25ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 30/08•18h30
Minuto a Minuto: Grêmio X Chapecoense - 30/08/2026
49'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
49'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! APITA O ÁRBITRO! Grêmio faz as pazes com a vitória e fica três pontos a frente do Z-4. Chape tem bons momentos no jogo, mas mostra fraquezas defensivas e perde mais uma!
48'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Tetê por falta em Doma.
47'
•
2ºTEMPO
SALVA ANDERSON!!! Doma vacila na saída da bola, Carlos Vinícius aciona Tetê que chuta de primeira para importante defesa do goleiro!
46'
•
2ºTEMPO
Heitor chega pela direita e cruza, Miguel demora para dominar e arremata em cima da defesa.
45'
•
2ºTEMPO
Sobe a placa com quatro de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Brasileirão em andamento: Mirassol 1x1 Palmeiras; Bahia 3x1 Internacional.
43'
•
2ºTEMPO
Mais de 22 mil torcedores estão presentes na Arena do Grêmio para o jogo de hoje.
42'
•
2ºTEMPO
Villasanti joga mal hoje e erra muitos passes no meio de campo gremista.
41'
•
2ºTEMPO
Krovinovic toca em Tetê na entrada da área, o passe sai no contrapé do atacante e a zaga da Chape desarma.
40'
•
2ºTEMPO
Grêmio mantém a bola nos pés e a Chape só cerca de longe, sem poder de reação.
39'
•
2ºTEMPO
Heitor cobra escanteio da direita e a bola passa por todo mundo. Tetê sai para o ataque.
38'
•
2ºTEMPO
Brasileirão em andamento: Mirassol 1x1 Palmeiras; Bahia 2x1 Internacional.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Borrero entra na vaga de Marcinho.
36'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alterações na Chape. Giovanni Augusto cede lugar a Enio...
35'
•
2ºTEMPO
Agora é a vez de Zortea arrematar de fora da área, a bola desvia na zaga e passa triscando a trave direita de Anderson.
34'
•
2ºTEMPO
Carlos Vinícius é acionado na ponta direita, corta para o meio e chuta forte por cima do gol.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança no Grêmio. Sai Amuzu e entra Tetê.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudança na Chapecoense. Bruno Pacheco sai para a entrada de Fernando.
31'
•
2ºTEMPO
UUUHHH!!! Giovanni Augusto recebe livre de marcação na entrada da área, chuta no canto esquerdo e Weverton espalma!
30'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Bruno Pacheco faz falta em Pavon e recebe o cartão amarelo.
29'
•
2ºTEMPO
Escanteio é cobrado no meio da área e Doma cabeceia sem perigo a esquerda do gol.
28'
•
2ºTEMPO
WEVERTON DE NOVO!!! Marcinho escora de cabeça para o meio da área, Miguel solta o petardo no canto esquerdo e o goleirão faz um verdadeiro milagre!!!
27'
•
2ºTEMPO
WALLACE!!! Giovanni Augusto manda na área, Tulio Eduardo faz ótimo pivô e Marcinho chega chutando e Wallace se joga nela para evitar o gol!
26'
•
2ºTEMPO
Heitor recebe na ponta direita, cruza na segunda trave e Gustavo Martins afasta de cabeça.
25'
•
2ºTEMPO
Chape troca passes no ataque e o Grêmio se fecha todo.
24'
•
2ºTEMPO
Rossi cruza da esquerda, Weverton briga por ela entre dois e Miguel solta a pancada de primeira a esquerda do gol.
23'
•
2ºTEMPO
Villasanti tenta sair em rápido contra ataque pela direita e erra passe fácil na passagem de Pavon.
22'
•
2ºTEMPO
Yago Felipe tenta costurar a zaga inteira do Grêmio e acaba sendo desarmado na entrada da área.
21'
•
2ºTEMPO
Krovinovic aproveita a sobra na entrada da área e chuta por cima do gol de Anderson.
20'
•
2ºTEMPO
E como Danilo demorou muito para sair de campo, Zortea vai ter que esperar um minuto para entrar em campo.
