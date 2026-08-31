É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
encerrado
Mangueirão Belém, Pará
Remo Remo
2 × 3
Coritiba Coritiba

25ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Segunda-feira, 31/0820h

Minuto a Minuto: Remo X Coritiba - 31/08/2026

fim

53'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

53'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! Em uma boa partida no Mangueirão, Coritiba vence o Remo por 3x2.

amarelo

52'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Marllon levanta Paulo Roberto no meio de campo. Falta e amarelo pra ele.

bola

51'

2ºTEMPO

Chute de fora da área de Alef Manga. À direita do gol de Pedro Morisco.

substituicao

50'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexe o Remo. Sai Galeano e entra Gabriel Poveda.

bola

49'

2ºTEMPO

A lei do ex não falha e Pedro Rocha cala o Mangueirão.

gol

48'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO CORITIBA!!! PEDRO ROCHA! Contra ataque rápido do Coxa. Sebastián Gómez descola ótimo passe pra Pedro Rocha na área adversária e ele finaliza com precisão.

bola

48'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO CORITIBA!!!

bola

47'

2ºTEMPO

SALVA PEDRO MORISCO! Boa jogada de David Braga, que finaliza de dentro da área do Coxa e o goleirão faz grande defesa.

bola

47'

2ºTEMPO

Tchamba levanta pela esquerda de ataque. Bruno Melo sobe bem e afasta de cabeça.

bola

46'

2ºTEMPO

Mais uma tentativa de cruzamento de Marcelinho pela direita de ataque. Dessa vez bola bate em Paulo Roberto e sai em escanteio.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos oito minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

Marcelinho recebe na linha de fundo pela direita de ataque. Ele cruza rasteiro e Bruno Melo afasta o perigo.

bola

43'

2ºTEMPO

Tenta trocar passes pelo meio de campo o Coxa, mas marcação dos mandantes aperta e dificulta as coisas.

bola

42'

2ºTEMPO

David Braga chuta desequilibrado de fora da área e manda direto pela linha de fundo, completamente torto.

bola

41'

2ºTEMPO

Torcida do Remo ainda acredita na vitória e empurra a equipe.

bola

40'

2ºTEMPO

Marcelinho pega sobra e chuta de fora da área. Longe do gol paranaense.

bola

39'

2ºTEMPO

Pedro Morisco tenta evitar saída de bola pela direita da sua área, mas cede escanteio para o Leão.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca no Remo. Sai Picco e entra David Braga.

bola

37'

2ºTEMPO

Felipe Jonatan tenta jogada pela esquerda de ataque, mas comete falta em Marcelinho.

bola

36'

2ºTEMPO

Alef Manga é lançado na esquerda de ataque. Bandeira aponta impedimento na jogada.

bola

35'

2ºTEMPO

Jogo fica disputado no meio de campo. As duas equipes em busca da vitória.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Zé Welison deixa o jogo e entra Vítor Bueno.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexidas no Remo. Sai Yago Pikachu e entra Alef Manga.

amarelo

33'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Yago Pikachu por reclamação.

amarelo

32'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Zé Welison por reclamação.

bola

31'

2ºTEMPO

VAR! Arbitragem de vídeo checa possível falta em cima de Zé Welison no início da jogada do gol, mas nada é identificado.

gol

30'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO CORITIBA!!! FABINHO! Depois de muita disputa dentro da área do Remo, bola sobra com Paulo Roberto na linha de fundo, pela esquerda, dentro da área. Ele rola para o meio e Fabinho completa pra rede. Empata o Coxa.

bola

30'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO CORITIBA!!!

bola

29'

2ºTEMPO

Após breve pausa, bola volta a rolar no Pará.

bola

28'

2ºTEMPO

Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.

bola

27'

2ºTEMPO

TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.

bola

26'

2ºTEMPO

Yago Pikachu chuta de fora da área e manda pela linha de fundo, sem nenhum perigo.

