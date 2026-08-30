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encerrado
Maracanã Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Flamengo Flamengo
3 × 0
Botafogo Botafogo

25ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 30/0816h

Minuto a Minuto: Flamengo X Botafogo - 30/08/2026

fim

49'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

49'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Flamengo bate o Botafogo no clássico e diminui a diferença para o Palmeiras.

bola

47'

2ºTEMPO

Festa rubro-negra completa no Maraca.

bola

46'

2ºTEMPO

Botafogo vai chegando a terceira derrota seguida no campeonato.

bola

45'

2ºTEMPO

Vamos até 49.

gol

44'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO FLAMENGO!!! GOLAÇO! Jogada de pé em pé pelo meio do ataque, Carrascal recebe ajeitada de letra de Cebolinha e bate rasante de canhota no cantinho!

bola

44'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO FLAMENGO!!!

amarelo

44'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Justino deixa o braço nas costas de Carrascal e recebe amarelo.

substituicao

43'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Everton Cebolinha no lugar de Pedro.

bola

42'

2ºTEMPO

Festa rubro-negra no Maracanã.

gol

41'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO FLAMENGO!!! Saída rápida com Rossi usando as mãos, Carrascal acelera pela direita e enfia para Samuel Lino nas costas da defesa. O camisa 16 finaliza só tirando de Gabriel Batista para ampliar!

bola

41'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO FLAMENGO!!!

bola

40'

2ºTEMPO

Danilo bate escanteio da direita fechadinho e Rossi tira de soco.

amarelo

38'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Confusão entre Emerson Royal e Marçal. Amarelo.

bola

37'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Flamengo visita o Remo, já o Botafogo recebe o Palmeiras.

bola

36'

2ºTEMPO

Danilo Pereira bate sem força da meia esquerda e Rossi se abaixa para segurar firme.

bola

35'

2ºTEMPO

Danilo bate escanteio da direita e Paquetá tira de cabeça na primeira trave.

bola

33'

2ºTEMPO

GABRIEL BATISTA! Boa defesa do goleiro do Botafogo no rodapé esquerdo após finalização de Lucas Paquetá.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Júnior Santos no lugar de Vitinho.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Entra Villalba, sai Arthur Cabral.

bola

30'

2ºTEMPO

Arthur Cabral experimenta chute do meio da rua e Rossi encaixa no centro da meta.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Arrascaeta para entrada de Carrascal.

bola

28'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Flamengo visita o Remo, já o Botafogo recebe o Palmeiras.

bola

27'

2ºTEMPO

Huguinho lança de longe para área, ela passa por todo mundo e sai.

bola

26'

2ºTEMPO

Na quarta-feira o Flamengo tem jogo atrasado contra o Mirassol.

bola

25'

2ºTEMPO

Vitinho cruza da ponta direita e Léo Pereira tira de cabeça.

bola

24'

2ºTEMPO

Impedimento confirmado pelo semiautomático.

bola

23'

2ºTEMPO

NÃO VALE! Lucas Paquetá sobe livre de cabeça na entrada da pequena e marca, mas o bandeira pega impedimento.

bola

22'

2ºTEMPO

Segundo tempo mais truncado.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Medina entra, sai Edenilson.

bola

20'

2ºTEMPO

Vitinho carrega da direita para dentro do ataque e sofre falta de Pulgar.

bola

19'

2ºTEMPO

Arrascaeta tabela com Pedro na frente da área, bate sem muita força por baixo e Gabriel Batista defende.

bola

18'

2ºTEMPO

Flamengo toca a bola no campo de ataque sem acelerar.

bola

17'

2ºTEMPO

UUHH! Botafogo recupera a bola no campo de ataque, Danilo recebe escorada de Arthur Cabral e bate cruzado à direita da meta.

bola

16'

2ºTEMPO

Marçal cruza do bico da área pela esquerda com a destra, Arthur Cabral ganha de Léo Pereira e testa por cima.

bola

15'

