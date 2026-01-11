36ª RODADA • Brasileiro Série B - 2026
Domingo, 01/11•16h
Minuto a Minuto: Londrina X América-MG - 01/11/2026
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Termina a primeira etapa no Estádio VGD.
45'
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1ºTEMPO
Lucas Marques tenta o drible na entrada da área e é desarmado por Barreto.
45'
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1ºTEMPO
O levantamento na área é forte demais e a bola sai pela linha de fundo.
45'
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1ºTEMPO
Londrina tem a bola parada pela direita.
44'
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1ºTEMPO
Três minutos de acréscimo.
42'
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1ºTEMPO
Coelho demonstra tranquilidade na saída de jogo e troca passes.
41'
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1ºTEMPO
Faltas: Londrina 6x3 América-MG.
40'
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1ºTEMPO
Lucas Marques protege a bola na meia esquerda e leva a falta de Ricardo Silva.
39'
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1ºTEMPO
A bola alçada na grande área e a zaga americana alivia o perigo.
38'
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1ºTEMPO
Herbert segura a bola pela esquerda e sofre a falta de Ricardo Silva.
37'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para William Pottker (Londrina).
36'
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1ºTEMPO
William Pottker acerta o braço em Ricardo e comete a falta.
34'
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1ºTEMPO
Segovinha cava a bola para dentro da área e Artur ganha a disputa no alto de Paulo Victor.
33'
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1ºTEMPO
Lucas Marques tenta pelo meio e perde a bola para Segovinha.
32'
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1ºTEMPO
A equipe da casa troca passes no ataque.
31'
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1ºTEMPO
QUE PERIGO! Herbert manda uma bicicleta dentro da área e quase marca!
30'
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1ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!! Guilherme Parede no passe perfeito entre a zaga para Willian Dubgod, o atacante demonstra frieza e toca bonito na saída do goleiro!
30'
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1ºTEMPO
Gol do América-MG! Willian marca. Assistência de Guilherme Parede.
29'
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1ºTEMPO
Herbert coloca na frente no campo ofensivo e Ricardo Silva tira de carrinho.
28'
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1ºTEMPO
O resultado parcial deixa o Coelho seis pontos do Londrina.
26'
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1ºTEMPO
Resultados da Série B: Criciúma 2x0 Ponte Preta, Botafogo-SP 1x1 Sport, Vila Nova 2x2 Juventude e Náutico 1x0 Avaí.
25'
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1ºTEMPO
A bola ajeitada para entrada da área e na hora do chute de William Pottker, Rafa Barcelos intercepta.
24'
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1ºTEMPO
O cruzamento de Guilherme Parede na área, Luan Ribeiro sai bem e tira antes de Rafa Barcelos.
23'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Tárik Michel Kedes Boschetti (Londrina).
22'
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1ºTEMPO
A torcida do Londrina reclama muito de Artur. O lateral começou a temporada justamente no Coelho.
21'
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1ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO AMÉRICA-MG!!! Guilherme Parede manda a finalização e Luan Ribeiro defende parcial, na sobra a bola toca em Artur e ele marca contra!
21'
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1ºTEMPO
Gol contra! Artur (Londrina) marca contra.
20'
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1ºTEMPO
Herbert avança pelo lado esquerdo e toca na área, Bruno Brígido sai bem e fica com a bola.
19'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Jorge Jiménez (América-MG).
18'
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1ºTEMPO
Jiménez atropela William Pottker e comete a falta.
17'
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1ºTEMPO
Segovinha erra o passe no contra-ataque.
16'
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1ºTEMPO
LONGE! Vitinho arrisca de fora da área, a bola sobe muito e sai em tiro de meta.
15'
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1ºTEMPO
O Londrina pressiona na bola aérea, Emerson afasta de cabeça.
14'
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1ºTEMPO
A batida de escanteio na grande área e Luan Ribeiro tira de soco.
13'
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1ºTEMPO
Guilherme Parede cava a bola para dentro da área, tem desvio de Kauê e a bola sai em escanteio.
12'
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1ºTEMPO
Segovinha e Guilherme Parede na bola.
11'
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1ºTEMPO
América-MG tem a falta no campo ofensivo.
10'
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1ºTEMPO
A tentativa de jogada pelo meio de Willian Dubgod, mas o atacante é desarmado.
9'
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1ºTEMPO
Wallace chega firme na disputa com Paulo Victor e cede o lateral.
8'
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1ºTEMPO
A inversão na direita para Kauê Leonardo e a bola sai pela lateral.
7'
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1ºTEMPO
Paulo Victor na velocidade pela direita, Artur fecha o espaço e fica com a bola.
6'
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1ºTEMPO
Willian Dubgod arrisca de longe e manda pra fora!
5'
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1ºTEMPO
A cobrança fechada de córner e a zaga do Coelho tira mais uma.
4'
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1ºTEMPO
A bola é alçada na grande área e Ricardo Silva tira para escanteio.
3'
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1ºTEMPO
O passe na área para Hebert, que tenta o giro e acaba perdendo a bola para a defesa americana.
2'
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1ºTEMPO
Herbert para Pottker na esquerda, Rafa Barcelos antecipa e chega primeiro que o atacante.
1'
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1ºTEMPO
Daiane Muniz é a árbitra do jogo.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Londrina x América-MG!
PRÉ-JOGO
Tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional Brasileiro sendo executado no Paraná.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
Já o Coelho vem de duas vitórias seguidas no torneio, feito inédito no torneio.
PRÉ-JOGO
O Londrina foi derrotado na última rodada para o CRB, momento que foi decretado o descenso do time de divisão.
PRÉ-JOGO
As duas equipes estão matematicamente rebaixadas para a Série C do ano que vem. O Londrina tem a 18ª posição com 32 pontos, e o Coelho é o penúltimo com 23.
PRÉ-JOGO
Olá leitor, boa tarde! A partir das 16h, siga as emoções de Londrina x América-MG pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2026.
Hugo Chacon
TECNICO
Moacir Júnior
TECNICO
Daiane Caroline Muniz Dos Santos
ÁRBITRO