19'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Grêmio, Danilo Barbosa cede lugar a Zortea.
18'
•
2ºTEMPO
Grêmio neste momento dá a bola para a Chape e aposta nos contra ataques.
17'
•
2ºTEMPO
Brasileirão em andamento: Mirassol 1x0 Palmeiras; Bahia 1x1 Internacional.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Garcez cede lugar a Rossi.
15'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alterações na Chape. Bruno Matias sai para a entrada de Miguel Carvalho...
14'
•
2ºTEMPO
Villasanti erra na inversão de jogo e Pavon não consegue pegar. Lateral.
13'
•
2ºTEMPO
Escanteio é cobrado na área gaúcha , Tulio Eduardo escora de cabeça para o meio e a zaga afasta.
12'
•
2ºTEMPO
Tulio Eduardo recebe na entrada da área e na hora do arremate é desarmado por Wallace.
11'
•
2ºTEMPO
E a torcida gremista faz linda festa nas arquibancadas!
10'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO GRÊMIO!!! GUSTAVO MARTINS!!! Pavon cobra escanteio na primeira trave, o zagueiro sobe entre três marcadores e escora de cabeça para ampliar o placar!!!
10'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO GRÊMIO!!!
9'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Eduardo Doma recebe amarelo por falta tática.
9'
•
2ºTEMPO
Pavon cobra falta na área e Kauan Farias cabeceia para trás. Escanteio.
8'
•
2ºTEMPO
Marcinho faz linda jogada pela direita, finta dois e toca para o meio da área, Giovanni Augusto pega de primeira e a bola sobe demais. Tiro de meta.
7'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Enamorado cede lugar a João Pedro.
6'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituições no Grêmio. Sai Braithwaite e entra Carlos Vinícius...
5'
•
2ºTEMPO
Grêmio troca passes em seu campo de defesa.
4'
•
2ºTEMPO
UUUHHH!!! Giovanni Augusto recebe com liberdade de Yago Felipe, acha Marcinho no segundo pau e o atacante escora de cabeça para fora!
3'
•
2ºTEMPO
Bruno Matias recebe de Garcez, ajeita e solta a bomba por cima do gol.
2'
•
2ºTEMPO
Yago Felipe tenta acionar Heitor na ponta direita e Pedro Gabriel afasta de cabeça.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Grêmio. Sai Marlon e entra Pedro Gabriel.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar!
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Termina a primeira etapa! De virada o Grêmio vence por 2 a 1.
47'
•
1ºTEMPO
WEVERTON!!! Tulio Eduardo recebe na entrada da área de Bruno Matias, corta Wallace e chuta no canto direito, Weverton cai e faz valiosa defesa!!!
46'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Mesmo no banco de reservas, Kannemann reclama com o árbitro e recebe o amarelo de presente.
45'
•
1ºTEMPO
Mais três de acréscimos neste primeiro tempo.
44'
•
1ºTEMPO
Na sequência da jogada, a bola sobra para Tulio Eduardo, que ajeita na entrada da área e solta a bomba por cima do gol.
43'
•
1ºTEMPO
Tulio Eduardo recebe de Marcinho de costas para o gol e Wallace estica a perna para desarmar.
42'
•
1ºTEMPO
Villasanti erra o passe na entrada da área, Tulio Eduardo abre em Bruno Pacheco e ele cruza para a zaga do Grêmio afastar com Gustavo Martins.
41'
•
1ºTEMPO
Este é o 3º amarelo de Marlon, que não pega o Vitória no Barradão.
40'
•
1ºTEMPO
Giovanni Augusto cobra falta em cima da barreira, Tulio Eduardo pega a sobra, chuta e Weverton faz tranquila defesa em dois tempos.
39'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Marlon agarra Heitor sem visar a bola e recebe o 1º amarelo do jogo.
38'
•
1ºTEMPO
PASSA PERTO! Heitor cobra falta com categoria e a bola passa perto do travessão de Weverton.
37'
•
1ºTEMPO
E a torcida gremista não para de cantar num só segundo.