2ºTEMPO

Em andamento: Corinthians 0x1 Santos.

bola

14'

2ºTEMPO

Ayrton Lucas cruza da ponta esquerda fechado e Gabriel Batista defende.

bola

13'

2ºTEMPO

OPA! Vitinho cai dentro da área após disputa de bola com a defesa do Flamengo mas o árbitro manda seguir.

substituicao

12'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Lucas Paquetá no lugar de Luiz Araújo.

bola

11'

2ºTEMPO

Movimentação no banco do Flamengo.

bola

10'

2ºTEMPO

Botafogo adianta as linhas para pressionar no ataque neste segundo tempo. Jogo aberto.

bola

9'

2ºTEMPO

Edenilson cai dentro da área na disputa com Pulgar, mas o lance é normal.

bola

8'

2ºTEMPO

Danilo lança Danilo Pereira na ponta direita, Rossi sai estranho mas consegue dar um bico para fora.

bola

7'

2ºTEMPO

Resultados da rodada: Atlético-MG 2x1 Vitória, São Paulo 2x1 RB Bragantino, Vasco 3x1 Cruzeiro e Athletico-PR 3x3 Fluminense.

bola

6'

2ºTEMPO

Marçal cruza da ponta esquerda no meio da área, Arthur Cabral finaliza desajeitado com a canhota e manda por cima.

bola

5'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Flamengo visita o Remo, já o Botafogo recebe o Palmeiras.

bola

4'

2ºTEMPO

Flamengo roda a bola com calma no ataque.

bola

3'

2ºTEMPO

Na quarta-feira o Flamengo tem jogo atrasado contra o Mirassol.

bola

2'

2ºTEMPO

O Flamengo é o mesmo.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Montoro para entrada de Danilo Pereira.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola na etapa final!

fim

49'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

bola

48'

1ºTEMPO

Botafogo tenta sair um pouco mais nos minutos finais.

bola

47'

1ºTEMPO

Edenilson cobra escanteio da esquerda na primeira trave, Arthur Cabral desvia de letra, mas erra o alvo.

bola

46'

1ºTEMPO

Quatro de acréscimo.

bola

45'

1ºTEMPO

Falta de Pedro em Ferraresi na disputa pelo alto dentro da área.

bola

44'

1ºTEMPO

Arrascaeta lança do meio campo para o ataque, joga no vazio e Gabriel Batista agradece.

bola

43'

1ºTEMPO

Royal recebe belo lançamento na direita da área, cruza muito forte e joga direto para fora.

bola

42'

1ºTEMPO

Finalizações certas: Flamengo 2x2 Botafogo.

bola

41'

1ºTEMPO

Na quarta-feira o Flamengo faz jogo atrasado contra o Mirassol pelo Brasileirão.

bola

40'

1ºTEMPO

Montoro tenta cruzamento da ala direita por baixo e Ayrton Lucas trava.

bola

39'

1ºTEMPO

POR CIMA! Pedro faz bem o trabalho de pivô no meio da área e serve Arrascaeta. O camisa 10 bate com a destra e manda para fora.

bola

38'

1ºTEMPO

Vitinho pede bola na ponta direita, o passe sai mas fica muito esticado. Lateral.

bola

37'

1ºTEMPO

Luiz Araújo cruza da ponta direita e Justino rebate de cabeça.

bola

36'

1ºTEMPO

Em andamento: Corinthians 0x1 Santos.

bola

35'

1ºTEMPO

Royal enfia da ala direita para o fundo da área, Monzón protege e ganha tiro de meta.

bola

34'

1ºTEMPO

Ferraresi fecha bem na pequena área e evita que a bola chegue em Pedro após cruzamento da direita.

bola

33'

1ºTEMPO

Arrascaeta experimenta chute forte de fora da área e manda por cima.

bola

32'

1ºTEMPO

Posse de bola: Flamengo 73% x 27% Botafogo.

bola

31'

1ºTEMPO

Danilo domina bonito colocando entre as pernas de Jorginho e sofre falta no meio campo.

