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encerrado
Arena do Grêmio Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Grêmio Grêmio
3 × 1
Chapecoense Chapecoense

25ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 30/0818h30

Minuto a Minuto: Grêmio X Chapecoense - 30/08/2026

fim

49'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

49'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
APITA O ÁRBITRO! Grêmio faz as pazes com a vitória e fica três pontos a frente do Z-4. Chape tem bons momentos no jogo, mas mostra fraquezas defensivas e perde mais uma!

amarelo

48'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Tetê por falta em Doma.

bola

47'

2ºTEMPO

SALVA ANDERSON!!! Doma vacila na saída da bola, Carlos Vinícius aciona Tetê que chuta de primeira para importante defesa do goleiro!

bola

46'

2ºTEMPO

Heitor chega pela direita e cruza, Miguel demora para dominar e arremata em cima da defesa.

bola

45'

2ºTEMPO

Sobe a placa com quatro de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

Brasileirão em andamento: Mirassol 1x1 Palmeiras; Bahia 3x1 Internacional.

bola

43'

2ºTEMPO

Mais de 22 mil torcedores estão presentes na Arena do Grêmio para o jogo de hoje.

bola

42'

2ºTEMPO

Villasanti joga mal hoje e erra muitos passes no meio de campo gremista.

bola

41'

2ºTEMPO

Krovinovic toca em Tetê na entrada da área, o passe sai no contrapé do atacante e a zaga da Chape desarma.

bola

40'

2ºTEMPO

Grêmio mantém a bola nos pés e a Chape só cerca de longe, sem poder de reação.

bola

39'

2ºTEMPO

Heitor cobra escanteio da direita e a bola passa por todo mundo. Tetê sai para o ataque.

bola

38'

2ºTEMPO

Brasileirão em andamento: Mirassol 1x1 Palmeiras; Bahia 2x1 Internacional.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Borrero entra na vaga de Marcinho.

substituicao

36'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alterações na Chape. Giovanni Augusto cede lugar a Enio...

bola

35'

2ºTEMPO

Agora é a vez de Zortea arrematar de fora da área, a bola desvia na zaga e passa triscando a trave direita de Anderson.

bola

34'

2ºTEMPO

Carlos Vinícius é acionado na ponta direita, corta para o meio e chuta forte por cima do gol.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança no Grêmio. Sai Amuzu e entra Tetê.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudança na Chapecoense. Bruno Pacheco sai para a entrada de Fernando.

bola

31'

2ºTEMPO

UUUHHH!!! Giovanni Augusto recebe livre de marcação na entrada da área, chuta no canto esquerdo e Weverton espalma!

amarelo

30'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Bruno Pacheco faz falta em Pavon e recebe o cartão amarelo.

bola

29'

2ºTEMPO

Escanteio é cobrado no meio da área e Doma cabeceia sem perigo a esquerda do gol.

bola

28'

2ºTEMPO

WEVERTON DE NOVO!!! Marcinho escora de cabeça para o meio da área, Miguel solta o petardo no canto esquerdo e o goleirão faz um verdadeiro milagre!!!

bola

27'

2ºTEMPO

WALLACE!!! Giovanni Augusto manda na área, Tulio Eduardo faz ótimo pivô e Marcinho chega chutando e Wallace se joga nela para evitar o gol!

bola

26'

2ºTEMPO

Heitor recebe na ponta direita, cruza na segunda trave e Gustavo Martins afasta de cabeça.

bola

25'

2ºTEMPO

Chape troca passes no ataque e o Grêmio se fecha todo.

bola

24'

2ºTEMPO

Rossi cruza da esquerda, Weverton briga por ela entre dois e Miguel solta a pancada de primeira a esquerda do gol.

bola

23'

2ºTEMPO

Villasanti tenta sair em rápido contra ataque pela direita e erra passe fácil na passagem de Pavon.

bola

22'

2ºTEMPO

Yago Felipe tenta costurar a zaga inteira do Grêmio e acaba sendo desarmado na entrada da área.

bola

21'

2ºTEMPO

Krovinovic aproveita a sobra na entrada da área e chuta por cima do gol de Anderson.

bola

20'

2ºTEMPO

E como Danilo demorou muito para sair de campo, Zortea vai ter que esperar um minuto para entrar em campo.