36'
•
1ºTEMPO
Bruno Pacheco recebe falta perto da meia lua. Vem perigo para o gol de Weverton.
35'
•
1ºTEMPO
Chape troca passes e o Grêmio baixa suas linhas para partir nos contra ataques.
34'
•
1ºTEMPO
Mais uma vez Amuzu é acionado nas costas da zaga e Anderson sai do gol para ficar com ela.
33'
•
1ºTEMPO
UUUHHH!!! Giovanni Augusto vê Weverton adiantado, manda por cobertura e a bola sai por cima do gol.
32'
•
1ºTEMPO
Bruno Matias conduz pelo meio, solta a bomba e a bola passa perto da trave esquerda de Weverton.
31'
•
1ºTEMPO
Chape troca passes na defesa e o Grêmio sobe suas linhas para pressionar a saída de bola.
30'
•
1ºTEMPO
QUASEEE!!! Garcez recebe bola rápida pela esquerda, manda na área e por muito pouco Tulio Eduardo não chega para cabecear cara a cara com Weverton!
29'
•
1ºTEMPO
Mesmo com a vitória parcial, Luís Castro parece não gostar muito do que vê em campo.
28'
•
1ºTEMPO
Este é o terceiro gol de Pavon neste Brasileirão!
27'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO GRÊMIO!!! PAVON!!! Escanteio é cobrado na área, ela fica pererecando e Garcez espirra o taco para trás, ela cai nos pés de Pavon que ajeita de destra, chuta colocado de canhota e faz um golaço!
27'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO GRÊMIO!!!
26'
•
1ºTEMPO
Muita demora para a cobrança de escanteio. Muito empurra empurra neste momento.
25'
•
1ºTEMPO
Pavon cisca pra cima de Bruno Pacheco, que desarma para trás. É escanteio para a equipe gremista.
24'
•
1ºTEMPO
Lançamento longo é feito em direção a Tulio Eduardo na entrada da área e Weverton sai do gol para ficar com ela.
23'
•
1ºTEMPO
Krovinovic faz falta em Marcinho no círculo central.
22'
•
1ºTEMPO
Amuzu recebe bola esticada na ponta esquerda e não consegue chegar nela. Tiro de meta.
19'
•
1ºTEMPO
Nem deu tempo para começar as vaias na Arena do Grêmio que o time já empata a partida!
18'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO GRÊMIO!!! ENAMORADO!!! Marlon cobra escanteio da direita, a zaga afasta nos pés de Enamorado que ajeita e solta a bomba, a bola desvia em Gustavo Martins e entra!!!
18'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO GRÊMIO!!!
17'
•
1ºTEMPO
Chape é melhor até aqui, dá muito perigo ao gol adversário e merece a vitória.
16'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!! GARCEZ!!! Heitor rouba a bola no meio de campo e serve Giovanni Augusto, o meia cruza para o segundo pau e sozinho Garcez aparece para escorar no canto direito e abrir o placar!!!
16'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!!
15'
•
1ºTEMPO
WEVERTON!!! Tulio Eduardo recebe dentro da área, chuta no canto direito e o goleiro do Grêmio faz um verdadeiro milagre!!!
14'
•
1ºTEMPO
Escanteio é cobrado e depois do bate rebate, a zaga do Grêmio afasta com um chutão!
13'
•
1ºTEMPO
Heitor recebe bola nas costas de Wallace, cruza para dentro da área e na bola de segurança Gustavo Martins rebate para escanteio.
12'
•
1ºTEMPO
Chapecoense troca passes no meio de campo e o Grêmio fica com os 11 atrás da linha da bola.
11'
•
1ºTEMPO
Garcez arrisca da entrada da área e a bola sobe demais. É só tiro de meta.
10'
•
1ºTEMPO
Pavon cobra falta na entrada da área e a bola explode na barreira catarinense.
9'
•
1ºTEMPO
Grêmio joga ao redor de Krovinovic. Todas as jogadas de ataque passam pelos pés do croata.
8'
•
1ºTEMPO
Grêmio vacila na saída de bola, Giovanni Augusto cruza, Garcez erra no arremate e Marlon corta para fora! Escanteio.
