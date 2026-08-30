25ª RODADA • Brasileiro Série A - 2026
Domingo, 30/08•16h
Minuto a Minuto: Corinthians X Santos - 30/08/2026
54'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
54'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Hugo Souza amarelado após o apito final por reclamação.
53'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo! Santos derrota o Corinthians no clássico e abre distância sobre o Z-4 no Brasileirão.
52'
•
2ºTEMPO
Lançamento de Matheus Pereira para o miolo da área, Pedro Raul desvia pelo alto e Gabriel Brazão defende em dois tempos.
51'
•
2ºTEMPO
Árbitro adiciona 1 minuto ao tempo de acréscimo.
50'
•
2ºTEMPO
Matheus Bidu é flagrado em impedimento pela esquerda.
49'
•
2ºTEMPO
Memphis cruza pela direita, bloqueado por Rony.
48'
•
2ºTEMPO
Davi Fernandes gira na área para escapar de dois marcadores, ajeita por baixo na medida e Oliva perde chance clara de decretar a vitória no clássico.
47'
•
2ºTEMPO
Com este resultado, o Santos vai a 29 pontos e abre 4 pts de vantagem sobre o Z-4.
46'
•
2ºTEMPO
Corinthians é todo ataque e explora os lançamentos para a área em busca do gol de empate.
45'
•
2ºTEMPO
Seis minutos de acréscimo.
44'
•
2ºTEMPO
Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Flamengo 3x0 Botafogo (Carrascal).
43'
•
2ºTEMPO
Gustavo Henrique vai para a área do Santos e tenta ser opção ofensiva para cruzamentos do Corinthians.
42'
•
2ºTEMPO
Após ouvir o VAR, árbitro mantém a decisão de campo.
41'
•
2ºTEMPO
Pressão de jogadores e torcida do Corinthians por pênalti, supostamente em toque de mão. Cruzamento de Kaio César desviou no corpo e depois no braço de Luan Peres.
40'
•
2ºTEMPO
Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Flamengo 2x0 Botafogo (Samuel Lino).
39'
•
2ºTEMPO
Gabriel Brazão não mostra pressa para cobrar tiro de meta.
38'
•
2ºTEMPO
Corinthians avança em bloco, troca passes perto da área e pressiona em busca do empate.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Corinthians: Raniele sai, entra Matheus Pereira.
36'
•
2ºTEMPO
Neymar bate falta com curva para o miolo da área. Matheuzinho corta com um cabeceio.
35'
•
2ºTEMPO
Amarelado, Raniele deixa a bola escapar e, na dividida, só atinge as pernas de Escobar.
34'
•
2ºTEMPO
Em nova batida de escanteio fechado, Raniele sobe livre na primeira trave e desvia de cabeça para fora.
33'
•
2ºTEMPO
Memphis Depay cobra escanteio fechado e com curva. Brazão sai para cortar de soco o cruzamento.
32'
•
2ºTEMPO
Matheus Bidu entra na área pela esquerda, cruza com desvio na defesa e fica com escanteio para o Corinthians.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Corinthians: Dieguinho sai, entra Gui Negão.
30'
•
2ºTEMPO
Rony é flagrado em impedimento na ponta esquerda.
29'
•
2ºTEMPO
Dieguinho corta para a direita na área e chuta travado por Willian Arão.
28'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO ... e Gabriel deixa o campo para a entrada de Rollheiser.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Dupla troca do Santos: Barreal sai, entra Davi Fernandes...
26'
•
2ºTEMPO
Santos está preparando mais duas substituições.
25'
•
2ºTEMPO
Garro assume a cobrança da falta e chuta em cima da barreira santista.
24'
•
2ºTEMPO
Garro domina na frente da área limpando para a canhota e sofre falta cometida por Oliva.
23'
•
2ºTEMPO
Lançado por Garro, Kaio César faz o pivô para a entrada da área. Memphis chuta alto e vê a bola sair longe do alvo.
22'
•
2ºTEMPO
Dieguinho tenta aproveitar rebote de escanteio e chuta de primeira de frente para a área. Gabriel Brazão defende a batida fraca.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Santos: Gabriel Bontempo sai, entra Rony.
20'
•
2ºTEMPO
Lançado no ataque, Kaio César cruza travado por Luan Peres. Escanteio para o Corinthians.
19'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Corinthians: Allan sai, entra Pedro Raul.
18'
•
2ºTEMPO
Kaio César busca a linha de fundo e cruza atrás. Memphis chuta de primeira, contra as pernas de Lucas Veríssimo.
17'
•
2ºTEMPO
Pedro Raul está se preparando para reforçar o time mandante.
16'
•
2ºTEMPO
Chute de Matheuzinho desvia na marcação e se perde em lateral.
15'
•
2ºTEMPO
Neymar estica passe na ponta esquerda, Barreal cruza para a área e a defesa do Corinthians corta pelo alto.
14'
•
2ºTEMPO
Raniele leva a pior após ganhar disputa com Gabriel Bontempo.
13'
•
2ºTEMPO
Duelo fica truncado, parando a todo instante com faltas.
