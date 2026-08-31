25ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Segunda-feira, 31/08•20h
Minuto a Minuto: Remo X Coritiba - 31/08/2026
53'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
53'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! Em uma boa partida no Mangueirão, Coritiba vence o Remo por 3x2.
52'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Marllon levanta Paulo Roberto no meio de campo. Falta e amarelo pra ele.
51'
•
2ºTEMPO
Chute de fora da área de Alef Manga. À direita do gol de Pedro Morisco.
50'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexe o Remo. Sai Galeano e entra Gabriel Poveda.
49'
•
2ºTEMPO
A lei do ex não falha e Pedro Rocha cala o Mangueirão.
48'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO CORITIBA!!! PEDRO ROCHA! Contra ataque rápido do Coxa. Sebastián Gómez descola ótimo passe pra Pedro Rocha na área adversária e ele finaliza com precisão.
48'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO CORITIBA!!!
47'
•
2ºTEMPO
SALVA PEDRO MORISCO! Boa jogada de David Braga, que finaliza de dentro da área do Coxa e o goleirão faz grande defesa.
47'
•
2ºTEMPO
Tchamba levanta pela esquerda de ataque. Bruno Melo sobe bem e afasta de cabeça.
46'
•
2ºTEMPO
Mais uma tentativa de cruzamento de Marcelinho pela direita de ataque. Dessa vez bola bate em Paulo Roberto e sai em escanteio.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos oito minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Marcelinho recebe na linha de fundo pela direita de ataque. Ele cruza rasteiro e Bruno Melo afasta o perigo.
43'
•
2ºTEMPO
Tenta trocar passes pelo meio de campo o Coxa, mas marcação dos mandantes aperta e dificulta as coisas.
42'
•
2ºTEMPO
David Braga chuta desequilibrado de fora da área e manda direto pela linha de fundo, completamente torto.
41'
•
2ºTEMPO
Torcida do Remo ainda acredita na vitória e empurra a equipe.
40'
•
2ºTEMPO
Marcelinho pega sobra e chuta de fora da área. Longe do gol paranaense.
39'
•
2ºTEMPO
Pedro Morisco tenta evitar saída de bola pela direita da sua área, mas cede escanteio para o Leão.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca no Remo. Sai Picco e entra David Braga.
37'
•
2ºTEMPO
Felipe Jonatan tenta jogada pela esquerda de ataque, mas comete falta em Marcelinho.
36'
•
2ºTEMPO
Alef Manga é lançado na esquerda de ataque. Bandeira aponta impedimento na jogada.
35'
•
2ºTEMPO
Jogo fica disputado no meio de campo. As duas equipes em busca da vitória.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Zé Welison deixa o jogo e entra Vítor Bueno.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexidas no Remo. Sai Yago Pikachu e entra Alef Manga.
33'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Yago Pikachu por reclamação.
32'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Zé Welison por reclamação.
31'
•
2ºTEMPO
VAR! Arbitragem de vídeo checa possível falta em cima de Zé Welison no início da jogada do gol, mas nada é identificado.
30'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO CORITIBA!!! FABINHO! Depois de muita disputa dentro da área do Remo, bola sobra com Paulo Roberto na linha de fundo, pela esquerda, dentro da área. Ele rola para o meio e Fabinho completa pra rede. Empata o Coxa.
30'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO CORITIBA!!!
29'
•
2ºTEMPO
Após breve pausa, bola volta a rolar no Pará.
28'
•
2ºTEMPO
Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.
27'
•
2ºTEMPO
TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.
26'
•
2ºTEMPO
Yago Pikachu chuta de fora da área e manda pela linha de fundo, sem nenhum perigo.
25'
•
2ºTEMPO
Marcelinho tenta cruzar pela direita de ataque. Bruno Melo corta e joga pra linha lateral.
24'
•
2ºTEMPO
Tentando respirar e também esfriar o jogo, Remo roda a bola pelo meio de campo.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Lavega também vai embora e entra Paulo Roberto no seu lugar.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Últimas duas trocas no Coritiba. Sai Breno Lopes e entra Fabinho.
22'
•
2ºTEMPO
Marcelinho cruza rasteiro com perigo pela direita de ataque. Tiago Cóser faz o corte providencial.
21'
•
2ºTEMPO
Segue na motivação o Remo, se mantendo no campo de ataque. Coritiba encurralado na defesa.
20'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Gabriel Taliari por chegada forte em Tiago Cóser no meio de campo.