7'
•
1ºTEMPO
Escanteio é cobrado no meio da área, Krovinovic chapa no meio e Anderson faz a defesa em dois tempos.
6'
•
1ºTEMPO
Amuzu desce veloz pela esquerda, cruza e Braithwaite desvia de cabeça para fora com desvio em Doma. Escanteio.
5'
•
1ºTEMPO
Krovinovic mata a bola com o braço na ponta esquerda e o árbitro sinaliza e falta.
4'
•
1ºTEMPO
Grêmio mantém a bola no ataque e a Chape se fecha.
3'
•
1ºTEMPO
Marcinho recebe na ala direita, parte pra cima de Marlon na quina da área e é facilmente desarmado pelo lateral.
2'
•
1ºTEMPO
Amuzu inverte a bola em Pavon na ponta direita e Bruno Pacheco se estica para fazer o desarme.
1'
•
1ºTEMPO
Jogo começa com o Grêmio trocando passes em seu campo de defesa.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Bola rolando em Porto Alegre!
PRÉ-JOGO
Grêmio vem a campo com o seu 3º uniforme, todo azul. Chape aparece inteira de branco.
PRÉ-JOGO
As duas equipes entram em campo neste momento juntamente com o quarteto de arbitragem, liderado por Rodrigo José Pereira de Lima.
PRÉ-JOGO
11 pontos separam a Chapecoense do Vasco, primeiro time fora do Z-4. A caminhada é longa, mas não impossível e a Chape precisa vencer para ainda sonhar em permanecer na elite nacional.
PRÉ-JOGO
Com os mesmos pontos do rival Inter, que abre o Z-4, a vitória é importantíssima para o Grêmio respirar um pouco mais longe da zona do rebaixamento.
PRÉ-JOGO
O frio chega no começo da noite gaúcha. Os termômetros marcam 18º C.
PRÉ-JOGO
No 1º turno as equipes se enfrentaram na Arena Condá em um empate por 1 a 1. Gols marcados por Walter Clar e Nardoni.
PRÉ-JOGO
Já a Chapecoense segura a lanterna da competição com apenas 14 pontos conquistados. Na última rodada o time recebeu o São Paulo e venceu por 1 a 0, resultado que não conseguia desde a 1ª rodada diante do Santo s.
PRÉ-JOGO
Com 25 pontos somados, o Grêmio é o 15º na tabela. Na rodada passada, o time foi até o interior paulista e perdeu no último lance para o Bragantino por 1 0.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedor! Daqui a pouco a bola vai rolar para mais um jogo da 25ª rodada da Série A! Grêmio recebe a Chapecoense em Porto Alegre!
PRÉ-JOGO
Aguardando o início do jogo.
Luís Castro
TECNICO
Weverton
Goleiro
Cristian Pavón
Atacante
Gustavo Martins
Defesa
Wallace
Defesa
Marlon
Defesa
Pedro Gabriel
Defesa
Danilo Barbosa
Meio-Campo
Zortéa
Meio-Campo
Mathías Villasanti
Meio-Campo
Filip Krovinovic
Meio-Campo
José Enamorado
Atacante
João Pedro
Defesa
Francis Amuzu
Atacante
Tetê
Atacante
Martin Braithwaite
Atacante
Carlos Vinícius
Atacante
Rafael Lacerda
TECNICO
Anderson
Goleiro
Heitor
Defesa
Kauan Faria
Meio-Campo
Eduardo Doma
Defesa
Bruno Pacheco
Defesa
Fernando
Defesa
Bruno Matias
Meio-Campo
Miguel
Meio-Campo
Yago Felipe
Meio-Campo
Giovanni Augusto
Meio-Campo
Enio
Atacante
Mauricio Garcez
Atacante
Franco Rossi
Atacante
Marcinho
Atacante
Dylan Borrero
Atacante
Túlio Eduardo
Atacante
Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
ÁRBITRO
Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
ASSISTENTE
Karla Renata Cavalcanti De Santana (PE)
ASSISTENTE