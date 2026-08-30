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encerrado
Neo Química Arena São Paulo, São Paulo
Corinthians Corinthians
0 × 1
Santos Santos

25ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026

Domingo, 30/0816h

Minuto a Minuto: Corinthians X Santos - 30/08/2026

fim

54'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

amarelo

54'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Hugo Souza amarelado após o apito final por reclamação.

fim

53'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo! Santos derrota o Corinthians no clássico e abre distância sobre o Z-4 no Brasileirão.

bola

52'

2ºTEMPO

Lançamento de Matheus Pereira para o miolo da área, Pedro Raul desvia pelo alto e Gabriel Brazão defende em dois tempos.

bola

51'

2ºTEMPO

Árbitro adiciona 1 minuto ao tempo de acréscimo.

bola

50'

2ºTEMPO

Matheus Bidu é flagrado em impedimento pela esquerda.

bola

49'

2ºTEMPO

Memphis cruza pela direita, bloqueado por Rony.

bola

48'

2ºTEMPO

Davi Fernandes gira na área para escapar de dois marcadores, ajeita por baixo na medida e Oliva perde chance clara de decretar a vitória no clássico.

bola

47'

2ºTEMPO

Com este resultado, o Santos vai a 29 pontos e abre 4 pts de vantagem sobre o Z-4.

bola

46'

2ºTEMPO

Corinthians é todo ataque e explora os lançamentos para a área em busca do gol de empate.

bola

45'

2ºTEMPO

Seis minutos de acréscimo.

bola

44'

2ºTEMPO

Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Flamengo 3x0 Botafogo (Carrascal).

bola

43'

2ºTEMPO

Gustavo Henrique vai para a área do Santos e tenta ser opção ofensiva para cruzamentos do Corinthians.

bola

42'

2ºTEMPO

Após ouvir o VAR, árbitro mantém a decisão de campo.

bola

41'

2ºTEMPO

Pressão de jogadores e torcida do Corinthians por pênalti, supostamente em toque de mão. Cruzamento de Kaio César desviou no corpo e depois no braço de Luan Peres.

bola

40'

2ºTEMPO

Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Flamengo 2x0 Botafogo (Samuel Lino).

bola

39'

2ºTEMPO

Gabriel Brazão não mostra pressa para cobrar tiro de meta.

bola

38'

2ºTEMPO

Corinthians avança em bloco, troca passes perto da área e pressiona em busca do empate.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Corinthians: Raniele sai, entra Matheus Pereira.

bola

36'

2ºTEMPO

Neymar bate falta com curva para o miolo da área. Matheuzinho corta com um cabeceio.

bola

35'

2ºTEMPO

Amarelado, Raniele deixa a bola escapar e, na dividida, só atinge as pernas de Escobar.

bola

34'

2ºTEMPO

Em nova batida de escanteio fechado, Raniele sobe livre na primeira trave e desvia de cabeça para fora.

bola

33'

2ºTEMPO

Memphis Depay cobra escanteio fechado e com curva. Brazão sai para cortar de soco o cruzamento.

bola

32'

2ºTEMPO

Matheus Bidu entra na área pela esquerda, cruza com desvio na defesa e fica com escanteio para o Corinthians.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Corinthians: Dieguinho sai, entra Gui Negão.

bola

30'

2ºTEMPO

Rony é flagrado em impedimento na ponta esquerda.

bola

29'

2ºTEMPO

Dieguinho corta para a direita na área e chuta travado por Willian Arão.

substituicao

28'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
... e Gabriel deixa o campo para a entrada de Rollheiser.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Dupla troca do Santos: Barreal sai, entra Davi Fernandes...

bola

26'

2ºTEMPO

Santos está preparando mais duas substituições.

bola

25'

2ºTEMPO

Garro assume a cobrança da falta e chuta em cima da barreira santista.

bola

24'

2ºTEMPO

Garro domina na frente da área limpando para a canhota e sofre falta cometida por Oliva.

bola

23'

2ºTEMPO

Lançado por Garro, Kaio César faz o pivô para a entrada da área. Memphis chuta alto e vê a bola sair longe do alvo.

bola

22'

2ºTEMPO

Dieguinho tenta aproveitar rebote de escanteio e chuta de primeira de frente para a área. Gabriel Brazão defende a batida fraca.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Santos: Gabriel Bontempo sai, entra Rony.

bola

20'

2ºTEMPO

Lançado no ataque, Kaio César cruza travado por Luan Peres. Escanteio para o Corinthians.

