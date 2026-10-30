33ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Sexta-feira, 30/10•20h
Minuto a Minuto: Corinthians X Mirassol - 30/10/2026
15'
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1ºTEMPO
Torcida corintiana canta ainda mais alto nesse momento, jogando junto com seu time.
14'
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1ºTEMPO
Bastante acionado no jogo, Matheus Bidu recebe pela esquerda de ataque e cruza. João Victor afasta pelo alto.
13'
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1ºTEMPO
Kaio César invade a área mirassolense pela direita e arrisca. Walter agarra firme.
12'
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1ºTEMPO
Wallisson desarma na bola tentativa de ataque de Matheus Bidu pela esquerda.
11'
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1ºTEMPO
Corinthians comanda as ações da partida. Mirassol fica recuado, apostando somente nos contra ataques.
10'
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1ºTEMPO
Mais uma tentativa de Matheus Bidu. Dessa vez ele chuta de fora da área e manda pra fora novamente.
9'
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1ºTEMPO
Breno Bidon tenta passe do lado esquerdo de ataque e perde a bola.
8'
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1ºTEMPO
Edson Carioca é lançado em velocidade na direita de ataque. Hugo Souza deixa sua grande área e rasga no carrinho, jogando a bola pra linha lateral.
7'
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1ºTEMPO
Matheus Bidu recebe de Yuri Alberto na área visitante, pela esquerda. Ele chuta rasteiro e bola bate na rede pelo lado de fora.
6'
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1ºTEMPO
Partida ainda muito estudada nesses minutos iniciais.
5'
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1ºTEMPO
Mirassol rouba a bola e esfria o jogo, prendendo a redonda no seu campo de defesa.
4'
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1ºTEMPO
Roda a bola na faixa central de campo a equipe da casa.
3'
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1ºTEMPO
Kaio César tenta carregar a bola pelo meio de campo e é parado com falta por Reinaldo.
2'
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1ºTEMPO
Torcida corintiana faz uma bonita festa, empurrando sua equipe e querendo mandar a má fase embora de uma vez por todas.
1'
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1ºTEMPO
O Corinthians joga de camisas e meiões brancos e calções pretos. O MIrassol vem a campo todo de amarelo.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Corinthians x Mirassol!
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Matheus Delgado Candançan (SP), auxiliado por Daniel Luís Marques (SP) e Henrique Perinelli Oliveira (SP).
PRÉ-JOGO
Mirassol definido por Rafael Guanaes: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Wallisson e Eduardo; Alesson, Edson Carioca e Bruno Santos.
PRÉ-JOGO
Corinthians escalado por Clarence Seedorf: Hugo Souza; Matheuzinho; André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; André, Breno Bidon e Garro; Matheus Bidu, Kaio César e Yuri Alberto.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Depay, Gabriel Paulista, Kayke, Labyad e Raniele, lesionados. Lingard, suspenso, também ficará de fora. Os visitantes não contarão com Aldo Filho e Negueba, entregues ao departamento médico.
PRÉ-JOGO
Pelo lado mirassolense, o foco total é pontuar, mesmo jogando fora de casa. Somar pontos fará com que a equipe se afaste cada vez mais da zona da degola, além de impedir que os adversários se aproximem na tabela.
PRÉ-JOGO
Os corintianos estão afundados em uma crise sem fim. A equipe não sabe o que é vencer há onze jogos oficiais e, considerando somente o Brasileirão, são nove derrotas e um empate nas últimas dez rodadas. Voltar a vencer essa noite é fundamental pra amenizar a crise e pra encostar nos adversários, que são a primeira equipe fora do Z-4, com quatro pontos de distância. Um novo tropeço aproximará a equipe ainda mais da Série-B.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Timão visitou o Vasco e perdeu por 3x2. O Leão Caipira jogou em casa contra o São Paulo e ficou no empate de 1x1.
PRÉ-JOGO
O Corinthians ocupa a 18ª colocação na tabela, com 33 pontos conquistados, enquanto o Mirassol está na 16ª posição, com 37 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 17 partidas entre as equipes. O Corinthians venceu 11, o Mirassol levou a melhor em 2 oportunidades, além de 4 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Corinthians e Mirassol, jogo válido pela 33ª rodada da Série-A do Campeonato Brasileiro 2026. A bola começa a rolar às 20h.
M. Delgado
ÁRBITRO