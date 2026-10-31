33ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sábado, 31/10•16h
Minuto a Minuto: Coritiba X Vitória - 31/10/2026
36'
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1ºTEMPO
Thiago Santos tenta jogada pela direita de ataque e acaba desarmado.
35'
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1ºTEMPO
Vitória começa a sair mais para o jogo nesse momento. Coritiba é obrigado a recuar.
34'
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1ºTEMPO
Chute de fora da área de Tarzia. Pedro Morisco faz a defesa em dois tempos.
33'
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1ºTEMPO
Torcida segue apoiando, mas já começa a demonstrar sinais de impaciência.
32'
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1ºTEMPO
Tarzia cobra escanteio pela direita. Direto nas mãos de Pedro Morisco.
31'
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1ºTEMPO
Renê recebe sozinho no comando de ataque, tenta a finta e descola um escanteio para o Vitória.
30'
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1ºTEMPO
Falta cometida por Thiago Santos no meio de campo.
29'
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1ºTEMPO
Segue com a bola a equipe do Vitória, ao som de vaias do torcedor do Coxa.
28'
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1ºTEMPO
Erro de passe de Gean pela ala direita do campo, mas bola rebate e volta com ele.
27'
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1ºTEMPO
Vitória tenta esfriar o jogo e troca passes no seu campo de defesa.
26'
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1ºTEMPO
Nicolás Fonseca cruza pela direita de ataque. Zaga adversária consegue o corte pelo alto.
25'
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1ºTEMPO
Renê fica completamente isolado no ataque. Bola não chega no dianteiro baiano.
24'
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1ºTEMPO
Pressão total do Coxa. Vitória se defende como pode e tenta se reorganizar em campo.
23'
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1ºTEMPO
Josué cobra falta da entrada da área visitante. Bola desvia em Zé Vitor na barreira e sai em escanteio.
22'
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1ºTEMPO
Jair Ventura, treinador do Vitória, está extremamente transtornado à beira de campo com a atuação da sua equipe até aqui.
21'
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1ºTEMPO
Só dá Coritiba na partida.
20'
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1ºTEMPO
INCRÍVEL! Pedro Rocha recebe um bolão de Josué na área baiana e finaliza. Lucas Arcanjo faz um milagre e bola ainda carimba o travessão na sequência.
19'
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1ºTEMPO
Sem nenhuma cerimônia, Leão da Barra se mantém fechado na defesa, apostando somente nos contra ataques.
18'
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1ºTEMPO
Tiago Cóser manda um balão do meio de campo em direção ao ataque. Lucas Arcanjo fica com ela.
17'
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1ºTEMPO
Jogo muito falado até o momento. Juiz tem trabalho em acalmar os ânimos dos jogadores das duas equipes.
16'
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1ºTEMPO
Zé Vitor chega forte em Josué no meio de campo. Falta apontada.
15'
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1ºTEMPO
Cobrança de escanteio venenosa de Josué pela direita. Lucas Arcanjo afasta no soco.
14'
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1ºTEMPO
Segue com a bola o time da casa, agora buscando espaços no campo de ataque.
13'
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1ºTEMPO
Trabalha a bola pela faixa central de campo o Coxa.
12'
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1ºTEMPO
Gean escapa bem pela direita de ataque. Jacy divide novamente, mas cede escanteio para a equipe baiana dessa vez.
11'
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1ºTEMPO
Renê é acionado no comando de ataque. Jacy intercepta bem e afasta o perigo.
10'
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1ºTEMPO
Josué cobra escanteio pela esquerda. Tinga finaliza de cabeça, mas joga longe do gol.
9'
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1ºTEMPO
Vitória se assusta com a jogada dos mandantes e recua ainda mais. Torcedor do Coxa aumenta o volume e empurra a equipe.
8'
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1ºTEMPO
LUCAS ARCANJOOO! Josué recebe na área baiana e chuta firme. Lucas Arcanjo faz uma grande defesa e joga pra escanteio.
7'
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1ºTEMPO
Coritiba fica mais com a bola, mas sem muita objetividade.
6'
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1ºTEMPO
Minutos iniciais de partida em ritmo lento.
5'
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1ºTEMPO
As duas equipes ainda em fase de estudos.
4'
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1ºTEMPO
Tudo certo com os dois atletas, que se levantam e jogo segue.
3'
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1ºTEMPO
Choque de cabeças entre Brítez e Josué em disputa de bola no meio de campo. Os dois ficam sentindo.
2'
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1ºTEMPO
Breno Lopes avança pela direita de ataque e cruza. Forte demais. Bola sai pela linha lateral do lado oposto.
1'
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1ºTEMPO
O Coritiba joga de camisas e meiões brancos e calções pretos. O Vitória vem a campo de camisas listradas em preto e vermelho, calções brancos e meiões pretos.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Coritiba x Vitória!
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS), auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Alex Sandro Quadros Thomé (RR).
PRÉ-JOGO
Vitória definido por Jair Ventura: Lucas Arcanjo; Gean, Edenílson, Cacá e Brítez; Caíque Gonçalves, Martínez e Zé Vítor; Tarzia, Erick e Renê.
PRÉ-JOGO
Coritiba escalado por Guilherme Bossle (interino): Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebas Gómez, Nicolás Fonseca e Josué; Breno Lopes e Pedro Rocha.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão o desfalque de Lucas Ronier, lesionado. Os visitantes não contarão com Baralhas, Dudu, Fabiano Souza, Mateus Silva, Nathan Mendes e Ramon, entregues ao departamento médico. Luan Cândido e Marinho, suspensos, também são ausências confirmadas.
PRÉ-JOGO
Pelo lado baiano, o foco total é pontuar, mesmo jogando fora de casa e enfrentando grande tabu, tendo em vista que o rubro-negro é a única equipe que ainda não venceu um jogo sequer como visitante no campeonato. São seis empates e dez derrotas até aqui. Somente dois pontos acima do Z-4, somar pontos é de suma importância para o time.
PRÉ-JOGO
Os paranaenses vêm de sete jogos de jejum no Brasileirão, com cinco derrotas e dois empates. A equipe conta com o apoio dos seus torcedores pra reencontrar o caminho das vitórias, até porque, nesse momento, são somente três pontos que separam o time da zona da degola. Fernando Seabra não resistiu a má fase e foi demitido. Nenhum novo comandante foi anunciado ou especulado até o momento.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Coxa recebeu o Grêmio e perdeu por 1x0. O Leão da Barra jogou em casa contra o Athletico-PR e ficou no empate de 1x1.
PRÉ-JOGO
O Coritiba ocupa a 12ª colocação na tabela, com 39 pontos conquistados, enquanto o Vitória está na 14ª posição, com 38 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 42 partidas entre as equipes. O Coritiba venceu 16, o Vitória levou a melhor em 15 oportunidades, além de 11 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Major Antônio Couto Pereira, ou simplesmente Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe os lances de Coritiba e Vitória, jogo válido pela 33ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 16h.
J. Pinheiro
ÁRBITRO