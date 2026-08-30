25ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 30/08•16h
Minuto a Minuto: Flamengo X Botafogo - 30/08/2026
49'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
49'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Flamengo bate o Botafogo no clássico e diminui a diferença para o Palmeiras.
47'
•
2ºTEMPO
Festa rubro-negra completa no Maraca.
46'
•
2ºTEMPO
Botafogo vai chegando a terceira derrota seguida no campeonato.
45'
•
2ºTEMPO
Vamos até 49.
44'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO FLAMENGO!!! GOLAÇO! Jogada de pé em pé pelo meio do ataque, Carrascal recebe ajeitada de letra de Cebolinha e bate rasante de canhota no cantinho!
44'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO FLAMENGO!!!
44'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Justino deixa o braço nas costas de Carrascal e recebe amarelo.
43'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Everton Cebolinha no lugar de Pedro.
42'
•
2ºTEMPO
Festa rubro-negra no Maracanã.
41'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO FLAMENGO!!! Saída rápida com Rossi usando as mãos, Carrascal acelera pela direita e enfia para Samuel Lino nas costas da defesa. O camisa 16 finaliza só tirando de Gabriel Batista para ampliar!
41'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO FLAMENGO!!!
40'
•
2ºTEMPO
Danilo bate escanteio da direita fechadinho e Rossi tira de soco.
38'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Confusão entre Emerson Royal e Marçal. Amarelo.
37'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Flamengo visita o Remo, já o Botafogo recebe o Palmeiras.
36'
•
2ºTEMPO
Danilo Pereira bate sem força da meia esquerda e Rossi se abaixa para segurar firme.
35'
•
2ºTEMPO
Danilo bate escanteio da direita e Paquetá tira de cabeça na primeira trave.
33'
•
2ºTEMPO
GABRIEL BATISTA! Boa defesa do goleiro do Botafogo no rodapé esquerdo após finalização de Lucas Paquetá.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Júnior Santos no lugar de Vitinho.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Entra Villalba, sai Arthur Cabral.
30'
•
2ºTEMPO
Arthur Cabral experimenta chute do meio da rua e Rossi encaixa no centro da meta.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Arrascaeta para entrada de Carrascal.
28'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Flamengo visita o Remo, já o Botafogo recebe o Palmeiras.
27'
•
2ºTEMPO
Huguinho lança de longe para área, ela passa por todo mundo e sai.
26'
•
2ºTEMPO
Na quarta-feira o Flamengo tem jogo atrasado contra o Mirassol.
25'
•
2ºTEMPO
Vitinho cruza da ponta direita e Léo Pereira tira de cabeça.
24'
•
2ºTEMPO
Impedimento confirmado pelo semiautomático.
23'
•
2ºTEMPO
NÃO VALE! Lucas Paquetá sobe livre de cabeça na entrada da pequena e marca, mas o bandeira pega impedimento.
22'
•
2ºTEMPO
Segundo tempo mais truncado.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Medina entra, sai Edenilson.
20'
•
2ºTEMPO
Vitinho carrega da direita para dentro do ataque e sofre falta de Pulgar.
19'
•
2ºTEMPO
Arrascaeta tabela com Pedro na frente da área, bate sem muita força por baixo e Gabriel Batista defende.
18'
•
2ºTEMPO
Flamengo toca a bola no campo de ataque sem acelerar.
17'
•
2ºTEMPO
UUHH! Botafogo recupera a bola no campo de ataque, Danilo recebe escorada de Arthur Cabral e bate cruzado à direita da meta.
16'
•
2ºTEMPO
Marçal cruza do bico da área pela esquerda com a destra, Arthur Cabral ganha de Léo Pereira e testa por cima.
15'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Corinthians 0x1 Santos.
14'
•
2ºTEMPO
Ayrton Lucas cruza da ponta esquerda fechado e Gabriel Batista defende.
13'
•
2ºTEMPO
OPA! Vitinho cai dentro da área após disputa de bola com a defesa do Flamengo mas o árbitro manda seguir.
12'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Lucas Paquetá no lugar de Luiz Araújo.
11'
•
2ºTEMPO
Movimentação no banco do Flamengo.
10'
•
2ºTEMPO
Botafogo adianta as linhas para pressionar no ataque neste segundo tempo. Jogo aberto.
9'
•
2ºTEMPO
Edenilson cai dentro da área na disputa com Pulgar, mas o lance é normal.
8'
•
2ºTEMPO
Danilo lança Danilo Pereira na ponta direita, Rossi sai estranho mas consegue dar um bico para fora.
7'
•
2ºTEMPO
Resultados da rodada: Atlético-MG 2x1 Vitória, São Paulo 2x1 RB Bragantino, Vasco 3x1 Cruzeiro e Athletico-PR 3x3 Fluminense.