bola

25'

2ºTEMPO

Marcelinho tenta cruzar pela direita de ataque. Bruno Melo corta e joga pra linha lateral.

bola

24'

2ºTEMPO

Tentando respirar e também esfriar o jogo, Remo roda a bola pelo meio de campo.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Lavega também vai embora e entra Paulo Roberto no seu lugar.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Últimas duas trocas no Coritiba. Sai Breno Lopes e entra Fabinho.

bola

22'

2ºTEMPO

Marcelinho cruza rasteiro com perigo pela direita de ataque. Tiago Cóser faz o corte providencial.

bola

21'

2ºTEMPO

Segue na motivação o Remo, se mantendo no campo de ataque. Coritiba encurralado na defesa.

amarelo

20'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Gabriel Taliari por chegada forte em Tiago Cóser no meio de campo.

gol

19'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO REMO!!! YAGO PIKACHU! Após perder a penalidade, ele mesmo pega o rebote e fuzila pra a rede, virando para o Leão.

bola

19'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO REMO!!!

bola_nogoal

18'

2ºTEMPO

DEFENDE PEDRO MORISCO! Yago Pikachu bate mal demais, no canto esquerdo. Pedro Morisco acerta o lado e faz a defesa.

bola

17'

2ºTEMPO

PÊNALTI PARA O REMO! Gabriel Taliari domina na área do Coxa pela esquerda e leva um chute de JP Chermont. Marca da cal é apontada pela arbitragem, sem nenhuma dúvida.

bola

16'

2ºTEMPO

Segue na pressão o Remo. Torcida inflamada nas arquibancadas, empurrando a equipe para a virada.

gol

15'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO REMO!!! ZÉ RICARDO! Bola na esquerda de ataque com Zé Ricardo. Ele corta para o meio, limpa a marcação e enche o pé de dentro da área adversária pra empatar.

bola

15'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO REMO!!!

bola

14'

2ºTEMPO

Erro de passe de Galeano pela esquerda de ataque.

substituicao

13'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Fernando Sobral também deixa o jogo para a entrada de Felipe Jonatan.

substituicao

13'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Coritiba. Sai Tissi e entra Vini Paulista.

bola

12'

2ºTEMPO

Contra ataque do Coxa. Breno Lopes tenta a finta, se enrola e perde a bola na entrada da área do Remo.

amarelo

11'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Gabriel Taliari arranca pela direita de ataque e é parado com falta por Tiago Cóser. Falta e amarelo para o defensor.

bola

10'

2ºTEMPO

QUASE! Marlon recebe na esquerda de ataque, na área do Coxa. Ele limpa a marcação e chuta. Pedro Morisco defende e Bruno Melo manda pra longe.

substituicao

9'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda o Coritiba. Sai Jacy, lesionado, e entra Rodrigo Moledo no seu lugar.

bola

8'

2ºTEMPO

PRA FORA! Yago Pikachu cobra escanteio da direita. Galeano finaliza de cabeça e manda por cima.

bola

7'

2ºTEMPO

Marlon cruza pela esquerda de ataque. Fernando Sobral corta de cabeça e joga pra escanteio.

bola

6'

2ºTEMPO

Zagueiro do Coxa é retirado de campo e bola volta a rolar. Coritiba com um homem a menos momentaneamente.

bola

5'

2ºTEMPO

Jacy segue recebendo atendimento em campo.

bola

4'

2ºTEMPO

Jogo parado. Jacy fica caído no gramado e recebe atendimento médico.

bola

3'

2ºTEMPO

Zé Ricardo é acionado na direita de ataque. Jacy toma a frente e sofre falta no lance.

gol_contra

2'

2ºTEMPO

GOL CONTRA!
GOOOLLL DO CORITIBA!!! CONTRA DE ZÉ WELISON! Pedro Rocha cobra escanteio pela esquerda. Zé Welison tenta cortar na pequena área e joga contra o próprio patrimônio. Coxa na frente.