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Grêmio, Danilo Barbosa cede lugar a Zortea.

bola

18'

2ºTEMPO

Grêmio neste momento dá a bola para a Chape e aposta nos contra ataques.

bola

17'

2ºTEMPO

Brasileirão em andamento: Mirassol 1x0 Palmeiras; Bahia 1x1 Internacional.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Garcez cede lugar a Rossi.

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alterações na Chape. Bruno Matias sai para a entrada de Miguel Carvalho...

bola

14'

2ºTEMPO

Villasanti erra na inversão de jogo e Pavon não consegue pegar. Lateral.

bola

13'

2ºTEMPO

Escanteio é cobrado na área gaúcha , Tulio Eduardo escora de cabeça para o meio e a zaga afasta.

bola

12'

2ºTEMPO

Tulio Eduardo recebe na entrada da área e na hora do arremate é desarmado por Wallace.

bola

11'

2ºTEMPO

E a torcida gremista faz linda festa nas arquibancadas!

gol

10'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO GRÊMIO!!! GUSTAVO MARTINS!!! Pavon cobra escanteio na primeira trave, o zagueiro sobe entre três marcadores e escora de cabeça para ampliar o placar!!!

bola

10'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO GRÊMIO!!!

amarelo

9'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Eduardo Doma recebe amarelo por falta tática.

bola

9'

2ºTEMPO

Pavon cobra falta na área e Kauan Farias cabeceia para trás. Escanteio.

bola

8'

2ºTEMPO

Marcinho faz linda jogada pela direita, finta dois e toca para o meio da área, Giovanni Augusto pega de primeira e a bola sobe demais. Tiro de meta.

substituicao

7'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Enamorado cede lugar a João Pedro.

substituicao

6'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituições no Grêmio. Sai Braithwaite e entra Carlos Vinícius...

bola

5'

2ºTEMPO

Grêmio troca passes em seu campo de defesa.

bola

4'

2ºTEMPO

UUUHHH!!! Giovanni Augusto recebe com liberdade de Yago Felipe, acha Marcinho no segundo pau e o atacante escora de cabeça para fora!

bola

3'

2ºTEMPO

Bruno Matias recebe de Garcez, ajeita e solta a bomba por cima do gol.

bola

2'

2ºTEMPO

Yago Felipe tenta acionar Heitor na ponta direita e Pedro Gabriel afasta de cabeça.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Grêmio. Sai Marlon e entra Pedro Gabriel.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar!

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Termina a primeira etapa! De virada o Grêmio vence por 2 a 1.

bola

47'

1ºTEMPO

WEVERTON!!! Tulio Eduardo recebe na entrada da área de Bruno Matias, corta Wallace e chuta no canto direito, Weverton cai e faz valiosa defesa!!!

amarelo

46'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Mesmo no banco de reservas, Kannemann reclama com o árbitro e recebe o amarelo de presente.

bola

45'

1ºTEMPO

Mais três de acréscimos neste primeiro tempo.

bola

44'

1ºTEMPO

Na sequência da jogada, a bola sobra para Tulio Eduardo, que ajeita na entrada da área e solta a bomba por cima do gol.

bola

43'

1ºTEMPO

Tulio Eduardo recebe de Marcinho de costas para o gol e Wallace estica a perna para desarmar.

bola

42'

1ºTEMPO

Villasanti erra o passe na entrada da área, Tulio Eduardo abre em Bruno Pacheco e ele cruza para a zaga do Grêmio afastar com Gustavo Martins.

bola

41'

1ºTEMPO

Este é o 3º amarelo de Marlon, que não pega o Vitória no Barradão.

bola

40'

1ºTEMPO

Giovanni Augusto cobra falta em cima da barreira, Tulio Eduardo pega a sobra, chuta e Weverton faz tranquila defesa em dois tempos.

amarelo

39'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Marlon agarra Heitor sem visar a bola e recebe o 1º amarelo do jogo.

bola

38'

1ºTEMPO

PASSA PERTO! Heitor cobra falta com categoria e a bola passa perto do travessão de Weverton.

bola

37'

1ºTEMPO

E a torcida gremista não para de cantar num só segundo.

bola

36'

1ºTEMPO

Bruno Pacheco recebe falta perto da meia lua. Vem perigo para o gol de Weverton.

bola

35'

1ºTEMPO

Chape troca passes e o Grêmio baixa suas linhas para partir nos contra ataques.

bola

34'

1ºTEMPO

Mais uma vez Amuzu é acionado nas costas da zaga e Anderson sai do gol para ficar com ela.