19'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO REMO!!! YAGO PIKACHU! Após perder a penalidade, ele mesmo pega o rebote e fuzila pra a rede, virando para o Leão.
19'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO REMO!!!
18'
•
2ºTEMPO
DEFENDE PEDRO MORISCO! Yago Pikachu bate mal demais, no canto esquerdo. Pedro Morisco acerta o lado e faz a defesa.
17'
•
2ºTEMPO
PÊNALTI PARA O REMO! Gabriel Taliari domina na área do Coxa pela esquerda e leva um chute de JP Chermont. Marca da cal é apontada pela arbitragem, sem nenhuma dúvida.
16'
•
2ºTEMPO
Segue na pressão o Remo. Torcida inflamada nas arquibancadas, empurrando a equipe para a virada.
15'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO REMO!!! ZÉ RICARDO! Bola na esquerda de ataque com Zé Ricardo. Ele corta para o meio, limpa a marcação e enche o pé de dentro da área adversária pra empatar.
15'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO REMO!!!
14'
•
2ºTEMPO
Erro de passe de Galeano pela esquerda de ataque.
13'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Fernando Sobral também deixa o jogo para a entrada de Felipe Jonatan.
13'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Coritiba. Sai Tissi e entra Vini Paulista.
12'
•
2ºTEMPO
Contra ataque do Coxa. Breno Lopes tenta a finta, se enrola e perde a bola na entrada da área do Remo.
11'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Gabriel Taliari arranca pela direita de ataque e é parado com falta por Tiago Cóser. Falta e amarelo para o defensor.
10'
•
2ºTEMPO
QUASE! Marlon recebe na esquerda de ataque, na área do Coxa. Ele limpa a marcação e chuta. Pedro Morisco defende e Bruno Melo manda pra longe.
9'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda o Coritiba. Sai Jacy, lesionado, e entra Rodrigo Moledo no seu lugar.
8'
•
2ºTEMPO
PRA FORA! Yago Pikachu cobra escanteio da direita. Galeano finaliza de cabeça e manda por cima.
7'
•
2ºTEMPO
Marlon cruza pela esquerda de ataque. Fernando Sobral corta de cabeça e joga pra escanteio.
6'
•
2ºTEMPO
Zagueiro do Coxa é retirado de campo e bola volta a rolar. Coritiba com um homem a menos momentaneamente.
5'
•
2ºTEMPO
Jacy segue recebendo atendimento em campo.
4'
•
2ºTEMPO
Jogo parado. Jacy fica caído no gramado e recebe atendimento médico.
3'
•
2ºTEMPO
Zé Ricardo é acionado na direita de ataque. Jacy toma a frente e sofre falta no lance.
2'
•
2ºTEMPO
GOL CONTRA! GOOOLLL DO CORITIBA!!! CONTRA DE ZÉ WELISON! Pedro Rocha cobra escanteio pela esquerda. Zé Welison tenta cortar na pequena área e joga contra o próprio patrimônio. Coxa na frente.
2'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO CORITIBA!!!
1'
•
2ºTEMPO
As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
49'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
48'
•
1ºTEMPO
Yago Pikachu descola bom passe do meio de campo pra Zé Welison na direita de ataque, na área visitante. Ele cruza com perigo e Tiago Cóser joga pra escanteio.
47'
•
1ºTEMPO
Cobrança de escanteio da direita de Fernando Sobral. Pedro Rocha finaliza mal de cabeça e joga pela linha de fundo.
46'
•
1ºTEMPO
UHHH! Zé Ricardo manda um canudo de fora da área. Bola passa à esquerda do gol de Pedro Morisco.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos quatro minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
PEDRO MORISCOOO! Gabriel Taliari rola pra Galeano na área paranaense. Ele finaliza de canhota e Pedro Morisco vai buscar no cantinho direito.
44'
•
1ºTEMPO
Fernando Sobral empurra Marlon no meio de campo e comete a falta.
43'
•
1ºTEMPO
Coritiba melhora nesses minutos finais de primeiro tempo.
42'
•
1ºTEMPO
Breno Lopes recebe na esquerda de ataque. Bandeira levanta o pano e aponta impedimento na jogada.
41'
•
1ºTEMPO
Pedro Rocha é lançado em velocidade no comando de ataque, com liberdade. Marllon arranca, chega junto e ganha no jogo de corpo.
40'
•
1ºTEMPO
QUE BOBEADA! Saída errada da defesa do Coritiba. Gabriel Taliari recebe dentro da área, balança na frente de Pedro Morisco e, ao invés de rolar pra um companheiro, chuta na rede pelo lado de fora.