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Corinthians: Allan sai, entra Pedro Raul.

bola

18'

2ºTEMPO

Kaio César busca a linha de fundo e cruza atrás. Memphis chuta de primeira, contra as pernas de Lucas Veríssimo.

bola

17'

2ºTEMPO

Pedro Raul está se preparando para reforçar o time mandante.

bola

16'

2ºTEMPO

Chute de Matheuzinho desvia na marcação e se perde em lateral.

bola

15'

2ºTEMPO

Neymar estica passe na ponta esquerda, Barreal cruza para a área e a defesa do Corinthians corta pelo alto.

bola

14'

2ºTEMPO

Raniele leva a pior após ganhar disputa com Gabriel Bontempo.

bola

13'

2ºTEMPO

Duelo fica truncado, parando a todo instante com faltas.

bola

10'

2ºTEMPO

Kaio César ginga na frente de Escobar, cruza para ninguém e a bola atravessa toda a área, sem desvios.

bola

9'

2ºTEMPO

Garro aposta em inversão de jogo para acionar Matheuzinho na área. Escobar fecha na marcação e tira de cabeça para escanteio.

bola

8'

2ºTEMPO

Finalizações no alvo: Corinthians 0x2 Santos.

bola

7'

2ºTEMPO

Cruzamento com veneno de Kaio César é cortado de cabeça por Willian Arão.

bola

6'

2ºTEMPO

Matheus Bidu cruza bloqueado pela marcação, resolve chutar a sobra e também para na defesa santista.

bola

5'

2ºTEMPO

Passe esticado para a correria de Kaio César é antecipado por Luan Peres.

bola

4'

2ºTEMPO

Lançamento de Matheuzinho é cortado pela linha lateral por Luan Peres.

bola

3'

2ºTEMPO

Jogo parado para atendimento a Memphis Depay.

bola

2'

2ºTEMPO

Neymar abre na esquerda para a ultrapassagem de Escobar. O lateral santista cruza travado pela marcação.

bola

1'

2ºTEMPO

Corinthians triangula passes pela esquerda com Matheus Bidu, Raniele e Memphis.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Recomeço o clássico!

fim

49'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Intervalo na Neo Química Arena. Santos está vencendo clássico com o Corinthians.

amarelo

48'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Raniele pela confusão.

amarelo

48'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Lucas Veríssimo é punido com cartão amarelo após confusão com Reniele e Garro.

amarelo

47'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Rodrigo Garro por falta em Neymar.

bola

46'

1ºTEMPO

Passe nas costas da defesa para a correria de Dieguinho. Igor Vinícius leva a melhor e rouba a bola.

bola

45'

1ºTEMPO

Dois minutos de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

Barreal fica com sobra na frente da área e chuta por baixo para defesa de Hugo Souza.

bola

43'

1ºTEMPO

Neymar recebe lançamento para sair em contragolpe, invade a área procurando espaço para chutar e Gustavo Henrique não deixa.

bola

42'

1ºTEMPO

Corinthians avança em bloco e tenta pressionar nesta reta final.

bola

41'

1ºTEMPO

Matheus Bidu resolve chutar de muito longe... tiro de meta para Gabriel Brazão.

bola

40'

1ºTEMPO

Gabriel é flagrado em impedimento pela arbitragem.

bola

39'

1ºTEMPO

Kaio César busca a linha de fundo, mas fica preso na marcação de Escobar.

bola

38'

1ºTEMPO

Neymar cobra a falta do meio da rua, com um chute fraco. A batida desvia em Gabriel em sai em tiro de meta.

bola

37'

1ºTEMPO

Árbitro marca falta de Allan no meio-campo em Neymar.

bola

36'

1ºTEMPO

Neymar erra novamente, agora tentando abrir na direita para o apoio de Igor Vinícius.