10'
•
2ºTEMPO
Kaio César ginga na frente de Escobar, cruza para ninguém e a bola atravessa toda a área, sem desvios.
9'
•
2ºTEMPO
Garro aposta em inversão de jogo para acionar Matheuzinho na área. Escobar fecha na marcação e tira de cabeça para escanteio.
8'
•
2ºTEMPO
Finalizações no alvo: Corinthians 0x2 Santos.
7'
•
2ºTEMPO
Cruzamento com veneno de Kaio César é cortado de cabeça por Willian Arão.
6'
•
2ºTEMPO
Matheus Bidu cruza bloqueado pela marcação, resolve chutar a sobra e também para na defesa santista.
5'
•
2ºTEMPO
Passe esticado para a correria de Kaio César é antecipado por Luan Peres.
4'
•
2ºTEMPO
Lançamento de Matheuzinho é cortado pela linha lateral por Luan Peres.
3'
•
2ºTEMPO
Jogo parado para atendimento a Memphis Depay.
2'
•
2ºTEMPO
Neymar abre na esquerda para a ultrapassagem de Escobar. O lateral santista cruza travado pela marcação.
1'
•
2ºTEMPO
Corinthians triangula passes pela esquerda com Matheus Bidu, Raniele e Memphis.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Recomeço o clássico!
49'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Intervalo na Neo Química Arena. Santos está vencendo clássico com o Corinthians.
48'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Raniele pela confusão.
48'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Lucas Veríssimo é punido com cartão amarelo após confusão com Reniele e Garro.
47'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Rodrigo Garro por falta em Neymar.
46'
•
1ºTEMPO
Passe nas costas da defesa para a correria de Dieguinho. Igor Vinícius leva a melhor e rouba a bola.
45'
•
1ºTEMPO
Dois minutos de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
Barreal fica com sobra na frente da área e chuta por baixo para defesa de Hugo Souza.
43'
•
1ºTEMPO
Neymar recebe lançamento para sair em contragolpe, invade a área procurando espaço para chutar e Gustavo Henrique não deixa.
42'
•
1ºTEMPO
Corinthians avança em bloco e tenta pressionar nesta reta final.
41'
•
1ºTEMPO
Matheus Bidu resolve chutar de muito longe... tiro de meta para Gabriel Brazão.
40'
•
1ºTEMPO
Gabriel é flagrado em impedimento pela arbitragem.
39'
•
1ºTEMPO
Kaio César busca a linha de fundo, mas fica preso na marcação de Escobar.
38'
•
1ºTEMPO
Neymar cobra a falta do meio da rua, com um chute fraco. A batida desvia em Gabriel em sai em tiro de meta.
37'
•
1ºTEMPO
Árbitro marca falta de Allan no meio-campo em Neymar.
36'
•
1ºTEMPO
Neymar erra novamente, agora tentando abrir na direita para o apoio de Igor Vinícius.
35'
•
1ºTEMPO
Neymar cede a posse da bola ao esticar demais chapéu em cima de Allan.
34'
•
1ºTEMPO
Santos segue com o domínio da posse de bola na Neo Química Arena.
33'
•
1ºTEMPO
Kaio César tenta avançar pela direita, mas a marcação santista fecha a porta.
32'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLLL DO SANTOS!!!!! Neymar cobra falta por cima da barreira, na gaveta. Hugo Souza espalma, a bola ainda toca na trave e volta limpa para Oliva completar para o gol vazio.
31'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Gabriel Paulista por carrinho em Gabriel Bontempo.
30'
•
1ºTEMPO
Passe esticado de Neymar para o apoio de Escobar é antecipado por Matheuzinho.
29'
•
1ºTEMPO
Neymar busca a bola nos pés dos zagueiros e acelera a transição para o ataque do Santos.
28'
•
1ºTEMPO
Memphis Depay escapa de dois na faixa central, tenta deixar Bidu na cara do gol, só que encurta demais o passe.
27'
•
1ºTEMPO
Matheuzinho escapa no corredor pela direita, ergue a cabeça e tenta acionar Memphis no meio. Defesa do Santos antecipa e salva o Peixe.
26'
•
1ºTEMPO
Jogo parado para atendimento a Rodrigo Garro. Argentino levou a pior em disputa com Luan Peres.
25'
•
1ºTEMPO
Corinthians sai jogando na defesa diante da marcação por pressão do Santos.
24'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição do Santos: Gustavo Henrique sai, entra Oliva.
23'
•
1ºTEMPO
Santos chega ao 1º gol com Gabriel, com direito a drible em Hugo Souza. Mas o atacante estava impedido.
22'
•
1ºTEMPO
Garro bate escanteio fechado pela direita. Escobar corta de cabeça na primeira trave.
21'
•
1ºTEMPO
Gustavo Henrique (Santos) está sentindo e deve ser substituído em instantes.
20'
•
1ºTEMPO
Arão força ligação direta para quebrar a marcação do Corinthians, mas Gabriel nem domina a bola pelo alto, nem ajeita para outro santista.
19'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Willian Arão chega atrasado, só atinge o tornozelo de Garro e recebe amarelo do árbitro.
18'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Corinthians 47% x 53% Santos.
