cobra o escanteio pela esquerda, mas Pedro Castro se antecipa e afasta o perigo da área.

bola

3'

2ºTEMPO

Fábio arrisca o cruzamento rasteiro, a defesa regatiana se antecipa e manda para escanteio.

bola

2'

2ºTEMPO

Após passe por elevação de Crystopher, Vinícius Nunes recua e o meio-campista levanta para Dadá Belmonte, mas a zaga americana corta.

bola

1'

2ºTEMPO

Com marcação alta, o CRB pressiona a saída de bola do América e dificulta a construção adversária.

substituicao

0'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no América. Sai Alex Silva e entra Fábio.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar para a etapa final!

fim

47'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!

amarelo

46'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Barreto recebe cartão após cometer falta em Dadá Belmonte.

bola

45'

1ºTEMPO

+2 minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Dadá Belmonte é derrubado e o árbitro marca falta para o CRB.

bola

43'

1ºTEMPO

Com falta no setor defensivo, o CRB cadencia a posse e organiza a saída de jogo.

bola

42'

1ºTEMPO

Dadá Belmonte avança pela esquerda e finaliza com categoria, mas a bola sobe demais e passa por cima do gol.

bola

41'

1ºTEMPO

Júlio César é derrubado por Pedro Castro no meio-campo e o árbitro marca falta para o América.

bola

40'

1ºTEMPO

O América cobra o lateral no campo de defesa e busca avançar com a posse.

bola

39'

1ºTEMPO

O duelo mostra equilíbrio, com quatro finalizações para cada equipe.

bola

38'

1ºTEMPO

Com posse controlada, o CRB gira a bola entre os defensores no seu campo.

bola

36'

1ºTEMPO

Otávio tenta surpreender com chute de longa distância, mas a bola passa distante do gol.

bola

35'

1ºTEMPO

Na cobrança de escanteio de Kevin, a bola fica viva e Bressan arrisca o chute. Bruno Brígido defende com firmeza.

bola

34'

1ºTEMPO

Willian Bigode domina na intermediária e arrisca de direita, mas a bola sai longe da meta de Vitor Caetano.

bola

33'

1ºTEMPO

Na intermediária, Willian Bigode recebe o passe e dispara de perna direita, porém a bola passa muito distante do gol.

bola

32'

1ºTEMPO

Pelo centro, Willian carrega e solta a pancada, porém a bola não encontra direção e vai para fora.

bola

31'

1ºTEMPO

Crystopher recebe em posição irregular e o assistente marca impedimento, parando a jogada ofensiva.

bola

30'

1ºTEMPO

Willian Bigode abre pela direita e aciona Paulo Victor, mas Lyncon chega firme e corta a jogada do América.

bola

29'

1ºTEMPO

Na entrada da área, Otávio Gonçalves domina o passe vindo da direita e arrisca o chute, que vai para fora.

bola

28'

1ºTEMPO

Reverson cruza para a pequena área, porém Bruno Brígido se posiciona com segurança e fica com a bola.

bola

27'

1ºTEMPO

De muito longe, Otávio solta a bomba, mas a bola passa ao lado da meta de Vitor Caetano. É tiro de meta.

bola

26'

1ºTEMPO

Vinícius Nunes avança pela direita, corta para dentro e bate colocado. A bola sai rente à trave direita.

bola

25'

1ºTEMPO

Barreto tenta o drible pelo meio, é derrubado e a árbitra assinala a falta para o América.

bola

24'

1ºTEMPO

UUUUHH! Vinícius Nunes puxa para o bico da área e arrisca de esquerda. A bola vai para fora, à direita da meta do América.

bola

23'

1ºTEMPO

Danielzinho cobra a falta com rapidez, supera a barreira e a bola passa raspando o travessão de Bruno Brígido.

bola

22'

1ºTEMPO

Mikael gira na frente da área, tenta infiltrar e é agarrado por Ricardo Silva a cerca de um metro da área. Lance de muito perigo em favor do CRB.

bola

21'

1ºTEMPO

Mikael gira na entrada da área e tenta a infiltração, mas é derrubado por Ricardo Silva. Falta perigosa para o CRB.

bola

20'

1ºTEMPO

O escanteio é fraco, a bola é tocada curta pela esquerda para reinício da jogada.

bola

19'

1ºTEMPO

Alex Silva tenta avançar pela lateral, mas é derrubado. A árbitra interrompe o lance e marca a falta.

gol

18'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO CRB!!! CRYSTOPHER!!! Após cobrança curta de escanteio, Danielzinho cruza à meia altura. Crystopher se movimenta bem e testa para o canto direito do gol defendido por Bruno Brígido.

bola

17'

1ºTEMPO

UUUUUHH! Vinícius Nunes arrisca de fora da área e Bruno Brígido espalma para escanteio.

bola

16'

1ºTEMPO

Pedro Castro encontra Crystopher livre na frente da área. O camisa do CRB arrisca e a bola passa muito perto da meta defendida por Bruno Brígido.

bola

15'

1ºTEMPO

Danielzinho recebe de Crystopher e tenta acionar Reverson, mas Júlio César lê bem a jogada e corta o passe.

bola

14'

1ºTEMPO

Júlio César desce pela ponta, mas não supera a marcação de Reverson. O cruzamento sai sem direção e resulta em tiro de meta.