bola

33'

1ºTEMPO

UUUHHH!!! Giovanni Augusto vê Weverton adiantado, manda por cobertura e a bola sai por cima do gol.

bola

32'

1ºTEMPO

Bruno Matias conduz pelo meio, solta a bomba e a bola passa perto da trave esquerda de Weverton.

bola

31'

1ºTEMPO

Chape troca passes na defesa e o Grêmio sobe suas linhas para pressionar a saída de bola.

bola

30'

1ºTEMPO

QUASEEE!!! Garcez recebe bola rápida pela esquerda, manda na área e por muito pouco Tulio Eduardo não chega para cabecear cara a cara com Weverton!

bola

29'

1ºTEMPO

Mesmo com a vitória parcial, Luís Castro parece não gostar muito do que vê em campo.

bola

28'

1ºTEMPO

Este é o terceiro gol de Pavon neste Brasileirão!

gol

27'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO GRÊMIO!!! PAVON!!! Escanteio é cobrado na área, ela fica pererecando e Garcez espirra o taco para trás, ela cai nos pés de Pavon que ajeita de destra, chuta colocado de canhota e faz um golaço!

bola

27'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO GRÊMIO!!!

bola

26'

1ºTEMPO

Muita demora para a cobrança de escanteio. Muito empurra empurra neste momento.

bola

25'

1ºTEMPO

Pavon cisca pra cima de Bruno Pacheco, que desarma para trás. É escanteio para a equipe gremista.

bola

24'

1ºTEMPO

Lançamento longo é feito em direção a Tulio Eduardo na entrada da área e Weverton sai do gol para ficar com ela.

bola

23'

1ºTEMPO

Krovinovic faz falta em Marcinho no círculo central.

bola

22'

1ºTEMPO

Amuzu recebe bola esticada na ponta esquerda e não consegue chegar nela. Tiro de meta.

bola

19'

1ºTEMPO

Nem deu tempo para começar as vaias na Arena do Grêmio que o time já empata a partida!

gol

18'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO GRÊMIO!!! ENAMORADO!!! Marlon cobra escanteio da direita, a zaga afasta nos pés de Enamorado que ajeita e solta a bomba, a bola desvia em Gustavo Martins e entra!!!

bola

18'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO GRÊMIO!!!

bola

17'

1ºTEMPO

Chape é melhor até aqui, dá muito perigo ao gol adversário e merece a vitória.

gol

16'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!! GARCEZ!!! Heitor rouba a bola no meio de campo e serve Giovanni Augusto, o meia cruza para o segundo pau e sozinho Garcez aparece para escorar no canto direito e abrir o placar!!!

bola

16'

1ºTEMPO

GOOOLLL DA CHAPECOENSE!!!

bola

15'

1ºTEMPO

WEVERTON!!! Tulio Eduardo recebe dentro da área, chuta no canto direito e o goleiro do Grêmio faz um verdadeiro milagre!!!

bola

14'

1ºTEMPO

Escanteio é cobrado e depois do bate rebate, a zaga do Grêmio afasta com um chutão!

bola

13'

1ºTEMPO

Heitor recebe bola nas costas de Wallace, cruza para dentro da área e na bola de segurança Gustavo Martins rebate para escanteio.

bola

12'

1ºTEMPO

Chapecoense troca passes no meio de campo e o Grêmio fica com os 11 atrás da linha da bola.

bola

11'

1ºTEMPO

Garcez arrisca da entrada da área e a bola sobe demais. É só tiro de meta.

bola

10'

1ºTEMPO

Pavon cobra falta na entrada da área e a bola explode na barreira catarinense.

bola

9'

1ºTEMPO

Grêmio joga ao redor de Krovinovic. Todas as jogadas de ataque passam pelos pés do croata.

bola

8'

1ºTEMPO

Grêmio vacila na saída de bola, Giovanni Augusto cruza, Garcez erra no arremate e Marlon corta para fora! Escanteio.

bola

7'

1ºTEMPO

Escanteio é cobrado no meio da área, Krovinovic chapa no meio e Anderson faz a defesa em dois tempos.

bola

6'

1ºTEMPO

Amuzu desce veloz pela esquerda, cruza e Braithwaite desvia de cabeça para fora com desvio em Doma. Escanteio.

bola

5'

1ºTEMPO

Krovinovic mata a bola com o braço na ponta esquerda e o árbitro sinaliza e falta.