bola

30'

1ºTEMPO

Flamengo ronda a área do Botafogo.

bola

29'

1ºTEMPO

GABRIEL BATISTA! Ayrton Lucas bate rasante com a canhota da entrada da área pela esquerda e o goleiro do Botafogo cai bem para espalmar.

bola

28'

1ºTEMPO

Marçal derruba Royal sem bola e comete falta na lateral de defesa.

bola

27'

1ºTEMPO

Pedro recebe enfiada de bola na esquerda da área, tenta drible curto e perde para Huguinho.

bola

26'

1ºTEMPO

Em andamento: Corinthians 0x0 Santos.

bola

25'

1ºTEMPO

Blitz do Flamengo na área do Botafogo em busca do segundo gol.

bola

24'

1ºTEMPO

PRECISO! Ferraresi aparece duas vezes na pequena área para evitar o segundo gol nos pés de Samuel Lino.

bola

23'

1ºTEMPO

ROSSI! Vitinho cruza do bico direito da área para o meio, Arthur Cabral cabeceia firme para baixo e o goleiro do Flamengo segura.

bola

22'

1ºTEMPO

Royal recebe enfiada pela ala direita, ganha de Marçal e cruza por baixo. Pedro tenta o desvio, ela passa pelo camisa 9 e fica com Gabriel Batista.

bola

21'

1ºTEMPO

NÃO VALE! Impedimento de Samuel Lino pela esquerda da área após passe de Pedro.

bola

20'

1ºTEMPO

Arthur Cabral recebe na meia direita, gira bem para dentro da área e tenta o chute cruzado. A bola pega em Léo Pereira e fica com Rossi.

bola

19'

1ºTEMPO

Segundo jogo de Monzón com a camisa do Botafogo.

substituicao

18'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Maca em campo para retirada de Telles, entra Monzón.

bola

17'

1ºTEMPO

SENTIU! Alex Telles cai sentindo a parte de trás da coxa e pede alteração.

bola

16'

1ºTEMPO

Flamengo trabalha a bola com paciência.

bola

15'

1ºTEMPO

Botafogo com linhas baixas para explorar os contra-ataques.

bola

14'

1ºTEMPO

Jorginho força novo lançamento para área, mas Telles protege e Gabriel Batista defende.

bola

13'

1ºTEMPO

Flamengo sai na frente no Maraca.

gol

12'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO FLAMENGO!!! Jorginho lança do meio campo para dentro da área, Samuel Lino aparece nas costas de Justino, domina e finaliza rasteiro para abrir o placar!

bola

12'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO FLAMENGO!!!

bola

11'

1ºTEMPO

Torcedor do Flamengo sobe o volume com a anulação do gol.

bola

10'

1ºTEMPO

GOL ANULADO! Cabine pega toque de mão de Arthur Cabral na disputa ainda caído dentro da área. Segue 0x0.

bola

9'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BOTAFOGO!!! Montoro ganha de Pulgar ainda no campo defensivo, acelera no contra-ataque pela esquerda e cruza por baixo no meio da área. Arthur Cabral fica com ela na disputa com Léo Pereira e bate rasteiro para marcar.

bola

9'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BOTAFOGO!!!

bola

9'

1ºTEMPO

Arrascaeta bate escanteio da esquerda e Arthur Cabral raspa para tirar de cabeça.

bola

8'

1ºTEMPO

Lino tenta o cruzamento da linha de fundo pela esquerda e Edenilson fecha a porta para travar.

bola

7'

1ºTEMPO

Léo Ortiz lança do meio campo para dentro da área e Gabriel Batista fica com ela.

bola

6'

1ºTEMPO

Botafogo não vence o Flamengo há dois anos.

bola

5'

1ºTEMPO

Ainda sem definir novo técnico, Rodrigo Bellão segue no comando do Botafogo interinamente.

bola

4'