bola

2'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO CORITIBA!!!

bola

1'

2ºTEMPO

As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

49'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

48'

1ºTEMPO

Yago Pikachu descola bom passe do meio de campo pra Zé Welison na direita de ataque, na área visitante. Ele cruza com perigo e Tiago Cóser joga pra escanteio.

bola

47'

1ºTEMPO

Cobrança de escanteio da direita de Fernando Sobral. Pedro Rocha finaliza mal de cabeça e joga pela linha de fundo.

bola

46'

1ºTEMPO

UHHH! Zé Ricardo manda um canudo de fora da área. Bola passa à esquerda do gol de Pedro Morisco.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos quatro minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

PEDRO MORISCOOO! Gabriel Taliari rola pra Galeano na área paranaense. Ele finaliza de canhota e Pedro Morisco vai buscar no cantinho direito.

bola

44'

1ºTEMPO

Fernando Sobral empurra Marlon no meio de campo e comete a falta.

bola

43'

1ºTEMPO

Coritiba melhora nesses minutos finais de primeiro tempo.

bola

42'

1ºTEMPO

Breno Lopes recebe na esquerda de ataque. Bandeira levanta o pano e aponta impedimento na jogada.

bola

41'

1ºTEMPO

Pedro Rocha é lançado em velocidade no comando de ataque, com liberdade. Marllon arranca, chega junto e ganha no jogo de corpo.

bola

40'

1ºTEMPO

QUE BOBEADA! Saída errada da defesa do Coritiba. Gabriel Taliari recebe dentro da área, balança na frente de Pedro Morisco e, ao invés de rolar pra um companheiro, chuta na rede pelo lado de fora.

bola

39'

1ºTEMPO

Galeano é acionado pela esquerda de ataque. JP Chermont toma a frente e atacante remista cai com a mão no rosto. Lateral do Coxa dá uma bronca no adversário.

bola

38'

1ºTEMPO

Ao som de vaias da torcida do Remo, Coxa segue trocando passes, agora no campo ofensivo.

bola

37'

1ºTEMPO

Picco derruba Tiago Cóser no meio de campo. Falta assinalada.

bola

36'

1ºTEMPO

Na tentativa de tentar esfriar o jogo, Coritiba roda a bola pelo meio de campo.

bola

35'

1ºTEMPO

Remo segue na pressão, mas sem levar perigo real ao gol de Pedro Morisco.

bola

34'

1ºTEMPO

Fernando Sobral tenta sair jogando pela direita de sua defesa. Ele chuta e Marlon corta pra linha lateral.

bola

33'

1ºTEMPO

Galeano domina pela esquerda de ataque. Tiago Cóser dá empurrão no paraguaio e comete a falta.

bola

32'

1ºTEMPO

Pedro Rocha recebe de Breno Lopes na área do Remo e finaliza. Marcelo Rangel faz a intervenção.

bola

31'

1ºTEMPO

Balãozinho pra área do Coritiba. Tiago Cóser sobe bem e afasta pelo alto.

bola

30'

1ºTEMPO

Pausa ocorre em um bom momento para o Coxa, que tomava um calor na partida com a pressão dos donos da casa.

bola

29'

1ºTEMPO

Após breve pausa, bola volta a rolar no Pará.

bola

28'

1ºTEMPO

Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.

bola

27'

1ºTEMPO

TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.

bola

26'

1ºTEMPO

Galeano levanta pela esquerda de ataque. Pedro Morisco fica com ela.

bola

25'

1ºTEMPO

Marlon recebe na área adversária e chuta. Bola carimba a marcação e sobra com Marcelinho, que também arrisca, mas manda pra fora.

bola

24'

1ºTEMPO

PRA FORA! Marcelinho recebe lançamento na área do Coxa, no meio dos zagueiros, ganha de Pedro Morisco, mas finaliza por cima do gol.

bola

23'