bola

35'

1ºTEMPO

Neymar cede a posse da bola ao esticar demais chapéu em cima de Allan.

bola

34'

1ºTEMPO

Santos segue com o domínio da posse de bola na Neo Química Arena.

bola

33'

1ºTEMPO

Kaio César tenta avançar pela direita, mas a marcação santista fecha a porta.

gol

32'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLLL DO SANTOS!!!!! Neymar cobra falta por cima da barreira, na gaveta. Hugo Souza espalma, a bola ainda toca na trave e volta limpa para Oliva completar para o gol vazio.

amarelo

31'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Gabriel Paulista por carrinho em Gabriel Bontempo.

bola

30'

1ºTEMPO

Passe esticado de Neymar para o apoio de Escobar é antecipado por Matheuzinho.

bola

29'

1ºTEMPO

Neymar busca a bola nos pés dos zagueiros e acelera a transição para o ataque do Santos.

bola

28'

1ºTEMPO

Memphis Depay escapa de dois na faixa central, tenta deixar Bidu na cara do gol, só que encurta demais o passe.

bola

27'

1ºTEMPO

Matheuzinho escapa no corredor pela direita, ergue a cabeça e tenta acionar Memphis no meio. Defesa do Santos antecipa e salva o Peixe.

bola

26'

1ºTEMPO

Jogo parado para atendimento a Rodrigo Garro. Argentino levou a pior em disputa com Luan Peres.

bola

25'

1ºTEMPO

Corinthians sai jogando na defesa diante da marcação por pressão do Santos.

substituicao

24'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição do Santos: Gustavo Henrique sai, entra Oliva.

bola

23'

1ºTEMPO

Santos chega ao 1º gol com Gabriel, com direito a drible em Hugo Souza. Mas o atacante estava impedido.

bola

22'

1ºTEMPO

Garro bate escanteio fechado pela direita. Escobar corta de cabeça na primeira trave.

bola

21'

1ºTEMPO

Gustavo Henrique (Santos) está sentindo e deve ser substituído em instantes.

bola

20'

1ºTEMPO

Arão força ligação direta para quebrar a marcação do Corinthians, mas Gabriel nem domina a bola pelo alto, nem ajeita para outro santista.

amarelo

19'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Willian Arão chega atrasado, só atinge o tornozelo de Garro e recebe amarelo do árbitro.

bola

18'

1ºTEMPO

Posse de bola: Corinthians 47% x 53% Santos.

bola

17'

1ºTEMPO

Matheus Bidu avança até a entrada da área, após tabela com Garro, e emenda um chute cruzado que sai pertinho da trave.

bola

16'

1ºTEMPO

Lançado no comando de ataque, Gabriel é flagrado em impedimento pela arbitragem.

bola

15'

1ºTEMPO

Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Flamengo 1x0 Botafogo (Samuel Lino).

bola

14'

1ºTEMPO

Acionado na área, Gabriel Brazão sai jogando direto pela linha lateral.

bola

13'

1ºTEMPO

Desarmado na frente da área, Kaio César fica reclamando de falta com o árbitro.

bola

12'

1ºTEMPO

Zagueiro Gustavo Henrique experimenta chute de fora da área e quase abre o placar do clássico. Chute sai pertinho da trave esquerda.

bola

11'

1ºTEMPO

Corinthians trabalha a bola de pé em pé a partir do meio-campo.

bola

10'

1ºTEMPO

Gabriel avança em contragolpe com Neymar, chama tabela com o craque santista e chuta fraco para a defesa de Hugo Souza.

amarelo

9'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Barreal recebe amarelo após falta em Kaio César para matar contragolpe do Corinthians.

bola

8'

1ºTEMPO

Neymar cobra escanteio para a entrada da área, Barreal mata no peito e chuta bloqueado pela zaga.

bola

7'

1ºTEMPO

Bontempo entra na área após roubar a bola de Gustavo Henrique, cruza para trás e Hugo Souza afasta com as pernas.

bola

6'

1ºTEMPO

Santos sai jogando direto pela lateral e devolve a posse para o time mandante.