39'
•
1ºTEMPO
Galeano é acionado pela esquerda de ataque. JP Chermont toma a frente e atacante remista cai com a mão no rosto. Lateral do Coxa dá uma bronca no adversário.
38'
•
1ºTEMPO
Ao som de vaias da torcida do Remo, Coxa segue trocando passes, agora no campo ofensivo.
37'
•
1ºTEMPO
Picco derruba Tiago Cóser no meio de campo. Falta assinalada.
36'
•
1ºTEMPO
Na tentativa de tentar esfriar o jogo, Coritiba roda a bola pelo meio de campo.
35'
•
1ºTEMPO
Remo segue na pressão, mas sem levar perigo real ao gol de Pedro Morisco.
34'
•
1ºTEMPO
Fernando Sobral tenta sair jogando pela direita de sua defesa. Ele chuta e Marlon corta pra linha lateral.
33'
•
1ºTEMPO
Galeano domina pela esquerda de ataque. Tiago Cóser dá empurrão no paraguaio e comete a falta.
32'
•
1ºTEMPO
Pedro Rocha recebe de Breno Lopes na área do Remo e finaliza. Marcelo Rangel faz a intervenção.
31'
•
1ºTEMPO
Balãozinho pra área do Coritiba. Tiago Cóser sobe bem e afasta pelo alto.
30'
•
1ºTEMPO
Pausa ocorre em um bom momento para o Coxa, que tomava um calor na partida com a pressão dos donos da casa.
29'
•
1ºTEMPO
Após breve pausa, bola volta a rolar no Pará.
28'
•
1ºTEMPO
Treinadores aproveitam e orientam suas equipes à beira de campo.
27'
•
1ºTEMPO
TEMPO TÉCNICO! Pausa para a hidratação dos jogadores.
26'
•
1ºTEMPO
Galeano levanta pela esquerda de ataque. Pedro Morisco fica com ela.
25'
•
1ºTEMPO
Marlon recebe na área adversária e chuta. Bola carimba a marcação e sobra com Marcelinho, que também arrisca, mas manda pra fora.
24'
•
1ºTEMPO
PRA FORA! Marcelinho recebe lançamento na área do Coxa, no meio dos zagueiros, ganha de Pedro Morisco, mas finaliza por cima do gol.
23'
•
1ºTEMPO
Marcelinho tenta cruzar pela direita de ataque. Bola desvia na marcação e sai em escanteio.
22'
•
1ºTEMPO
Boa jogada de Galeano pela esquerda de ataque. Ele deixa o marcador no chão, vai ao fundo e cruza. Forte demais.
21'
•
1ºTEMPO
Trabalha a bola pela faixa central de campo o time do Remo.
20'
•
1ºTEMPO
Lavega lança do meio de campo pra Breno Lopes na esquerda de ataque. Picco faz boa antecipação e joga pra linha lateral, na segurança.
19'
•
1ºTEMPO
Galeano tenta jogada pela esquerda de ataque e é atropelado por JP Chermont. Falta apontada.
18'
•
1ºTEMPO
Tchamba arrisca de muito longe e manda ainda mais longe do gol adversário.
17'
•
1ºTEMPO
Remo ensaia uma pressão. Coritiba inteiro fechado na defesa, apostando somente nos contra ataques.
16'
•
1ºTEMPO
Após concluir o atendimento médico fora de campo, Marcelinho está de volta ao jogo.
15'
•
1ºTEMPO
Yago Pikachu faz o cruzamento pela direita de ataque, em cobrança de falta. Zaga do Coxa afasta o perigo pelo alto.
14'
•
1ºTEMPO
Equipe médica do Leão em campo para atendimento a Marcelinho. Após cometer a falta, Jacy pisa na mão do lateral.
13'
•
1ºTEMPO
Marcelinho vai ao fundo pela direita de ataque e é parado com falta por Jacy.
12'
•
1ºTEMPO
Sem necessidade de atendimento médico, Marlon se levanta e segue no jogo. Bola rolando novamente.
11'
•
1ºTEMPO
Jogo parado. Marlon leva trombada de JP Chermont pela esquerda de ataque e fica sentindo.
10'
•
1ºTEMPO
Bom início de jogo até aqui no Mangueirão.
9'
•
1ºTEMPO
QUE CHANCE! Yago Pikachu cruza pela direita de ataque e Galeano domina na área visitante com total liberdade. Ele manda uma pancada e joga por cima do gol.