1ºTEMPO

ROSSI! Artur Cabral ganha casquinha na meia esquerda e deixa com Montoro. O camisa 10 invade a área, trava na frente de Léo Ortiz e toca de lado com Danilo. O camisa 8 tenta finalizar, a bola pega em Léo Pereira e fica com o goleiro.

bola

4'

1ºTEMPO

Samuel Lino experimenta chute da meia central e Edenilson se joga nela para travar.

bola

3'

1ºTEMPO

Flamengo tem a bola no campo de ataque.

bola

2'

1ºTEMPO

Clássico no Maraca é sinônimo de casa cheia. Bonita festa das duas torcidas.

bola

1'

1ºTEMPO

Flamengo veste rubro-negro e calção branco, Botafogo de branco e shorts preto.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Maracanã!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ). Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No primeiro turno, jogando no Nilton Santos, o Flamengo fez 3x0 para cima do rival.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Resultados da rodada: Atlético-MG 2x1 Vitória, São Paulo 2x1 RB Bragantino, Vasco 3x1 Cruzeiro e Athletico-PR 3x3 Fluminense.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já eliminados da Copa do Brasil, os dois times tiveram a semana livre para treinos e descanso antes do clássico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Botafogo ocupa a 12ª posição na tabela com 30 pontos e não vence há três rodadas sendo duas derrotas seguidas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Flamengo é o vice-líder com 45 pontos e vem de derrota para o Cruzeiro por 2x1 jogando fora de casa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Domingo de sol e 26°C no Rio de Janeiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! Acompanhe todas as emoções do clássico entre Flamengo x Botafogo pela 25ª rodada do Brasileirão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Aguardando início do jogo.

Flamengo FLA

  • Leonardo Jardim

    TECNICO

  • Agustín Rossi

    Goleiro

  • Emerson Royal

    Defesa

  • Léo Ortiz

    Defesa

  • Léo Pereira

    Defesa

  • Ayrton Lucas

    Defesa

  • Erick Pulgar

    Meio-Campo

  • Jorginho Frello

    Meio-Campo

  • De ArrascaetaSaiu

    Meio-Campo

  • Jorge CarrascalEntrouGol

    Meio-Campo

  • Luiz AraújoSaiu

    Atacante

  • Lucas PaquetáEntrou

    Meio-Campo

  • Samuel LinoGolGol

    Atacante

  • PedroSaiu

    Atacante

  • Everton CebolinhaEntrou

    Atacante

Botafogo BOT

  • Rodrigo Bellão

    TECNICO

  • Gabriel Batista

    Goleiro

  • VitinhoSaiu

    Defesa

  • Júnior SantosEntrou

    Atacante

  • Nahuel Ferraresi

    Defesa

  • Gabriel JustinoAmarelo

    Defesa

  • Fernando MarçalAmarelo

    Defesa

  • Alex TellesSaiu

    Defesa

  • Lucas MonzónEntrou

    Defesa

  • Huguinho

    Meio-Campo

  • EdenilsonSaiu

    Meio-Campo

  • Cristian MedinaEntrou

    Meio-Campo

  • Danilo

    Meio-Campo

  • Álvaro MontoroSaiu

    Meio-Campo

  • Danilo PereiraEntrou

    Atacante

  • Arthur CabralSaiu

    Atacante

  • Lucas VillalbaEntrou

    Atacante

  • Alex Gomes Stefano (RJ)

    ÁRBITRO

  • Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

    ASSISTENTE

  • Luiz Claudio Regazone (RJ)

    ASSISTENTE

Flamengo FLA
Botafogo BOT

GOLS

Gol Samuel Lino
Gol Samuel Lino
Gol Jorge Carrascal
POSSE DE BOLA
64% 36%
12FINALIZAÇÕES11
6FINALIZAÇÕES CERTAS4
7FALTAS COMETIDAS8
16CRUZAMENTOS17
39PASSES ERRADOS40
8DESARMES17
5ESCANTEIOS3
3IMPEDIMENTOS4
0CARTÕES AMARELOS2
0CARTÕES VERMELHOS0
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