36ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Domingo, 01/11•18h30
Minuto a Minuto: Novorizontino X Operário-PR - 01/11/2026
6'
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2ºTEMPO
Gol do Operário-PR! Joseph marca.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Operário-PR: sai Gabriel Feliciano da Silva, entra Brenno.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Novorizontino: sai Robson, entra Carlos Henrique de Moura Brito.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Operário-PR: sai Miranda, entra Leonardo Erig Daitx.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Novorizontino: sai Luís Oyama, entra Leonardo Naldi de Matos.
38'
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1ºTEMPO
Gol do Novorizontino! Matheus Henrique Bianqui marca. Assistência de Sander.
34'
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1ºTEMPO
Gol do Novorizontino! Nicolas Morês da Cruz marca.
33'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Vinícius Diniz Dall Antonia (Operário-PR).
21'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Luís Oyama (Novorizontino).
20'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Miranda (Operário-PR).
8'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Patrick Marcos de Sousa Freitas (Novorizontino).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Novorizontino x Operário-PR!
Enderson Moreira
TECNICO
Alberto Valentim
TECNICO
Andre Luiz Skettino Policarpo Bento
ÁRBITRO