bola

4'

1ºTEMPO

Grêmio mantém a bola no ataque e a Chape se fecha.

bola

3'

1ºTEMPO

Marcinho recebe na ala direita, parte pra cima de Marlon na quina da área e é facilmente desarmado pelo lateral.

bola

2'

1ºTEMPO

Amuzu inverte a bola em Pavon na ponta direita e Bruno Pacheco se estica para fazer o desarme.

bola

1'

1ºTEMPO

Jogo começa com o Grêmio trocando passes em seu campo de defesa.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Bola rolando em Porto Alegre!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Grêmio vem a campo com o seu 3º uniforme, todo azul. Chape aparece inteira de branco.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As duas equipes entram em campo neste momento juntamente com o quarteto de arbitragem, liderado por Rodrigo José Pereira de Lima.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

11 pontos separam a Chapecoense do Vasco, primeiro time fora do Z-4. A caminhada é longa, mas não impossível e a Chape precisa vencer para ainda sonhar em permanecer na elite nacional.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Com os mesmos pontos do rival Inter, que abre o Z-4, a vitória é importantíssima para o Grêmio respirar um pouco mais longe da zona do rebaixamento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O frio chega no começo da noite gaúcha. Os termômetros marcam 18º C.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No 1º turno as equipes se enfrentaram na Arena Condá em um empate por 1 a 1. Gols marcados por Walter Clar e Nardoni.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já a Chapecoense segura a lanterna da competição com apenas 14 pontos conquistados. Na última rodada o time recebeu o São Paulo e venceu por 1 a 0, resultado que não conseguia desde a 1ª rodada diante do Santo s.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Com 25 pontos somados, o Grêmio é o 15º na tabela. Na rodada passada, o time foi até o interior paulista e perdeu no último lance para o Bragantino por 1 0.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedor! Daqui a pouco a bola vai rolar para mais um jogo da 25ª rodada da Série A! Grêmio recebe a Chapecoense em Porto Alegre!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Aguardando o início do jogo.

Grêmio GRE

  • Luís Castro

    TECNICO

  • Weverton

    Goleiro

  • Cristian PavónGol

    Atacante

  • Gustavo MartinsGol

    Defesa

  • Wallace

    Defesa

  • MarlonSaiuAmarelo

    Defesa

  • Pedro GabrielEntrou

    Defesa

  • Danilo BarbosaSaiu

    Meio-Campo

  • ZortéaEntrou

    Meio-Campo

  • Mathías Villasanti

    Meio-Campo

  • Filip Krovinovic

    Meio-Campo

  • José EnamoradoSaiuGol

    Atacante

  • João PedroEntrou

    Defesa

  • Francis AmuzuSaiu

    Atacante

  • TetêEntrouAmarelo

    Atacante

  • Martin BraithwaiteSaiu

    Atacante

  • Carlos ViníciusEntrou

    Atacante

Chapecoense CHA

  • Rafael Lacerda

    TECNICO

  • Anderson

    Goleiro

  • Heitor

    Defesa

  • Kauan Faria

    Meio-Campo

  • Eduardo DomaAmarelo

    Defesa

  • Bruno PachecoSaiuAmarelo

    Defesa

  • FernandoEntrou

    Defesa

  • Bruno MatiasSaiu

    Meio-Campo

  • MiguelEntrou

    Meio-Campo

  • Yago Felipe

    Meio-Campo

  • Giovanni AugustoSaiu

    Meio-Campo

  • EnioEntrou

    Atacante

  • Mauricio GarcezSaiuGol

    Atacante

  • Franco RossiEntrou

    Atacante

  • MarcinhoSaiu

    Atacante

  • Dylan BorreroEntrou

    Atacante

  • Túlio Eduardo

    Atacante

  • Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

    ÁRBITRO

  • Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

    ASSISTENTE

  • Karla Renata Cavalcanti De Santana (PE)

    ASSISTENTE

Grêmio GRE
Chapecoense CHA

GOLS

Gol José Enamorado
Gol Cristian Pavón
Gol Gustavo Martins
Mauricio Garcez Gol
POSSE DE BOLA
57% 43%
5FINALIZAÇÕES2
5FINALIZAÇÕES CERTAS1
3FALTAS COMETIDAS2
0CRUZAMENTOS0
11PASSES ERRADOS11
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
3CARTÕES AMARELOS2
0CARTÕES VERMELHOS0
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