1ºTEMPO

Marcelinho tenta cruzar pela direita de ataque. Bola desvia na marcação e sai em escanteio.

bola

22'

1ºTEMPO

Boa jogada de Galeano pela esquerda de ataque. Ele deixa o marcador no chão, vai ao fundo e cruza. Forte demais.

bola

21'

1ºTEMPO

Trabalha a bola pela faixa central de campo o time do Remo.

bola

20'

1ºTEMPO

Lavega lança do meio de campo pra Breno Lopes na esquerda de ataque. Picco faz boa antecipação e joga pra linha lateral, na segurança.

bola

19'

1ºTEMPO

Galeano tenta jogada pela esquerda de ataque e é atropelado por JP Chermont. Falta apontada.

bola

18'

1ºTEMPO

Tchamba arrisca de muito longe e manda ainda mais longe do gol adversário.

bola

17'

1ºTEMPO

Remo ensaia uma pressão. Coritiba inteiro fechado na defesa, apostando somente nos contra ataques.

bola

16'

1ºTEMPO

Após concluir o atendimento médico fora de campo, Marcelinho está de volta ao jogo.

bola

15'

1ºTEMPO

Yago Pikachu faz o cruzamento pela direita de ataque, em cobrança de falta. Zaga do Coxa afasta o perigo pelo alto.

bola

14'

1ºTEMPO

Equipe médica do Leão em campo para atendimento a Marcelinho. Após cometer a falta, Jacy pisa na mão do lateral.

bola

13'

1ºTEMPO

Marcelinho vai ao fundo pela direita de ataque e é parado com falta por Jacy.

bola

12'

1ºTEMPO

Sem necessidade de atendimento médico, Marlon se levanta e segue no jogo. Bola rolando novamente.

bola

11'

1ºTEMPO

Jogo parado. Marlon leva trombada de JP Chermont pela esquerda de ataque e fica sentindo.

bola

10'

1ºTEMPO

Bom início de jogo até aqui no Mangueirão.

bola

9'

1ºTEMPO

QUE CHANCE! Yago Pikachu cruza pela direita de ataque e Galeano domina na área visitante com total liberdade. Ele manda uma pancada e joga por cima do gol.

bola

8'

1ºTEMPO

Galeano cruza pela esquerda de ataque. Bruno Melo corta mal, mas bola sobra com Pedro Morisco.

bola

7'

1ºTEMPO

NA TRAVE! Pedro Rocha recebe ótimo cruzamento da esquerda de ataque de Lavega. Na pequena área do Remo, ele finaliza no poste esquerdo de Marcelo Rangel e perde grande oportunidade.

bola

6'

1ºTEMPO

Sebastián Gómez é derrubado por Zé Welison no meio de campo. Falta marcada.

bola

5'

1ºTEMPO

Gabriel Taliari recebe com liberdade pela direita de ataque e cruza rasteiro, na direção de Galeano na área visitante. Forte demais. Bola passa direto.

bola

4'

1ºTEMPO

As duas equipes ainda em fase de estudos, muito emboladas pelo meio de campo.

bola

3'

1ºTEMPO

Lavega arruma e tenta o chute de fora da área. Ele pega mal demais e manda pela linha de fundo.

bola

2'

1ºTEMPO

Marcelinho vai ao fundo pela direita de ataque e cruza. Pedro Morisco agarra firme na pequena área.

bola

1'