bola

5'

1ºTEMPO

Após bola roubada por Willian Arão na defesa, Barreal deixa de lado para Neymar organizar a transição do Peixe.

bola

4'

1ºTEMPO

Memphis cobra mal a falta pela esquerda. Quem corta, adornado com faixa na cabeça e tudo, é Neymar.

bola

3'

1ºTEMPO

Dieguinho pedala na frente de marcação dupla e é derrubado com falta por Bontempo.

bola

2'

1ºTEMPO

Matheus Bidu protege a bola na defesa até sofrer falta cometida por Barreal.

bola

1'

1ºTEMPO

Matheuzinho gira na ponta e estica passe na área. Willian Arão afasta o perigo com um cabeceio.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Começa o clássico!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogadores perfilados no campo para o Hino Nacional. Em instantes, a bola rola pelo Brasileirão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gabriel Bontempo e Gustavo Henrique; Barreal, Neymar e Gabriel.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, Allan e Rodrigo Garro; Kaio César, Dieguinho e Memphis Depay.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Escalações estão definidas pelos técnicos Fernando Diniz (Corinthians) e Cuca (Santos).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Santos disputa o 2º clássico em sequência nesta semana. Pela Copa do Brasil, foi derrotado pelo placar de 3x0 diante do Palmeiras.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Como homenagem a Memphis Depay, Neymar foi para o aquecimento com uma faixa na cabeça - semelhante à usada pelo holandês.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Apenas 1 ponto à frente do rebaixamento, clube do litoral corre risco de cair para a zona de degola se perder na Neo Química Arena.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado do Peixe, a ordem é vencer para abrir distância do Z-4.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Contra o Santos, Corinthians busca a reabilitação após dois tropeços seguidos no Campeonato Brasileiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde, torcedor! Corinthians x Santos fazem clássico paulista pelo Campeonato Brasileiro. Siga aqui todos os lances.

Corinthians COR

  • Fernando Diniz

    TECNICO

  • Hugo SouzaAmarelo

    Goleiro

  • Matheuzinho

    Defesa

  • Gustavo Henrique

    Defesa

  • Gabriel PaulistaAmarelo

    Defesa

  • Matheus Bidu

    Defesa

  • RanieleSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Matheus PereiraEntrou

    Meio-Campo

  • AllanSaiu

    Meio-Campo

  • Pedro RaulEntrou

    Atacante

  • Rodrigo GarroAmarelo

    Meio-Campo

  • DieguinhoSaiu

    Atacante

  • Gui NegãoEntrou

    Atacante

  • Kaio César

    Atacante

  • Memphis Depay

    Atacante

Santos SAN

  • Cuca

    TECNICO

  • Gabriel Brazão

    Goleiro

  • Igor Vinícius

    Defesa

  • Luan Peres

    Defesa

  • Lucas VeríssimoAmarelo

    Defesa

  • Gonzalo Escobar

    Defesa

  • Willian ArãoAmarelo

    Meio-Campo

  • Gustavo HenriqueSaiu

    Meio-Campo

  • Christian Oliva EntrouGol

    Meio-Campo

  • Gabriel BontempoSaiu

    Meio-Campo

  • RonyEntrou

    Atacante

  • Álvaro BarrealSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Davi FernandesEntrou

    Defesa

  • Neymar Jr

    Atacante

  • Gabriel BarbosaSaiu

    Atacante

  • Benja RollheiserEntrou

    Atacante

  • Wilton Pereira Sampaio (GO)

    ÁRBITRO

  • Rafael da Silva Alves (RS)

    ASSISTENTE

  • Leone Carvalho Rocha (GO)

    ASSISTENTE

Corinthians COR
Santos SAN

GOLS

Christian Oliva Gol
POSSE DE BOLA
47% 53%
16FINALIZAÇÕES5
2FINALIZAÇÕES CERTAS2
10FALTAS COMETIDAS16
10CRUZAMENTOS4
31PASSES ERRADOS21
7DESARMES12
8ESCANTEIOS1
2IMPEDIMENTOS4
4CARTÕES AMARELOS3
0CARTÕES VERMELHOS0
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