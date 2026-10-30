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Neo Química Arena São Paulo, São Paulo
Corinthians Corinthians
0 × 0
Mirassol Mirassol

33ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Sexta-feira, 30/1020h

Minuto a Minuto: Corinthians X Mirassol - 30/10/2026

bola

15'

1ºTEMPO

Torcida corintiana canta ainda mais alto nesse momento, jogando junto com seu time.

bola

14'

1ºTEMPO

Bastante acionado no jogo, Matheus Bidu recebe pela esquerda de ataque e cruza. João Victor afasta pelo alto.

bola

13'

1ºTEMPO

Kaio César invade a área mirassolense pela direita e arrisca. Walter agarra firme.

bola

12'

1ºTEMPO

Wallisson desarma na bola tentativa de ataque de Matheus Bidu pela esquerda.

bola

11'

1ºTEMPO

Corinthians comanda as ações da partida. Mirassol fica recuado, apostando somente nos contra ataques.

bola

10'

1ºTEMPO

Mais uma tentativa de Matheus Bidu. Dessa vez ele chuta de fora da área e manda pra fora novamente.

bola

9'

1ºTEMPO

Breno Bidon tenta passe do lado esquerdo de ataque e perde a bola.

bola

8'

1ºTEMPO

Edson Carioca é lançado em velocidade na direita de ataque. Hugo Souza deixa sua grande área e rasga no carrinho, jogando a bola pra linha lateral.

bola

7'

1ºTEMPO

Matheus Bidu recebe de Yuri Alberto na área visitante, pela esquerda. Ele chuta rasteiro e bola bate na rede pelo lado de fora.

bola

6'

1ºTEMPO

Partida ainda muito estudada nesses minutos iniciais.

bola

5'

1ºTEMPO

Mirassol rouba a bola e esfria o jogo, prendendo a redonda no seu campo de defesa.

bola

4'

1ºTEMPO

Roda a bola na faixa central de campo a equipe da casa.

bola

3'

1ºTEMPO

Kaio César tenta carregar a bola pelo meio de campo e é parado com falta por Reinaldo.

bola

2'

1ºTEMPO

Torcida corintiana faz uma bonita festa, empurrando sua equipe e querendo mandar a má fase embora de uma vez por todas.

bola

1'

1ºTEMPO

O Corinthians joga de camisas e meiões brancos e calções pretos. O MIrassol vem a campo todo de amarelo.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Corinthians x Mirassol!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

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PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Matheus Delgado Candançan (SP), auxiliado por Daniel Luís Marques (SP) e Henrique Perinelli Oliveira (SP).

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PRÉ-JOGO

Mirassol definido por Rafael Guanaes: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Wallisson e Eduardo; Alesson, Edson Carioca e Bruno Santos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Corinthians escalado por Clarence Seedorf: Hugo Souza; Matheuzinho; André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; André, Breno Bidon e Garro; Matheus Bidu, Kaio César e Yuri Alberto.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Depay, Gabriel Paulista, Kayke, Labyad e Raniele, lesionados. Lingard, suspenso, também ficará de fora. Os visitantes não contarão com Aldo Filho e Negueba, entregues ao departamento médico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado mirassolense, o foco total é pontuar, mesmo jogando fora de casa. Somar pontos fará com que a equipe se afaste cada vez mais da zona da degola, além de impedir que os adversários se aproximem na tabela.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os corintianos estão afundados em uma crise sem fim. A equipe não sabe o que é vencer há onze jogos oficiais e, considerando somente o Brasileirão, são nove derrotas e um empate nas últimas dez rodadas. Voltar a vencer essa noite é fundamental pra amenizar a crise e pra encostar nos adversários, que são a primeira equipe fora do Z-4, com quatro pontos de distância. Um novo tropeço aproximará a equipe ainda mais da Série-B.

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PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Timão visitou o Vasco e perdeu por 3x2. O Leão Caipira jogou em casa contra o São Paulo e ficou no empate de 1x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Corinthians ocupa a 18ª colocação na tabela, com 33 pontos conquistados, enquanto o Mirassol está na 16ª posição, com 37 pontos somados até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 17 partidas entre as equipes. O Corinthians venceu 11, o Mirassol levou a melhor em 2 oportunidades, além de 4 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Corinthians e Mirassol, jogo válido pela 33ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 20h.

Corinthians COR
Mirassol MIR

  • M. Delgado

    ÁRBITRO

Corinthians COR
Mirassol MIR

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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