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Estadio do Cafe Londrina
Londrina Londrina
0 × 2
América-MG América-MG

36ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026

Domingo, 01/1116h

Minuto a Minuto: Londrina X América-MG - 01/11/2026

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Termina a primeira etapa no Estádio VGD.

bola

45'

1ºTEMPO

Lucas Marques tenta o drible na entrada da área e é desarmado por Barreto.

bola

45'

1ºTEMPO

O levantamento na área é forte demais e a bola sai pela linha de fundo.

bola

45'

1ºTEMPO

Londrina tem a bola parada pela direita.

bola

44'

1ºTEMPO

Três minutos de acréscimo.

bola

42'

1ºTEMPO

Coelho demonstra tranquilidade na saída de jogo e troca passes.

bola

41'

1ºTEMPO

Faltas: Londrina 6x3 América-MG.

bola

40'

1ºTEMPO

Lucas Marques protege a bola na meia esquerda e leva a falta de Ricardo Silva.

bola

39'

1ºTEMPO

A bola alçada na grande área e a zaga americana alivia o perigo.

bola

38'

1ºTEMPO

Herbert segura a bola pela esquerda e sofre a falta de Ricardo Silva.

bola

37'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para William Pottker (Londrina).

bola

36'

1ºTEMPO

William Pottker acerta o braço em Ricardo e comete a falta.

bola

34'

1ºTEMPO

Segovinha cava a bola para dentro da área e Artur ganha a disputa no alto de Paulo Victor.

bola

33'

1ºTEMPO

Lucas Marques tenta pelo meio e perde a bola para Segovinha.

bola

32'

1ºTEMPO

A equipe da casa troca passes no ataque.

bola

31'

1ºTEMPO

QUE PERIGO! Herbert manda uma bicicleta dentro da área e quase marca!

bola

30'

1ºTEMPO

GOOOOOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!! Guilherme Parede no passe perfeito entre a zaga para Willian Dubgod, o atacante demonstra frieza e toca bonito na saída do goleiro!

inicio

30'

1ºTEMPO

Gol do América-MG! Willian marca. Assistência de Guilherme Parede.

bola

29'

1ºTEMPO

Herbert coloca na frente no campo ofensivo e Ricardo Silva tira de carrinho.

bola

28'

1ºTEMPO

O resultado parcial deixa o Coelho seis pontos do Londrina.

bola

26'

1ºTEMPO

Resultados da Série B: Criciúma 2x0 Ponte Preta, Botafogo-SP 1x1 Sport, Vila Nova 2x2 Juventude e Náutico 1x0 Avaí.

bola

25'

1ºTEMPO

A bola ajeitada para entrada da área e na hora do chute de William Pottker, Rafa Barcelos intercepta.

bola

24'

1ºTEMPO

O cruzamento de Guilherme Parede na área, Luan Ribeiro sai bem e tira antes de Rafa Barcelos.

bola

23'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Tárik Michel Kedes Boschetti (Londrina).

bola

22'

1ºTEMPO

A torcida do Londrina reclama muito de Artur. O lateral começou a temporada justamente no Coelho.

bola

21'

1ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!! Guilherme Parede manda a finalização e Luan Ribeiro defende parcial, na sobra a bola toca em Artur e ele marca contra!

bola

21'

1ºTEMPO

Gol contra! Artur (Londrina) marca contra.

bola

20'

1ºTEMPO

Herbert avança pelo lado esquerdo e toca na área, Bruno Brígido sai bem e fica com a bola.

bola

19'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Jorge Jiménez (América-MG).

bola

18'

1ºTEMPO

Jiménez atropela William Pottker e comete a falta.

bola

17'

1ºTEMPO

Segovinha erra o passe no contra-ataque.

bola

16'

1ºTEMPO

LONGE! Vitinho arrisca de fora da área, a bola sobe muito e sai em tiro de meta.

bola

15'

1ºTEMPO

O Londrina pressiona na bola aérea, Emerson afasta de cabeça.

bola

14'

1ºTEMPO

A batida de escanteio na grande área e Luan Ribeiro tira de soco.

bola

13'

1ºTEMPO

Guilherme Parede cava a bola para dentro da área, tem desvio de Kauê e a bola sai em escanteio.

bola

12'

1ºTEMPO

Segovinha e Guilherme Parede na bola.

bola

11'

1ºTEMPO

América-MG tem a falta no campo ofensivo.

bola

10'

1ºTEMPO

A tentativa de jogada pelo meio de Willian Dubgod, mas o atacante é desarmado.

bola

9'

1ºTEMPO

Wallace chega firme na disputa com Paulo Victor e cede o lateral.

bola

8'

1ºTEMPO

A inversão na direita para Kauê Leonardo e a bola sai pela lateral.

bola

7'

1ºTEMPO

Paulo Victor na velocidade pela direita, Artur fecha o espaço e fica com a bola.

bola

6'

1ºTEMPO

Willian Dubgod arrisca de longe e manda pra fora!

bola

5'

1ºTEMPO

A cobrança fechada de córner e a zaga do Coelho tira mais uma.

bola

4'

1ºTEMPO

A bola é alçada na grande área e Ricardo Silva tira para escanteio.

bola

3'

1ºTEMPO

O passe na área para Hebert, que tenta o giro e acaba perdendo a bola para a defesa americana.

bola

2'

1ºTEMPO

Herbert para Pottker na esquerda, Rafa Barcelos antecipa e chega primeiro que o atacante.

bola

1'

1ºTEMPO

Daiane Muniz é a árbitra do jogo.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Londrina x América-MG!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Tudo pronto para o início da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional Brasileiro sendo executado no Paraná.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o Coelho vem de duas vitórias seguidas no torneio, feito inédito no torneio.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Londrina foi derrotado na última rodada para o CRB, momento que foi decretado o descenso do time de divisão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As duas equipes estão matematicamente rebaixadas para a Série C do ano que vem. O Londrina tem a 18ª posição com 32 pontos, e o Coelho é o penúltimo com 23.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Olá leitor, boa tarde! A partir das 16h, siga as emoções de Londrina x América-MG pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2026.

Londrina LON

  • Hugo Chacon

    TECNICO

América-MG AMG

  • Moacir Júnior

    TECNICO

  • Daiane Caroline Muniz Dos Santos

    ÁRBITRO

Londrina LON
América-MG AMG

GOLS

Gol Contra Artur
Willian Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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