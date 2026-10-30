Os corintianos estão afundados em uma crise sem fim. A equipe não sabe o que é vencer há onze jogos oficiais e, considerando somente o Brasileirão, são nove derrotas e um empate nas últimas dez rodadas. Voltar a vencer essa noite é fundamental pra amenizar a crise e pra encostar nos adversários, que são a primeira equipe fora do Z-4, com quatro pontos de distância. Um novo tropeço aproximará a equipe ainda mais da Série-B.