17'
•
1ºTEMPO
Matheus Bidu avança até a entrada da área, após tabela com Garro, e emenda um chute cruzado que sai pertinho da trave.
16'
•
1ºTEMPO
Lançado no comando de ataque, Gabriel é flagrado em impedimento pela arbitragem.
15'
•
1ºTEMPO
Em andamento pelo Campeonato Brasileiro: Flamengo 1x0 Botafogo (Samuel Lino).
14'
•
1ºTEMPO
Acionado na área, Gabriel Brazão sai jogando direto pela linha lateral.
13'
•
1ºTEMPO
Desarmado na frente da área, Kaio César fica reclamando de falta com o árbitro.
12'
•
1ºTEMPO
Zagueiro Gustavo Henrique experimenta chute de fora da área e quase abre o placar do clássico. Chute sai pertinho da trave esquerda.
11'
•
1ºTEMPO
Corinthians trabalha a bola de pé em pé a partir do meio-campo.
10'
•
1ºTEMPO
Gabriel avança em contragolpe com Neymar, chama tabela com o craque santista e chuta fraco para a defesa de Hugo Souza.
9'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Barreal recebe amarelo após falta em Kaio César para matar contragolpe do Corinthians.
8'
•
1ºTEMPO
Neymar cobra escanteio para a entrada da área, Barreal mata no peito e chuta bloqueado pela zaga.
7'
•
1ºTEMPO
Bontempo entra na área após roubar a bola de Gustavo Henrique, cruza para trás e Hugo Souza afasta com as pernas.
6'
•
1ºTEMPO
Santos sai jogando direto pela lateral e devolve a posse para o time mandante.
5'
•
1ºTEMPO
Após bola roubada por Willian Arão na defesa, Barreal deixa de lado para Neymar organizar a transição do Peixe.
4'
•
1ºTEMPO
Memphis cobra mal a falta pela esquerda. Quem corta, adornado com faixa na cabeça e tudo, é Neymar.
3'
•
1ºTEMPO
Dieguinho pedala na frente de marcação dupla e é derrubado com falta por Bontempo.
2'
•
1ºTEMPO
Matheus Bidu protege a bola na defesa até sofrer falta cometida por Barreal.
1'
•
1ºTEMPO
Matheuzinho gira na ponta e estica passe na área. Willian Arão afasta o perigo com um cabeceio.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Começa o clássico!
PRÉ-JOGO
Jogadores perfilados no campo para o Hino Nacional. Em instantes, a bola rola pelo Brasileirão.
PRÉ-JOGO
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gabriel Bontempo e Gustavo Henrique; Barreal, Neymar e Gabriel.
PRÉ-JOGO
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, Allan e Rodrigo Garro; Kaio César, Dieguinho e Memphis Depay.
PRÉ-JOGO
Escalações estão definidas pelos técnicos Fernando Diniz (Corinthians) e Cuca (Santos).
PRÉ-JOGO
Santos disputa o 2º clássico em sequência nesta semana. Pela Copa do Brasil, foi derrotado pelo placar de 3x0 diante do Palmeiras.
PRÉ-JOGO
Como homenagem a Memphis Depay, Neymar foi para o aquecimento com uma faixa na cabeça - semelhante à usada pelo holandês.
PRÉ-JOGO
Apenas 1 ponto à frente do rebaixamento, clube do litoral corre risco de cair para a zona de degola se perder na Neo Química Arena.
PRÉ-JOGO
Pelo lado do Peixe, a ordem é vencer para abrir distância do Z-4.
PRÉ-JOGO
Contra o Santos, Corinthians busca a reabilitação após dois tropeços seguidos no Campeonato Brasileiro.
PRÉ-JOGO
Boa tarde, torcedor! Corinthians x Santos fazem clássico paulista pelo Campeonato Brasileiro. Siga aqui todos os lances.
Fernando Diniz
TECNICO
Hugo Souza
Goleiro
Matheuzinho
Defesa
Gustavo Henrique
Defesa
Gabriel Paulista
Defesa
Matheus Bidu
Defesa
Raniele
Meio-Campo
Matheus Pereira
Meio-Campo
Allan
Meio-Campo
Pedro Raul
Atacante
Rodrigo Garro
Meio-Campo
Dieguinho
Atacante
Gui Negão
Atacante
Kaio César
Atacante
Memphis Depay
Atacante
Cuca
TECNICO
Gabriel Brazão
Goleiro
Igor Vinícius
Defesa
Luan Peres
Defesa
Lucas Veríssimo
Defesa
Gonzalo Escobar
Defesa
Willian Arão
Meio-Campo
Gustavo Henrique
Meio-Campo
Christian Oliva
Meio-Campo
Gabriel Bontempo
Meio-Campo
Rony
Atacante
Álvaro Barreal
Meio-Campo
Davi Fernandes
Defesa
Neymar Jr
Atacante
Gabriel Barbosa
Atacante
Benja Rollheiser
Atacante
Wilton Pereira Sampaio (GO)
ÁRBITRO
Rafael da Silva Alves (RS)
ASSISTENTE
Leone Carvalho Rocha (GO)
ASSISTENTE