6'
•
2ºTEMPO
Marçal cruza da ponta esquerda no meio da área, Arthur Cabral finaliza desajeitado com a canhota e manda por cima.
5'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Flamengo visita o Remo, já o Botafogo recebe o Palmeiras.
4'
•
2ºTEMPO
Flamengo roda a bola com calma no ataque.
3'
•
2ºTEMPO
Na quarta-feira o Flamengo tem jogo atrasado contra o Mirassol.
2'
•
2ºTEMPO
O Flamengo é o mesmo.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Montoro para entrada de Danilo Pereira.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola na etapa final!
49'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
48'
•
1ºTEMPO
Botafogo tenta sair um pouco mais nos minutos finais.
47'
•
1ºTEMPO
Edenilson cobra escanteio da esquerda na primeira trave, Arthur Cabral desvia de letra, mas erra o alvo.
46'
•
1ºTEMPO
Quatro de acréscimo.
45'
•
1ºTEMPO
Falta de Pedro em Ferraresi na disputa pelo alto dentro da área.
44'
•
1ºTEMPO
Arrascaeta lança do meio campo para o ataque, joga no vazio e Gabriel Batista agradece.
43'
•
1ºTEMPO
Royal recebe belo lançamento na direita da área, cruza muito forte e joga direto para fora.
42'
•
1ºTEMPO
Finalizações certas: Flamengo 2x2 Botafogo.
41'
•
1ºTEMPO
Na quarta-feira o Flamengo faz jogo atrasado contra o Mirassol pelo Brasileirão.
40'
•
1ºTEMPO
Montoro tenta cruzamento da ala direita por baixo e Ayrton Lucas trava.
39'
•
1ºTEMPO
POR CIMA! Pedro faz bem o trabalho de pivô no meio da área e serve Arrascaeta. O camisa 10 bate com a destra e manda para fora.
38'
•
1ºTEMPO
Vitinho pede bola na ponta direita, o passe sai mas fica muito esticado. Lateral.
37'
•
1ºTEMPO
Luiz Araújo cruza da ponta direita e Justino rebate de cabeça.
36'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Corinthians 0x1 Santos.
35'
•
1ºTEMPO
Royal enfia da ala direita para o fundo da área, Monzón protege e ganha tiro de meta.
34'
•
1ºTEMPO
Ferraresi fecha bem na pequena área e evita que a bola chegue em Pedro após cruzamento da direita.
33'
•
1ºTEMPO
Arrascaeta experimenta chute forte de fora da área e manda por cima.
32'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Flamengo 73% x 27% Botafogo.
31'
•
1ºTEMPO
Danilo domina bonito colocando entre as pernas de Jorginho e sofre falta no meio campo.
30'
•
1ºTEMPO
Flamengo ronda a área do Botafogo.
29'
•
1ºTEMPO
GABRIEL BATISTA! Ayrton Lucas bate rasante com a canhota da entrada da área pela esquerda e o goleiro do Botafogo cai bem para espalmar.
28'
•
1ºTEMPO
Marçal derruba Royal sem bola e comete falta na lateral de defesa.
27'
•
1ºTEMPO
Pedro recebe enfiada de bola na esquerda da área, tenta drible curto e perde para Huguinho.
26'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Corinthians 0x0 Santos.
25'
•
1ºTEMPO
Blitz do Flamengo na área do Botafogo em busca do segundo gol.
24'
•
1ºTEMPO
PRECISO! Ferraresi aparece duas vezes na pequena área para evitar o segundo gol nos pés de Samuel Lino.
23'
•
1ºTEMPO
ROSSI! Vitinho cruza do bico direito da área para o meio, Arthur Cabral cabeceia firme para baixo e o goleiro do Flamengo segura.
22'
•
1ºTEMPO
Royal recebe enfiada pela ala direita, ganha de Marçal e cruza por baixo. Pedro tenta o desvio, ela passa pelo camisa 9 e fica com Gabriel Batista.
21'
•
1ºTEMPO
NÃO VALE! Impedimento de Samuel Lino pela esquerda da área após passe de Pedro.
20'
•
1ºTEMPO
Arthur Cabral recebe na meia direita, gira bem para dentro da área e tenta o chute cruzado. A bola pega em Léo Pereira e fica com Rossi.
19'
•
1ºTEMPO
Segundo jogo de Monzón com a camisa do Botafogo.
18'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Maca em campo para retirada de Telles, entra Monzón.
17'
•
1ºTEMPO
SENTIU! Alex Telles cai sentindo a parte de trás da coxa e pede alteração.
16'
•
1ºTEMPO
Flamengo trabalha a bola com paciência.
15'
•
1ºTEMPO
Botafogo com linhas baixas para explorar os contra-ataques.
14'
•
1ºTEMPO
Jorginho força novo lançamento para área, mas Telles protege e Gabriel Batista defende.