8'
•
1ºTEMPO
Galeano cruza pela esquerda de ataque. Bruno Melo corta mal, mas bola sobra com Pedro Morisco.
7'
•
1ºTEMPO
NA TRAVE! Pedro Rocha recebe ótimo cruzamento da esquerda de ataque de Lavega. Na pequena área do Remo, ele finaliza no poste esquerdo de Marcelo Rangel e perde grande oportunidade.
6'
•
1ºTEMPO
Sebastián Gómez é derrubado por Zé Welison no meio de campo. Falta marcada.
5'
•
1ºTEMPO
Gabriel Taliari recebe com liberdade pela direita de ataque e cruza rasteiro, na direção de Galeano na área visitante. Forte demais. Bola passa direto.
4'
•
1ºTEMPO
As duas equipes ainda em fase de estudos, muito emboladas pelo meio de campo.
3'
•
1ºTEMPO
Lavega arruma e tenta o chute de fora da área. Ele pega mal demais e manda pela linha de fundo.
2'
•
1ºTEMPO
Marcelinho vai ao fundo pela direita de ataque e cruza. Pedro Morisco agarra firme na pequena área.
1'
•
1ºTEMPO
O Remo joga de camisas azuis e calções e meiões brancos. O Coritiba vem a campo de camisas brancas, calções pretos e meiões verdes.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando em Belém.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Daiane Muniz (SP), auxiliada por Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Maira Mastella Moreira (RS).
PRÉ-JOGO
Coritiba definido por Álvaro Martins (auxiliar): Pedro Morisco; JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Tissi, Sebastián Gómez e Fernando Sobral; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha.
PRÉ-JOGO
Remo escalado por Léo Condé: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Zé Welison, Picco e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Galeano e Gabriel Taliari.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Edson Fernando, Jajá e Mayk, lesionados. Os visitantes não contarão com Lucas Ronier, Tinga, Ocampo e Thiago Santos, entregues ao departamento médico. O treinador Fernando Seabra e o auxiliar técnico Vinícius Rovaris, suspensos, também ficarão de fora da partida.
PRÉ-JOGO
Pelo lado paranaense, o foco total é emendar a segunda vitória consecutiva e encostar ainda mais nos primeiros colocados da competição.
PRÉ-JOGO
O time paraense não vence há quatro rodadas no campeonato e precisa urgentemente de uma vitória pra sair da zona da degola, pelo menos até o próximo final de semana. A equipe conta com o apoio massivo dos seus torcedores.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Leão Azul visitou o Fluminense e perdeu por 2x1. O Coxa jogou em casa contra o Corinthians e levou a melhor, vencendo por 2x1.
PRÉ-JOGO
O Remo ocupa a 19ª colocação na tabela, com 23 pontos conquistados, enquanto o Coritiba está na 9ª posição, com 34 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 17 partidas entre as equipes. O Remo venceu 1, o Coritiba levou a melhor em 11 oportunidades, além de 5 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, também conhecido como Estádio Olímpico do Pará e popularmente chamado de Mangueirão, localizado em Belém, no Pará.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Remo e Coritiba, jogo válido pela 25ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 20h.
Leonardo Condé
TECNICO
Marcelo Rangel
Goleiro
Marcelinho
Defesa
Marllon
Defesa
Duplexe Tchamba
Defesa
Marlon
Defesa
Zé Welison
Meio-Campo
Vitor Bueno
Meio-Campo
Leonel Picco
Meio-Campo
David Braga
Meio-Campo
Zé Ricardo
Meio-Campo
Yago Pikachu
Meio-Campo
Alef Manga
Atacante
Antonio Galeano
Atacante
Poveda
Atacante
Gabriel Taliari
Atacante
Fernando Seabra
TECNICO
Pedro Morisco
Goleiro
JP Chermont
Defesa
Tiago Cóser
Defesa
Jacy
Defesa
Rodrigo Moledo
Defesa
Bruno Melo
Defesa
Tissi
Meio-Campo
Vini Paulista
Meio-Campo
Sebastián Gómez
Meio-Campo
Fernando Sobral
Meio-Campo
Felipe Jonatan
Defesa
Joaquín Lavega
Atacante
Paulo Roberto
Atacante
Breno Lopes
Atacante
Fabinho
Atacante
Pedro Rocha
Atacante
Daiane Muniz (SP)
ÁRBITRO
Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
ASSISTENTE
Maira Mastella Moreira (RS)
ASSISTENTE
Júlio César Pfleger (SC)
QUARTO ÁRBITRO