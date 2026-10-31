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Couto Pereira Curitiba, Paraná
Coritiba Coritiba
0 × 0
Vitória Vitória

33ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sábado, 31/1016h

Minuto a Minuto: Coritiba X Vitória - 31/10/2026

bola

36'

1ºTEMPO

Thiago Santos tenta jogada pela direita de ataque e acaba desarmado.

bola

35'

1ºTEMPO

Vitória começa a sair mais para o jogo nesse momento. Coritiba é obrigado a recuar.

bola

34'

1ºTEMPO

Chute de fora da área de Tarzia. Pedro Morisco faz a defesa em dois tempos.

bola

33'

1ºTEMPO

Torcida segue apoiando, mas já começa a demonstrar sinais de impaciência.

bola

32'

1ºTEMPO

Tarzia cobra escanteio pela direita. Direto nas mãos de Pedro Morisco.

bola

31'

1ºTEMPO

Renê recebe sozinho no comando de ataque, tenta a finta e descola um escanteio para o Vitória.

bola

30'

1ºTEMPO

Falta cometida por Thiago Santos no meio de campo.

bola

29'

1ºTEMPO

Segue com a bola a equipe do Vitória, ao som de vaias do torcedor do Coxa.

bola

28'

1ºTEMPO

Erro de passe de Gean pela ala direita do campo, mas bola rebate e volta com ele.

bola

27'

1ºTEMPO

Vitória tenta esfriar o jogo e troca passes no seu campo de defesa.

bola

26'

1ºTEMPO

Nicolás Fonseca cruza pela direita de ataque. Zaga adversária consegue o corte pelo alto.

bola

25'

1ºTEMPO

Renê fica completamente isolado no ataque. Bola não chega no dianteiro baiano.

bola

24'

1ºTEMPO

Pressão total do Coxa. Vitória se defende como pode e tenta se reorganizar em campo.

bola

23'

1ºTEMPO

Josué cobra falta da entrada da área visitante. Bola desvia em Zé Vitor na barreira e sai em escanteio.

bola

22'

1ºTEMPO

Jair Ventura, treinador do Vitória, está extremamente transtornado à beira de campo com a atuação da sua equipe até aqui.

bola

21'

1ºTEMPO

Só dá Coritiba na partida.

bola

20'

1ºTEMPO

INCRÍVEL! Pedro Rocha recebe um bolão de Josué na área baiana e finaliza. Lucas Arcanjo faz um milagre e bola ainda carimba o travessão na sequência.

bola

19'

1ºTEMPO

Sem nenhuma cerimônia, Leão da Barra se mantém fechado na defesa, apostando somente nos contra ataques.

bola

18'

1ºTEMPO

Tiago Cóser manda um balão do meio de campo em direção ao ataque. Lucas Arcanjo fica com ela.

bola

17'

1ºTEMPO

Jogo muito falado até o momento. Juiz tem trabalho em acalmar os ânimos dos jogadores das duas equipes.

bola

16'

1ºTEMPO

Zé Vitor chega forte em Josué no meio de campo. Falta apontada.

bola

15'

1ºTEMPO

Cobrança de escanteio venenosa de Josué pela direita. Lucas Arcanjo afasta no soco.

bola

14'

1ºTEMPO

Segue com a bola o time da casa, agora buscando espaços no campo de ataque.

bola

13'

1ºTEMPO

Trabalha a bola pela faixa central de campo o Coxa.

bola

12'

1ºTEMPO

Gean escapa bem pela direita de ataque. Jacy divide novamente, mas cede escanteio para a equipe baiana dessa vez.

bola

11'

1ºTEMPO

Renê é acionado no comando de ataque. Jacy intercepta bem e afasta o perigo.

bola

10'

1ºTEMPO

Josué cobra escanteio pela esquerda. Tinga finaliza de cabeça, mas joga longe do gol.

bola

9'

1ºTEMPO

Vitória se assusta com a jogada dos mandantes e recua ainda mais. Torcedor do Coxa aumenta o volume e empurra a equipe.

bola

8'

1ºTEMPO

LUCAS ARCANJOOO! Josué recebe na área baiana e chuta firme. Lucas Arcanjo faz uma grande defesa e joga pra escanteio.

bola

7'

1ºTEMPO

Coritiba fica mais com a bola, mas sem muita objetividade.

bola

6'

1ºTEMPO

Minutos iniciais de partida em ritmo lento.

bola

5'

1ºTEMPO

As duas equipes ainda em fase de estudos.

bola

4'

1ºTEMPO

Tudo certo com os dois atletas, que se levantam e jogo segue.

bola

3'

1ºTEMPO

Choque de cabeças entre Brítez e Josué em disputa de bola no meio de campo. Os dois ficam sentindo.

bola

2'

1ºTEMPO

Breno Lopes avança pela direita de ataque e cruza. Forte demais. Bola sai pela linha lateral do lado oposto.

bola

1'

1ºTEMPO

O Coritiba joga de camisas e meiões brancos e calções pretos. O Vitória vem a campo de camisas listradas em preto e vermelho, calções brancos e meiões pretos.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Coritiba x Vitória!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

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PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

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PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS), auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Alex Sandro Quadros Thomé (RR).

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PRÉ-JOGO

Vitória definido por Jair Ventura: Lucas Arcanjo; Gean, Edenílson, Cacá e Brítez; Caíque Gonçalves, Martínez e Zé Vítor; Tarzia, Erick e Renê.

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PRÉ-JOGO

Coritiba escalado por Guilherme Bossle (interino): Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebas Gómez, Nicolás Fonseca e Josué; Breno Lopes e Pedro Rocha.

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PRÉ-JOGO

Os mandantes terão o desfalque de Lucas Ronier, lesionado. Os visitantes não contarão com Baralhas, Dudu, Fabiano Souza, Mateus Silva, Nathan Mendes e Ramon, entregues ao departamento médico. Luan Cândido e Marinho, suspensos, também são ausências confirmadas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado baiano, o foco total é pontuar, mesmo jogando fora de casa e enfrentando grande tabu, tendo em vista que o rubro-negro é a única equipe que ainda não venceu um jogo sequer como visitante no campeonato. São seis empates e dez derrotas até aqui. Somente dois pontos acima do Z-4, somar pontos é de suma importância para o time.

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PRÉ-JOGO

Os paranaenses vêm de sete jogos de jejum no Brasileirão, com cinco derrotas e dois empates. A equipe conta com o apoio dos seus torcedores pra reencontrar o caminho das vitórias, até porque, nesse momento, são somente três pontos que separam o time da zona da degola. Fernando Seabra não resistiu a má fase e foi demitido. Nenhum novo comandante foi anunciado ou especulado até o momento.

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PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Coxa recebeu o Grêmio e perdeu por 1x0. O Leão da Barra jogou em casa contra o Athletico-PR e ficou no empate de 1x1.

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PRÉ-JOGO

O Coritiba ocupa a 12ª colocação na tabela, com 39 pontos conquistados, enquanto o Vitória está na 14ª posição, com 38 pontos somados até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 42 partidas entre as equipes. O Coritiba venceu 16, o Vitória levou a melhor em 15 oportunidades, além de 11 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Major Antônio Couto Pereira, ou simplesmente Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! Acompanhe os lances de Coritiba e Vitória, jogo válido pela 33ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 16h.

Coritiba CFC
Vitória VIT

  • J. Pinheiro

    ÁRBITRO

Coritiba CFC
Vitória VIT

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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