1ºTEMPO

O Remo joga de camisas azuis e calções e meiões brancos. O Coritiba vem a campo de camisas brancas, calções pretos e meiões verdes.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando em Belém.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Daiane Muniz (SP), auxiliada por Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Maira Mastella Moreira (RS).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Coritiba definido por Álvaro Martins (auxiliar): Pedro Morisco; JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Tissi, Sebastián Gómez e Fernando Sobral; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Remo escalado por Léo Condé: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Zé Welison, Picco e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Galeano e Gabriel Taliari.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Edson Fernando, Jajá e Mayk, lesionados. Os visitantes não contarão com Lucas Ronier, Tinga, Ocampo e Thiago Santos, entregues ao departamento médico. O treinador Fernando Seabra e o auxiliar técnico Vinícius Rovaris, suspensos, também ficarão de fora da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado paranaense, o foco total é emendar a segunda vitória consecutiva e encostar ainda mais nos primeiros colocados da competição.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O time paraense não vence há quatro rodadas no campeonato e precisa urgentemente de uma vitória pra sair da zona da degola, pelo menos até o próximo final de semana. A equipe conta com o apoio massivo dos seus torcedores.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Leão Azul visitou o Fluminense e perdeu por 2x1. O Coxa jogou em casa contra o Corinthians e levou a melhor, vencendo por 2x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Remo ocupa a 19ª colocação na tabela, com 23 pontos conquistados, enquanto o Coritiba está na 9ª posição, com 34 pontos somados até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 17 partidas entre as equipes. O Remo venceu 1, o Coritiba levou a melhor em 11 oportunidades, além de 5 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, também conhecido como Estádio Olímpico do Pará e popularmente chamado de Mangueirão, localizado em Belém, no Pará.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Remo e Coritiba, jogo válido pela 25ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 20h.

Remo REM

  • Leonardo Condé

    TECNICO

  • Marcelo Rangel

    Goleiro

  • Marcelinho

    Defesa

  • MarllonAmarelo

    Defesa

  • Duplexe Tchamba

    Defesa

  • Marlon

    Defesa

  • Zé WelisonSaiuGol ContraAmarelo

    Meio-Campo

  • Vitor BuenoEntrou

    Meio-Campo

  • Leonel PiccoSaiu

    Meio-Campo

  • David BragaEntrou

    Meio-Campo

  • Zé RicardoGol

    Meio-Campo

  • Yago PikachuSaiuGolAmarelo

    Meio-Campo

  • Alef MangaEntrou

    Atacante

  • Antonio GaleanoSaiu

    Atacante

  • Poveda Entrou

    Atacante

  • Gabriel TaliariAmarelo

    Atacante

Coritiba CFC

  • Fernando Seabra

    TECNICO

  • Pedro Morisco

    Goleiro

  • JP Chermont

    Defesa

  • Tiago CóserAmarelo

    Defesa

  • JacySaiu

    Defesa

  • Rodrigo MoledoEntrou

    Defesa

  • Bruno Melo

    Defesa

  • TissiSaiu

    Meio-Campo

  • Vini PaulistaEntrou

    Meio-Campo

  • Sebastián Gómez

    Meio-Campo

  • Fernando SobralSaiu

    Meio-Campo

  • Felipe JonatanEntrou

    Defesa

  • Joaquín LavegaSaiu

    Atacante

  • Paulo RobertoEntrou

    Atacante

  • Breno LopesSaiu

    Atacante

  • FabinhoEntrouGol

    Atacante

  • Pedro RochaGol

    Atacante

  • Daiane Muniz (SP)

    ÁRBITRO

  • Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

    ASSISTENTE

  • Maira Mastella Moreira (RS)

    ASSISTENTE

  • Júlio César Pfleger (SC)

    QUARTO ÁRBITRO

Remo REM
Coritiba CFC

GOLS

Gol Contra Zé Welison
Gol Zé Ricardo
Gol Yago Pikachu
Fabinho Gol
Pedro Rocha Gol
POSSE DE BOLA
58% 42%
29FINALIZAÇÕES7
9FINALIZAÇÕES CERTAS5
10FALTAS COMETIDAS8
9CRUZAMENTOS3
31PASSES ERRADOS16
9DESARMES7
9ESCANTEIOS4
2IMPEDIMENTOS2
4CARTÕES AMARELOS1
0CARTÕES VERMELHOS0
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ÚLTIMAS HORAS!

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).