13'
•
1ºTEMPO
Flamengo sai na frente no Maraca.
12'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO FLAMENGO!!! Jorginho lança do meio campo para dentro da área, Samuel Lino aparece nas costas de Justino, domina e finaliza rasteiro para abrir o placar!
12'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO FLAMENGO!!!
11'
•
1ºTEMPO
Torcedor do Flamengo sobe o volume com a anulação do gol.
10'
•
1ºTEMPO
GOL ANULADO! Cabine pega toque de mão de Arthur Cabral na disputa ainda caído dentro da área. Segue 0x0.
9'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BOTAFOGO!!! Montoro ganha de Pulgar ainda no campo defensivo, acelera no contra-ataque pela esquerda e cruza por baixo no meio da área. Arthur Cabral fica com ela na disputa com Léo Pereira e bate rasteiro para marcar.
9'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BOTAFOGO!!!
9'
•
1ºTEMPO
Arrascaeta bate escanteio da esquerda e Arthur Cabral raspa para tirar de cabeça.
8'
•
1ºTEMPO
Lino tenta o cruzamento da linha de fundo pela esquerda e Edenilson fecha a porta para travar.
7'
•
1ºTEMPO
Léo Ortiz lança do meio campo para dentro da área e Gabriel Batista fica com ela.
6'
•
1ºTEMPO
Botafogo não vence o Flamengo há dois anos.
5'
•
1ºTEMPO
Ainda sem definir novo técnico, Rodrigo Bellão segue no comando do Botafogo interinamente.
4'
•
1ºTEMPO
ROSSI! Artur Cabral ganha casquinha na meia esquerda e deixa com Montoro. O camisa 10 invade a área, trava na frente de Léo Ortiz e toca de lado com Danilo. O camisa 8 tenta finalizar, a bola pega em Léo Pereira e fica com o goleiro.
4'
•
1ºTEMPO
Samuel Lino experimenta chute da meia central e Edenilson se joga nela para travar.
3'
•
1ºTEMPO
Flamengo tem a bola no campo de ataque.
2'
•
1ºTEMPO
Clássico no Maraca é sinônimo de casa cheia. Bonita festa das duas torcidas.
1'
•
1ºTEMPO
Flamengo veste rubro-negro e calção branco, Botafogo de branco e shorts preto.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Maracanã!
PRÉ-JOGO
Times em campo.
PRÉ-JOGO
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ). Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ).
PRÉ-JOGO
No primeiro turno, jogando no Nilton Santos, o Flamengo fez 3x0 para cima do rival.
PRÉ-JOGO
Resultados da rodada: Atlético-MG 2x1 Vitória, São Paulo 2x1 RB Bragantino, Vasco 3x1 Cruzeiro e Athletico-PR 3x3 Fluminense.
PRÉ-JOGO
Já eliminados da Copa do Brasil, os dois times tiveram a semana livre para treinos e descanso antes do clássico.
PRÉ-JOGO
O Botafogo ocupa a 12ª posição na tabela com 30 pontos e não vence há três rodadas sendo duas derrotas seguidas.
PRÉ-JOGO
O Flamengo é o vice-líder com 45 pontos e vem de derrota para o Cruzeiro por 2x1 jogando fora de casa.
PRÉ-JOGO
Domingo de sol e 26°C no Rio de Janeiro.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe todas as emoções do clássico entre Flamengo x Botafogo pela 25ª rodada do Brasileirão.
PRÉ-JOGO
Aguardando início do jogo.
Leonardo Jardim
TECNICO
Agustín Rossi
Goleiro
Emerson Royal
Defesa
Léo Ortiz
Defesa
Léo Pereira
Defesa
Ayrton Lucas
Defesa
Erick Pulgar
Meio-Campo
Jorginho Frello
Meio-Campo
De Arrascaeta
Meio-Campo
Jorge Carrascal
Meio-Campo
Luiz Araújo
Atacante
Lucas Paquetá
Meio-Campo
Samuel Lino
Atacante
Pedro
Atacante
Everton Cebolinha
Atacante
Rodrigo Bellão
TECNICO
Gabriel Batista
Goleiro
Vitinho
Defesa
Júnior Santos
Atacante
Nahuel Ferraresi
Defesa
Gabriel Justino
Defesa
Fernando Marçal
Defesa
Alex Telles
Defesa
Lucas Monzón
Defesa
Huguinho
Meio-Campo
Edenilson
Meio-Campo
Cristian Medina
Meio-Campo
Danilo
Meio-Campo
Álvaro Montoro
Meio-Campo
Danilo Pereira
Atacante
Arthur Cabral
Atacante
Lucas Villalba
Atacante
Alex Gomes Stefano (RJ)
ÁRBITRO
Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)
ASSISTENTE
Luiz Claudio Regazone (RJ)
ASSISTENTE