bola

13'

1ºTEMPO

Guilherme Parede recebe no meio e prefere recuar, acionando Ricardo Silva para reorganizar a saída de bola.

bola

12'

1ºTEMPO

Na cobrança de escanteio de Dadá Belmonte, a defesa visitante sobe e consegue cortar a jogada.

bola

11'

1ºTEMPO

Dadá Belmonte recebe na esquerda e cruza para a área. Mikael disputa de cabeça com Rafa Barcelos e conquista escanteio para o CRB.

bola

10'

1ºTEMPO

O CRB adianta a marcação e pressiona alto, buscando sufocar a saída adversária, embalado pelo canto forte da torcida.

bola

9'

1ºTEMPO

Após erro de Crystopher no meio, Guilherme Parede aciona Júlio César pela esquerda. O chute rasteiro de esquerda é encaixado por Vitor Caetano.

bola

8'

1ºTEMPO

O Coelho gira a bola atrás, administrando o jogo com calma no campo de defesa.

bola

7'

1ºTEMPO

Bruno Brígido lança Guilherme Parede pela esquerda, o atacante domina bem, mas o assistente assinala impedimento.

bola

6'

1ºTEMPO

Crystopher arrisca o passe ofensivo, porém a bola chega fácil às mãos de Bruno Brígido, que encaixa com segurança.

bola

5'

1ºTEMPO

Ostchega recebe de Guilherme Parede pela lateral e cruza para a área. Bressan aparece bem e afasta o perigo.

bola

4'

1ºTEMPO

No meio-campo, Danielzinho é atingido por Barreto e sofre a falta. A árbitra interrompe o lance e assinala a infração.

bola

3'

1ºTEMPO

Júlio César corta para dentro e bate de canhota. O chute sai centralizado e Vitor Caetano faz a defesa tranquila.

bola

2'

1ºTEMPO

O time mineiro troca passes no campo de defesa com tranquilidade, tentando avançar as linhas.

bola

1'

1ºTEMPO

Dadá Belmonte toca para Reverson, mas na sequência sofre um pisão de Júlio César. O árbitro marca falta a favor do CRB.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando no Estádio Rei Pelé.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogadores em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida terá arbitragem conduzida por Marianna Nanni Batalha.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Com triunfo sobre a Ponte Preta por 2 a 1, o América-MG voltou a respirar na Série B. Mesmo assim, o time segue em situação complicada, na vice-lanterna com apenas 14 pontos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O CRB vive grande fase. A vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma colocou o clube alagoano no G-6 da Série B, agora na sexta posição com 39 pontos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

RETROSPECTO! O histórico entre América Mineiro e CRB evidencia superioridade do time mineiro: 13 vitórias em 23 partidas, contra 5 do adversário e 5 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, fãs do esporte! CRB e América se reencontram nesta sexta-feira em Maceió, pela 26ª rodada da Série B. O jogo está marcado para as 21h30, no Estádio Rei Pelé.

CRB CRB

  • Fábio Matias

    TECNICO

  • Vitor Caetano

    Goleiro

  • KevinSaiuGol

    Defesa

  • HeredaEntrou

    Defesa

  • Lyncon

    Meio-Campo

  • Bressan

    Defesa

  • ReversonAmarelo

    Defesa

  • CrystopherGol

    Meio-Campo

  • Pedro CastroSaiu

    Meio-Campo

  • GeovaneEntrou

    Defesa

  • DanielzinhoSaiu

    Meio-Campo

  • EstevãoEntrou

    Defesa

  • Vinicius NunesSaiu

    Atacante

  • Douglas BaggioEntrou

    Atacante

  • Dadá Belmonte

    Atacante

  • MikaelSaiuGol

    Atacante

  • João NetoEntrou

    Meio-Campo

América-MG AMG

  • Umberto Louzer

    TECNICO

  • Bruno Brígido

    Goleiro

  • Alex SilvaSaiu

    Defesa

  • FábioEntrou

  • Rafa BarcelosSaiu

    Defesa

  • Luca SosaEntrou

    Defesa

  • Ricardo Silva

    Defesa

  • Tobias OstchegaAmarelo

    Defesa

  • Otávio Amarelo

    Meio-Campo

  • Gustavo BarretoAmarelo

    Meio-Campo

  • JúlioSaiu

    Defesa

  • Fernando ElizariEntrou

    Meio-Campo

  • Guilherme ParedeSaiu

    Atacante

  • Rodrigo PiñeiroEntrou

    Atacante

  • Willian DubgodGol

    Atacante

  • Paulo Victor

    Atacante

  • Marianna Nanni Batalha (SP)

    ÁRBITRO

  • Evandro de Melo Lima (SP)

    ASSISTENTE

  • Izabele de Oliveira (SP)

    ASSISTENTE

CRB CRB
América-MG AMG

GOLS

Gol Crystopher
Gol Mikael
Gol Kevin
Willian Dubgod Gol
POSSE DE BOLA
51% 49%
22FINALIZAÇÕES10
5FINALIZAÇÕES CERTAS5
14FALTAS COMETIDAS17
5CRUZAMENTOS3
21PASSES ERRADOS23
2DESARMES6
6ESCANTEIOS2
2IMPEDIMENTOS1
1CARTÕES AMARELOS3
0CARTÕES VERMELHOS0
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).